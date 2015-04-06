🚀 EMA Pro Universal

EMA 9 / 200 | Global Risk Control | Universal Broker EA

EMA Pro Universal — это профессиональный Expert Advisor, основанный на пересечении EMA 9 / EMA 200, разработанный для трейдеров, которые ищут стабильность, реальный контроль рисков и полную совместимость с любым брокером и типом счета.

Этот EA — не эксперимент.

Это результат надежной торговой логики, продвинутого управления просадкой и обширного тестирования на счетах CENT, PRO, Standard и Zero / Raw Spread.

✅ КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

✔ Проверенная и понятная стратегия: пересечение EMA 9 / EMA 200

✔ Совместим с ЛЮБЫМ брокером и типом счета

✔ Профессиональное управление рисками с накопительным Global Stop Loss (%)

✔ Интеллектуальная система восстановления (не слепая)

✔ Контролируемая мартингейл-логика с автоматическим сбросом после Global SL

✔ Структурный Stop Loss по свечам или фиксированный SL (настраиваемый)

✔ Премиум-панель с отображением статистики в реальном времени

✔ Оптимизирован для реалистичного бэктестинга

✔ Не зависит от конкретных спредов

✔ Без скрытых трюков и вводящей в заблуждение логики

🛡️ РЕАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ (НЕ МАРКЕТИНГ)

В отличие от большинства EA на рынке:

🔹 Global Stop Loss активируется, когда реальная сумма закрытых убытков + плавающих убытков достигает установленного процента.

🔹 После срабатывания Global SL EA:

Закрывает ВСЕ открытые позиции

Перезапускает торговый цикл

Возвращается к начальному лоту

Продолжает торговлю в обычном режиме

👉 Это предотвращает коллапс бесконечной мартингейл-стратегии.

🔹 Global Recovery позволяет закрыть торговый цикл, когда плавающая прибыль компенсирует предыдущие убытки плюс дополнительную настраиваемую прибыль.

🌍 ГОТОВ К ЛЮБОМУ БРОКЕРУ

EMA Pro Universal корректно работает на:

CENT счетах

PRO счетах

Standard счетах

Zero / Raw Spread счетах

Брокерах по всему миру

EA корректно обрабатывает:

Инструменты с 2 / 3 / 4 / 5 знаками

Stop Level брокера

Минимальные размеры лота

Различия в исполнении ордеров

👉 20 пунктов — это 20 пунктов на любом типе счета.

📈 РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПАРЫ И НАСТРОЙКИ

После обширных тестов и бэктестинга лучшие результаты были получены при использовании:

Рекомендуемые валютные пары:

EURUSD

GBPUSD

AUDUSD

USDJPY

Рекомендуемый таймфрейм:

M15 (15 минут)

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ КАПИТАЛ:

$1,000 – $2,000

CENT счет — эквивалент $1,000 – $2,000

👉 Рекомендуется использовать один экземпляр EA на одну валютную пару для оптимального контроля риска и более стабильных результатов.

📊 ПРЕМИУМ-ПАНЕЛЬ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

EA отображает на графике:

Статус EA (торгует / вне торговых часов)

Баланс на начало цикла

Текущую equity

Установленный Global SL (%)

Настройки Recovery

Количество срабатываний Global SL

Количество Global TP / Recovery

Профессиональный брендинг

⚙️ 100% НАСТРАИВАЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Начальный лот

Мартингейл-множитель

Максимальное количество попыток

Фиксированный SL или структурный SL по свечам

Global Stop Loss в процентах

Recovery в USD

Торговые часы

Настраиваемые EMA

📌 ВАЖНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

✔ Рекомендуемый таймфрейм: M15

✔ Рекомендуемые пары: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDJPY

✔ Используйте низкие спреды

✔ Настраивайте риск в соответствии с капиталом

✔ Не используйте большие лоты на небольших счетах

⚠️ ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Торговля связана с риском.

Прошлые результаты не гарантируют будущие.

Этот EA НЕ обещает гарантированную прибыль. Это профессиональный инструмент для трейдеров, которые понимают управление рисками и хотят автоматизировать надежную торговую стратегию.

📣 ПОДДЕРЖКА И СООБЩЕСТВО

📢 Официальный Telegram-канал:

👉 https://t.me/DaytonaCopyTrade

Обновления, объявления и прямая поддержка.

🔥 ДЛЯ КОГО ЭТОТ EA?

✔ Трейдеры, которым нужен реальный контроль риска

✔ Пользователи, уставшие от «чудо»-роботов

✔ Трейдеры, понимающие просадку и манименеджмент

✔ Трейдеры, ищущие стабильность, а не фантазии

💎 EMA Pro Universal

Профессиональный трейдинг. Без хайпа. Без сказок.