Challenge Edge
- Эксперты
- HellFrozen SRL
- Версия: 2.0
- Обновлено: 8 декабря 2025
- Активации: 5
Challenge Edge — систематическая мульти-активная трендовая стратегия
Challenge Edge — это алгоритмическая торговая система с чёткими правилами, разработанная для систематического исполнения в разных рыночных условиях. Она использует структурный тренд-фолловинг с определёнными правилами входа, выхода и управления риском.
Система подходит для длинных и коротких позиций и адаптируется к старшим таймфреймам (H1–Daily).
Approach
Challenge Edge использует методологию продолжения тренда, позволяя настраивать частоту сделок, размер позиции и управление выходами.
Фреймворк стабилен как в трендовых, так и во флэтовых условиях.
Supported Instruments
XAUUSD
BTCUSD
NASDAQ (US100)
USDJPY
Configuration
Пользователь может настраивать риск, сессии и список инструментов. Система предлагает широкие возможности управления позицией, таймингом и составом портфеля.
Development & Support
Challenge Edge активно поддерживается и обновляется. Поддержка осуществляется через платформу MQL5.
Disclaimer
ПО предоставляет только алгоритмическую логику. Убедитесь в тестировании и корректных настройках перед использованием.
Zenom and Ivann have been very responsive and supportive. I purchased Challenge Edge, and they have addressed all my concerns so far. They lead a strong, collaborative community where members openly share and build strategies. Zenom and Ivann also generously share their own experiences and journeys, which adds great value to the community. As for the EA, they are open to feedback and continuously upgrade it based on suggestions received. They also share set files to help members get started with backtesting, forward testing, or even going live. They encourage us to keep exploring and building new strategies on top of Challenge Edge. If you ever need help or just want to learn more, don’t hesitate to reach out to them—they’re a friendly and approachable bunch.