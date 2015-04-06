EMA Pro Universal

🚀 EMA Pro Universal

EMA 9 / 200 | Global Risk Control | Universal Broker EA

EMA Pro Universal — это профессиональный Expert Advisor, основанный на пересечении EMA 9 / EMA 200, разработанный для трейдеров, которые ищут стабильность, реальный контроль рисков и полную совместимость с любым брокером и типом счета.

Этот EA — не эксперимент.
Это результат надежной торговой логики, продвинутого управления просадкой и обширного тестирования на счетах CENT, PRO, Standard и Zero / Raw Spread.

✅ КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

✔ Проверенная и понятная стратегия: пересечение EMA 9 / EMA 200
✔ Совместим с ЛЮБЫМ брокером и типом счета
✔ Профессиональное управление рисками с накопительным Global Stop Loss (%)
✔ Интеллектуальная система восстановления (не слепая)
✔ Контролируемая мартингейл-логика с автоматическим сбросом после Global SL
✔ Структурный Stop Loss по свечам или фиксированный SL (настраиваемый)
✔ Премиум-панель с отображением статистики в реальном времени
✔ Оптимизирован для реалистичного бэктестинга
✔ Не зависит от конкретных спредов
✔ Без скрытых трюков и вводящей в заблуждение логики

🛡️ РЕАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ (НЕ МАРКЕТИНГ)

В отличие от большинства EA на рынке:

🔹 Global Stop Loss активируется, когда реальная сумма закрытых убытков + плавающих убытков достигает установленного процента.

🔹 После срабатывания Global SL EA:

  • Закрывает ВСЕ открытые позиции

  • Перезапускает торговый цикл

  • Возвращается к начальному лоту

  • Продолжает торговлю в обычном режиме

👉 Это предотвращает коллапс бесконечной мартингейл-стратегии.

🔹 Global Recovery позволяет закрыть торговый цикл, когда плавающая прибыль компенсирует предыдущие убытки плюс дополнительную настраиваемую прибыль.

🌍 ГОТОВ К ЛЮБОМУ БРОКЕРУ

EMA Pro Universal корректно работает на:

  • CENT счетах

  • PRO счетах

  • Standard счетах

  • Zero / Raw Spread счетах

  • Брокерах по всему миру

EA корректно обрабатывает:

  • Инструменты с 2 / 3 / 4 / 5 знаками

  • Stop Level брокера

  • Минимальные размеры лота

  • Различия в исполнении ордеров

👉 20 пунктов — это 20 пунктов на любом типе счета.

📈 РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПАРЫ И НАСТРОЙКИ

После обширных тестов и бэктестинга лучшие результаты были получены при использовании:

Рекомендуемые валютные пары:

  • EURUSD

  • GBPUSD

  • AUDUSD

  • USDJPY

Рекомендуемый таймфрейм:

  • M15 (15 минут)

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ КАПИТАЛ:

  • $1,000 – $2,000

  • CENT счет — эквивалент $1,000 – $2,000

👉 Рекомендуется использовать один экземпляр EA на одну валютную пару для оптимального контроля риска и более стабильных результатов.

📊 ПРЕМИУМ-ПАНЕЛЬ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

EA отображает на графике:

  • Статус EA (торгует / вне торговых часов)

  • Баланс на начало цикла

  • Текущую equity

  • Установленный Global SL (%)

  • Настройки Recovery

  • Количество срабатываний Global SL

  • Количество Global TP / Recovery

  • Профессиональный брендинг

⚙️ 100% НАСТРАИВАЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ

  • Начальный лот

  • Мартингейл-множитель

  • Максимальное количество попыток

  • Фиксированный SL или структурный SL по свечам

  • Global Stop Loss в процентах

  • Recovery в USD

  • Торговые часы

  • Настраиваемые EMA

📌 ВАЖНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

✔ Рекомендуемый таймфрейм: M15
✔ Рекомендуемые пары: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDJPY
✔ Используйте низкие спреды
✔ Настраивайте риск в соответствии с капиталом
✔ Не используйте большие лоты на небольших счетах

⚠️ ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Торговля связана с риском.
Прошлые результаты не гарантируют будущие.

Этот EA НЕ обещает гарантированную прибыль. Это профессиональный инструмент для трейдеров, которые понимают управление рисками и хотят автоматизировать надежную торговую стратегию.

📣 ПОДДЕРЖКА И СООБЩЕСТВО

📢 Официальный Telegram-канал:
👉 https://t.me/DaytonaCopyTrade

Обновления, объявления и прямая поддержка.

🔥 ДЛЯ КОГО ЭТОТ EA?

✔ Трейдеры, которым нужен реальный контроль риска
✔ Пользователи, уставшие от «чудо»-роботов
✔ Трейдеры, понимающие просадку и манименеджмент
✔ Трейдеры, ищущие стабильность, а не фантазии

💎 EMA Pro Universal
Профессиональный трейдинг. Без хайпа. Без сказок.


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EA Gold Stuff - советник, разработанный специально для торговли золотом. В основе работы лежит открытие ордеров по индикатору  Gold Stuf f , таким образом советник работает по стратегии "Trend Follow", что означает следование за трендом. Свяжитесь со мной сразу после покупки для получения   персонального бонуса!   Вы можете получить бесплатную копию нашего индикатора Strong Support and Trend Scanner, пожалуйста, в личку. мне! Настройки и мануал  здесь  ПАРАМЕТРЫ Open new series - вкл./выкл. на
AW Double Grids EA
AW Trading Software Limited
4.5 (8)
Эксперты
Cоветник AW Double Grids MT4 - это агрессивный, полностью автоматизированный сеточный советник, с информационно торговой панелью и простой настройкой. Стратегия заключается в одновременной двухсторонней работе, мультиплицируя объем одного направления. Встроенный автоматический расчет лота, реализованы разные вариации увеличения объема позиций, и другие функции.  Инструкция ->   ЗДЕСЬ   /  Решение проблем - >  ЗДЕСЬ  /  МТ5 версия  - >   ЗДЕСЬ   Как торгует советник: AW Double Grids ведет двухст
Trend Catcher Exp
Ramil Minniakhmetov
5 (2)
Эксперты
Советник Trend Catcher анализирует движения рыночных цен, используя собственные адаптивные индикаторы анализа тренда, разработанные автором. Он определяет истинное направление рынка, отфильтровывая краткосрочные шумы и фокусируясь на силе импульса, расширении волатильности и поведении ценовой структуры. Благодаря сочетанию возможностей сглаживания и фильтрации тренда специальных настраиваемых индикаторов, таких как скользящие средние, RSI и фильтры волатильности, советник может автоматически со
Golden Moon Scalper
Nguyen Hang Hai Ha
2.8 (5)
Эксперты
Expert Gold Moon Scalper is a fully automated Expert Advisor designed specifically for the Gold market (XAUUSD). The EA combines price action analysis, tick-based market behavior, and technical indicator confirmation to identify high-probability trading opportunities. The strategy uses Stop Orders to capture momentum during Gold's fast price movements, helping reduce premature entries in volatile conditions. Positions are managed with a combination of scalping logic, dynamic trailing, and predef
Bypass Generator MT4
Connor Michael Woodson
1 (1)
Эксперты
Bypass Generator — это детерминированная скальпинговая система для XAUUSD, основанная на алгоритмах институционального уровня. Текущий сигнал: НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ Это не типичный советник (EA), который бездумно открывает сделку за сделкой, уничтожая вашу маржу и подвергая депозит ненужному риску. Каждая точка входа проходит через 16 независимых уровней проверки перед открытием единственной позиции. Здесь нет сеток, и каждая сделка имеет виртуальные Take Profit и Stop Loss. Кривая результатов бэктеста
BB Return mt4
Leonid Arkhipov
4.89 (18)
Эксперты
BB Return — советник для торговли золотом (XAUUSD). Эту торговую идею я использовал ранее в ручной торговле. В основе стратегии — возврат цены к диапазону Bollinger Bands , но не в лоб и не по каждому касанию. Для рынка золота одних лент недостаточно, поэтому в советнике применяются дополнительные фильтры, отсекающие лишние и нерабочие ситуации. Открываются только те сделки, где логика возврата действительно оправдана.   Global   update   on   June   14th   Принципы торговли — в торговле не испо
HFT Prop EA
Manpreet Singh
4.93 (257)
Эксперты
HFT PROP EA is the High Frequency Trading Expert Advisor (EA/bot) designed to pass proprietary trading firms (prop firms) challenges which use stop orders to enter the trades when market is trending, It is basically designed for US30 just at opening of US30 in New York Session till it remain in its trending nature for 15-30 minutes, and using HFT PROP EA you can pass the challenge within few minutes for prop firms who doesn't have any lot size cap. To see its Live working you may check by signin
Scalp On Scalp Off MT4
Connor Michael Woodson
Эксперты
Настроение рынка FastBull — это поток данных, который агрегирует тысячи позиций с общей стоимостью счетов более 500 миллионов долларов США. Scalp On Scalp Off может мгновенно получать эти данные через прямую интеграцию API и использовать их при совершении сделок. Настроение рынка отображается непосредственно на вашем графике в настраиваемой и удобной панели. Живой сигнал: НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ Одиночные сделки управляются без использования сетки или мартингейла. Адаптивный, динамический трейлинг-стоп и
Adaptive Gold Scalper MT4
Fan Yang
Эксперты
Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience.   With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalp
Aurum AI mt4
Leonid Arkhipov
4.94 (34)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ — ДЕКАБРЬ 2025 В конце ноября 2024 года советник Aurum был выпущен в продажу. Всё это время он торговал в реальных условиях без фильтра новостей, без дополнительных защитных условий и без сложных ограничений — и при этом уверенно оставался на плаву. Live Signal (launch April 14, 2026) Этот год работы на реальном рынке наглядно показал надёжность самой торговой системы. И только после этого, опираясь уже на реальный опыт и статистику, в декабре 2025 года мы выпустили большое обновлен
BF Scalper PRO
Lachezar Krastev
4.05 (56)
Эксперты
BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy BF Scalper PRO with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $177 (Regular Price: $447 — You Save $270!) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! For Settings, Instructions and LIVE Results Click Here! BF Scalper PRO is the professional version of the very popular EA - BF Scalper EA. We have implemented a lot of new additional features and systems in this PRO v
Quantum Nexus MT4
Farell Edson Mazarin
Эксперты
Quantum Nexus — это инновационный экспертный советник, который объединяет количественный анализ, многоуровневую валидацию, алгоритмы следования за трендом, механизмы отслеживания позиций и статистический мониторинг в единой автоматизированной торговой системе. Для воплощения этого продукта в реальность потребовались десятилетия опыта разработки и год подготовки, чтобы создать Quant v5 — инструмент количественного анализа уровня хедж-фондов с непрерывными скользящими OOS-тестами, используемыми дл
AFTrade Scalper MT4 EA
Achmad Fathoni
5 (2)
Эксперты
AFTrade Scalper EA is an automated trading robot designed for XAUUSD using a breakout-based scalping approach. The EA focuses on very short-term opportunities with controlled risk management, fixed lot options, trading session filters, and a three-stage trailing stop system consisting of Trailing Start, Trailing Stop, and Trailing Step. No grid and no martingale, every trade has a defined Take Profit and Stop Loss. Please see below live signal of this EA : Live Signal Broker IC Markets (startin
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First Candle Sessions — LDN & NY MT5 Indicator   |   M1 to H1   |   London and New York Sessions   What It Does Automatically marks the High, Low and 50% midpoint of the first 5-minute candle at the opening of the London and New York sessions, creating a clear visual range to trade breakouts every day without any manual work.   Buy signal: when a subsequent candle closes above the High of the first candle. Sell signal: when a subsequent candle closes below the Low of the first candle. No signal
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