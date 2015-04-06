Mahakali MT4

MAHAKALI – 专业的 XAUUSD 交易系统 Mahakali 是一款自动化专家顾问（EA），专门为 XAUUSD（黄金） 市场在 MetaTrader 4 平台上开发。该系统专注于结构化交易执行、严格的风险管理以及稳定的算法交易。

黄金是金融市场中波动性最高的交易品种之一。流动性行为、波动周期以及市场结构不断变化。因此，许多在历史测试中表现出色的专家顾问，在真实交易环境中往往难以保持同样的表现。

为当前黄金市场而设计 Mahakali 的设计重点在于当前市场行为，而不仅仅是基于历史数据优化。该系统的目标不是创造看起来完美的历史回测曲线，而是在当前黄金市场环境中保持实际可行的交易表现。

许多自动交易系统对历史数据进行了高度优化。虽然这可以生成非常漂亮的策略测试报告，但这些系统在真实账户交易时往往会遇到困难。

关于回测的重要说明 您可能会注意到 Mahakali 的历史回测曲线与其他一些 EA 相比并没有看起来非常“完美优化”。这是刻意设计的。该系统优先考虑的是当前市场环境中的真实交易潜力，而不是对过去数据进行曲线拟合。

该 EA 根据其内部算法自动执行交易，并消除了交易过程中的情绪决策。一旦正确安装和配置，系统将自动管理交易执行和风险控制。

推荐设置

Symbol: XAUUSD

Platform: MetaTrader 4

Timeframe: M1

Account Type: ECN / RAW Spread Account

为了获得最佳执行质量，建议使用低点差的经纪商，并使用稳定的 VPS 连接，以确保 EA 持续稳定运行。