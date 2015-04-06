Teluh 404
- 专家
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- 版本: 1.0
- 激活: 5
TELUH-404 — 智能多AI专家顾问
来自印度尼西亚的下一代算法交易引擎。由Muhammad Rafly及其团队开发，并由PT. ZORA ASIA BERKELAS提供支持。
TELUH-404是一款下一代专家顾问，它采用四种人工智能（AI）协同工作，能够同时收集数据、过滤信息、计算影响并自适应地执行交易决策。该系统分析宏观和微观经济政策的动态变化，涵盖本地和国际层面，包括利率政策、通货膨胀以及美联储等主要央行的政策方向等全球市场情绪。
该EA通过四种不同AI的API接口注入AI功能。
不仅如此，用户甚至可以将AI API自定义为脚本。
推荐交易对及时间框架
CADJPY、NZDJPY、EURJPY（1 小时图）
USDCAD（1 小时图）
EURUSD（15 分钟图）
XAUUSD（1 分钟图）
XAUUSD（1 日图）
XAUUSD（30 分钟图）
GBPUSD（1 日图）
TELUH-404 凭借其基于人工智能的协同架构，不仅能够读取价格走势，还能评估市场环境、波动性、动量和情绪变化，从而生成更具选择性和精准度的交易决策。
TELUH-404 的优势
- 多 AI 协同决策引擎（4 个 AI 同时运行）
- 宏观和微观经济影响分析
- 自适应市场过滤技术
- 智能风险分配和动态定位
- 低风险交易逻辑
- 针对稳定性和一致性进行优化
- 位于亚洲的服务器，确保低延迟和稳定执行
- 适合长期使用
应避免的交易逻辑
TELUH-404 采用保守的交易策略，不使用以下高风险方法：
- 均价策略
- 对冲策略
- 网格交易
- 高频交易 (HFT)
- 马丁格尔策略
通过避免使用这些技术，TELUH-404 能够维持可控的风险结构，并将入场准确性置于交易数量之上。
回测与测试
- 5 年历史回测
- 经各种市场状况（趋势行情和震荡行情）测试
- 高低波动率优化
- 持续可控的回撤
- 专注于净值曲线稳定性
主要功能
- 基于 AI 的智能入场过滤
- 动态止损管理
- 自适应止盈逻辑
- 新闻影响感知
- 波动率检测引擎
- 点差保护系统
- 自动风险控制
- 防止过度交易系统
推荐人群
- 避免使用马丁格尔和网格策略的交易者
- 亚洲/全球 VPS 用户
- 中长期交易者
- 小型至大型账户
- 寻求稳定保守型 EA 的用户