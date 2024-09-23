Обновление Leopard Scalper EA v3.0 – Описание

Оптимизировано для торговли EURUSD на любых графиках

Общий обзор:

Leopard Scalper EA претерпел значительные улучшения в данной версии, включая точные настройки для повышения производительности и стабильности. Изначально разработанный для GOLD (XAUUSD) на таймфрейме M5, теперь он показывает лучшие результаты на EURUSD. EA также можно использовать для других инструментов, таких как BTC, ETH, XRP, GAS, OIL (XTI), US30 и US100. Однако пользователям рекомендуется проявлять осторожность и тщательно тестировать стратегию на этих активах. Данная версия предназначена для максимального использования рыночной волатильности и включает новые функции для более надежного управления рисками и исполнения сделок.

Основные функции:

Оптимизация для EURUSD: EA специально оптимизирован для торговли EURUSD и показывает лучшие результаты на таймфреймах M1–M5. Для других инструментов необходимы тесты и настройка параметров.

EA специально оптимизирован для торговли EURUSD и показывает лучшие результаты на таймфреймах M1–M5. Для других инструментов необходимы тесты и настройка параметров. Функция предотвращения убытков: Для поддержания стабильного роста капитала и близкой к 100% выигрышной частоты добавлен механизм предотвращения убытков, снижающий риски неожиданных потерь.

Для поддержания стабильного роста капитала и близкой к 100% выигрышной частоты добавлен механизм предотвращения убытков, снижающий риски неожиданных потерь. Интеграция с Telegram: EA теперь поддерживает отправку сообщений в Telegram в реальном времени о всех открытых и закрытых позициях. Вы можете выбрать отправку уведомлений о любых событиях с деталями, такими как валютная пара, цена и прибыль.

EA теперь поддерживает отправку сообщений в Telegram в реальном времени о всех открытых и закрытых позициях. Вы можете выбрать отправку уведомлений о любых событиях с деталями, такими как валютная пара, цена и прибыль. Ручное управление: Пользователи могут отключить автоматическое открытие сделок (покупки или продажи), получая полный контроль над торговой активностью.

Пользователи могут отключить автоматическое открытие сделок (покупки или продажи), получая полный контроль над торговой активностью. Функция симуляции: Симуляция позволяет визуализировать потенциальные ежедневные выводы средств на основе заданного процента капитала.

Симуляция позволяет визуализировать потенциальные ежедневные выводы средств на основе заданного процента капитала. Мониторинг свободной маржи: EA отображает статус свободной маржи, включая процентное использование заданных пользователем порогов. При достижении критических уровней цвет индикатора меняется с зеленого на красный, и включается режим восстановления с использованием встречных ордеров.

EA отображает статус свободной маржи, включая процентное использование заданных пользователем порогов. При достижении критических уровней цвет индикатора меняется с зеленого на красный, и включается режим восстановления с использованием встречных ордеров. Оповещение о критической марже: Звуковое уведомление предупреждает, когда порог свободной маржи достигнут, что особенно полезно, если пользователь не следит за графиком.

Дополнительные функции и улучшения:

Улучшенное управление сделками: Включает надежные функции стоп-лосса и трейлинг-стопа с динамической настройкой.

Включает надежные функции стоп-лосса и трейлинг-стопа с динамической настройкой. Отслеживание производительности: Статистика сделок по различным периодам (день, неделя, месяц, год) для анализа и принятия обоснованных решений.

Статистика сделок по различным периодам (день, неделя, месяц, год) для анализа и принятия обоснованных решений. Гибкость торговых часов: Возможность задать до пяти различных торговых периодов в местном времени, а также выбрать дни недели для торговли.

Возможность задать до пяти различных торговых периодов в местном времени, а также выбрать дни недели для торговли. Защита маржи: Функция автоматической остановки торговли при слишком низком уровне маржи.

Функция автоматической остановки торговли при слишком низком уровне маржи. Режим восстановления: Открывает встречные позиции для восстановления после убытков, поддерживая стабильный рост капитала.

Основные параметры:

Риск в % от свободной маржи: Определите процент свободной маржи для риска на сделку.

Определите процент свободной маржи для риска на сделку. Максимум ордеров на покупку и продажу: Установите лимиты на количество открытых ордеров.

Установите лимиты на количество открытых ордеров. Стоп-лосс и трейлинг-стоп: Настраиваемые уровни стоп-лосса и дистанции трейлинг-стопа.

Настраиваемые уровни стоп-лосса и дистанции трейлинг-стопа. Коррекция разворотов: Автоматическая настройка для разворотов тренда на основе заданных значений пунктов.

Автоматическая настройка для разворотов тренда на основе заданных значений пунктов. Фильтр новостей: Автоматическая регулировка торговли во время важных экономических событий.

Автоматическая регулировка торговли во время важных экономических событий. Симуляционные параметры: Настройка для визуализации дневных выводов средств и использования маржи.

Настройка для визуализации дневных выводов средств и использования маржи. Оповещения о марже: Установите допустимые уровни маржи и получайте уведомления при их превышении.

Тестирование и управление рисками:

Leopard Scalper EA демонстрирует высокую производительность в тестах и реальной торговле, включая высокий процент выигрышей и продвинутые функции управления рисками. Пользователям рекомендуется начинать с демо-счета для изучения поведения EA. Регулярный мониторинг открытых позиций и роста капитала обеспечит оптимальные результаты и минимизацию рисков.

Рекомендуется использовать надежные стратегии управления рисками, такие как перевод прибыли на отдельный счет и торговля только частью капитала, особенно на реальных счетах. Минимальный рекомендуемый стартовый капитал составляет $1000 или $10 для центового счета. Постоянный контроль обязателен.

Важные примечания:

Требования брокера: EA оптимизирован для EURUSD на любых таймфреймах. Рекомендуемый минимальный баланс: $1000 или $10 для центового счета.

EA оптимизирован для EURUSD на любых таймфреймах. Рекомендуемый минимальный баланс: $1000 или $10 для центового счета. Предупреждение о рисках: Торговля связана с рисками. Всегда торгуйте ответственно и используйте стратегии управления рисками.

Торговля связана с рисками. Всегда торгуйте ответственно и используйте стратегии управления рисками. Совместимость: Поддерживается платформой MetaTrader 4. Убедитесь, что ваш брокер поддерживает необходимые требования к марже и лотам.

Отказ от ответственности:

Торговля несет в себе риски, и хотя Leopard Scalper EA демонстрирует хорошие результаты в тестах, прошлые показатели не гарантируют будущую прибыль. Пользователи должны следить за своими сделками и применять правильное управление рисками.



