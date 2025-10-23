Challenge Edge

5

Challenge Edge — систематическая мульти-активная трендовая стратегия

Challenge Edge — это алгоритмическая торговая система с чёткими правилами, разработанная для систематического исполнения в разных рыночных условиях. Она использует структурный тренд-фолловинг с определёнными правилами входа, выхода и управления риском.

Система подходит для длинных и коротких позиций и адаптируется к старшим таймфреймам (H1–Daily).

Approach
Challenge Edge использует методологию продолжения тренда, позволяя настраивать частоту сделок, размер позиции и управление выходами.
Фреймворк стабилен как в трендовых, так и во флэтовых условиях.

Supported Instruments
 XAUUSD
 BTCUSD
 NASDAQ (US100)
 USDJPY

Configuration
Пользователь может настраивать риск, сессии и список инструментов. Система предлагает широкие возможности управления позицией, таймингом и составом портфеля.

Development & Support
Challenge Edge активно поддерживается и обновляется. Поддержка осуществляется через платформу MQL5.

Disclaimer
ПО предоставляет только алгоритмическую логику. Убедитесь в тестировании и корректных настройках перед использованием.

Отзывы 1
EOX
19
EOX 2025.11.12 12:15 
 

Zenom and Ivann have been very responsive and supportive. I purchased Challenge Edge, and they have addressed all my concerns so far. They lead a strong, collaborative community where members openly share and build strategies. Zenom and Ivann also generously share their own experiences and journeys, which adds great value to the community. As for the EA, they are open to feedback and continuously upgrade it based on suggestions received. They also share set files to help members get started with backtesting, forward testing, or even going live. They encourage us to keep exploring and building new strategies on top of Challenge Edge. If you ever need help or just want to learn more, don’t hesitate to reach out to them—they’re a friendly and approachable bunch.

Рекомендуем также
Seasonal Pattern Trader
Dominik Patrick Doser
Эксперты
Disclaimer : Keep in mind that seasonal patterns are not always reliable. Therefore, thoughtful risk management is crucial to minimize losses.  Seasonal patterns in the financial world are like a well-guarded secret that successful investors use to their advantage. These patterns are recurring price movements that occur during specific periods or around special events. Additionally, there are also intraday patterns that repeat. For example, Uncle Ted from Forex Family suggests examining previou
Cypher invest
Arnold Byarufu
Эксперты
Introducing "CypherInvest," your trusted Expert Advisor in the dynamic world of financial markets.  With cutting-edge technology and advanced algorithms, CypherInvest analyzes market data, identifies patterns, and uncovers hidden opportunities to help you make informed investment decisions. Our innovative approach combines the power of cryptography and data analysis, unlocking the secrets of the market to maximize your returns. Powered by the Secret algorithm, CypherInvest leverages support an
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Эксперты
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
Smart Range Breakout EA
Botond Doczy Rossler
1 (1)
Эксперты
Smart Range Breakout EA is a fully automated time range breakout strategy, which uses calculated trailing stop-loss to trade high volume moves on the market. The strategy comes with not overly optimized default settings, however it can be experimented with. This expert advisor does not use any martingale, grid or similar techniques, therefore there are no spikes in the relative equity drawdown. LIVE PERFORMANCE : https://www.mql5.com/en/signals/1823580 The strategy works best on USDJPY  and EURU
Xauusd Precision Breakout
Korede Nathaniel Oladoyin
Эксперты
XAUUSD Precision EA— Dominate the Market with Precision Timing XAU Breakout Pro is a high-performance Expert Advisor designed specifically for XAUUSD (Gold), capitalizing on a powerful early-morning breakout at 7:00 AM GMT on the M5 chart. This strategy is built to catch momentum before the majority of the market reacts — offering a sharp edge in volatile sessions. Core Features Fully automated breakout system for XAUUSD Trades only once per day to avoid overtrading Optimized for the 7:
ToTheMoon MT5
Daniel Moraes Da Silva
5 (6)
Эксперты
ONE OF THE FEW ROBOTS WITH A SIGNAL HISTORY OF MORE THAN 3 YEARS AND AMONG THE TOP 10.   LINK TO MY ROBOTS AND SIGNAL PRESETS: In my profile there is a link to download the PRESETS that I use in my SIGNALS, you can download and Backtest for free, there are explanations in the my WebSite. https://www.mql5.com/en/users/tec_daniel   LINK TO OTHER ROBOT VERSIONS: MT4:  https://www.mql5.com/en/market/product/97963 MT5:  https://www.mql5.com/en/market/product/97962   SOME EXAMPLES OF SIGNALS ON “mql5.
Somewhere over the rainbow
Marta Gonzalez
Эксперты
Somewhere over the rainbow It is a system that tries to operate the market from the exhaustion of the trend with a correction algorithm that tries to cut losses at the cost of increasing the margin This system makes all the adjustments automatically, analyzing the pair and the market to decide which is the most efficient step to reach your destination. Somewhere over the rainbow is a multiple trade and multi lot system(The maximum batch can be up to 5 times the initial batch distributed in mult
Gordian Knot 1
Hidenori Tanaka
Эксперты
This EA is a simple automated trading system for the Meta Trader 5 platform. It uses parabolic SAR to automatically adjust lot size based on market trends. By this, the EA does not take a large amount of risk, but instead steadily accumulates profits. Main Features The EA does not use the martingale method for lot size adjustment. If a position is taken before the forex market closes, the position will be carried over to the weekend. This EA is designed to hold multiple positions at the same t
Boom Rocket
Cairo Neto Sergio Ndava
Эксперты
This Expert Advisor is designed exclusively for trading the Boom market on the 1-minute timeframe. It operates solely in the sell direction, focusing on precise exits at specific moments in time. Unlike typical signal bots, this EA doesn’t generate buy/sell alerts but executes trades based on a well-defined strategy to take advantage of price movements during market pullbacks. Key Features: Works exclusively for Boom market : The EA is tailored for Boom markets and functions only on the Boom as
Sonic
Jalaluddin Raheemi
Эксперты
only 3 copies will be sold at the current price and then the price will increase to $399. Sonic EA is the result of studying and testing our best trading strategies and combining them with Artificial Intelligence technology. This EA is a perfect combination of quality, technology, intelligence, safety, and experience. This is just the start of this project, Every week our team works hard to improve this trading algorithm and add the best features to it.   Monitoring : Sonic MT5 1 Signal new
Scipio Ea Mt5
Stefano Frisetti
Эксперты
SCIPIO AI — мой автоматический торговый бот, созданный после более чем 20 лет опыта работы на финансовых рынках, он автоматизирует 100% ТОРГОВОЙ активности, вход, управление, стоп-лосс, день за днем ​​ТРЕЙДЕРУ не нужно ничего делать. Этот советник открывает только 1 СДЕЛКУ за раз и сразу же устанавливает СТОП-ЛОСС очень близко, он не использует сетку или мартингейл, по одной сделке за раз, чтобы избежать большого DRAW DONW. Он использует искусственный интеллект для определения лучшего момента
Amo AI
Novin Ghasemi Nik
Эксперты
Обзор AMO AI — это продвинутый торговый советник (Expert Advisor), который использует 7-слойную архитектуру нейронной сети в сочетании с алгоритмами искусственного интеллекта для автоматического анализа рынка. Система обрабатывает рыночные данные через несколько аналитических уровней, чтобы выявлять потенциальные торговые возможности на основе технических паттернов и поведения рынка. Техническая архитектура Нейронная сеть: 7-слойная архитектура глубокого обучения AI-движок: система распознаван
Dual Regime Switch Trend and Mean Reversion
Takashi Natori
Эксперты
Dual Regime Switch – Тренд и Mean Reversion (рекомендуется USDJPY M15) Обзор Этот EA оценивает направление тренда и величину отклонения по скользящей средней H4 и автоматически переключает торговый режим. Обычный режим: Тренд. Входы от откатов на M15. Большое отклонение: Режим возврата к среднему. Обнаруживает перерастяжение и входит после подтверждения разворота на M15 (контртренд). Рекомендуется удерживать 1 одновременную позицию. Без усреднения, без мартингейла, без сетки. * Поддерживаются
Gold Strike EA
Abderrahmane Benali
Эксперты
Gold Strike EA – Precision Engine for Gold Markets Gold Strike EA is a specialized automated trading system built exclusively for XAUUSD, engineered to operate with discipline and precision in high-volatility environments. It applies a refined breakout logic around key price levels, combined with intelligent risk and capital management, to engage the market only when conditions align. The system operates within optimized trading windows, avoiding market noise while protecting profits through dy
Explosive Breakout Hunter
Maruyama Kiyotaka
Эксперты
Explosive Breakout Hunter  - это автоматизированный торговый советник (EA), направленный на максимизацию прибыли за счет ловли мощных пробоев. Уровень выигрыша составляет около 50%, а количество сделок ограничено несколькими входами в месяц. Однако этот советник делает ставку на качество, а не на количество. Он терпеливо ждет идеального момента, чтобы принести вам значительные выигрыши. Результаты бэктестов доступны в виде скриншотов, чтобы вы могли оценить потенциальную прибыль. Кроме того,
Aura Bitcoin Hash
Stanislav Tomilov
4.89 (37)
Эксперты
Aura Bitcoin Hash EA — это экспертный советник, который продолжает серию торговых систем Aura. Используя передовые нейронные сети и передовые классические торговые стратегии, Aura BTC предлагает инновационный подход с превосходной потенциальной производительностью. Полностью автоматизированный, этот экспертный советник предназначен для торговли валютной парой BTCUSD (Bitcoin). Он продемонстрировал постоянную стабильность в этих парах с 2017 по 2025 год. Система избегает опасных методов управлен
Gold Super Trends AutoTrader Robot
Hesham Ahmed Kamal Barakat
5 (5)
Эксперты
60% Discount General description; This EA is made to be used in the Gold market. It's made for trading Gold in mind. This Trading Robot is based on more than 14 years of winning patterns and will open trades by the minute, 24 hours a day. It will handle everything, from opening positions, closing them, managing risk. Features; - Timeframe-Less Expert Advisor that works by the second and recalculate everything with whichever situation that might exist. - Dynamic market watcher that adjust itse
The Range Gold EA
Kevin Steve Ruebenach
Эксперты
The Gold Range EA: Master the Gold Market with Precision and Safety Stop using unpredictable strategies!   The Gold market (XAUUSD) is famous for its high volatility—a massive opportunity for those who know how to harness it. The Gold Range EA was designed to do exactly that: deliver a clear, rule-based, and proven strategy built for stability and long-term success. This EA is   not   a black box. It's built on a transparent and robust trading logic that you can understand and trust. The Core S
Forex Attack
Ivan Simonika
Эксперты
Представляем вам экспертную систему, которая является универсальным скальпером. Экспертная система работает с малыми спредами и на быстром интернет канале. Настройки достаточно простые и легко корректируются. Экспертная система Forex Attack является високоскоростным скальпелем, и соотетственно работает с тиками что нужно учесть при тестировании системы. Экспертная система работает на любых типах счетов: неттинг, хеджинг. Бот не использует историю, хранящуюся в базе данных, для работы. Для собст
Scylla AI
Novin Ghasemi Nik
1 (2)
Эксперты
Описание торговой системы Scylla AI Обратите внимание: Традиционное бэктестирование может не полностью отражать производительность ИИ из-за того, что система полагается на динамический анализ рынка в реальном времени. Scylla AI — это автоматизированная торговая система, разработанная для MetaTrader 5 (MT5). Данный Советник Эксперт (EA) использует искусственный интеллект для анализа финансовых рынков и выявления потенциальных торговых возможностей. Система применяет многогранный подход к анализу,
Neuro Start
Dmytryi Voitukhov
4.75 (4)
Эксперты
UPD:   https://t.me/mql5_neuroExt   актуальная версия и обсуждение. - за успешные созданные базы обучения предоставлю советник во временное пользование бесплатно. - базы обучения будут выкладываться по мере обучения. - обучение требует примерно 20 эпох.  Возможно применять одну из двух стратегий - либо торговля в 2-х направлениях, либо - использовать СЛ. При использовании СЛ результаты торговли будут идентичны результатам обучения. Так как при обучении используется только 1 ордер одновременно.
FREE
Profitable EMA
Rajendra Kumar Sinku
Эксперты
Multiple Exponential Moving Averages from two different timeframes have been used in making this fully automatic trading robot. The backtest screenshots speak the rest. The amount to be invested has to be put manually in input tab. So works on all account sizes. For best results - Timeframe = 15M - Leverage = 100 - Preferred pair = EURUSD but gave profit on other pairs too. - Avoid trading between last week of December and first week of January.
Quantum bot
Samuel Bedin
Эксперты
quantum bot designed for forex trading. test on eur/usd gives good returns. based on several indicators include risk management. best timeframes 1h; 4h. this bot was backtesting for the past year and gives 2000% return profit. no hidden lost trades in code. settings are customizables to give you better experience of trading. contact me for more details or installation guide
Mach Zero
Marian Sorin Neagu
Эксперты
Представляем: Ноль Маха Приветствуем трейдеров и благодарим вас за интерес к нашему новому торговому роботу Mach Zero. Этот робот предназначен для стабильной работы в вашем торговом портфеле с низким уровнем риска. Лучше всего это работает на паре EURUSD. Создан для стабильности Создан для торговли с низким уровнем риска. Стратегия дневной и свинговой торговли для получения максимальной потенциальной прибыли Открывает максимум одну сделку в день по EURUSD, если соблюдены торговые условия. Ми
FDow
Francisco Jesus Alonso Martin
Эксперты
FDow – Algorithmic Simplicity with Professional-Grade Robustness FDow is an Expert Advisor (EA) specifically designed to trade the Dow Jones (US30) using a minimalistic yet highly effective rule set. Built around only two of the most reliable technical indicators — the SMA (Simple Moving Average) and the ATR (Average True Range) — this system generates clean, transparent, and easy-to-interpret trading signals. Unlike complex and over-engineered strategies, FDow relies on pure trend-following log
Pure Rage MT5
Andrey Barinov
Эксперты
Pure Rage AI: aggressive Expert Advisor with AI confirmations. Finally, the Expert Advisor which uses AI in the right way! Pure Rage AI combines sophisticated built-in trading strategy based on proven rules, with the cutting-edge technology of OpenAI’s ChatGPT which servers as additional entry filter. This isn’t just another empty claim — Pure Rage AI provides a genuine, fully integrated AI solution that analyzes market data, makes forecasts, and explains them to you in clear, actionable terms.
Stabilized dema cross robot
Ekaterina Saltykova
Эксперты
Introducing to your attention an innovative expert advisor created specifically for the most juicy and volatility  currency   basket: GBPUSD, XAUUSD and EURJPY. This EA is designed using the main features of this market's movement, making it an ideal choice for dynamic trading on high-trending and medium-volatile pairs. The advisor is focused on minimizing trading risks, aiming to reduce losses to a minimum. Main features: EA is designed to open and close orders at the begginning of trading ses
One Bar Breakout System
Stefan Warratz
Эксперты
Система советников One Bar Breaout – это стратегия прорыва, которая имеет большой потенциал благодаря высокой прибыли. Он разработан таким образом, что пытается следовать за самой сильной тенденцией дня и максимизирует прибыль за счет инновационных методов трейлинга. Это может принести вам большую прибыль за короткое время даже при низком винрейте. При правильной настройке он может работать с прибылью в течение нескольких месяцев. Это лучше всего работает для крупных рынков, таких как ES (US50
Chart Patterns Builder Premium
Florea E. Sorin-Mihai Persoana Fizica Autorizata
Эксперты
The Chart Patterns Builder Premium expert advisor is an extension of the freely available Chart Patterns Builder Basic :         it provides 1 new chart pattern: the rectangle breakout (besides the double top & bottom pattern already provided in the basic edition);         in most configurations, backtesting usually shows more than double (2x) average yearly return rate;         the account growth curve is also smoother, due to approximately double number of trades,  compared to the free version
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Эксперты
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA w
С этим продуктом покупают
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (377)
Эксперты
Привет, трейдеры! Я —   Королева Quantum   , жемчужина всей экосистемы Quantum и самый высокорейтинговый и продаваемый советник в истории MQL5. Более 20 месяцев торговли на реальных счетах позволили мне заслужить звание бесспорной королевы XAUUSD. Моя специальность? ЗОЛОТО. Моя миссия? Обеспечивать стабильные, точные и разумные результаты торговли — снова и снова. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Цена
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
Эксперты
РЕАЛЬНЫЙ СИГНАЛ С РЕАЛЬНЫМ ТОРГОВЫМ СЧЕТОМ: MT4 по умолчанию (более 7 месяцев реальной торговли): https://www.mql5.com/ru/signals/2329380 IC Markets MT5 (более 5 месяцев реальной торговли): https://www.mql5.com/ru/signals/2340132 Торговый канал Forex EA на MQL5: Подпишитесь на мой канал MQL5, чтобы быть в курсе последних новостей. Мое сообщество на MQL5 насчитывает более 14 000 участников . ОСТАЛОСЬ ВСЕГО 3 КОПИЕЙ ИЗ 10 ПО 399 ДОЛЛАРОВ! После этого цена будет повышена до 499 долларов. Советн
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Эксперты
Каждый раз, когда цена сигнала в реальном времени увеличивается на 10%, цена будет повышаться для сохранения эксклюзивности Zenox и защиты стратегии. Итоговая цена составит 2999 долларов. Живой сигнал Счёт IC Markets — посмотрите реальную производительность в качестве доказательства! Загрузить руководство пользователя (на английском языке) Zenox — это современный робот для свинг-трейдинга на основе искусственного интеллекта, который отслеживает тренды и диверсифицирует риски по шестнадцати валю
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Эксперты
Гибридная торговая стратегия для XAUUSD – комбинация новостного сентимента и дисбаланса стакана ордеров Представленная стратегия сочетает в себе два редко используемых, но высокоэффективных торговых подхода в единую гибридную систему, разработанную исключительно для торговли XAUUSD (золото) на 30-минутном графике . В то время как традиционные Expert Advisors, как правило, полагаются на заранее заданные индикаторы или простые графические структуры, эта система основывается на интеллектуальной мод
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Эксперты
Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT4:   ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT5 и получите Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении! Управляйте   своей торговлей точно и
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
Эксперты
ЖИВОЙ СИГНАЛ С РЕАЛЬНОГО ТОРГОВОГО СЧЕТА: Настройки по умолчанию: https://www.mql5.com/ru/signals/2344271 Торговый канал Forex EA на MQL5: Подпишитесь на мой канал MQL5, чтобы быть в курсе последних новостей. Моё сообщество на MQL5 насчитывает более 14 000 участников . ОСТАЛОСЬ ВСЕГО 3 ЭКЗЕМПЛЯРА ИЗ 10 НА $399! После этого цена будет повышена до $499. EA будет продаваться ограниченными партиями, чтобы гарантировать права всех клиентов, совершивших покупку. AI Gold Trading использует передовую
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Эксперты
Символ XAUUSD Timeframe (период) H1-M15 (любой) Поддержка торговли 1 позицией ДА Минимальный депозит 500 USD  (or the equivalent of another currency) Совместимость с любым брокером  ДА (поддержка брокера с 2 или 3 знака. Любая валюта депозита. Любое название символа. Любое время GMT) Запуск без предварительных настроек  ДА Если вам интересна тема машинного обучения подписывайтесь на канал:  Subscribe! Ключевые факты проекта Mad Turtle: Настоящее машинное обучение Данный эксперт не подклю
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Эксперты
Aura Ultimate — вершина нейронной сетевой торговли и путь к финансовой свободе. Aura Ultimate — это следующий эволюционный шаг в семействе Aura, синтез передовой архитектуры искусственного интеллекта, адаптивного к рынку интеллекта и точности с контролем рисков. Созданная на основе проверенной ДНК Aura Black Edition и Aura Neuron, она идёт дальше, объединяя их сильные стороны в единую много стратегическую экосистему, а также внедряя совершенно новый уровень предиктивной логики. Очень важно, по
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Эксперты
Важное примечание: Для обеспечения полной прозрачности я предоставляю доступ к реальному инвесторскому счёту, связанному с этим EA, что позволяет вам отслеживать его производительность в реальном времени без каких-либо манипуляций. Всего за 5 дней весь первоначальный капитал был полностью выведен, и с тех пор EA торгует исключительно за счёт прибыли, без какого-либо воздействия на первоначальный баланс.Текущая цена в $199 — это ограниченное предложение при запуске, и она будет увеличена после п
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Эксперты
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Эксперты
Долгосрочный рост. Последовательность. Устойчивость. Pivot Killer EA — это не система для быстрого заработка, а профессиональный торговый алгоритм, созданный для устойчивого роста вашего счёта в долгосрочной перспективе . Разработанный исключительно для XAUUSD (GOLD) , Pivot Killer — результат многолетних исследований, тестирования и дисциплинированной разработки. Его философия проста: последовательность побеждает удачу . Система прошла стресс-тесты на различных рыночных циклах, изменениях волат
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Эксперты
Новый шаг вперёд | Точность ИИ встречается с рыночной логикой С Argos Rage представлен новый уровень торговой автоматизации – на базе встроенной системы DeepSeek AI , анализирующей поведение рынка в реальном времени. Используя сильные стороны Argos Fury, этот советник следует иному стратегическому пути: больше гибкости, шире интерпретация и более активное взаимодействие с рынком. Live Signal Таймфрейм: M30 Кредитное плечо:  min 1:20 Депозит:  min $100 Символы:  XAUUSD, EURUSD Брокер:  любой
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Эксперты
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Эксперты
BLACK FRIDAY - скидка 20% Только 24 часа. Распродажа заканчивается 29 ноября. Это единственная распродажа для этого продукта. Представляем Syna Версия 4 - Первая в мире агентная экосистема торговли с ИИ Я рад представить Syna Версия 4, первую настоящую систему координации нескольких EA с агентной архитектурой в индустрии торговли на форекс . Эта революционная инновация позволяет нескольким экспертным советникам работать как единая интеллектуальная сеть в разных терминалах MT5 и брокерских сче
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Эксперты
ПРОП ФИРМА ГОТОВА!   (   скачать SETFILE   ) WARNING : Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Окончательная цена: 990$. Получите 1 советник бесплатно (для 2 торговых счетов) -> свяжитесь со мной после покупки Ultimate Combo Deal   ->   click here Live Signal Добро пожаловать в Gold Reaper! Созданный на основе очень успешного Goldtrade Pro, этот советник был разработан для одновременной работы на нескольких таймфреймах и имеет возможность устанавливать частоту торговли от очень
Remstone
Remstone
5 (7)
Эксперты
Remstone — это не просто обычный экспертный советник.   Он сочетает в себе многолетний опыт исследований и управления активами. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex 24H Christmas discount : $1,350 instead of $2,000 ! The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 С 2018 года   моя последняя компания Armonia Capital предоставляла сигнал ARF компании Darwinex, управляющей активами, регулируемой FCA, что позволило привлечь 750 тыс. долларов. Освойте 4 классов активо
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Эксперты
PROP FIRM READY!  ЗАПУСК ПРОМО: ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ, ДОСТУПНЫХ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Окончательная цена: 990$ От 349$: выберите 1 советник бесплатно! (максимум для 2 торговых счетов) Лучшее комбо-предложение     ->     нажмите здесь ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ПУБЛИЧНОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   LIVE RESULTS НЕЗАВИСИМЫЙ ОБЗОР Добро пожаловать в «Мастер ORB»   :   ваше преимущество в прорывах диапазона открытия Откройте для себя мощь стратегии прорыва диапазона открытия (ORB) с помощь
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Эксперты
Aura Black Edition — полностью автоматизированный советник, предназначенный только для торговли GOLD. Expert показал стабильные результаты на XAUUSD в период 2011–2020 гг. Не использовались опасные методы управления капиталом, мартингал, сетка или скальп. Подходит для любых брокерских условий. Советник, обученный с помощью многослойной персептронов нейронной сети (MLP), — это класс искусственных нейронных сетей (ИНС) прямого распространения. Термин MLP используется неоднозначно, иногда вольно по
EA Pips Hunter
Ihor Otkydach
4.25 (4)
Эксперты
Реальный мониторинг. Честные тесты. Ноль хайпа. LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES Прежде чем перейти к техническим деталям, есть две вещи, которые ты должен знать: PipsHunter подтвержден реальным мониторингом на реальном счёте. Экспертный советник работает в живой торговле уже несколько месяцев на реальном счёте (Pepperstone), и мониторинг полностью открыт. Никаких симуляций, никаких скрытых аккаунтов, никаких “идеальных бэктестов” — реальные торговые результаты подтверждают фактическую эффективн
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Эксперты
ВАЖНЫЙ   : Этот пакет будет продаваться по текущей цене только в очень ограниченном количестве экземпляров.    Цена очень быстро вырастет до 1499$    Включено более 100 стратегий   , и их будет еще больше! БОНУС   : При цене 999$ или выше — выберите  5     моих других советника бесплатно!  ВСЕ ФАЙЛЫ НАБОРА ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО ПО НАСТРОЙКЕ И ОПТИМИЗАЦИИ ВИДЕО РУКОВОДСТВО ЖИВЫЕ СИГНАЛЫ ОБЗОР (третья сторона) Добро пожаловать в ИДЕАЛЬНУЮ СИСТЕМУ ПРОРЫВА! Я рад представить Ultimate Breakout System
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
Эксперты
Autorithm A I Техническое описание AUTORITHM — это передовая торговая система с искусственным интеллектом, разработанная для MetaTrader 5, которая реализует 10 специализированных слоев ИИ для комплексного анализа рынка. Экспертный советник использует сложные алгоритмы ИИ, которые работают синхронно для обработки рыночных данных, выявления торговых возможностей и выполнения сделок с применением интеллектуальных протоколов управления рисками. Основные функции Система использует 10 различных слоев
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
Эксперты
ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА СКИДКА 50% - NANO MACHINE GPT Обычная цена: $997 до Черной пятницы: $498.50 (Скидка будет отражена во время промо-акции.) Начало распродажи: 27 ноября 2025 года - ограниченная акция в честь Черной пятницы. Розыгрыш в Черную пятницу: Все покупатели Nano Machine GPT во время акции Черной пятницы могут принять участие в случайном розыгрыше призов: 1 x активация Syna 1 x активация AiQ 1 x активация Mean Machine GPT Как принять участие: 1) После покупки отправьте мне личное сообщени
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Эксперты
Обзор Golden Hen EA — это советник, разработанный специально для XAUUSD . Он работает, комбинируя восемь независимых торговых стратегий, каждая из которых запускается при различных рыночных условиях и таймфреймах (M5, M30, H2, H4, H6, H12). Советник разработан для автоматического управления входами и фильтрами. Основная логика советника сосредоточена на выявлении конкретных сигналов. Golden Hen EA не использует сетку (grid), мартингейл или техники усреднения . Все сделки, открываемые советником
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Эксперты
AxonShift — алгоритмическая система с адаптивной логикой исполнения AxonShift — это автономный торговый алгоритм, специально разработанный и оптимизированный для работы с XAUUSD на таймфрейме H1. Его архитектура основана на модульной логике, которая анализирует поведение рынка через сочетание краткосрочной динамики и импульсов среднесрочного направления. Система избегает чрезмерного реагирования на шум и не использует высокочастотные подходы, сосредотачиваясь на контролируемых торговых циклах, з
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Эксперты
Всем привет, позвольте представиться: Я —   Quantum StarMan,   потрясающий и самый новый член семьи   Quantum EAs   . Я — полностью автоматизированный мультивалютный советник, способный работать с пятью динамическими парами:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD и USDCAD   . С предельной точностью и непоколебимой ответственностью я выведу вашу торговлю на новый уровень. Вот в чём фишка: я не полагаюсь на стратегии Мартингейла. Вместо этого я использую сложную сеточную систему, разработанную для дос
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (26)
Эксперты
Vortex - ваши инвестиции в будущее Советник Vortex Gold EA создан специально для торговли золотом (XAU/USD) на платформе Metatrader. Построенный с использованием запатентованных индикаторов и секретных авторских алгоритмов, этот советник использует комплексную торговую стратегию, направленную на захват прибыльных движений на рынке золота. Ключевыми компонентами стратегии являются такие классические индикаторы, как CCI и Parabolic Indicator, которые работают вместе, чтобы точно сигнализировать о
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Эксперты
Впервые на этой платформе | Советник, который понимает рынок Впервые на этой платформе экспертный советник использует всю мощь Deep Seek. В сочетании с стратегией Dynamic Reversal Zoning создается система, которая не просто распознает рыночные движения — она их понимает. Live Signal __________ Настройки Таймфрейм: H1 Кредитное плечо: мин. 1:30 Депозит: от $200 Символ: XAUUSD Брокер: любой Это сочетание Deep Seek и стратегии разворота является новым — и именно это делает его особенно интересн
Weltrix
Guilherme Jose Mattes
4.67 (9)
Эксперты
Представляем Weltrix – Ультимативное решение для торговли золотом (XAUUSD) $499 – ПОЗЖЕ -> $1999 USD ВАЖНО: ИСПОЛЬЗУЙТЕ EA ТОЛЬКО С ЭТИМ SET-ФАЙЛОМ:  DOWNLOAD  (UPDATE V1.4 - 23.11.2025)  LIVE USER GUIDE Шесть проверенных стратегий. Один мощный советник. Стабильная эффективность. Высокая торговая активность. Чего НЕТ в этом советнике ВАЖНО: Чтобы AUTO_GMT работал → добавьте URL "http : // worldtimeapi . org" (уберите пробелы!!) в список разрешённых URL в вашем терминале MT5 (Сервис -> Настройк
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Эксперты
Квантовый барон EA Недаром нефть называют черным золотом, и теперь с помощью советника Quantum Baron вы можете получить к ней доступ с непревзойденной точностью и уверенностью. Quantum Baron, созданный для доминирования в динамичном мире XTIUSD (сырая нефть) на графике M30, является вашим лучшим оружием для повышения уровня и торговли с элитной точностью. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Со скидкой
Фильтр:
EOX
19
EOX 2025.11.12 12:15 
 

Zenom and Ivann have been very responsive and supportive. I purchased Challenge Edge, and they have addressed all my concerns so far. They lead a strong, collaborative community where members openly share and build strategies. Zenom and Ivann also generously share their own experiences and journeys, which adds great value to the community. As for the EA, they are open to feedback and continuously upgrade it based on suggestions received. They also share set files to help members get started with backtesting, forward testing, or even going live. They encourage us to keep exploring and building new strategies on top of Challenge Edge. If you ever need help or just want to learn more, don’t hesitate to reach out to them—they’re a friendly and approachable bunch.

Ответ на отзыв