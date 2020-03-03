Metatron MT5
- エキスパート
- Agus Santoso
- バージョン: 1.0
- アクティベーション: 5
Metatron – 適応型トレンド＆スマートグリッド取引システム
Metatronは、インテリジェントなトレンドフォローエントリーとコントロールされたポジション管理のバランスを求めるトレーダー向けに設計された高度なエキスパートアドバイザーです。
機関投資家レベルのロジックで構築されたMetatronは、EMAトレンド確認、ADX強度フィルタリング、スマートグリッド平均化、そしてボラティリティベースのリスク管理を組み合わせ、FXおよび金市場において安定した長期パフォーマンスを実現します。
このEAは、完全自動で運用することも、手動トレーダー向けのプロフェッショナルなトレードマネージャーとして運用することもできます。
主な機能
1. トレンドフォロー型エントリーロジック
ランダムエントリーを回避し、強い方向性が見込まれる場合にのみ取引を行います。
2. スマート平均化システム（グリッド制御）
市場が主要トレンドに反して反転した際に、追加のポジションを保有します。
グリッド間隔は、動的なピップステップテーブルを使用して完全にカスタマイズ可能です。
ロットスケーリングは、調整可能な乗数を使用した安全な等比数列を使用します。
3. ボラティリティ適応型リスク管理
Metatronは、リアルタイムの市場ボラティリティに合わせて目標値を自動的に調整します。
これにより、Metatronはトレンド相場と不安定な相場の両方において、柔軟かつ安定した取引を維持できます。
4. 完全自動または半手動取引
Metatronには2つの動作モードがあります。
• 自動モード
EAがエントリー、平均化、SL/TP、トレーリング、決済まですべてを処理します。
• マニュアルモード
裁量トレーダーに最適：
EAは手動でオープンした取引のみを管理します。
迅速な執行を可能にする「買い/売り/全決済」ボタンを搭載
シームレスな手動取引を実現するため、マジックナンバーは自動的に0に設定されます。
5. 時間ベースの保護
取引ウィンドウフィルター（取引開始/停止）
オプションで、特定の時間に全ポジションを決済
ニュースやロールオーバー期間中の不要な取引を防止
6. すっきりとしたインターフェースとチャート上の操作
ミニマルな情報パネル
チャート上の取引ボタン（買い/売り/全決済）
設定が簡単でユーザーフレンドリーなレイアウト
注意事項
危険な意味でのマーチンゲールではありません。Metatronは、安全で一貫した運用のために、ボラティリティベースの決済機能を備えた制御グリッドロジックを採用しています。
本番環境に移行する前に、必ずデモでテストしてください。
シンボルのボラティリティに基づいて、グリッドと乗数の値を調整してください。
Metatron – 精度。制御。適応。
Metatronは、強力で適応性に優れ、高度な設定が可能なトレーディングマシンを求めるトレーダーのために設計されています。
完全な自動化を望む場合でも、手動取引を管理するインテリジェントなアシスタントを求める場合でも、Metatronは優位性を提供します。