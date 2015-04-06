EMA Pro Universal
- Эксперты
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- Версия: 2.11
- Обновлено: 18 июня 2026
- Активации: 15
🚀 EMA Pro Universal
EMA 9 / 200 | Global Risk Control | Universal Broker EA
EMA Pro Universal — это профессиональный Expert Advisor, основанный на пересечении EMA 9 / EMA 200, разработанный для трейдеров, которые ищут стабильность, реальный контроль рисков и полную совместимость с любым брокером и типом счета.
Этот EA — не эксперимент.
Это результат надежной торговой логики, продвинутого управления просадкой и обширного тестирования на счетах CENT, PRO, Standard и Zero / Raw Spread.
✅ КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ
✔ Проверенная и понятная стратегия: пересечение EMA 9 / EMA 200
✔ Совместим с ЛЮБЫМ брокером и типом счета
✔ Профессиональное управление рисками с накопительным Global Stop Loss (%)
✔ Интеллектуальная система восстановления (не слепая)
✔ Контролируемая мартингейл-логика с автоматическим сбросом после Global SL
✔ Структурный Stop Loss по свечам или фиксированный SL (настраиваемый)
✔ Премиум-панель с отображением статистики в реальном времени
✔ Оптимизирован для реалистичного бэктестинга
✔ Не зависит от конкретных спредов
✔ Без скрытых трюков и вводящей в заблуждение логики
🛡️ РЕАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ (НЕ МАРКЕТИНГ)
В отличие от большинства EA на рынке:
🔹 Global Stop Loss активируется, когда реальная сумма закрытых убытков + плавающих убытков достигает установленного процента.
🔹 После срабатывания Global SL EA:
-
Закрывает ВСЕ открытые позиции
-
Перезапускает торговый цикл
-
Возвращается к начальному лоту
-
Продолжает торговлю в обычном режиме
👉 Это предотвращает коллапс бесконечной мартингейл-стратегии.
🔹 Global Recovery позволяет закрыть торговый цикл, когда плавающая прибыль компенсирует предыдущие убытки плюс дополнительную настраиваемую прибыль.
🌍 ГОТОВ К ЛЮБОМУ БРОКЕРУ
EMA Pro Universal корректно работает на:
-
CENT счетах
-
PRO счетах
-
Standard счетах
-
Zero / Raw Spread счетах
-
Брокерах по всему миру
EA корректно обрабатывает:
-
Инструменты с 2 / 3 / 4 / 5 знаками
-
Stop Level брокера
-
Минимальные размеры лота
-
Различия в исполнении ордеров
👉 20 пунктов — это 20 пунктов на любом типе счета.
📈 РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПАРЫ И НАСТРОЙКИ
После обширных тестов и бэктестинга лучшие результаты были получены при использовании:
Рекомендуемые валютные пары:
-
EURUSD
-
GBPUSD
-
AUDUSD
-
USDJPY
Рекомендуемый таймфрейм:
-
M15 (15 минут)
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ КАПИТАЛ:
-
$1,000 – $2,000
-
CENT счет — эквивалент $1,000 – $2,000
👉 Рекомендуется использовать один экземпляр EA на одну валютную пару для оптимального контроля риска и более стабильных результатов.
📊 ПРЕМИУМ-ПАНЕЛЬ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ
EA отображает на графике:
-
Статус EA (торгует / вне торговых часов)
-
Баланс на начало цикла
-
Текущую equity
-
Установленный Global SL (%)
-
Настройки Recovery
-
Количество срабатываний Global SL
-
Количество Global TP / Recovery
-
Профессиональный брендинг
⚙️ 100% НАСТРАИВАЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ
-
Начальный лот
-
Мартингейл-множитель
-
Максимальное количество попыток
-
Фиксированный SL или структурный SL по свечам
-
Global Stop Loss в процентах
-
Recovery в USD
-
Торговые часы
-
Настраиваемые EMA
📌 ВАЖНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
✔ Рекомендуемый таймфрейм: M15
✔ Рекомендуемые пары: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDJPY
✔ Используйте низкие спреды
✔ Настраивайте риск в соответствии с капиталом
✔ Не используйте большие лоты на небольших счетах
⚠️ ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Торговля связана с риском.
Прошлые результаты не гарантируют будущие.
Этот EA НЕ обещает гарантированную прибыль. Это профессиональный инструмент для трейдеров, которые понимают управление рисками и хотят автоматизировать надежную торговую стратегию.
📣 ПОДДЕРЖКА И СООБЩЕСТВО
📢 Официальный Telegram-канал:
👉 https://t.me/DaytonaCopyTrade
Обновления, объявления и прямая поддержка.
🔥 ДЛЯ КОГО ЭТОТ EA?
✔ Трейдеры, которым нужен реальный контроль риска
✔ Пользователи, уставшие от «чудо»-роботов
✔ Трейдеры, понимающие просадку и манименеджмент
✔ Трейдеры, ищущие стабильность, а не фантазии
💎 EMA Pro Universal
Профессиональный трейдинг. Без хайпа. Без сказок.