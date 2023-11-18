Sure Reversal
- Индикаторы
- Abdulkarim Karazon
- Версия: 1.0
- Активации: 20
SURE REVERSAL — это гистограммный индикатор перекупленного/перепроданного, который показывает ключевые точки разворота, указывающие на бычий или медвежий рынок
. Этот индикатор представляет собой слияние скользящей средней и индикатора RSI, этот индикатор не является репейнтером и не задерживается.
Параметры:
Ma период
Ma Метод
Ma Цена
Определенный период (Rsi)
Уверенная цена (Rsi)
==============
Very good indicator from Mr. Karazon