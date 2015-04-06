Mahakali MT4
- 专家
-
Dhokiyas Money Map Investment Consultants - FZCOChetan Dhokiya 是印度 SEBI 注册的证券研究分析师和投资顾问，自 2017 年起活跃于金融市场。
我专注于系统化和结构化交易，将真实市场经验与严格的风险管理相结合。我开发自动化交易系统、指标以及基于研究的交易策略，旨在帮助交易者采用专业、规则化的交易方式。
我的工作建立在清晰的逻辑、经过测试的方法论以及稳定一致的执行之上 —— 不做任何不切实际的承诺。我的目标是为希望提升交易表现、减少情绪化决策的交易者提供实用工具和可靠解决方案。
官方更新频道
加入频道:
Dhokiyas
- 版本: 2.1
- 更新: 2 四月 2026
- 激活: 10
MAHAKALI – 专业的 XAUUSD 交易系统
Mahakali 是一款自动化专家顾问（EA），专门为 XAUUSD（黄金） 市场在 MetaTrader 4 平台上开发。该系统专注于结构化交易执行、严格的风险管理以及稳定的算法交易。
黄金是金融市场中波动性最高的交易品种之一。流动性行为、波动周期以及市场结构不断变化。因此，许多在历史测试中表现出色的专家顾问，在真实交易环境中往往难以保持同样的表现。
为当前黄金市场而设计
Mahakali 的设计重点在于当前市场行为，而不仅仅是基于历史数据优化。该系统的目标不是创造看起来完美的历史回测曲线，而是在当前黄金市场环境中保持实际可行的交易表现。
许多自动交易系统对历史数据进行了高度优化。虽然这可以生成非常漂亮的策略测试报告，但这些系统在真实账户交易时往往会遇到困难。
关于回测的重要说明
您可能会注意到 Mahakali 的历史回测曲线与其他一些 EA 相比并没有看起来非常“完美优化”。这是刻意设计的。该系统优先考虑的是当前市场环境中的真实交易潜力，而不是对过去数据进行曲线拟合。
该 EA 根据其内部算法自动执行交易，并消除了交易过程中的情绪决策。一旦正确安装和配置，系统将自动管理交易执行和风险控制。
推荐设置
Symbol: XAUUSD
Platform: MetaTrader 4
Timeframe: M1
Account Type: ECN / RAW Spread Account
Symbol: XAUUSD
Platform: MetaTrader 4
Timeframe: M1
Account Type: ECN / RAW Spread Account
为了获得最佳执行质量，建议使用低点差的经纪商，并使用稳定的 VPS 连接，以确保 EA 持续稳定运行。
官方更新频道
Join Channel : Dhokiyas
支持
如有任何与产品相关的问题，请通过 MQL5 消息联系开发者： Contact the Developer
Join Channel : Dhokiyas
支持
如有任何与产品相关的问题，请通过 MQL5 消息联系开发者： Contact the Developer
免责声明
算法交易具有风险。过去的表现并不能保证未来的结果。在使用真实资金之前，请务必先在模拟账户上测试该 EA。