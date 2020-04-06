The Parabolic Tsunami
- Эксперты
- Cordell Chavis
- Версия: 2.0
- Активации: 5
Parabolic Tsunami
USD/JPY • H1 • Только лонг • Полностью автоматизированный MT4 эксперт-советник
Дисциплинированный, основанный на правилах EA, предназначенный для захвата бычьего импульса по USD/JPY с использованием проприетарного механизма подтверждения тренда и импульса.
Почему трейдеры выбирают Parabolic Tsunami
- Только лонг-дизайн, соответствующий бычьим фазам рынка
- Разработан специально для USD/JPY на H1 (а не «работает везде»)
- Без мартингейла, без сеток, без хеджирования — дисциплинированное исполнение
- Многоусловная фильтрация для снижения количества слабых и боковых сигналов
- Автоматический режим — установите, настройте и позвольте логике работать
Как это работает (в общих чертах)
Parabolic Tsunami постоянно анализирует поведение цены на таймфрейме H1 и открывает сделки только при совпадении нескольких внутренних условий. Алгоритм разработан для ограничения избыточной торговли и поддержания направленного импульса.
Примечание: Внутренняя логика является проприетарной и намеренно не раскрывается.
Примечание: Внутренняя логика является проприетарной и намеренно не раскрывается.
Рекомендуемые настройки
Символ: USD/JPY
Таймфрейм: H1 (обязательно)
Направление: Только лонг
Тип счета: Любой (рекомендуется сначала демо)
Капитал: Гибко — подходит для любого размера счета
Таймфрейм: H1 (обязательно)
Направление: Только лонг
Тип счета: Любой (рекомендуется сначала демо)
Капитал: Гибко — подходит для любого размера счета
Для кого предназначен
✔ Трейдеры, которым нужна автоматизация
✔ Трейдеры, предпочитающие следование тренду
✔ Трейдеры, ценящие структуру и дисциплину, а не хайп
✔ Трейдеры, предпочитающие следование тренду
✔ Трейдеры, ценящие структуру и дисциплину, а не хайп
Тестер стратегий (результаты бэктеста)
Период тестирования: 05.12.2025 – по настоящее время
Зафиксированная доходность (Strategy Tester): +130%
Важно: Результаты тестера стратегий являются историческим моделированием и могут значительно отличаться в зависимости от данных брокера, спредов, комиссий, исполнения и параметров тестирования.
Зафиксированная доходность (Strategy Tester): +130%
Важно: Результаты тестера стратегий являются историческим моделированием и могут значительно отличаться в зависимости от данных брокера, спредов, комиссий, исполнения и параметров тестирования.
Важно: Данный EA оптимизирован для USD/JPY H1. Использование на других инструментах или таймфреймах не рекомендуется.
Быстрый старт
- Откройте график USD/JPY
- Установите таймфрейм H1
- Прикрепите Parabolic Tsunami к графику
- Включите AutoTrading и настройте параметры риска
- Позвольте советнику автоматически исполнять стратегию
Отказ от ответственности: Торговля связана с рисками. Прошлые результаты не гарантируют будущую доходность. Всегда тестируйте на демо-счете перед использованием реальных средств и настраивайте риск в соответствии с вашим капиталом.