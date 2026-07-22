BreakEvenTrailingMarket

BreakEven Trailing - это утилита для MetaTrader 5, которая управляет стоп-лоссом уже открытых позиций. Она переносит стоп-лосс в безубыток и ведет его за ценой, поэтому вам не нужно постоянно следить за графиком, чтобы защитить накопленную прибыль.

Советник не открывает позиции и не закрывает их рыночными ордерами. Он изменяет только стоп-лосс существующих позиций. Выход происходит тогда, когда цена достигает стоп-лосса, установленного советником.

ЧТО ДЕЛАЕТ СОВЕТНИК

- Переносит стоп-лосс на цену открытия или на цену открытия плюс заданное смещение, когда позиция достигает заданной прибыли в пунктах (пипсах).
- Ведет стоп-лосс на фиксированном расстоянии за текущей ценой, когда позиция достигает заданной прибыли в пипсах.
- Безубыток и трейлинг включаются и отключаются независимо друг от друга и могут работать вместе.
- Работает с позициями BUY и SELL.
- Никогда не переносит существующий стоп-лосс на худший уровень. Стоп-лосс движется только в сторону большей защиты прибыли.
- Сохраняет существующий тейк-профит без изменений при модификации стоп-лосса.
- Показывает на графике текущие настройки, тип счета и рабочее состояние.

КАКИЕ ПОЗИЦИИ УПРАВЛЯЮТСЯ

Советник управляет всеми позициями по символу того графика, на который он установлен.

- Magic-номера не проверяются. Управляются позиции, открытые вручную, другим советником или копированием сделок.
- Позиции по другим символам никогда не изменяются.
- Отложенные ордера никогда не изменяются.
- Изменяется только стоп-лосс. Объем, тейк-профит и направление позиции остаются прежними.

Так как советник не фильтрует позиции по magic-номеру, не запускайте одновременно две программы, изменяющие стоп-лосс одного и того же символа. Они будут перезаписывать работу друг друга. Устанавливайте советник на один график для каждого символа.

СЧЕТА С ХЕДЖИРОВАНИЕМ И НЕТТИНГОМ

На хеджинговом счете каждая позиция управляется отдельно по своему тикету. Две позиции по одному символу могут иметь разные уровни безубытка, так как у каждой своя цена открытия.

На неттинговом счете платформа держит одну сводную позицию по символу. Несколько сделок объединяются в одну позицию со средней ценой открытия, и именно эта средняя цена служит точкой безубытка. Отдельные уровни безубытка для каждой сделки на неттинговом счете невозможны, а новая сделка меняет среднюю цену открытия всей позиции. Советник считывает текущую сводную позицию на каждом тике, поэтому всегда работает от актуальной средней цены.

Определенный тип счета отображается на панели графика как Hedging или Netting.

КАК ВЫБИРАЕТСЯ СТОП-ЛОСС

Когда безубыток и трейлинг включены одновременно, оба условия могут выполниться в один и тот же момент. В этом случае советник не отправляет два запроса на модификацию. На каждом тике выполняются следующие шаги:

1. Рассчитывается кандидат безубытка: цена открытия плюс или минус смещение в сторону прибыли.
2. Рассчитывается кандидат трейлинга: текущая цена минус или плюс расстояние трейлинга.
3. Каждый кандидат округляется до шага цены символа, всегда в ту сторону, которая не приближает стоп-лосс к текущей цене больше, чем было задано.
4. Каждый кандидат отдельно проверяется по уровню stops level и freeze level символа.
5. Допустимые кандидаты сравниваются, и отправляется только тот, который защищает больше прибыли: более высокий стоп-лосс для BUY и более низкий для SELL.

Если один кандидат нельзя установить из-за ограничения брокера, используется второй, если он допустим. Кандидат никогда не заменяется на худший уровень ради того, чтобы модификация прошла.

ОГРАНИЧЕНИЯ БРОКЕРА

Многие брокеры не принимают стоп-лосс, расположенный слишком близко к текущей цене, а некоторые блокируют изменение позиции, пока цена находится в зоне заморозки. Советник проверяет stops level и freeze level перед отправкой запроса, а после отправки анализирует код возврата торгового сервера.

Если стоп-лосс установить нельзя, советник ждет и повторяет попытку на следующем тике. Он не переносит стоп-лосс на худший уровень и не отключает функцию. Причина показывается на панели графика, поэтому видно, ждет ли советник рынок или сервер отклонил запрос.

Учтите, что некоторые брокеры сообщают нулевой stops level и при этом применяют динамическое ограничение на стороне сервера. В таком случае итог определяется кодом возврата торгового сервера, который советник выводит на панель и в журнал.

ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Безубыток
- Enable break-even (по умолчанию true). Включение и отключение функции безубытка.
- Profit to trigger break-even, in pips (по умолчанию 10.0). Плавающая прибыль, необходимая для переноса стоп-лосса.
- Offset beyond open price, in pips (по умолчанию 0.0). Расстояние от цены открытия в сторону прибыли. Используйте его, чтобы покрыть спред, комиссию и своп.

Трейлинг-стоп
- Enable trailing stop (по умолчанию true). Включение и отключение трейлинга.
- Profit to start trailing, in pips (по умолчанию 15.0). Плавающая прибыль, необходимая для начала трейлинга.
- Distance from price to stop, in pips (по умолчанию 10.0). Расстояние между текущей ценой и стоп-лоссом при трейлинге.

Панель на графике
- Show settings and status on chart (по умолчанию true).
- Panel font size (по умолчанию 12). Значения ограничены диапазоном от 8 до 24.

Значения проверяются при запуске советника. Если значение работать не может, советник сообщает об этом и не запускается. Если сочетание допустимо, но нетипично, советник запускается и записывает предупреждение в журнал. Предупреждений два: смещение больше порога безубытка, из-за чего стоп-лосс будет установлен только после дальнейшего движения цены, и старт трейлинга меньше расстояния трейлинга, из-за чего первый трейлинг-стоп может оказаться хуже цены открытия.

ПАНЕЛЬ НА ГРАФИКЕ

Панель показывает версию, символ, тип счета, состояние обеих функций с их настройками, количество управляемых позиций BUY и SELL, число модификаций на текущем тике и текущий статус.

Значения статуса:
- ACTIVE: советник отслеживает позиции.
- WAITING: NO POSITION: по текущему символу нет позиций.
- WAITING: NO QUOTE: пока нет корректных bid и ask.
- WAITING: STOP LEVEL: кандидат стоп-лосса ближе к цене, чем разрешает брокер.
- BLOCKED: FREEZE LEVEL: цена находится в зоне, где брокер запрещает модификацию.
- WAITING: MARKET CLOSED, WAITING: PRICE OFF, WAITING: PRICE CHANGED, WAITING: TOO MANY REQUESTS: временные рыночные или серверные состояния.
- ALL FUNCTIONS OFF: обе функции отключены.
- AUTO TRADING OFF, EA TRADING DISABLED, ACCOUNT TRADE DISABLED, EXPERT TRADE DISABLED, SERVER AUTO TRADING OFF, DISCONNECTED: торговля не разрешена в терминале, для советника или для счета, либо терминал не подключен.
- ERROR: INVALID STOPS, ERROR: TRADE DISABLED, ERROR: SYMBOL SETTINGS, ERROR: MODIFY FAILED: запрос отклонен. Код возврата записывается в журнал.

Повторяющиеся ошибки по одному тикету записываются в журнал только при первом появлении, при смене кода возврата и далее не чаще одного раза в минуту, чтобы журнал оставался читаемым. При восстановлении после ошибки записывается отдельная строка.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПИПСА И ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ СИМВОЛЫ

Все расстояния задаются в пипсах, а не в пунктах.

- Символы с 3 или 5 знаками после запятой: один пипс равен десяти пунктам.
- Символы с 2 или 4 знаками: один пипс равен одному пункту.

Это определение соответствует стандартной котировке валютных пар. Металлы, индексы и криптовалюты не входят в поддерживаемую область версии 1.00, так как определение пипса для этих инструментов у разных брокеров различается. На таком символе расчет выполняться будет, но значение одного пипса может не совпасть с вашим ожиданием, поэтому проверьте итоговые расстояния на демо-счете.

ЧТО ЗДЕСЬ ОЗНАЧАЕТ БЕЗУБЫТОК

Безубыток в этом советнике означает цену открытия позиции, зафиксированную платформой. Он не включает комиссию, своп, проскальзывание и разницу между bid и ask в момент выхода. Поэтому позиция, закрытая точно по цене открытия, не гарантирует результат ровно в ноль.

Если вы хотите, чтобы стоп-лосс покрывал ваши торговые издержки, задайте смещение от цены открытия в соответствии с издержками вашего счета.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

1. Установите советник на график символа, которым нужно управлять. Таймфрейм любой: советник работает на каждом тике и не зависит от таймфрейма.
2. Включите алгоритмическую торговлю в терминале.
3. Задайте пороги и расстояния в пипсах в соответствии со своим стилем торговли и типичным диапазоном символа.
4. Убедитесь, что панель показывает ACTIVE при открытой позиции и WAITING: NO POSITION при ее отсутствии.
5. Открывайте один график на символ. Не устанавливайте советник дважды на один символ.

Советник можно оставить на графике постоянно. Пока по символу нет позиций, он ничего не делает.

ТРЕБОВАНИЯ

- MetaTrader 5. Проверено на сборке терминала 5836.
- Включенная алгоритмическая торговля в терминале и для советника.
- Счет, допускающий изменение стоп-лосса открытых позиций.
- Не используются DLL, WebRequest, внешние файлы и интернет-соединение.

ТЕСТИРОВАНИЕ

Версия 1.00 протестирована на демо-счете розничного брокера.

- Тесты расчетов: пройдено 46 автоматических проверок. Они охватывают BUY и SELL, безубыток, трейлинг, обе функции вместе, тик до срабатывания и точное срабатывание, нарушение stops level одним кандидатом и обоими, защиту существующего стоп-лосса, freeze level для стоп-лосса и тейк-профита, символы с 2, 3, 4 и 5 знаками, а также округление к шагу цены в правильную сторону.
- Интеграционный тест с торговым API на хеджинговом счете: перенос в безубыток для BUY и SELL выполнен с кодом возврата 10009 (запрос выполнен), существующий тейк-профит сохранен, неудачных запросов нет. Обработано около 360 000 тиков.

ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ

Открывает или закрывает ли советник сделки?
Нет. Он только изменяет стоп-лосс уже существующих позиций. Позицию закрывает брокер, когда цена достигает этого стоп-лосса.

Работает ли он со сделками другого советника или сигнала?
Да. Magic-номера не проверяются, поэтому управляется любая позиция по символу. По этой же причине не используйте его вместе с другой программой, изменяющей стоп-лосс того же символа.

Что происходит, когда терминал закрыт?
При закрытом терминале советник не работает. Уже установленные уровни стоп-лосса остаются на сервере и продолжают действовать, так как это серверные ордера.

Можно ли использовать безубыток без трейлинга?
Да. У каждой функции свой переключатель. Если отключены обе, советник бездействует и показывает ALL FUNCTIONS OFF.

Почему стоп-лосс не двигается, хотя прибыль достигнута?
Чаще всего причина в ограничении брокера. Посмотрите на панель: WAITING: STOP LEVEL означает, что запрошенный стоп-лосс ближе к цене, чем разрешено, и советник ждет допустимого расстояния вместо установки худшего уровня.

Работает ли он на неттинговом счете?
Да. На неттинговом счете по символу есть одна сводная позиция, и точкой безубытка служит ее средняя цена открытия.

ВЕРСИЯ

1.00 - Первый выпуск.

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Telegram to MT5 Multi-Channel Copier автоматически копирует торговые сигналы из ваших Telegram-каналов напрямую в MetaTrader 5. Никаких ботов, никаких браузерных расширений, никакого ручного копирования. Вы получаете сигнал в Telegram, и советник открывает сделку на вашем терминале за несколько секунд. Продукт включает два компонента: приложение для Windows, которое слушает ваши Telegram-каналы, и этот советник, который исполняет сигналы на терминале MT5. Также доступна версия для MT4. Руководст
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.97 (35)
Утилиты
Профессиональный копировщик сделок для MetaTrader 5 Быстрый, профессиональный и надежный копировщик сделок для MetaTrader . COPYLOT позволяет копировать сделки Forex между терминалами MT4 и MT5 с поддержкой счетов Hedge и Netting . Версия COPYLOT для MT5 поддерживает: - MT5 Hedge → MT5 Hedge - MT5 Hedge → MT5 Netting - MT5 Netting → MT5 Hedge - MT5 Netting → MT5 Netting - MT4 → MT5 Hedge - MT4 → MT5 Netting Версия MT4 Полное описание + DEMO + PDF Как купить Как установить Как получить файлы жур
Premium Trade Manager
Daniel Stein
5 (4)
Утилиты
Premium Trade Manager - Торговая панель со встроенным коучем Premium Trade Manager помещает торгового коуча прямо в ваш график, а под ним работает полноценный движок исполнения. Настройте сделку так, как вы всегда это делаете, затем позвольте Max, вашему ИИ-наставнику по трейдингу, прочитать именно эту настройку с учётом вашего живого счёта и дать чёткое заключение до того, как вы входите: соответствует ли стоп дисциплинированному подходу, разумен ли риск, не выходит ли высоковолатильный релиз ч
HINN MagicEntry Extra
ALGOFLOW OÜ
4.75 (16)
Утилиты
ВРЕМЕННАЯ СКИДКА  -40% !    Всего $30 вместо $50 за бессрочную версию!   Максимальный реальный дисконт! ТОЛЬКО ДО 22/08 HINN MAGIC ENTRY - лучший инструмент для входа и менеджмента позиций! Выставляет ордера через выбор уровня на графике! полное описание    ::    demo-версия    ::   60-sec-video-description Основные функции: - Рыночные, лимитные и отложенные ордера -  Автоматический подсчет лоттажа  -  Автоматический учет спреда и комиссий -  Неограниченное количество промежуточных тейков для
Order flow footprint chart
Abdul Jalil
4.4 (5)
Утилиты
Footprint Chart Pro — Professional OrderFlow EA for MetaTrader 5 Version 6.34 | Professional tool for real traders | Institutional-Grade Visualization DEMO USERS - PLEASE SELECT EVERY TICK / REAL TICK WHEN TESTING AND YOU HAVE DOWNLOADED HISTORICAL DATA. IF YOU SEE A WAITING SCREEN AND IT IS NOT DOWNLOADING, IT MEANS YOU HAVE LOW HISTORICAL DATA. TRY 1 MIN AND 5 MIN FIRST ON 1 DAY DATA. ONE DAY DATA SHOULD BE THE NEWEST AND MOST CURRENT DATE. PLEASE WAIT UNTIL THE MARKET HAS ROLLED OVER PERIOD.
Anchor Trade Manager
Kalinskie Gilliam
5 (6)
Утилиты
Anchor: The EA Manager Your EAs manage their own trades. Anchor manages the account around them. Anchor gives you one place to control your EAs, manage risk and decide when trading is allowed. Any EA, any vendor, any broker or symbol. No source-code changes required. The Problem Most EAs only know what they are doing. They cannot see when another EA is already trading, when several EAs open and are stacking risk or when the account has reached your loss limit. Even using just one EA, it may not
Trade copier MT5
Alfiya Fazylova
4.57 (51)
Утилиты
Trade Copier — это профессиональная утилита, предназначенная для копирования и синхронизации сделок между торговыми счетами. Копирование происходит от счета/терминала поставщика к счету/терминалу получателя, которые установлены на одном компьютере или vps. АКЦИЯ - Если вы уже приобрели "Trade copier MT5", вы можете получить "Trade copier MT4" бесплатно (для копирования MT4 > MT5 и MT4 < MT5). Для получения более подробной информации об условиях, пожалуйста, свяжитесь с нами через личные сообщени
Telegram To MT5 Ultra
Mirel Daniel Gheonu
5 (3)
Утилиты
Telegram To MT5 — копировщик сигналов Превратите торговые сигналы из ваших Telegram-каналов в реальные ордера MT5 — автоматически, на любом количестве счетов, с полным контролем над риском и правилами. Telegram To MT5 связывает VIP / сигнальные каналы, на которые вы уже подписаны в Telegram, с вашим терминалом MetaTrader 5. Бесплатное приложение-компаньон для ПК читает сообщения (даже из каналов, которые не допускают ботов), а этот советник исполняет их на вашем счёте — применяя ваши настройки р
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.95 (132)
Утилиты
Trade Dashboard simplifies how you open, manage, and control your trades, with built-in lot size calculation. It allows you to execute trades, manage risk, and control positions directly on the chart, with tools such as partial close, breakeven, and trailing stop. Designed to reduce manual work and help you stay focused on your trading decisions. A demo version is available for testing. Detailed explanations of features are provided within the MQL5 platform. Installation instructions are include
Adam FTMO MT5
Vyacheslav Izvarin
5 (2)
Утилиты
ADAM EA Special Version for FTMO Please use ShowInfo= false for backtesting ! Our 1st EA created using ChatGPT technology Trade only GOOD and checked PROP FIRMS  Default parameters for Challenge $100,000 Tested on EURUSD and GBPUSD only  Use 15MIN Time Frame Close all deals and Auto-trading  before Weekend at 12:00 GMT+3  Friday For Prop Firms MUST use special Protector  https://www.mql5.com/en/market/product/94362 --------------------------------------------------------------------------------
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (43)
Утилиты
Внимание: Ознакомиться с работой программы можно с помощью бесплатной версии  YuClusters DEMO . YuClusters это профессиональная система анализа рынка. Для трейдера открываются уникальные возможности анализа потока ордеров, объемов торговли, движения цены используя различные графики, профили, индикаторы, графические объекты. YuClusters оперирует данными на основе ленты сделок или тиковой информации, в зависимости от того, что доступно в котировках финансового инструмента.  YuClusters позволяет с
Power Candles Scanner
Daniel Stein
5 (1)
Утилиты
Power Candles Strategy Scanner — самооптимизирующийся инструмент для поиска настроек по нескольким инструментам Power Candles Strategy Scanner использует тот же самооптимизирующийся движок, что и индикатор Power Candles — для всех символов в вашем Market Watch, одновременно. На одной панели отображается информация о том, какие символы в данный момент являются статистически торгуемыми, какая стратегия выигрывает на каждом из них, оптимальная пара Stop Loss / Take Profit, а также отправляется увед
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
4.96 (48)
Утилиты
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
Entry In The Zone with SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.83 (6)
Утилиты
Welcome to ENTRY IN THE ZONE WITH SMC MULTI TIMEFRAME Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe is a real-time market analysis tool based on Smart Money Concepts (SMC), designed to analyze market structure, price direction, and key trading zones. It supports both Single-Timeframe Analysis and Multi-Timeframe Analysis, providing a clearer view of the overall market structure across multiple timeframes, with real-time BUY / SELL signals that do not repaint. It is designed to help filter trading op
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.59 (74)
Утилиты
Торговая панель для MetaTrader 5 — профессиональная торговля в один клик с графика и клавиатуры Мощная торговая панель для активного ручного трейдинга, которая позволяет открывать, сопровождать и закрывать сделки значительно быстрее и удобнее, чем стандартными средствами MetaTrader. Панель создана для тех, кто хочет получить полный контроль над позициями, ордерами, прибылью и торговыми сценариями в одном рабочем пространстве. Это не просто вспомогательная утилита. Это полноценный торговый интер
EA Auditor
Stephen J Martret
5 (4)
Утилиты
EA Auditor is an independent analysis tool for traders evaluating Expert Advisors and trading signals on MetaTrader 5. It audits backtest reports, reviews posted developer signals, and cross-verifies the two against each other to help traders assess strategies before committing capital. The MQL5 market offers a wide range of Expert Advisors from many developers, with varying approaches, quality, and transparency. EA Auditor provides a consistent, data-driven framework for reviewing them, answer
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (8)
Утилиты
Скачать рабочую демо-версию Copy Cat More (Копи Кэт Мор) — копировщик сделок (Trade Copier) MT5 — это локальный копировщик сделок и полноценная система управления рисками и исполнения, созданная для современных торговых задач. От челленджей проп-фирм (prop firm) до управления личным портфелем — он адаптируется к любой ситуации благодаря сочетанию надёжного исполнения, защиты капитала, гибкой настройки и продвинутой обработки сделок. Копировщик работает в обоих режимах — Мастер (Master, отправи
Timeless Charts
Samuel Manoel De Souza
5 (7)
Утилиты
Timeless Charts is an all-in-one trading utility for professional traders. It combines custom chart types such as Seconds Charts and Renko with advanced order flow analysis using Footprints , Clusters , Volume Profiles , VWAP studies, and anchored analysis tools for deeper market insight. Trading and position management are handled directly from the chart through an integrated trade management panel , while Market Replay and Virtual Accounts provide environments for practicing trading skills and
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.23 (30)
Утилиты
Trade Manager, который поможет вам быстро входить и выходить из сделок, автоматически рассчитывая риск. Включает функции, которые помогут предотвратить чрезмерную торговлю, торговлю из мести и эмоциональную торговлю. Сделками можно управлять автоматически, а показатели эффективности счета можно визуализировать в виде графика. Эти функции делают эту панель идеальной для всех трейдеров, занимающихся ручной торговлей, и помогают улучшить платформу MetaTrader 5. Многоязычная поддержка. Версия для МТ
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.78 (23)
Утилиты
Этот продукт фильтрует всех экспертных советников и ручные графики во время новостей, так что вам не нужно беспокоиться о внезапных скачках цены, которые могут разрушить ваши ручные торговые настройки или сделки, введенные другими экспертными советниками. Этот продукт также поставляется с полной системой управления ордерами, которая может обрабатывать ваши открытые позиции и ордера на ожидание перед выпуском новостей. После покупки   The News Filter   вам больше не придется полагаться на встроен
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.61 (18)
Утилиты
Seconds Chart - уникальный инструмент для создания секундных графиков в MetaTrader 5 . С помощью Seconds Chart вы можете построить график с таймфреймом, заданным в секундах, получая идеальную гибкость и точность анализа, недоступную на стандартных минутных или часовых графиках. Например, таймфрейм S15 обозначает график со свечами продолжительностью 15 секунд. Вы можете использовать любые индикаторы и советники с поддержкой пользовательских символов. Работать с ними так же удобно, как и на станда
MT5 To Telegram Signal Bridge
Inakis Srl
5 (2)
Утилиты
Улучшите свои торговые сигналы с нашим продвинутым Telegram Bridge EA Пора захватить аудиторию обновлениями торговли в реальном времени — профессиональными и визуально привлекательными. Свяжитесь со мной, чтобы увидеть демо и получить пробную версию Мы значительно инвестировали в удобные функции, которые создают уникальный опыт для клиентов и провайдеров.  SIGNAL BRIDGE способен доставлять на 100% КОПИР-СОВМЕСТИМЫЕ СИГНАЛЫ для всех бизнес-кейсов, даже обходя логику Metatrader там, где другие EA
Quant AI Agents
Ho Tuan Thang
5 (1)
Утилиты
Quant AI Agents are independent trading Expert Advisors. Instead of trading using a fixed strategy like other conventional EAs, Quant AI Agents   is a   multi-agent AI trading framework   that turns natural-language strategy prompts into live.  WANT THE SAME RESULTS AS MY LIVE SIGNAL?   Use the exact same brokers I do:   IC MARKETS , IC TRADING   .  Unlike the centralized stock market, Forex has no single, unified price feed.  Every broker sources liquidity from different providers, creating un
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SuperTrend Simple
Etsushi Ishizuka
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Индикатор SuperTrend — это трендовый технический инструмент, который визуально отображает развороты тренда на рынке. Цвет и положение линий автоматически меняются в зависимости от движения цены, что помогает принимать решения по входу и выходу из сделок. Благодаря простой конструкции, индикатор подходит для различных стилей торговли, включая ручную и автоматическую. Основные особенности Ясное отображение разворотов тренда В восходящем тренде линия отображается под свечами, в нисходящем — над св
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Heikin Ashi Smoothed
Etsushi Ishizuka
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Heikin Ashi Smoothed – Индикатор для MT4 Heikin Ashi Smoothed — это пользовательский индикатор для MetaTrader 4 (MT4), который усовершенствует классические свечи Heikin Ashi с помощью дополнительного сглаживания на основе скользящих средних. Такой подход позволяет намного лучше визуализировать тенденции, существенно уменьшает рыночный шум и помогает легко определять преобладающее направление рынка и возможные точки разворота. Основные особенности Отображает на графике сглаженные свечи Heikin Ash
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Break Even Trailing EA
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Break Even Trailing EA | Автоматизация безубыточности и трейлинг-стопа Break Even Trailing EA — это утилита для MetaTrader 4/5, предназначенная для автоматической защиты прибыли в ручной торговле. Советник самостоятельно управляет рисками и фиксирует прибыль после ручного входа, облегчая процесс управления позицией и снижая стресс трейдера. EA предоставляет две настраиваемые логики защиты прибыли , которые можно использовать как по отдельности, так и в комбинации — в зависимости от вашего стиля
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ExportCSV
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Обзор ExportCSVFile — это скрипт для MetaTrader 4, который экспортирует историю счёта за выбранный период в файл CSV. Он предназначен для анализа сделок, построения отчётов в Excel и ведения журнала торговли. Скрипт не открывает и не изменяет ордера, что делает его полностью безопасным. Основные функции Экспорт истории счёта за указанный пользователем период Сохранение в формате CSV (разделитель — запятая), который открывается в Excel Вывод основных полей: Ticket, Type, Symbol, OpenTime, CloseTi
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RCI Indicator
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Индикатор RCI (Rank Correlation Index) Обзор Индикатор RCI (Rank Correlation Index) — это осциллятор, который анализирует тренды рынка и потенциальные точки разворота на основе корреляции рангов ценовых данных. RCI сравнивает ранжирование цен за заданный период с временным ранжированием и отображает коэффициент корреляции в диапазоне от -100 до +100 в виде простой линии. Индикатор широко используется для оценки силы рынка, определения момента входа/выхода и подходит как для следования за трендо
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Ride the Trend Signal
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Следуйте за трендом — чёткие сигналы для уверенного входа На финансовых рынках наибольшую стабильность приносят сделки по уже сформировавшемуся тренду. Однако даже опытным трейдерам бывает сложно вовремя распознать и использовать такую возможность. Ride the Trend Signal — это индикатор, формирующий сигналы на вход в направлении тренда, особенно в точках откатов. Он намеренно не сигнализирует в самом начале движения, а ждёт подтверждения тренда и выдает сигналы на втором или третьем импульсе, пов
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PositionClose
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CandleStick Countdown
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CandleStick Countdown – Индикатор обратного отсчёта до закрытия свечи CandleStick Countdown — простой и практичный индикатор для MT4, который в реальном времени отображает обратный отсчёт минут и секунд до закрытия текущей свечи. Помогает повысить точность входа и выхода из сделок и широко используется трейдерами. Основные функции Отображает оставшееся время текущей свечи в формате «минуты:секунды» Показывается в виде текста на графике для высокой наглядности Автоматически подстраивает позицию р
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SchaffTrendCycle indicator
Etsushi Ishizuka
Индикаторы
Что такое Schaff Trend Cycle? Schaff Trend Cycle (STC) — это индикатор типа осциллятора, разработанный для своевременного выявления разворотов тренда. В отличие от традиционных индикаторов, таких как скользящие средние или MACD, он сочетает в себе циклические колебания и импульс для более точного определения начала и окончания тренда. Основные характеристики Четкие сигналы разворота тренда: линия цикла поднимается при восходящем тренде и опускается при нисходящем. Снижение шумов во флетовых рынк
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RSI TrendGate
Etsushi Ishizuka
Индикаторы
RSI TrendGate 3MA — это индикатор для отображения на графике, который помогает удобнее подтверждать направление тренда, используя RSI и три скользящие средние (MA). Когда по заданным условиям направление определяется как «преимущественно восходящее» или «преимущественно нисходящее», индикатор выводит стрелку на графике. Данный продукт не предназначен для использования стрелок как самостоятельного торгового сигнала. Рекомендуемый подход: подтверждать направление на старшем таймфрейме и определять
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TSI Indicator
Etsushi Ishizuka
3 (1)
Индикаторы
Обзор Индикатор True Strength Index (TSI) — это осциллятор импульса, отображаемый в отдельном окне на MT4. Он сглаживает импульс (MTM) и его абсолютное значение при помощи двух последовательных экспоненциальных скользящих средних (EMA), после чего вычисляет их отношение, умноженное на 100. TSI помогает визуализировать силу тренда и возможные точки разворота рынка. Основные возможности Двойное сглаживание EMA для уменьшения шума и получения чистой линии Наложение сигнальной EMA для помощи в опред
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BB Sub
Etsushi Ishizuka
Индикаторы
BB-Sub – Полосы Боллинджера в отдельном окне BB-Sub — это простой, но функциональный индикатор, который отображает полосы Боллинджера отдельно в подокне графика. В отличие от стандартных полос Боллинджера, которые рисуются на основном графике, BB-Sub работает в отдельном подокне. Это предотвращает наложение на свечи или другие индикаторы, что идеально для трейдеров, желающих сосредоточиться исключительно на движении и изменении формы полос. Основные характеристики Одновременное отображение верхн
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HeikinAshi Binary
Etsushi Ishizuka
3 (1)
Индикаторы
Heikin Ashi Binary – Индикатор визуальной поддержки тренда с бинарным отображением Обзор Heikin Ashi Binary — это индикатор для MetaTrader, который отображает информацию о тренде Heikin Ashi в бинарном (двухцветном) формате в отдельном окне. Вместо традиционных свечей состояния восходящего и нисходящего тренда отображаются в виде простых цветных блоков. Это позволяет быстро визуально определять продолжение или разворот тренда. Индикатор подходит как для ручной торговли, так и для автоматических
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PartialAutoClose EA
Etsushi Ishizuka
Утилиты
PartialAutoClose EA — это утилита для полуавтоматического и гибкого управления позициями, открытыми вручную или по усмотрению трейдера. [Основные функции] - Выбор из двух типов логики выхода:     Автоматическое закрытие позиций на основе смены цвета Heikin Ashi или пересечения скользящих средних. - Автоматический перевод стоп-лосса в безубыток     При достижении заданной прибыли стоп-лосс автоматически переносится на уровень безубытка (или на заданное значение). - Выбор частичного или полного
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T3 2Lines
Etsushi Ishizuka
Индикаторы
T3 2Lines – Точное определение тренда с двумя линиями T3 «T3 2Lines» — это индикатор для MT4, который отображает две линии T3 (тройное экспоненциальное скользящее среднее) на графике: краткосрочную и долгосрочную. Использование обеих линий позволяет более точно определять начало, продолжение и возможные развороты тренда. Функциональные возможности индикатора Одновременное отображение двух линий T3 (короткой и длинной) Отдельная настройка периода и коэффициента сглаживания (b) для каждой линии Оп
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BBWidth 3Lines
Etsushi Ishizuka
Индикаторы
Обзор BBWidth 3Lines — это пользовательский индикатор, который отображает разницу между верхней и нижней линиями полос Боллинджера (то есть +σ минус −σ) в виде линии в отдельном подокне. Значения отображаются в пунктах (points), а не в ценах. В отличие от стандартных полос Боллинджера, которые обычно применяются для оценки отклонения цены, данный инструмент фокусируется исключительно на ширине полос , что позволяет более точно и наглядно анализировать волатильность рынка. Основные особенности По
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TMA Classic
Etsushi Ishizuka
Индикаторы
TMA Classic – Обзор индикатора треугольной скользящей средней TMA Classic — это очень простой и лёгкий индикатор, который отображает треугольную скользящую среднюю (TMA) в виде одной плавной линии. Он эффективно устраняет избыточный шум и точно отражает основное движение цены, что полезно для определения направления тренда и оценки бокового движения рынка. Поскольку индикатор отображает только одну линию, он обеспечивает высокую читаемость на графике и не мешает отображению других индикаторов ил
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Aroon Classic
Etsushi Ishizuka
Индикаторы
Обзор индикатора Aroon Classic Индикатор Aroon Classic — это технический инструмент, позволяющий количественно определить появление и устойчивость трендов на графике. Он отображает силу тренда и точки разворота с помощью двух линий — «Aroon Up» и «Aroon Down» — в диапазоне от 0 до 100. Высокое значение Aroon Up указывает на сильный восходящий тренд, а высокое значение Aroon Down — на сильный нисходящий тренд. Основные особенности Визуальное определение начала и разворота тренда Настраиваемый пер
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SmoothedRSI
Etsushi Ishizuka
Индикаторы
SmoothedRSI — это пользовательский индикатор, который рассчитывает стандартный RSI и затем применяет к значениям RSI выбранный метод сглаживания. Индикатор отображает только сглаженную линию RSI в отдельном окне. Диапазон значений — от 0 до 100. RSI может сильно реагировать на краткосрочные колебания цены, из-за чего в зависимости от рыночных условий появляется больше мелких колебаний. Данный индикатор сглаживает значения RSI, чтобы уменьшить краткосрочный шум и сделать более заметными изменения
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CurrencyStrength TOKYO
Etsushi Ishizuka
Утилиты
CurrencyStrength – Ранжирование силы валют в реальном времени CurrencyStrength — это утилита EA, которая рассчитывает силу восьми основных валют (USD, EUR, JPY, GBP, CHF, AUD, CAD, NZD) в режиме реального времени и отображает результаты в виде наглядного рейтинга на основе процентного изменения. Визуализация силы валют каждую секунду позволяет значительно повысить точность выбора валютных пар и принятия торговых решений как для ручных трейдеров, так и для пользователей автоматических стратегий.
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ExportDailyRange
Etsushi Ishizuka
Утилиты
ExportRange — это утилита-скрипт для сохранения данных по диапазону свечей выбранного таймфрейма в файл CSV. Скрипт получает значения High, Low, диапазон (High минус Low), время бара и индекс. Решение предназначено для пользователей, которым требуется простая и надежная выгрузка данных для статистического или волатильностного анализа. После запуска на графике скрипт обрабатывает указанное количество баров и сохраняет результат в формате CSV в каталоге Files терминала. Количество баров и таймфрей
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OvertradeShield
Etsushi Ishizuka
Утилиты
OvertradeShield – Утилита EA для предотвращения овертрейдинга в дискреционной торговле Бывало ли у вас чувство сожаления после того, как вы совершили «еще одну сделку» в дискреционной торговле? OvertradeShield — это утилита EA, которая автоматически ограничивает и предупреждает новые входы на основе зафиксированной прибыли и убытков, поддерживая ваши торговые правила и дисциплину. Этот инструмент идеально подходит для трейдеров, которые хотят контролировать ежедневные результаты, избежать овертр
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