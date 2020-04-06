The Parabolic Tsunami

Tsunami Parabólico
USD/JPY - H1 - Long-Only - Asesor Experto MT4 Totalmente Automatizado
Un EA disciplinado, basado en reglas, construido para capturar el impulso alcista en USD/JPY utilizando un motor propio de confirmación de tendencia + impulso.
Por qué los operadores eligen Parabolic Tsunami
  • Diseño de largo plazo alineado con las fases alcistas del mercado
  • Diseñado específicamente para el USD/JPY en H1 (no un truco de "funciona con todo")
  • Sin martingala, sin rejilla, sin cobertura - ejecución disciplinada
  • Filtrado multicondición para reducir las configuraciones de baja calidad y entrecortadas.
  • Automatización sin intervención - conecte, configure y deje que la lógica se ejecute
Cómo funciona (alto nivel)
Parabolic Tsunami monitoriza continuamente el comportamiento de los precios en el marco temporal H1 y sólo actúa cuando se alinean múltiples condiciones internas. Está diseñado para evitar el exceso de operaciones y mantenerse alineado con el impulso direccional.

Nota: La lógica interna es propietaria e intencionalmente no revelada.
Configuración recomendada
Símbolo: USD/JPY
Marco temporal: H1 (obligatorio)
Dirección: Sólo largo
Cuenta: Cualquiera (se recomienda primero la cuenta demo)
Capital: Ajustable - opere con cualquier tamaño de cuenta
Diseñado para
✔ Traders que quieren automatización sin intervención
✔ Traders que prefieren sistemas alineados con la tendencia
✔ Traders que valoran la estructura y la disciplina por encima del bombo publicitario
Probador de Estrategias (Resumen de Backtest)
Periodo de prueba: 05.12.2025 hasta la actualidad
Rentabilidad registrada (Probador de estrategias): +130%

Importante: Los resultados del Probador de Estrategias son simulaciones históricas y pueden variar significativamente en función de los datos del broker, spreads/comisiones, supuestos de ejecución, configuración de símbolos y parámetros del probador.
Importante: Este EA está optimizado para USD/JPY H1. No se recomienda su uso en otros pares o marcos temporales.
Inicio Rápido
  1. Abra el gráfico USD/JPY
  2. Ajuste el marco de tiempo a H1
  3. Adjuntar Parabolic Tsunami al gráfico
  4. Active AutoTrading y configure sus entradas de capital/riesgo
  5. Deje que el EA ejecute sus reglas automáticamente
Descargo de responsabilidad: Operar implica riesgo. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros. Pruebe siempre en una cuenta demo antes de utilizar fondos reales y utilice los ajustes de riesgo adecuados para su capital.
