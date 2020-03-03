Neuromios MultiNet - современный мультивалютный торговый советник на основе нейронных сетей с уникальной архитектурой.

Данная версия содержит 9 торговых стратегий на основе нейронных сетей обученных на 7 валютных парах: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF, EURJPY, GBPJPY, USDCAD. Работает на дневном периоде. По умолчанию торговля ведется одновременно по всем стратегиям. Есть возможность выбора одной из стратегий для тестирования и торговли.

Сделки открываются не чаще 1 раза в день на открытии дня, что снижает технические требования к оборудованию и постоянству связи. Даже если в момент открытия дня отсутствовала связь или советник не работал, сделка будет совершена при первой же возможности, если сигнал все еще действителен, цена в пределах заданного отклонения и время в пределах заданного периода (параметры "Trading Schedule").

Уровни Тейк Профит и Стоп Лосс рассчитываются и устанавливаются для каждой сделки в момент открытия.

Для ограничения риска есть возможность ограничить максимальное количество одновременно открытых позиций по всем стратегиям ("Max positions to open"), по одной стратегии ("Max positions per Strategy in a direction") и по валютной паре ("Max positions per Symbol in a direction") в одном направлении (Buy или Sell). В целях минимизации риска, по умолчанию установлено ограничение в 1 позицию по валютной паре ("Max positions per Symbol in a direction" = 1). Без установки ограничений количество активных позиций может достигать 9.

Часто в начале открытия рынка спред может быть очень большим. Для избежания открытия позиций по невыгодной цене из-за большого спреда есть возможность задать период, когда советник будет пытаться открывать сделки по цене приближенной к расчетной (цене закрытия предыдущего дня). Для этого есть группа параметров "Trading Schedule". По умолчанию установлен период с 2:00 до 8:59 ("Trading schedule mode" = "Between hours", "Trading schedule hour start" = 2, "Trading schedule hour end" = 8).

При включенном Мани Менеджменте, расчет объема производится в зависимости от маржинальных требований и свободных средств на счете. В параметрах задается процент от средств, который может использоваться для маржи, ограничение максимальной маржи и объема.

В ходе работы, в журнале отображается информация о сигналах, параметрах открытия сделок и их сопровождении. Результат оценки текущего состояния рынка нейронными сетями отображается в журнале каждый час. Таким образом к началу нового дня можно иметь представление о будущих сделках. Также эта информация указывается в комментарии к сделке.

Для обучения сетей использовались данные с серверов Admiral Markets за последние 8 лет. Советник также хорошо работает и с другими брокерами. В частности, тесты проводились c ICMarkets и FxPro.

Советник готов к работе без дополнительных настроек при минимальном балансе 1000 USD.

По умолчанию Мани Менеджмент выключен ("Enable Money Management" = false) и используется фиксированный лот 0.1 ("Fixed Volume when Money Management is disabled" = 0.1). При включении Мани Менеджмента ("Enable Money Management" = true), следует учесть, что маржинальные требования зависят от размера плеча: чем больше плечо, тем меньше требуемая маржа и соответственно возможен больший объем позиции и больший риск. Поэтому стоит обратить внимание на установку процента используемых средств для маржи. По умолчанию установлено использование 10% от баланса ("Percentage of available Amount for Margin" = 10).

При запуске советник создает файлы с моделями сетей и параметрами в папке данных терминала:

MQL5\Files\Neuromios_MultiNet\

По умолчанию файлы пересоздается при каждом запуске. При установке параметра "Force Resource files write" = false, файлы не будут пересоздаваться при повторных запусках, если они существуют

Базовые параметры

Инструменты: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF, EURJPY, GBPJPY, USDCAD

Рабочий период: D1

Минимальный баланс: 100 USD (рекомендуется: 1000 USD)

Минимальное плечо: 1:25 (рекомендуется: 1:100)

Тестирование

Тестирование можно проводить на любой из выше перечисленных валютных пар. Каждая стратегия будет использовать только свою валютную пару.

При первом запуске в тестере возможно нужно будет подождать пока загрузится история по необходимым торговым инструментам. Также для корректной работы может потребоваться повторный запуск теста после загрузки истории.

Для ускорения тестирования можно использовать Modeling = "1 minute OHLC", результат будет примерно как при "Every tick".

Для быстрого тестирования можно использовать Modeling = "Open prices only", результаты будут немного отличаться.

Установка (базовые настройки)

Перетащите советник на график EURUSD, D1 и разрешите торговлю.

При необходимости установите требуемые ограничения по количеству одновременно открытых позиций:

"Max positions to open" (default 0)

"Max positions per Strategy in a direction" (default 1)

"Max positions per Symbol in a direction" (default 0)

По умолчанию, используется фиксированный лот 0.1 ("Fixed Volume when Money Management is disabled" = 0.1). Установите требуемое значение, если нужно.

Чтобы включить Мани Менеджмент, установите следующие параметры:

"Enable Money Management" = true

"Percentage of available Amount for Margin" = [процент используемых средств для маржи]