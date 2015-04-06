🚀 EMA Pro Universal

EMA 9 / 200｜全局风险控制｜全经纪商通用 EA

EMA Pro Universal 是一款基于 EMA 9 / EMA 200 均线交叉策略 的专业级 Expert Advisor，专为追求 稳定性、真实风险控制 以及 完全兼容任意经纪商与账户类型 的交易者而设计。

这不是一个实验型 EA。

而是基于稳健交易逻辑、先进回撤管理机制，并在 CENT、PRO、Standard 及 Zero Spread 账户中经过大量实盘与回测验证的成熟系统。

✅ 主要功能特点

✔ 经过验证的清晰策略：EMA 9 / EMA 200 交叉

✔ 兼容 任何经纪商 与 任何账户类型

✔ 专业级风险管理：基于百分比的 全局累计止损（Global SL）

✔ 智能 Recovery 系统（非盲目加仓）

✔ 可控马丁格尔机制，触发全局止损后自动重置

✔ 结构性止损（基于K线）或固定止损（可选）

✔ 高级实时统计面板

✔ 针对真实回测环境优化

✔ 不依赖特定点差

✔ 无隐藏逻辑、无欺骗性策略

🛡️ 真实风险管理（不是营销噱头）

与市面上大多数 EA 不同：

🔹 全局止损（Global SL） 会在

👉 已平仓亏损 + 浮动亏损 达到设定百分比时 真实触发

🔹 触发全局止损后，EA 将：

关闭 所有 订单

重置交易周期

恢复至初始手数

正常继续交易

👉 有效避免 无限马丁格尔导致的账户崩溃。

🔹 全局 Recovery 功能：

当浮动利润恢复此前亏损并达到额外设定盈利目标时，自动结束当前周期。

🌍 全经纪商通用设计（Universal Broker Ready）

EMA Pro Universal 可稳定运行于：

CENT 账户

PRO 账户

Standard 账户

Zero / Raw Spread 账户

全球任意国家经纪商

EA 能正确处理：

2 / 3 / 4 / 5 位报价

经纪商止损限制

最小手数要求

不同执行模式与延迟

👉 20 点就是 20 点，在任何账户中都一样。

📈 推荐品种与参数设置

经过大量测试与回测，最佳结果来自以下配置：

推荐货币对：

EURUSD

GBPUSD

AUDUSD

USDJPY

推荐周期：

M15（15 分钟）

建议资金：

1000 USD – 2000 USD

CENT 账户：等值 1000 – 2000 USD

👉 建议每个货币对单独运行一个 EA 实例，以获得更好的风险控制与稳定性。

📊 实时高级交易面板

EA 在图表中实时显示：

EA 状态（运行中 / 非交易时间）

当前周期初始余额

当前净值（Equity）

设置的全局止损百分比

Recovery 目标

全局止损触发次数

TP / Recovery 完成次数

专业品牌界面

⚙️ 100% 可配置参数

初始手数

马丁格尔倍数

最大加仓次数

固定止损或结构性止损

百分比全局止损

Recovery（USD）

交易时间段

EMA 参数

📌 重要使用建议

✔ 推荐周期：M15

✔ 推荐品种：EURUSD、GBPUSD、AUDUSD、USDJPY

✔ 使用低点差账户

✔ 根据资金合理调整风险

✔ 避免在小资金账户中使用过高仓位

⚠️ 风险声明

交易存在风险。

过往业绩不代表未来结果。

本 EA 不承诺保证盈利，而是为理解风险管理、希望自动化稳健策略的交易者提供一款专业工具。

📣 支持与社区

📢 官方 Telegram 频道：

👉 https://t.me/DaytonaCopyTrade

更新通知、重要公告与直接支持。

🔥 本 EA 适合谁？

✔ 重视真实风险控制的交易者

✔ 厌倦“奇迹 EA”的用户

✔ 理解回撤与资金管理的人

✔ 追求长期稳定，而非幻想收益的交易者

💎 EMA Pro Universal

专业交易。无套路。无神话