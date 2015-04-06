EMA Pro Universal
- 专家
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- 版本: 2.11
- 更新: 18 六月 2026
- 激活: 15
🚀 EMA Pro Universal
EMA 9 / 200｜全局风险控制｜全经纪商通用 EA
EMA Pro Universal 是一款基于 EMA 9 / EMA 200 均线交叉策略 的专业级 Expert Advisor，专为追求 稳定性、真实风险控制 以及 完全兼容任意经纪商与账户类型 的交易者而设计。
这不是一个实验型 EA。
而是基于稳健交易逻辑、先进回撤管理机制，并在 CENT、PRO、Standard 及 Zero Spread 账户中经过大量实盘与回测验证的成熟系统。
✅ 主要功能特点
✔ 经过验证的清晰策略：EMA 9 / EMA 200 交叉
✔ 兼容 任何经纪商 与 任何账户类型
✔ 专业级风险管理：基于百分比的 全局累计止损（Global SL）
✔ 智能 Recovery 系统（非盲目加仓）
✔ 可控马丁格尔机制，触发全局止损后自动重置
✔ 结构性止损（基于K线）或固定止损（可选）
✔ 高级实时统计面板
✔ 针对真实回测环境优化
✔ 不依赖特定点差
✔ 无隐藏逻辑、无欺骗性策略
🛡️ 真实风险管理（不是营销噱头）
与市面上大多数 EA 不同：
🔹 全局止损（Global SL） 会在
👉 已平仓亏损 + 浮动亏损 达到设定百分比时 真实触发
🔹 触发全局止损后，EA 将：
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关闭 所有 订单
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重置交易周期
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恢复至初始手数
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正常继续交易
👉 有效避免 无限马丁格尔导致的账户崩溃。
🔹 全局 Recovery 功能：
当浮动利润恢复此前亏损并达到额外设定盈利目标时，自动结束当前周期。
🌍 全经纪商通用设计（Universal Broker Ready）
EMA Pro Universal 可稳定运行于：
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CENT 账户
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PRO 账户
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Standard 账户
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Zero / Raw Spread 账户
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全球任意国家经纪商
EA 能正确处理：
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2 / 3 / 4 / 5 位报价
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经纪商止损限制
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最小手数要求
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不同执行模式与延迟
👉 20 点就是 20 点，在任何账户中都一样。
📈 推荐品种与参数设置
经过大量测试与回测，最佳结果来自以下配置：
推荐货币对：
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EURUSD
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GBPUSD
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AUDUSD
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USDJPY
推荐周期：
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M15（15 分钟）
建议资金：
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1000 USD – 2000 USD
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CENT 账户：等值 1000 – 2000 USD
👉 建议每个货币对单独运行一个 EA 实例，以获得更好的风险控制与稳定性。
📊 实时高级交易面板
EA 在图表中实时显示：
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EA 状态（运行中 / 非交易时间）
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当前周期初始余额
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当前净值（Equity）
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设置的全局止损百分比
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Recovery 目标
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全局止损触发次数
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TP / Recovery 完成次数
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专业品牌界面
⚙️ 100% 可配置参数
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初始手数
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马丁格尔倍数
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最大加仓次数
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固定止损或结构性止损
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百分比全局止损
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Recovery（USD）
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交易时间段
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EMA 参数
📌 重要使用建议
✔ 推荐周期：M15
✔ 推荐品种：EURUSD、GBPUSD、AUDUSD、USDJPY
✔ 使用低点差账户
✔ 根据资金合理调整风险
✔ 避免在小资金账户中使用过高仓位
⚠️ 风险声明
交易存在风险。
过往业绩不代表未来结果。
本 EA 不承诺保证盈利，而是为理解风险管理、希望自动化稳健策略的交易者提供一款专业工具。
📣 支持与社区
📢 官方 Telegram 频道：
👉 https://t.me/DaytonaCopyTrade
更新通知、重要公告与直接支持。
🔥 本 EA 适合谁？
✔ 重视真实风险控制的交易者
✔ 厌倦“奇迹 EA”的用户
✔ 理解回撤与资金管理的人
✔ 追求长期稳定，而非幻想收益的交易者
💎 EMA Pro Universal
专业交易。无套路。无神话