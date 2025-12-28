The Parabolic Tsunami
- Experten
- Cordell Chavis
- Version: 3.0
- Aktualisiert: 28 Dezember 2025
- Aktivierungen: 5
Parabolischer Tsunami
USD/JPY - H1 - Nur Long - Vollautomatischer MT4 Expert Advisor
Ein disziplinierter, regelbasierter EA, der entwickelt wurde, um das zinsbullische Momentum des USD/JPY mit Hilfe einer proprietären Trend- und Momentumbestätigungs-Engine zu erfassen.
Warum Trader Parabolic Tsunami wählen
- Long-only-Design, das auf zinsbullische Marktphasen ausgerichtet ist
- Speziell für USD/JPY auf H1 entwickelt (kein "funktioniert bei allem"-Gimmick)
- Kein Martingal, kein Grid, kein Hedging - disziplinierte Ausführung
- Multi-Condition-Filterung zur Reduzierung von qualitativ schlechten, abgehackten Setups
- Hands-off-Automatisierung - anschließen, konfigurieren und die Logik ausführen lassen
Wie es funktioniert (High Level)
Parabolic Tsunami überwacht kontinuierlich das Preisverhalten auf dem H1-Zeitrahmen und handelt nur, wenn mehrere interne Bedingungen übereinstimmen. Er wurde entwickelt, um Over-Trading zu vermeiden und sich am direktionalen Momentum zu orientieren.
Hinweis: Die interne Logik ist urheberrechtlich geschützt und wird absichtlich nicht offengelegt.
Empfohlenes Setup
Symbol: USD/JPY
Zeitrahmen: H1 (erforderlich)
Richtung: Nur Long
Konto: Beliebig (zunächst Demo empfohlen)
Kapital: Einstellbar - handeln Sie mit jeder Kontogröße
Entwickelt für
✔ Trader, die eine Hands-on-Automatisierung wünschen
✔ Trader, die trendorientierte Systeme bevorzugen
✔ Trader, die Struktur und Disziplin über den Hype stellen
Strategie-Tester (Backtest-Zusammenfassung)
Testzeitraum: 05.12.2025 bis heute
Ermittelte Rendite (Strategietester): +130%
Wichtig: Bei den Ergebnissen des Strategietesters handelt es sich um historische Simulationen, die je nach Brokerdaten, Spreads/Provisionen, Ausführungsannahmen, Symboleinstellungen und Testerparametern erheblich abweichen können.
Wichtig: Dieser EA ist für USD/JPY H1 optimiert. Die Verwendung für andere Paare oder Zeitrahmen wird nicht empfohlen.
Schnellstart
- Öffnen Sie den USD/JPY-Chart
- Setzen Sie den Zeitrahmen auf H1
- Legen Sie Parabolic Tsunami auf den Chart
- Aktivieren Sie AutoTrading und konfigurieren Sie Ihre Kapital-/Risikoeingaben
- Lassen Sie den EA sein Regelwerk automatisch ausführen
Risikohinweis: Der Handel ist mit Risiken verbunden. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Testen Sie immer auf einem Demokonto, bevor Sie echtes Kapital einsetzen und verwenden Sie Risikoeinstellungen, die Ihrem Kapital entsprechen.