The Parabolic Tsunami
- 专家
- Cordell Chavis
- 版本: 2.0
- 激活: 5
Parabolic Tsunami
USD/JPY • H1 • 仅做多 • 全自动 MT4 专家顾问
一款纪律严明、基于规则的 EA，旨在通过专有的趋势与动量确认机制捕捉 USD/JPY 的上涨行情。
为什么选择 Parabolic Tsunami
- 仅做多设计，与市场多头阶段保持一致
- 专为 USD/JPY 的 H1 周期打造（不是“适用于所有品种”的噱头）
- 无马丁、无网格、无对冲 — 强调纪律化执行
- 多条件过滤，减少低质量与震荡行情交易
- 全自动运行 — 加载、设置，让逻辑自动执行
工作原理（概览）
Parabolic Tsunami 持续监控 H1 周期的价格行为，仅在多个内部条件同时满足时才执行交易。该系统旨在避免过度交易，并与方向性动量保持一致。
说明： 内部逻辑为专有内容，刻意不予公开。
推荐设置
交易品种： USD/JPY
时间周期： H1（必须）
交易方向： 仅做多
账户类型： 任意（建议先使用模拟账户）
资金规模： 可调整 — 适用于任何账户大小
适合人群
✔ 希望全自动交易的交易者
✔ 偏好顺势系统的交易者
✔ 重视结构与纪律而非炒作的交易者
策略测试（回测摘要）
测试周期： 2025.05.12 至今
策略测试回报率（Strategy Tester）： +130%
重要提示： 策略测试结果为历史模拟，实际结果可能因经纪商数据、点差、佣金、执行假设、品种设置及测试参数不同而产生显著差异。
重要说明： 本 EA 针对 USD/JPY H1 进行优化，不建议用于其他品种或周期。
快速开始
- 打开 USD/JPY 图表
- 将时间周期设置为 H1
- 将 Parabolic Tsunami 加载到图表
- 启用自动交易并配置资金/风险参数
- 让 EA 自动执行其交易规则
风险声明： 交易存在风险。历史表现不代表未来结果。请先在模拟账户中测试，并根据自身资金情况合理设置风险。