Leopard Scalper EA

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  • Эксперты
  • Clement Bongola
    Clement Bongola

    Clement Bongola

    1 (1)
    Здравствуйте, я французский фермер и трейдер, живущий в Африке, в Демократической Республике Конго. Я торгую для удовольствия и открыл для себя страсть к автоматической торговле. Я много программирую и экспериментирую, занимаясь торговлей как профессией. Надеюсь, вам понравятся мои продукты, и если
    2 продукта 3 комментария
  • Версия: 3.2
  • Обновлено: 5 февраля 2025
  • Активации: 20

Обновление Leopard Scalper EA v3.0 – Описание
Оптимизировано для торговли EURUSD на любых графиках

Общий обзор:

Leopard Scalper EA претерпел значительные улучшения в данной версии, включая точные настройки для повышения производительности и стабильности. Изначально разработанный для GOLD (XAUUSD) на таймфрейме M5, теперь он показывает лучшие результаты на EURUSD. EA также можно использовать для других инструментов, таких как BTC, ETH, XRP, GAS, OIL (XTI), US30 и US100. Однако пользователям рекомендуется проявлять осторожность и тщательно тестировать стратегию на этих активах. Данная версия предназначена для максимального использования рыночной волатильности и включает новые функции для более надежного управления рисками и исполнения сделок.

Основные функции:

  • Оптимизация для EURUSD: EA специально оптимизирован для торговли EURUSD и показывает лучшие результаты на таймфреймах M1–M5. Для других инструментов необходимы тесты и настройка параметров.
  • Функция предотвращения убытков: Для поддержания стабильного роста капитала и близкой к 100% выигрышной частоты добавлен механизм предотвращения убытков, снижающий риски неожиданных потерь.
  • Интеграция с Telegram: EA теперь поддерживает отправку сообщений в Telegram в реальном времени о всех открытых и закрытых позициях. Вы можете выбрать отправку уведомлений о любых событиях с деталями, такими как валютная пара, цена и прибыль.
  • Ручное управление: Пользователи могут отключить автоматическое открытие сделок (покупки или продажи), получая полный контроль над торговой активностью.
  • Функция симуляции: Симуляция позволяет визуализировать потенциальные ежедневные выводы средств на основе заданного процента капитала.
  • Мониторинг свободной маржи: EA отображает статус свободной маржи, включая процентное использование заданных пользователем порогов. При достижении критических уровней цвет индикатора меняется с зеленого на красный, и включается режим восстановления с использованием встречных ордеров.
  • Оповещение о критической марже: Звуковое уведомление предупреждает, когда порог свободной маржи достигнут, что особенно полезно, если пользователь не следит за графиком.

Дополнительные функции и улучшения:

  • Улучшенное управление сделками: Включает надежные функции стоп-лосса и трейлинг-стопа с динамической настройкой.
  • Отслеживание производительности: Статистика сделок по различным периодам (день, неделя, месяц, год) для анализа и принятия обоснованных решений.
  • Гибкость торговых часов: Возможность задать до пяти различных торговых периодов в местном времени, а также выбрать дни недели для торговли.
  • Защита маржи: Функция автоматической остановки торговли при слишком низком уровне маржи.
  • Режим восстановления: Открывает встречные позиции для восстановления после убытков, поддерживая стабильный рост капитала.

Основные параметры:

  • Риск в % от свободной маржи: Определите процент свободной маржи для риска на сделку.
  • Максимум ордеров на покупку и продажу: Установите лимиты на количество открытых ордеров.
  • Стоп-лосс и трейлинг-стоп: Настраиваемые уровни стоп-лосса и дистанции трейлинг-стопа.
  • Коррекция разворотов: Автоматическая настройка для разворотов тренда на основе заданных значений пунктов.
  • Фильтр новостей: Автоматическая регулировка торговли во время важных экономических событий.
  • Симуляционные параметры: Настройка для визуализации дневных выводов средств и использования маржи.
  • Оповещения о марже: Установите допустимые уровни маржи и получайте уведомления при их превышении.

Тестирование и управление рисками:

Leopard Scalper EA демонстрирует высокую производительность в тестах и реальной торговле, включая высокий процент выигрышей и продвинутые функции управления рисками. Пользователям рекомендуется начинать с демо-счета для изучения поведения EA. Регулярный мониторинг открытых позиций и роста капитала обеспечит оптимальные результаты и минимизацию рисков.

Рекомендуется использовать надежные стратегии управления рисками, такие как перевод прибыли на отдельный счет и торговля только частью капитала, особенно на реальных счетах. Минимальный рекомендуемый стартовый капитал составляет $1000 или $10 для центового счета. Постоянный контроль обязателен.

Важные примечания:

  • Требования брокера: EA оптимизирован для EURUSD на любых таймфреймах. Рекомендуемый минимальный баланс: $1000 или $10 для центового счета.
  • Предупреждение о рисках: Торговля связана с рисками. Всегда торгуйте ответственно и используйте стратегии управления рисками.
  • Совместимость: Поддерживается платформой MetaTrader 4. Убедитесь, что ваш брокер поддерживает необходимые требования к марже и лотам.

Отказ от ответственности:

Торговля несет в себе риски, и хотя Leopard Scalper EA демонстрирует хорошие результаты в тестах, прошлые показатели не гарантируют будущую прибыль. Пользователи должны следить за своими сделками и применять правильное управление рисками.


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Фильтр:
El Mozza
23
El Mozza 2025.04.11 09:12 
 

Scam I have 4 days start it 2 different accs one Real one on Demo and after one day acc blowing

Clement Bongola
634
Ответ разработчика Clement Bongola 2025.04.17 12:14
Hello. Just to say it's a scam is too easy. Please send me your MT4 report. I need to see the parameters you used and the lotsize per trade you traded with. Trading with an EA means you need to use the right parameters. As I explained in the description, if you blowed your account, this means that you traded with more than 1% risk per trade. Otherwise, it is impossible to blow your account with this EA.
Kind Regards. Me again:
As discussed with you earlier, start on a demo account and get to learn to use the tool and its parameters. Start with 0.01% risk. This is less than 0.01 lots, but since 0.01 is mostly the minimum you can trade, the lot size won't change until your capital becomes important. Then the 0.01% risk will also start growing your lot size, but the risk will stay 0.01% of your capital. Diversify in terms of brokers and instruments. For this, you would have to test the EA and optimize its parameters based on each broker requirements. No one parameters (setup file) works the same for all brokers. This is why testing when using on different brokers is crucial. I built the EA testing it on the broker FBS. If you need any help, contact me on my WhatsApp or telegram. You have the number. Let's get the Leopard Scalper give you the results you want. Thank you. HI, me again,
I told you, you have to find the right parameters for your broker. In your screen shots you are trading with 2.3 to 2.6 lots. I don't think I should respond to this here. Please do your research and try acquiring some trading knowledge. Again, to qualify my EA as a scam, just shows what kind of a trader you are. Just for info, He passed the FTMO challenge, if you know what that means. Kind Regards.
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