EMA Pro Universal

🚀 EMA Pro Universal

EMA 9 / 200｜全局风险控制｜全经纪商通用 EA

EMA Pro Universal 是一款基于 EMA 9 / EMA 200 均线交叉策略 的专业级 Expert Advisor，专为追求 稳定性、真实风险控制 以及 完全兼容任意经纪商与账户类型 的交易者而设计。

这不是一个实验型 EA。
而是基于稳健交易逻辑、先进回撤管理机制，并在 CENT、PRO、Standard 及 Zero Spread 账户中经过大量实盘与回测验证的成熟系统。

✅ 主要功能特点

✔ 经过验证的清晰策略：EMA 9 / EMA 200 交叉
✔ 兼容 任何经纪商任何账户类型
✔ 专业级风险管理：基于百分比的 全局累计止损（Global SL）
✔ 智能 Recovery 系统（非盲目加仓）
✔ 可控马丁格尔机制，触发全局止损后自动重置
✔ 结构性止损（基于K线）或固定止损（可选）
✔ 高级实时统计面板
✔ 针对真实回测环境优化
✔ 不依赖特定点差
✔ 无隐藏逻辑、无欺骗性策略

🛡️ 真实风险管理（不是营销噱头）

与市面上大多数 EA 不同：

🔹 全局止损（Global SL） 会在
👉 已平仓亏损 + 浮动亏损 达到设定百分比时 真实触发

🔹 触发全局止损后，EA 将：

  • 关闭 所有 订单

  • 重置交易周期

  • 恢复至初始手数

  • 正常继续交易

👉 有效避免 无限马丁格尔导致的账户崩溃

🔹 全局 Recovery 功能
当浮动利润恢复此前亏损并达到额外设定盈利目标时，自动结束当前周期。

🌍 全经纪商通用设计（Universal Broker Ready）

EMA Pro Universal 可稳定运行于：

  • CENT 账户

  • PRO 账户

  • Standard 账户

  • Zero / Raw Spread 账户

  • 全球任意国家经纪商

EA 能正确处理：

  • 2 / 3 / 4 / 5 位报价

  • 经纪商止损限制

  • 最小手数要求

  • 不同执行模式与延迟

👉 20 点就是 20 点，在任何账户中都一样。

📈 推荐品种与参数设置

经过大量测试与回测，最佳结果来自以下配置：

推荐货币对：

  • EURUSD

  • GBPUSD

  • AUDUSD

  • USDJPY

推荐周期：

  • M15（15 分钟）

建议资金：

  • 1000 USD – 2000 USD

  • CENT 账户：等值 1000 – 2000 USD

👉 建议每个货币对单独运行一个 EA 实例，以获得更好的风险控制与稳定性。

📊 实时高级交易面板

EA 在图表中实时显示：

  • EA 状态（运行中 / 非交易时间）

  • 当前周期初始余额

  • 当前净值（Equity）

  • 设置的全局止损百分比

  • Recovery 目标

  • 全局止损触发次数

  • TP / Recovery 完成次数

  • 专业品牌界面

⚙️ 100% 可配置参数

  • 初始手数

  • 马丁格尔倍数

  • 最大加仓次数

  • 固定止损或结构性止损

  • 百分比全局止损

  • Recovery（USD）

  • 交易时间段

  • EMA 参数

📌 重要使用建议

✔ 推荐周期：M15
✔ 推荐品种：EURUSD、GBPUSD、AUDUSD、USDJPY
✔ 使用低点差账户
✔ 根据资金合理调整风险
✔ 避免在小资金账户中使用过高仓位

⚠️ 风险声明

交易存在风险。
过往业绩不代表未来结果。

本 EA 不承诺保证盈利，而是为理解风险管理、希望自动化稳健策略的交易者提供一款专业工具。

📣 支持与社区

📢 官方 Telegram 频道：
👉 https://t.me/DaytonaCopyTrade

更新通知、重要公告与直接支持。

🔥 本 EA 适合谁？

✔ 重视真实风险控制的交易者
✔ 厌倦“奇迹 EA”的用户
✔ 理解回撤与资金管理的人
✔ 追求长期稳定，而非幻想收益的交易者

💎 EMA Pro Universal

专业交易。无套路。无神话


推荐产品
FerrerDCA
Leonardo Garcia Ferrer
专家
Trading robot for EURUSD on the H1 timeframe. Despite working on this timeframe, it doesn't execute a trade per hour, only when the RSI and MACD coincide to give an up or down signal. After that, it performs DCA, i.e., it averages the entry prices. Using the same lot size. NO MARTINGALE. Backtested from January 2020 to October 2025 to monitor its performance during the pandemic. Target monthly 2% Full recomendly ECN or RAW account If you test on demo, please write me to receive it for free +
FREE
Triple MACD grid turbo MT4
TITIKORN KAMPAN
专家
The EA trades when MACD signal cross 3 times . Best time frame 30 mins, Any pair any broker no limited, recommend minimum deposit 500$ SETTING Symbole - Set symbol to trade. Fast_EMA_period - Set Fast EMA period. Slow_EMA_period -   Set Slow EMA period. Signal_period - Set signal period. Lots - start lot. Multiple_lots - Multiply lot for next order. Max_lots -    maximum lot. Grid_boost -  Frequency of opening position (Less more order). Grid_minimum_pips - Check distance grid from last order.
FREE
Ai UsDCaD MT4
Tais Miranda Hoffmann
2 (4)
专家
Only 5 copies for $220, next price: $240(3 copies left) For testing, in the settings, it is better to enable the full trade option. An expert based on artificial intelligence ( AI ) For USDCAD in time frame 15 and 30 minutes, 1 and 4 hours and daily With Relatively large number of signals (To receive all the signals: activate the full trade option in the settings and run the expert at the same time in several time frames) Has a TP and a SL Without the use of dangerous strategies such as marting
SPD Envelopes Scalper
Paranchai Tensit
专家
This Expert Advisor is based on a scalping strategy that uses Moving Average Envelopes Indicator . The Moving Average Envelopes indicator reflects the price overbought or oversold conditions, which help to identify the entry or exit points as well as possible trend break-downs. The moving average envelopes consist of an upper envelope placed above, and a lower envelope placed below. The distance between the moving average envelopes or the width of the bands/channels based on the volatility measu
AW Three MA EA
AW Trading Software Limited
1.5 (2)
专家
在两条移动平均线的交叉点交易的 Expert Advisor 使用第三条移动平均线来过滤当前趋势方向。它具有灵活但同时简单的输入设置。 问题解决 ->   这里 /MT5版本 ->   这里 /使用说明 ->       这里   好处： 直观简单的设置 适用于任何类型的工具和任何时间范围 具有三种类型的通知 将第一个订单与最后一个订单重叠的可插拔系统 能够自动计算交易量 专家顾问策略。 EA 使用三个移动平均线来开仓。主要的是两个移动的，快的和慢的。第三个是过滤掉市场噪音的幻灯片。 如果快速移动的信号从下向上穿过慢速移动的信号，那么这是一个买入信号。 如果快速移动的信号从上到下穿过慢速移动的信号，那么这是一个卖出信号。 使用第三次滑动时： 当快速和慢速移动平均线低于过滤移动平均线（下降趋势）时，只有卖出信号有效。 当过滤移动平均线低于（上升趋势）快速和慢速移动平均线时，只有买入信号起作用。 最快的周期最小，最慢的周期更长，滤波器滑动周期最大。 如果禁用过滤，则： 在快速和慢速移动平均线的每个交叉点，EA 将打开交易 Input variables: Main settings Si
Aureus Mind EA
Adria Diaz Hernandez
专家
Aureus Mind EA is a fully automated Expert Advisor designed for precision execution on M5 timeframes. Built around volume confirmation, dynamic market filtering and a custom trailing stop engine, it delivers intelligent trade entries and manages them with surgical accuracy. Ideal for traders seeking high-quality trade signals and robust internal risk controls — without relying on unreliable martingale or grid strategies. Aureus Mind EA uses no dangerous money management techniques. Every positio
VaniganMT4
Nissar Ahmed
5 (1)
专家
### **Vanigan MT4  Core Trading Strategy Sideways Market Detection Uses ADX (Average Directional Index) to identify non-trending markets ADX < ADX_Thresh (25.0) → Sideways market ADX >= ADX_Thresh → Trending market (no trades) Entry Signals RSI (Relative Strength Index) for entry triggers: RSI < Oversold (30) → Buy Signal RSI > Overbought (70) → Sell Signal Trades only execute in sideways markets ( ADX < 25 ) Risk & Money Management Lot Size Calculation Fixed Lots : LotSize if UseMM = false Mo
FREE
MACD Cross
Cumhur Yugnuk
专家
Expert advisor based on your own personal MACD. Whatever your strategy is, it's him. You can use it on all parities. No restrictions. Buy Settings : Buy Fast EMA Period Buy Slow EMA Period Buy Signal Period Buy Lot Size Buy Stop Loss Level Buy Take Profit Level Sell Settings : Sell Fast EMA Period Sell Slow EMA Period Sell Signal Period Sell Lot Size Sell Stop Loss Level Sell Take Profit Level
ForexEA HMA
Ahmet Metin Yilmaz
专家
This EA uses  Non-Repaint Hull Moving Averages calculation. You can find positive results with the correct optimization. Optimization should be adjusted according to the properties of the broker you are using and your trading institution. Default settings are optimized for AUDUSD in an ECN broker for M30 time frame. (Remember, it is necessary to re-optimize your brokers for the settings.) Test it before buying for your broker settings if it is ok, It is recommended use rental option to be sure.
SwS Mt4
Marta Gonzalez
专家
SwS Scalping whit Stocastic:  It is a scalping system that uses the stocastic signal as a reference to enter the market. It is a very aggressive system so it needs volatile pairs with little spread. The system detects turning points and operates small market corrections. All orders have a stoploss. And it has a virtual trailing. This system is suitable for small accounts and can be used with only  $ 10 0 . You can download the demo and test it yourself.   Very stable growth curve as resu
Donchian Channel Multi Currency EA MT4
Biswarup Banerjee
专家
介绍 Donchian Channel Strategy Multicurrency EA MT4，这是一款先进的交易工具，旨在利用唐奇安通道指标自动化交易策略。该专家顾问非常适合希望在多个货币对中精准高效把握市场动态的交易者。 EA 提供了诸多关键优势，如强大的风险管理功能、可定制的交易参数和实时监控，适合新手和经验丰富的交易者。通过利用有效的进出场策略，交易者可以提升交易表现，同时降低风险。 MQL产品安装指南 | 在 MT4 上更新已购买的MQL产品 | 常见故障排除指南 | 通用设置/输入指南 | 指标设置 | 回测和设置文件 主要特点 核心策略：利用唐奇安通道指标，根据突破和趋势跟随策略提供有效的交易信号。 多货币支持：能够在各种主要货币对中进行交易，增强多样化机会。 风险管理工具：包括止损、止盈和追踪止损等功能，以保护您的投资。 进场过滤器：可配置的 spread 和时间会话过滤器，以优化交易条件。 头寸管理：提供马丁格尔和网格策略的选项，为交易者提供灵活的交易方式。 经纪商兼容性：设计与支持 MT4 的多种经纪商无缝配合。 实时仪表板：显示开放交易、账户权益和表现的基本指
DCA CycleMax
Jin Sangun
专家
DCA CYCLEMAX 介绍   概述 DCA CYCLEMAX 是一个功能强大且专为在市场上显示出强烈单向趋势的资产而优化的半自动网格交易程序 (EA)。 它特别适用于黄金（GOLD）、纳斯达克100（NS100）和加密货币等具有高波动性且稳步呈现单向趋势的资产。 利用 DCA（定投）策略，该系统在管理损失风险的同时，逐步对资产进行管理。 该 EA 策略性地设计了进入区间，在趋势持续时通过网格方式打开多个头寸，并包括手动入场和手动止盈功能，当达到预定目标时自动平仓。 在横盘时，DCA CycleMax EA 可以与反向操作的 DCA CycleMax Hedge EA 搭配使用，以实现更有效的应用。 DCA CYCLEMAX 提升了网格交易系统，具有特定的入场次数、自定义头寸大小设置以及通过对短期头寸的对冲功能，从而增强了常规 DCA 策略。 黄金是一个通常具有高波动性且长期呈现单向趋势的资产，DCA CYCLEMAX 利用 “DEPOSIT NEED” 功能来管理账户资产，并持续保持头寸。 当价格在一个方向上显著波动时，它会重新平衡资产并调整平均价格，在最佳时机实现盈利。 重
Finanix Gold EA MT4
Charles Linzon Dy
专家
Finanix Gold EA is the result of two years of extensive research and backtesting, ensuring that it is built on a solid foundation of data-driven insights and proven trading strategies. This expert advisor is fine-tuned for trading XAUUSD/Gold .  It is also capable of trading any instrument. Introducing the cutting-edge Finanix Gold EA , powered by advanced mathematical functions and unparalleled computation capabilities. This revolutionary tool is designed to provide traders with a competitive
Blackjack bot
Andrey Kozak
专家
We have created an automatic robot based on our manual trading system. This system has been developed for a long time and now our traders manually trade on it. For our clients, we have written a bot that trades using this system.  The principle of the robot is to look for a sharp change in the price movement on the price chart and open an order at that moment. You specify the size of the trading lot yourself in the robot settings. You can also specify StopLoss and TakeProfit for each trade. By
Titan Tri3 Filter
Ilkay Ozsoy
专家
Titan Tri-Filter EA Titan Tri-Filter EA, yapılandırılmış trend sömürü ve hassas risk azaltma için tasarlanmış gelişmiş bir algoritmik işlem sistemidir. Makro-yönlü trendleri kısa vadeli momentum sinyalleriyle sistematik olarak hizalayarak, algoritma gün içi piyasa gürültüsünü filtrelemeyi ve çok katmanlı teknik koşullar sağlandığında işlemleri yalnızca gerçekleştirmeyi amaçlar. Çekirdek Mimari (Üç Katmanlı Filtreleme Mantığı): Katman 1: Makro Trend Filtresi (Günlük Temel): Birincil piyasa yanlıl
Great Dragon EA
Evgenii Filippov
专家
MULTI-CURRENCY Expert Advisor, the main condition for work, a broker with a minimum spread and a fast VPS server.It shows itself well on GBPUSD and many other pairs. The requirement for the correct correct operation of the adviser: VPN with minimal delay to the broker. Recommended deposit from $ 300 (per symbol) Recommended broker with an ECN account. The Expert Advisor should be installed and tested only on the M15 timeframe!!!! Before using the Expert Advisor, be sure to test it in the strate
DMZ X Zone Robot
Suriya Thammalungka
专家
DMZ X Zone Robot  is the Expert Advisors trading with a combination of multiple strategy trading algorithms (Trend, Hedging, and Money Management with Martingale Zone recovery).  The Trading algorithms. 1. Follow trends with Indicators is Moving average and Envelopes. 2. Open order two ways that trading both BUY and SELL. 3. Open STOP orders for hedging with zone recovery distance. 4. Close orders and exit with a profit.  How to work? Open BUY When Moving Average is Above Envelopes Line Upper.
Breakout Monster Mini
Abdulfattah Yahya Mohammed Alhazmi
5 (3)
专家
It is a very profitable EA, to trade trends breakout, and manage trades, takeprofit, stoploss, move to breakeven, and trailing stop. I work with this EA, and the reversal/pullback version since 2014.  This is a demo   version of the full   Breakout Monster EA . It works on Real and Demo accounts. Demo version restrictions: Money Management is disabled. Lot size is restricted to 0.01 lots only (Or the minimum allowed by broker). Numerical, SL and TP set to 100 pips. They cannot be modified in
FREE
Orions Gold Explosion assistant
Umberto Boria
1 (1)
专家
只有一个指标可以发现巨大的波动性：威廉姆斯百分比。 它专为 5 分钟时间范围内的黄金而设计，但也可用于具有不同时间范围的指数。 此 EA 交易仍在开发中，可拦截巨大的波动，帮助交易者开仓。 之后的人为干预对于关闭来说是必要的，关闭必须与运动本身一样快，或者在更高的时间范围内放手。 为了帮助交易者，有持续的声音信号，如果您已经在 PC 前，可以将其停用。 止盈和止损均未设置，因为专家顾问旨在监控图表并帮助交易者避免过度交易。 还提供了直接从图表停用自动开仓的按钮和一次性关闭所有未平仓订单的按钮。 当前版本是免费发布的，以促进其开发。 感谢您的意见和建议，我们也可能实施自动关闭。 运行参数如下：      Thresold Williams 指标 (10-20) ：指标必须达到的水平才能激活警报      启用警报：激活声音信号      AutomaticOpen : 激活自动打开订单      Bot ID : 用于识别专家顾问打开的操作的幻数      交易量：未平仓交易量。 如果该指标对于余额来说太大，它会自动缩放到最小手数。      Wait several.
FREE
DYJ RiseTrading
Daying Cao
专家
The RiseTrading is a unique High quality and easy to use and affordable trading tool because we have incorporated a number of proprietary features and PowerSignal and MACD and Stochastic indicators. The main advantages of the trend trading strategy used by the Expert Advisor are opening positions only in the direction of a trend, ability for the long-term retention of profitable positions allowing users to achieve good combinations of profit/loss distributions. That can work on a real account at
Canberra
Mikhail Mitin
专家
Main: Not martingale, not a grid; Working on all symbols; Signals: There is a good rational algorithm. Work of two indicators:  Bollinger Bands  and  OsMA  (you can set a separate Timeframe for each indicator) Stop Loss/Take Profit: There is a good money management system (there are several type for trailing stop loss); There is virtual levels of Stop Loss / Take Profit; There is smart lot (percent by risk) or fix lot Important: EA can work on closed candles, and on current candles; Quickly
Scalper Mars
Igor Bulgakov
3.5 (4)
专家
Scalper Mars EA uses intraday scalping strategy. The Expert Advisor uses standard indicators MACD, RSI, EMA in its trading, does not use martingale and an order grid. A stop order is placed near local extrema, if it does not exceed the maximum value specified by the MaxStopLoss parameter. The EA uses take profit equal to the stop. The Expert Advisor is influenced by news releases. Requirements Recommended for work on the M1 timeframe. It can be traded on any currency pairs, when calculating resu
FREE
Xalpha Scalps
LP Imperium LLC
专家
Xalpha Scalps — Hybrid Algorithmic Trading for Gold, Crypto & High-Volatility Markets X-ALPHA SCALPS is a hybrid algorithmic trading Expert Advisor built for traders who operate in fast-moving, volatility-driven markets. Engineered specifically for XAUUSD, crypto pairs, indices, and high-momentum forex, it combines multiple proven trading methodologies into a single adaptive execution framework. STRATEGY OVERVIEW Rather than relying on a single signal type, X-ALPHA SCALPS dynamically
StableGold
Paranchai Tensit
专家
StableGold is a fully automated expert advisor. The mechanism of this system uses the principle of scalping and breakout trading strategy.  This EAs has passed 5 years back test of Every tick data (2019-2024). Key Features Timeframe: M15 Currency pairs: XAUUSD, GOLD Initial deposit: $ 500 up It is recommended to use a low spread ECN Broker, 1:500 leverage  It should be an account with low spread and zero stop level Parameters MagicNumber - magic number to set the ID for each EA Lots - initial
Trendline Magic
Chaiya Srisawat
5 (1)
专家
Multi Feature Robot suit for trading in semi automatic mode. The robot uses Heiken Ashi indicator to form signals. It provides two options for trades. 1. Heiken Ashi trade - use signal trade for buy and sell. 2. Reverse trade - use Heiken Ashi stop loss for buy stop and sell stop. Also, provide additional feature for a trader which is: 3. Trend line trade - use trend line for buy and sell. This trend line trade feature is not for fully automated trading because it needs trend line input. Trader
STOC grid turbo MT4
TITIKORN KAMPAN
专家
The EA trades on price breakout and comeback oversold or overbought conditions, opens positions when signals are received from the Stochastic oscillators. SETTING Symbole - Set symbol to trade. K_period - Set K% period. D_period - Set D% period. Slowing_value - Set slowing value. Upper_level - Set overbought level. Lower level - Set oversold level Lots - start lot. Multiple_lots - Multiply lot for next order. Max_lots -    maximum lot. Grid_boost -  Frequency of opening position (Less more orde
FREE
MACD COMBINED 2MA GOOD EA
Cuong Pham
专家
The EA created based on this strategy: This EMA crossover trading strategy is made with MACD. For MACD, you can avoid false signals from this EMA crossover. With this strategy, you can get more accurate signals. So this is more profitable . Strategy required FAST EMA SLOW EMA MACD with default setting How Signals come Buy Signal: When FAST EMA cross SLOW EMA from lower to upper, then you have to wait for MACD confirmation. After crossover, when you see MACD above 0.0 level, then you can take buy
Tarantula
Sergey Kruglov
4.2 (5)
专家
Tarantula is a trend Expert Advisor that looks for entry points based on the standard Moving Average indicator. It works with two timeframes selected in the settings. The EA looks for the points of trend change and opens an order when the signal matches on different timeframes. All orders are protected by stop loss. However almost all orders are closed by the EA on a signal change. Parameters SL - stop loss. TP - take profit. OnWork_1 - enable/disable searching for signals on the first timefram
FREE
Ai GbPUsD MT4
Tais Miranda Hoffmann
1 (6)
专家
Only 5 copies for $260, next price: $280(3 copies left) For testing, in the settings, it is better to enable the full trade option. An expert based on artificial intelligence ( AI ) For GBPUSD in time frame 15 and 30 minutes, 1 and 4 hours and daily With Relatively large number of signals (To receive all the signals: activate the full trade option in the settings and run the expert at the same time in several time frames) Has a TP and a SL Without the use of dangerous strategies such as marting
MACD and MA filter
Dmitriy Epshteyn
4.33 (12)
专家
The MACD and MA filter EA trades on the MACD indicator, uses the filter as two moving averages (fast MA is higher than slow MA - buy, sell - contrary), the Martingale is applied at the request of the User (the amount of lot multiplication for a series of losses is limited), breakeven, trailing stop, inverting the signal. In EA version 1.4. added closing an order by a reverse signal, separately by the MACD indicator (parameter Close_By_Reverse_MACD_Signal), separately by moving averages (paramete
FREE
该产品的买家也购买
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.62 (34)
专家
道具準備就緒！ （ 下載SETFILE ） 推出促銷活動： 目前價格只剩幾本！ 最終價格：990$ 免費取得 1 個 EA（適用於 2 個交易帳號）-> 購買後聯絡我 Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal LATEST MANUAL 歡迎來到黃金收割者！ 該 EA 以非常成功的 Goldtrade Pro 為基礎，設計為同時在多個時間框架上運行，並且可以選擇將交易頻率從非常保守到極端波動設定。 EA 使用多種確認演算法來找到最佳入場價格，並在內部運行多種策略來分散交易風險。 所有交易都有停損和止盈，但也使用追蹤停損和追蹤停盈來最小化風險並最大化每筆交易的潛力。 該系統建立在非常流行且經過驗證的策略之上：交易突破重要的支撐位和阻力位。   黃金非常適合這種策略，因為它是一種波動性很大的貨幣對。 系統根據您的帳戶規模和最大允許提款設定自動調整交易頻率和手數！ 回測顯示出非常穩定的成長曲線，回撤非常可控且恢復很快。  該 EA 已針對黃金的最長可用期限進行了壓
Scalping Robot Pro MT4
MQL TOOLS SL
5 (11)
专家
Scalping Robot Pro is a  professional trading system  designed specifically for fast and precise scalping on XAUUSD using the M1 timeframe. The system is built to capture short term market movements with accurate execution and controlled risk management. It focuses on real time price behavior, momentum shifts, short term volatility, and selective grid based trade management techniques to identify high probability  trading opportunities  in the gold market. Scalping Robot Pro is optimized for tra
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.72 (43)
专家
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (84)
专家
智能交易系统是一个旨在恢复无利可图头寸的系统。 作者的算法锁定了一个亏损仓位，将其拆分为多个独立的部分，并分别平仓。简单的设置、在回撤的情况下延迟启动、锁定、禁用其他 EA 交易、使用趋势过滤进行平均以及部分关闭亏损头寸都内置在一个工具中。 与仅在整个组中关闭订单的网格策略相比，使用部分关闭损失可以让您以较低的存款负载减少损失，从而确保更安全地处理损失。 如何恢复订单： 1 EA 关闭所选工具的其他窗口以关闭无利可图的 EA（可选）。 2 EA 重置所有已处理订单的止盈和止损水平，并删除具有相应标识符的挂单。 3 EA 关闭所有已处理的盈利订单，以便使用其利润来弥补部分非盈利订单并减少总头寸量（可选）。 4 EA 通过打开锁定订单来锁定亏损头寸。 5 然后，通过打开恢复订单，它开始通过部分关闭不盈利的订单来减少损失。 6 当部分关闭时，算法首先恢复定位最不成功的订单，或者最接近盈利的无利润订单。每个无利可图的订单都分为许多部分，顾问分别关闭每个部分。恢复订单以小量开仓，以免大幅增加入金负担 包含注释、设置和测试说明的完整输入设置列表  ->   这里  MT5 版本 ->   这里
Fortune MT4
Shane Lee
5 (3)
专家
Real Trading Account  LIVE SIGNAL VT MARKETS:  https://www.mql5.com/en/signals/2363526 Join SmiteFX Algos MQL5 Public Chat :   https://www.mql5.com/en/messages/03e4dab0b20bdd01 Fortune is an automated breakout Expert Advisor for MetaTrader 4 & 5, developed primarily for XAUUSD. The EA identifies potential breakout and breakdown zones based on recent market structure, then manages each trade according to the risk percentage set by the user. Every position is opened with predefined Stop Loss and
Xyron Edge MT4
Ahmad Sidik
专家
Xyron Edge is a Professional breakout Expert Advisor (EA) designed to trade market structures by utilizing swing high and swing low levels. The EA places pending orders above resistance areas and below support areas to capture breakout movements while maintaining controlled risk management. --------- EA Setting & Preset :  EA Input Settings Guide Live Performance :  https://www.mql5.com/en/signals/2380162 FBS Performance :  https://www.mql5.com/en/signals/2385451 --------- Key Features Ful
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
5 (6)
专家
量子之王EA——智能力量，专为每位交易者打造 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 特价上市 实时信号：       点击这里 MT5版本：   点击此处 量子之王频道：       点击这里 ***购买 Quantum King MT4，即可免费获得 Quantum StarMan！*** 详情请私信咨询！ 规则   你的交易精准而自律。 量子之王 EA     将结构化网格的优势和自适应马丁格尔策略的智能性融合到一个无缝系统中——专为 M5 上的 AUDCAD 而设计，适合希望实现稳定、可控增长的初学者和专业人士。 量子之王 EA     是一个为澳元/加元货币对在 M5 时间框架上开发的全自动交易系统。 它将网格策略的结构与马丁格尔策略的自适应恢复逻辑相结合，形成了一个能够智能管理所有市场阶段交易的系统。 专为易用性和一致性而设计   量子王
Boring Pips MT4
Thi Thu Ha Hoang
4.6 (15)
专家
你是否曾 经想过为什么大多数专家顾问在实盘交易中并不有效，尽管它们在回测中表现完美？ 最有可能的答案是过拟合。许多专家顾问被创建为对现有的历史数据进行“学习”和完美适应，但由于构建模型的泛化能力不足，它们无法预测未来。 一些开 发者可能根本不知道过拟合的存在，或者他们知道但没有办法防止它。其他人则将其作为美化回测结果的工具，他们添加了数十个输入参数，而不考虑统计学意义，使交易策略过度依赖历史数据，并试图说服他人他们的专家顾问未来能够实现类似的表现。 如果你 对这个迷人的主题感兴趣，并想更深入地了解过拟合，请参考我的这些文章： Avoiding Over-fitting in Trading Strategy (Part 1): Identifying the Signs and Causes Avoiding Over-fitting in Trading Strategy (Part 2): A Guide to Building Optimization Processes 有几种方法可以避免在 仅仅依赖读取过去数据的专家顾问上亏钱。而最简单的方法是，在没有至少 5 个月或 30
XGen Scalper MT4
Burak Baltaci
3 (2)
专家
XGen Scalper MT4 - 专业自动交易系统 XGen Scalper 是一款尖端专家顾问，通过将先进算法结构与成熟技术分析相结合，在所有市场中提供稳定可靠的交易结果。该强大交易系统可无缝运行于外汇货币对、黄金白银等贵金属、加密货币及大宗商品指数等多种市场。 先进算法技术 其专利波浪扫描算法通过实时处理市场数据，识别手动交易者可能忽略的高概率交易机会。该系统能持续适应变化的市场环境，在趋势、区间及波动市场中均能高效运作。 全局兼容性 不同于针对特定货币对设计的传统EA，XGen在所有交易品种中均表现卓越。 专业控制面板 通过精美的界面实时监控账户指标、详细交易统计数据及系统状态。集成波浪可视化功能清晰展示系统对市场状况的解读。 企业级风险管理 基于账户余额和风险承受能力的自适应仓位规模 根据市场波动动态调整的跟踪止损 点差过滤机制避免不利交易条件 多时间周期确认实现更高精度交易 精准交易 闪电般快速的订单处理，以最小滑点实现最优价格。兼容所有MT5经纪商和交易类型。智能订单管理自动处理从入场到离场的全流程。 完全可定制 根据您的策略调整头寸规
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
专家
推出促銷活動！ 僅剩幾本，449 美元！ 下一個價格： 599$ 最終售價：999$ 免費取得 1 個 EA（適用於 2 個交易帳號）-> 購買後聯絡我 Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro 加入了黃金交易 EA 俱樂部，但有一個很大的區別：這是一種真正的交易策略。 “真實交易策略”是什麼意思？ 您可能已經註意到，市場上幾乎所有黃金 EA 都是簡單的網格/鞅系統，當市場與初始倉位相反時，該系統會添加交易。  它們通常偽裝成“神經網絡/人工智能/機器學習”，但如果您對外彙和 EA 有一點經驗，您可以輕鬆地將
Luna AI PRO
Profalgo Limited
4.67 (3)
专家
推出促销活动： 仅售 1 份，售价 399 美元 最终售价：2000$ 该 EA 的销售数量有限 借助市场上最先进的“均值反向”交易机器人 Luna AI Pro EA   ，释放人工智能的力量，将您的交易提升到前所未有的高度。 这个尖端的人工智能驱动系统旨在满足经验丰富的交易者和初学者的需求，配备了广泛的功能来优化您的交易策略并最大化您的利润。 使用 Luna AI Pro 释放您交易策略的全部潜力。 拥抱交易的未来，让先进的人工智能彻底改变您的投资之旅。 体验当今人工智能的力量，加入全球成功交易者的行列。 为什么这个 EA 与众不同： OneChartSetup -> 运行 1 个图表中的所有货币对 个人表现监控：如果表现不佳，每对货币对的风险将自动降低，如果再次盈利，风险将再次增加。 不使用有风险的交易技术，如鞅、网格或具有非常宽止损的交易等 严格的贸易和风险管理 经过验证的真实账户跟踪记录：已经运行一年多 没有虚假/操纵的回测 实时结果（低风险）：    https ://www.mql5.com/en/signals/1502590 设置 EA：    https:
Gold Hunter Pro MT4
Farell Edson Mazarin
专家
Gold Hunter Pro 是一款面向 XAUUSD 的自动化交易系统，专为 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5 设计。 该智能交易系统采用基于突破的执行模型。它分析结构性价格水平，并仅在满足预设市场条件时放置挂单。 该系统专为日内交易设计，不使用马丁格尔、网格、加仓摊平、递增手数或隐藏恢复逻辑。 定价政策 每完成 10 次购买，价格将上涨 50 USD。 当前价格下，10 份中仍有 2 份可用。 最终价格：1999.99 USD 风险与资金管理 该 EA 支持两种仓位规模计算模式： 固定手数 — 使用固定的交易量。 基于风险的手数 — 根据账户余额和止损距离计算仓位大小。 在标准配置下，仅使用一个方向性仓位。如果启用 hedge mode，则可根据所选设置独立管理多头和空头仓位。 推荐交易条件 交易品种：XAUUSD 平台：MetaTrader 4 和 MetaTrader 5 账户类型：建议使用 ECN 账户或低点差账户 建议使用稳定的执行环境 建议低滑点 建议使用 VPS 托管 最低杠杆：1:10 推荐杠杆：1:100 或更高 输入参数 VOLUM
Multi Sniper mq
DMITRII GRIDASOV
5 (4)
专家
MULTI SNIPER EA 是一款精准的自动交易系统，在 MT4 平台上的准确率高达 90% 左右。 这款盈利丰厚的剥头皮 EA 无疑是目前市场上最稳定的系统之一。   No grid! No martingale! 它是独家产品，仅在本 MQL5 网站提供。 下载用于测试和交易的EA设置文件：   GBPAUD Set_file   GBPCAD Set_file - 实现了复利方法和剥头皮交易技术。 - 系统会根据市场波动自动设置动态止损。 - EA 默认具有自动（手数计算）风险管理功能，并提供固定手数选项。 - 可调整交易入场敏感度参数。 - 周末无交易缺口。 - 精确的操作时间过滤器，精度可达 1 分钟。 - 内置点差显示。 - 机器人具有盈亏平衡功能。 - 账户杠杆：1:30 至 1:2000 范围内任意选择。 - 最推荐的货币对是 GBPCAD 和 GBPAUD - 相应的 Set_files 可在“评论”部分找到。 - 不存在任何危险的马丁格尔/网格策略。每笔订单都有自己的止损位，以保护账户安全。 - 运行时间：EA 会根据设置中的时间过滤器，从美国交易时段结束
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.67 (15)
专家
Aura Neuron 是一款独特的 EA 交易系统，延续了 Aura 系列交易系统。通过利用先进的神经网络和尖端的经典交易策略，Aura Neuron 提供了一种具有出色潜在性能的创新方法。这款 EA 交易系统完全自动化，旨在交易 XAUUSD (GOLD) 等货币对。从 1999 年到 2023 年，它在这些货币对中表现出了一致的稳定性。该系统避免了危险的资金管理技术，例如马丁格尔、网格或剥头皮，使其适用于任何经纪商条件。Aura Neuron 由多层感知器 (MLP) 神经网络驱动，利用它来预测市场趋势和走势。MLP 是一种前馈人工神经网络 (ANN)，通常被称为“原始”神经网络，尤其是当它们由单个隐藏层组成时。MLP 包括三个基本层：输入层、隐藏层和输出层。除输入节点外，每个神经元都使用非线性激活函数。该网络使用称为反向传播的监督学习技术进行训练。 MLP 的多层结构和非线性激活使其有别于线性感知器，使其能够识别数据中非线性可分的模式。通过其复杂的 NN 智能，Aura Neuron 能够识别模式并适应不断变化的市场条件，例如汇率或交易者行为的变化。其处理复杂数据的能力使其能够
Mirror EA mt4
Vasiliy Strukov
5 (1)
专家
Mirror EA 是一款基于 SmaSRS196 指标的自动交易系统。该指标结合了简单移动平均线 (SMA) 和相对强弱指数 (RSI)，并采用 96 周期优化框架。该 EA 持续分析市场状况，通过 SMA 确认趋势方向，同时利用 RSI 检测动能强度和潜在的超买/超卖情况，从而识别高概率交易机会。当指标变为红色时，EA 会在移动平均线下方卖出；当指标变为绿色时，EA 会在移动平均线上方买入。 该策略旨在通过要求趋势和动能一致才能建仓，从而减少虚假信号。其可配置参数允许针对不同的金融工具和时间框架进行优化，同时保持执行的一致性。该 EA 适用于任何货币对和任何时间框架，但在 M15 时间框架下，例如 XAUUSD 等强趋势工具上表现尤为出色。这是一款马丁格尔/网格策略 EA。 即時結果可在此處查看。 購買後立即聯絡我，即可獲得個人獎勵！您可以免費獲得我們的強力支撐和趨勢掃描器指標， 請私訊我 ！ 設定和手冊在此處 請注意，我不在 Telegram 上出售我的 EA 或特殊套件，它們僅適用於 MQL5，我的套件檔案僅在我的部落格上提供。請小心詐騙者，不要從其他人那裡購買任何套件！
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
4.93 (43)
专家
Vortex - 您对未来的投资 Vortex Gold EA 专家顾问专门用于在 Metatrader 平台上交易黄金（XAU/USD）。该 EA 使用专有指标和作者的秘密算法构建，采用全面的交易策略，旨在捕捉黄金市场中的盈利走势。其策略的关键组成部分包括 CCI 和抛物线指标等经典指标，这些指标共同作用，准确地发出理想的进入和退出点信号。Vortex Gold EA 的核心是先进的神经网络和机器学习技术。这些算法持续分析历史和实时数据，使 EA 能够更准确地适应和应对不断变化的市场趋势。通过利用深度学习，Vortex Gold EA 可以识别模式，自动调整指标参数，并随着时间的推移不断提高性能。Vortex Gold EA 是专有指标、机器学习和适应性交易算法的强大组合。使用 Vortex Gold EA 为您的未来投资。 售价 675 美元（还剩 2/10），下一个价格 795 美元 Live Monitoring  https://www.mql5.com/en/signals/2366351 Check out the live results in Profile >>
Vortex Turbo EA MT4
Stanislav Tomilov
5 (10)
专家
Vortex Turbo——“驾驭风暴——掌控漩涡” Vortex Turbo代表了智能交易的下一个进化阶段——它融合了尖端人工智能架构、自适应市场逻辑和精准的风险控制，是一项独特的创新。Vortex Turbo基于成熟的算法原理，将多种策略整合到一个统一的高速生态系统中，并以全新的预测智能为驱动。Vortex Turbo专为黄金XAUUSD(GOLD)的超短线交易而设计，采用受控马丁格尔和均价网格，同时每个   仓位都受到内置止损的全面保护   ——确保了力量、精准度和安全性之间的完美平衡。 非常重要！购买专家服务后请给我发私信。我会把所有必要的建议和操作指南发给你。 399 美元的价格有效期至 2 月 15 日，之后价格将上涨至 499 美元。（最终价格为 999 美元） 购买   Vortex Turbo   智能交易系统后，您将有机会获得   我的其他任何一款智能交易系统的免费授权   ，该系统可关联到您选择的   三个交易账户    （赠送的智能交易系统将以 .ex 格式的文件直接发送）。  请私信询问具体条件   https://www.mql5.com/en/users
Fortress MT4
Shane Lee
5 (1)
专家
Real Trading Account  LIVE SIGNAL VT MARKETS:  https://www.mql5.com/en/signals/2378166 Join SmiteFX Algos MQL5 Public Chat :   https://www.mql5.com/en/messages/03e4dab0b20bdd01 Fortress is an automated breakout Expert Advisor for MetaTrader 4 & 5, developed primarily for XAUUSD. The EA utilizes multiple confirmation algorithms and internal strategies to identify optimal breakout points at key support and resistance levels. Position sizing and trade frequency automatically adjust to the user's
AW Double Grids EA
AW Trading Software Limited
4.5 (8)
专家
AW Double Grids MT5 智能交易系统是一款激进的、全自动的基于网格的智能交易系统，具有信息交易面板和简单的设置。该策略包括同时进行的两侧工作，将一个方向的体积相乘。内置自动计算手数，以及订单乘法的变化。 说明 -> 此处  /  问题解决 ->   此处 / MT4 版本 ->   此处 顾问如何交易： AW 双网格通过一对方向相反的订单进行双向交易。 AW Double Grids 通过开立两个反向订单开始交易。在关闭盈利订单后，顾问会再次开立两个订单，将开仓方向的交易量乘以倍数。如果有未结订单，顾问可以根据设置更改获利点数。获利点可以是动态的，也可以是固定的。 输入参数： 主要设置 Size_of_the_first_order - 定义第一个订单大小的变量。 在“Enable_Autolot_calculation”禁用时使用。 Enable_Autolot_calculation - 使用自动手数计算。此功能允许您在更改存款时保存风险设置。     如果您使用 autolot，则不使用“   Size_of_the_first_order”   。 Autol
Golden Moon Scalper
Nguyen Hang Hai Ha
2.8 (5)
专家
Expert Gold Moon Scalper is a fully automated Expert Advisor designed specifically for the Gold market (XAUUSD). The EA combines price action analysis, tick-based market behavior, and technical indicator confirmation to identify high-probability trading opportunities. The strategy uses Stop Orders to capture momentum during Gold's fast price movements, helping reduce premature entries in volatile conditions. Positions are managed with a combination of scalping logic, dynamic trailing, and predef
Trend Catcher Exp
Ramil Minniakhmetov
5 (2)
专家
Trend Catcher EA 使用作者自主研发的自适应趋势分析指标来分析市场价格走势。它通过过滤掉短期噪音，专注于潜在的动能强度、波动性扩张和价格结构行为，从而识别真实的市场方向。该 EA 结合了移动平均线、RSI 和波动率过滤器等特殊定制指标的平滑和趋势过滤功能，可以根据预设的交易条件自动执行交易。 该系统会等待趋势确认，而不是对每一次价格波动都做出反应，然后在进入动态均衡区域之前寻找可控的回调机会，并顺势而为。这是一款马丁格尔/网格交易 EA。 货币对和时间框架： 该 EA 在 15 分钟或更高时间框架（例如 H1）下运行良好，适用于 xauusd 或主要货币对，例如 eurusd、gbpusd、usdcad、audusd、audcad、nzdcad、nzdusd 等，以获得更高的准确性。 设置： 开启新系列 – 真/假 – 允许开启新系列 买入交易 – 真/假 – 允许买入 卖出交易 – 真/假 – 允许卖出 管理手动订单 – 真/假 – 如果交易者手动输入新订单，EA 将自动执行 使用对冲 – 真/假 – 允许对冲 订单备注 – EA 趋势 AI 最
BB Return mt4
Leonid Arkhipov
4.89 (18)
专家
BB Return — 一款用于黄金交易（XAUUSD）的智能交易系统（EA）。该交易思路最初来自我的 手动交易 经验。策略核心是价格回归 Bollinger Bands（布林通道） 区间，但并非机械式或每次触及即入场。针对黄金市场的特性，系统加入了额外过滤条件，用于剔除无效和低质量的市场环境，仅在回归逻辑真正成立时才开仓。   Global   update   on   June   14th   交易原则 — 系统不使用网格、马丁或加仓平均成本等风险策略。EA 可使用 固定手数 或 AutoRisk 自动风险 模式运行。BB Return 对点差、滑点及不同经纪商的报价方式不敏感，可在任何经纪商及多种账户类型下运行，包括 Standard、ECN、Pro、Raw、Razor 。系统不受交易时段限制，可 24 小时运行 。   $ 359   不是最终价格。 当前价格仅剩 5–7 个名额。 之后将上涨。 该EA限量提供，以保证策略的稳定性。 设置与交易频率 — 启动系统无需复杂设置，策略设计即基于 默认参数 运行，通常只需调整手数或 AutoRisk 模式。系统平均每年约执行
AFTrade Scalper MT4 EA
Achmad Fathoni
5 (2)
专家
AFTrade Scalper EA is an automated trading robot designed for XAUUSD using a breakout-based scalping approach. The EA focuses on very short-term opportunities with controlled risk management, fixed lot options, trading session filters, and a three-stage trailing stop system consisting of Trailing Start, Trailing Stop, and Trailing Step. No grid and no martingale, every trade has a defined Take Profit and Stop Loss. Please see below live signal of this EA : Live Signal Broker IC Markets (startin
Adaptive Gold Scalper MT4
Fan Yang
专家
Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience.   With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalp
EA Gold Stuff
Vasiliy Strukov
4.7 (1091)
专家
EA Gold Stuff是专为黄金交易设计的专家顾问。 该工作基于使用Gold Stuff指标打开订单，因此顾问根据"趋势跟随"策略工作，这意味着跟随趋势。 重要！ 购买后立即与我联系，以获得说明和奖金！ 您可以免费收到我们的强力支持和趋势扫描指标的副本，请私信。大部头书！ 实时结果可以在这里查看 参数 打开新系列-打开/关闭新系列订单的开始。 起始地段-起始地段。 交易买入-允许Ea交易买入。 交易卖出-允许智能交易系统卖出。 使用对冲-当功能启用时，顾问将交易买入和卖出方向，当功能禁用时，顾问将只交易一个方向。 使用货币Manadgement-开/关使用自动手数计算。 自动旋转 每0.01手的可用保证金-每0.01手单位开仓的可用保证金金额。 Lot miltiplier-以下订单的手数乘法系数。 TP-止盈，以点为单位。 SL-止损，以点为单位从第一个订单。 跟踪开始-跟踪止损的激活。 Trail Step-追踪止损激活时与价格的距离。 DD减少算法是一种减少回撤的算法，其中具有利润的最后一个订单被关闭，系列的第一个订单处于亏损状态。 DD缩减算法的编号顺序-
Aurum AI mt4
Leonid Arkhipov
4.94 (34)
专家
更新 — 2025年12月 Aurum 交易系统于 2024 年 11 月底正式发布。 在这一整年里，它在真实市场环境中稳定运行，没有新闻过滤器，没有额外的防护限制，也没有复杂的交易约束 —— 依然保持了稳定与可靠的表现。 Live Signal (launch April 14, 2026) 这一年的真实交易充分证明了该交易系统本身的可靠性。 正是在真实数据与实际经验的基础上，我们于 2025 年 12 月发布了本次重大更新： 全面升级高级交易面板，并适配所有屏幕分辨率 新增扩展交易保护系统 新增基于 Forex Factory 的强力新闻过滤系统 新增两个额外过滤器，用于更精准的信号判断 全面优化执行速度与系统稳定性 新增安全的 Recovery 回本功能 图表主题升级为高级风格 关于 Aurum Aurum — 黄金交易高级 EA（XAU/USD） Aurum 是一款专为黄金市场打造的专业级交易 EA，核心目标是稳定性与安全性。系统基于趋势分析，并采用严格的风险控制机制。 本系统不使用任何危险交易方式 —— 不加仓、不网格、不马丁、不激进加仓。 每一笔交易都严格设置止损
Sailing Gold
Nguyen Hang Hai Ha
5 (1)
专家
Expert Advisor Sailing Gold is a fully automated Expert Advisor designed exclusively for trading Gold (XAUUSD) on MetaTrader 4. The EA combines momentum analysis, volatility-based market modeling, and an advanced scalping algorithm to identify high-probability trading opportunities while applying intelligent position management for consistent execution and disciplined risk control. To improve trade quality, Sailing Gold includes an optional Moving Average (MA) trend filter, enabling the EA to tr
Quantum Nexus MT4
Farell Edson Mazarin
专家
Quantum Nexus 是一款创新型Expert Advisor，将定量分析、多层级验证、趋势跟踪算法、持仓跟踪机制和统计监控整合在一个统一的自动交易系统中。 为了将这一产品变为现实，开发团队投入了数十年的开发经验和一年的准备时间，打造出Quant v5——一款对冲基金级别的定量分析工具，通过持续滚动OOS测试，从数学上证明策略的统计优势。 定价政策 首批客户可在2026年7月31日至8月5日期间享受限时30%折扣。 每完成10次购买，价格将上涨100 USD。价格上涨为永久性调整。 最终价格：30 000 USD。 结果 在真实交易中，采用高风险和ULTRA模式时，Quantum Nexus目前显示的利润超过250%。 在另一个真实账户中，采用中等风险和MEDIUM模式时，目前的结果超过30%。 在历史测试中，自2021年以来，该Expert Advisor显示的利润超过100亿USD，同时始终保持较低且受控的回撤。 有效性证明 Quantum Nexus使用多种通过测试发现的趋势跟踪策略，以在长期运行中提供优势。 策略搜索分为两个阶段： 一个独立脚本包含用于收集价格统计数据
Gold Buster
Agus Santoso
专家
MT4 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/102622 MT5 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/102624 推出“Gold Buster”EA：下一代动态支撑-阻力和风险管理系统 “Gold Buster”EA 代表了自动化交易系统的尖端技术，利用未平仓头寸管理和风险分析技术的最新进展，重新定义如何在金融市场中识别和利用支撑位和阻力位。这款革命性的专家顾问 (EA) 旨在无缝地跨各种交易平台和工具工作，满足寻求持续利润和降低风险的新手和经验丰富的交易者的需求。 主要特点： 动态支撑和阻力识别： “Gold Buster”EA 的核心在于其动态支撑和阻力识别算法。与传统的静态支撑位和阻力位（通常是预先定义的，很快就会过时）不同，此 EA 利用机器学习和人工智能来适应不断变化的市场条件。它不断分析历史价格数据、实时市场走势和关键技术指标，以准确识别相关的支撑位和阻力位。 自适应风险管理： “Gold Buster”EA 采用自适应风险管理系统，可根据市场波动性和历史表
Poison Ivy
Janet Abu Khalil
5 (1)
专家
Info: Working trading pairs :  XAUUSD, GOLD  Timeframe: H1 Min deposit: $100 Min leverage 1:20  Works with any broker, though an ECN broker is recommended Features: No martingale No grid trading No averaging No dangerous money management techniques Hard stop loss and take profit for every trade Stable results since 1999 with 99.9% quality quotes Not sensitive to broker conditions Easy to install and use FTMO and Prop firm ready Complies with FIFO rules (Need to disable Hedging in EA settings)
作者的更多信息
FirstCandle LDN NY
Isaac Alexander Pinero Garcias
指标
First Candle Sessions — LDN & NY MT5 Indicator   |   M1 to H1   |   London and New York Sessions   What It Does Automatically marks the High, Low and 50% midpoint of the first 5-minute candle at the opening of the London and New York sessions, creating a clear visual range to trade breakouts every day without any manual work.   Buy signal: when a subsequent candle closes above the High of the first candle. Sell signal: when a subsequent candle closes below the Low of the first candle. No signal
EMA Signal Pro
Isaac Alexander Pinero Garcias
指标
EMA Signal Pro 专业 EMA 均线交叉指标 带确认信号、智能信息面板与真实提醒 EMA Signal Pro 是一款专业级技术指标，专为追求 清晰、可靠、无重绘信号 的交易者设计，基于 指数移动平均线（EMA）的确认交叉 。 该指标用于 真实交易环境 ，而非误导性信号或重复提醒。 所有信号 仅在K线收盘后生成 ，确保交叉已被确认，有效避免假信号。 工作原理 EMA Signal Pro 监测两条可自定义的 EMA 均线交叉： 多头交叉（BUY） → 快速 EMA 向上穿越慢速 EMA 空头交叉（SELL） → 快速 EMA 向下穿越慢速 EMA 信号通过 清晰的箭头 直接显示在图表上，适用于： ️ 历史交叉信号 ️ 实时交叉信号 无重绘 · 无延迟 · 不在未完成K线上给出信号 专业提醒系统（电脑 + 手机） 仅在K线收盘后提醒 每次交叉只提醒一次 平台声音提醒 手机 Push 推送通知 明确显示 BUY 或 SELL 信号 为追求 零干扰、高可靠性 的交易者而设计。 高级信息面板 内置 专业级信息面板 ，实时显示关键信息：
Candle Clock All Timeframes
Isaac Alexander Pinero Garcias
指标
Candle Clock All Timeframes — Real-Time Countdown MT5 Indicator   |   M1 to Monthly   |   Updates every second   What It Does Displays a real-time countdown timer next to the current candle showing exactly how many minutes and seconds remain before the candle closes. The timer updates every second automatically and works on all timeframes from M1 to Monthly without any manual intervention.   Position: the timer always appears next to the active candle on the right side of the chart. Updates: ev
Order Blocks Detector
Isaac Alexander Pinero Garcias
指标
Order Blocks Detector — Supply & Demand Zones MT5 Indicator   |   M1 to H1   |   Institutional Order Blocks   What It Does Automatically detects and draws institutional Order Blocks on the chart. A Bullish Order Block is the last bearish candle before a bullish impulse, representing a Demand Zone where institutional buyers were active. A Bearish Order Block is the last bullish candle before a bearish impulse, representing a Supply Zone where institutional sellers were active.   Bullish OB (Dema
ATR MultiTF Sniper
Isaac Alexander Pinero Garcias
指标
DESCRIPTION ATR MultiTF Sniper — Non-Repainting Multi-Timeframe Confluence Signals ATR MultiTF Sniper is a buy/sell signal indicator built on trend confluence across three timeframes (M15, H1 and H4 by default), combined with an ADX trend-strength filter to avoid signals during sideways markets. Every signal is calculated strictly on closed candles, so once an arrow appears, it never moves or disappears. How it works •      EMA crossover on the base timeframe (default EMA 9/21) detects a potenti
Supertrend Volume Confirm
Isaac Alexander Pinero Garcias
指标
DESCRIPTION Supertrend Volume Confirm — Trend Signals Confirmed by Volume and RSI Supertrend Volume Confirm is a buy/sell signal indicator based on the classic Supertrend, with two additional confirmation filters: volume and RSI. Unlike more complex multi-timeframe systems, this indicator works on a single timeframe, designed for traders who want something direct and easy to read. It works on any market symbol (forex, gold, indices, stocks, crypto) thanks to its default use of tick volume, unive
Market Structure BOS CHoCH
Isaac Alexander Pinero Garcias
指标
DESCRIPTION Market Structure BOS CHoCH — Non-Repainting Market Structure Market Structure BOS CHoCH is an indicator that automatically identifies market structure through confirmed swing points, marking every Break of Structure (BOS — trend continuation) and Change of Character (CHoCH — possible reversal) directly on the chart. Ideal for traders who follow Smart Money concepts and want an objective, automatic reading of structure without drawing it by hand. How it works •      Swing highs and lo
筛选:
无评论
回复评论