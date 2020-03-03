Metatron MT5


Metatron – 適応型トレンド＆スマートグリッド取引システム

Metatronは、インテリジェントなトレンドフォローエントリーとコントロールされたポジション管理のバランスを求めるトレーダー向けに設計された高度なエキスパートアドバイザーです。
機関投資家レベルのロジックで構築されたMetatronは、EMAトレンド確認、ADX強度フィルタリング、スマートグリッド平均化、そしてボラティリティベースのリスク管理を組み合わせ、FXおよび金市場において安定した長期パフォーマンスを実現します。

このEAは、完全自動で運用することも、手動トレーダー向けのプロフェッショナルなトレードマネージャーとして運用することもできます。

主な機能
1. トレンドフォロー型エントリーロジック
ランダムエントリーを回避し、強い方向性が見込まれる場合にのみ取引を行います。
2. スマート平均化システム（グリッド制御）
市場が主要トレンドに反して反転した際に、追加のポジションを保有します。
グリッド間隔は、動的なピップステップテーブルを使用して完全にカスタマイズ可能です。
ロットスケーリングは、調整可能な乗数を使用した安全な等比数列を使用します。
3. ボラティリティ適応型リスク管理
Metatronは、リアルタイムの市場ボラティリティに合わせて目標値を自動的に調整します。
これにより、Metatronはトレンド相場と不安定な相場の両方において、柔軟かつ安定した取引を維持できます。
4. 完全自動または半手動取引
Metatronには2つの動作モードがあります。
• 自動モード
EAがエントリー、平均化、SL/TP、トレーリング、決済まですべてを処理します。
• マニュアルモード
裁量トレーダーに最適：
EAは手動でオープンした取引のみを管理します。
迅速な執行を可能にする「買い/売り/全決済」ボタンを搭載
シームレスな手動取引を実現するため、マジックナンバーは自動的に0に設定されます。
5. 時間ベースの保護
取引ウィンドウフィルター（取引開始/停止）
オプションで、特定の時間に全ポジションを決済
ニュースやロールオーバー期間中の不要な取引を防止
6. すっきりとしたインターフェースとチャート上の操作
ミニマルな情報パネル
チャート上の取引ボタン（買い/売り/全決済）
設定が簡単でユーザーフレンドリーなレイアウト

注意事項
危険な意味でのマーチンゲールではありません。Metatronは、安全で一貫した運用のために、ボラティリティベースの決済機能を備えた制御グリッドロジックを採用しています。
本番環境に移行する前に、必ずデモでテストしてください。
シンボルのボラティリティに基づいて、グリッドと乗数の値を調整してください。

Metatron – 精度。制御。適応。
Metatronは、強力で適応性に優れ、高度な設定が可能なトレーディングマシンを求めるトレーダーのために設計されています。
完全な自動化を望む場合でも、手動取引を管理するインテリジェントなアシスタントを求める場合でも、Metatronは優位性を提供します。
Video Metatron MT5
おすすめのプロダクト
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
エキスパート
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
VectorPrime EA MT5
Maxim Kurochkin
4.47 (17)
エキスパート
VectorPrime — 多層ベクトルロジックを備えたアルゴリズムシステム VectorPrime は、自律的な取引システムとして設計され、マルチタイムフレーム市場環境下での構造化された実行を目的としています。その中核には ベクトル分析 の概念があり、価格のダイナミクスを方向性インパルスとマトリックス構造に分解します。システムは、市場の流れを孤立したシグナルとしてではなく、相互に関連するベクトルの集合として解釈し、一貫した市場マップを形成します。 VectorPrime の主要モジュール: Vector Dynamics Engine — 支配的な方向フローを特定し、短期的なノイズを除去。 Prime Momentum Layer — マイクロインパルスの強さと持続性を評価し、ボラティリティの局面に応じてエントリーを調整。 Matrix Vector Module — 価格挙動をマトリックス的に解釈し、多次元的な市場モデルを構築。 Adaptive Risk Protocol — 構造化されたドローダウン閾値とポジション管理によりエクスポージャーを制御。 実行はあらかじめ定義された構
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
エキスパート
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
エキスパート
SolarTrade Suite 金融ロボット: LaunchPad Market Expert - 取引を開始するために設計されています! これは、革新的で高度なアルゴリズムを使用して値を計算する取引ロボットであり、金融​​市場の世界でのアシスタントです。 SolarTrade Suite シリーズのインジケーター セットを使用して、このロボットを起動するタイミングをより適切に選択してください。 説明の下部にある SolarTrade Suite シリーズの他の製品をご覧ください。 投資と金融市場の世界を自信を持ってナビゲートしたいですか? SolarTrade Suite 金融ロボット: LaunchPad Market Expert は、情報に基づいた投資決定を行い、利益を増やすのに役立つ革新的なソフトウェアです。 SolarTrade Suite 金融ロボット: LaunchPad Market Expert の利点: - 正確な計算: 当社のロボットは、高度なアルゴリズムと分析方法を使用して、市場の動きを正確に予測します。 資産を売買するのに最適なタイミングを
Matrix Arrow EA MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (7)
エキスパート
マトリックスアローEAMT4 は、 マトリックスアローインジケーターのMT5 シグナルをチャート上のトレードパネルと手動または100％自動でトレードできるユニークなエキスパートアドバイザーです。 マトリックスアローインジケーターMT5 は、初期段階で現在のトレンドを判断し、最大10の標準インジケーターから情報とデータを収集します。平均方向移動指数（ADX ） 、 商品チャネルインデックス（CCI） 、 クラシック平研アシキャンドル 、 移動平均 、 移動平均収束発散（MACD） 、 相対活力指数（RVI） 、 相対力指数（RSI） 、 放物線SAR 、 ストキャスティクス 、 ウィリアムズのパーセント範囲 。 すべてのインジケーターが有効な買いまたは売りシグナルを与えると、対応する矢印がチャートに印刷され、次のろうそく/バーの開始時に強い上昇トレンド/下降トレンドを示します。ユーザーは、使用するインジケーターを選択し、各インジケーターのパラメーターを個別に調整できます。   Matrix Arrow EA MT5 を使用すると、チャートのトレードパネルから直接、または100％アルゴリ
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
エキスパート
This strategy was learned from Stormer to be used on B3. Basically, 15 minutes before closing the market, it will check RSI and decided if it will open an position. This strategy do not define a stop loss. If the take profit reach the entry price it will close at market the position. The same happens if the maximal number of days is reached. It is created to brazilian people, so all configuration are in portuguese. Sorry Activations allowed have been set to 50.
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
エキスパート
MANUS PRO EA The Trading Revolution You've Been Waiting For Are you TIRED of watching other traders make consistent profits while your account bleeds red?   The financial markets don't wait for anyone – and neither should you. MANUS PRO isn't just another Expert Advisor... it's your   TICKET TO FINANCIAL FREEDOM . Why MANUS PRO is Different (And Why Everyone's Talking About It) FOR BEGINNERS: Your Trading Mentor That Never Sleeps Zero Learning Curve   – Install, activate, and watch it wo
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
エキスパート
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
EA Gold Reaper MT5
Amazing Traders
エキスパート
Ce super EA utilise une intelligence Artificiel spécifiques à l’or le plus récent,  le plus avancé avec une précision inégalée pour identifier les points d’achat et de vente. Il représente une avancée révolutionnaire dans le trading d’or sur le marché Forex. Mélangé à quelques indicateurs, d’un filtre, d’une couverture de grille, Après analyse, il élimine les fausses signaux et détecte de super entré.   L’EA utilise un stop suiveurs adaptatif.
The Gold Buyer
Moses Aboliwen Aduboa
エキスパート
Ride the Gold Trend with a Simple Buy-Only EA The  EA is a fully automated Buy-Only Expert Advisor for MetaTrader 5. It is designed to capture upward market opportunities with safe risk management and seamless execution. Why Traders Choose It: Best performance on Gold (XAUUSD) – highly liquid and trending. Buy-Only EA – focuses purely on long positions. Plug & Play setup – attach and let it trade automatically. Built-in Stop Loss & Take Profit protection. Smart one-position contro
RSI Master PRO EA
Luis Corso
エキスパート
RSI Master PRO – Professional Expert Advisor for MetaTrader 5 Overview: RSI Master PRO is an Expert Advisor (EA) developed for MT5, designed to trade automatically in the financial markets using the Relative Strength Index (RSI) as its core decision-making engine. Its modular design and fully customizable parameters make it a powerful and flexible tool for traders who base their strategy on this momentum indicator. ️ Key Technical Features: • RSI-Based Logic: Uses RSI readings to generate
Ay Xauusd Expert
Atsuko Yamashita
エキスパート
Ay XAUUSD Expert ゴールド専用M15トレンド自動売買EA｜安定型スキャル・デイトレ両対応 ゴールド自動売買の新定番！ 高精度トレンド判定 × コツコツ型ロジック × 右肩上がりの実績！ 「Ay XAUUSD Expert」は、ゴールド（XAUUSD）M15専用に設計された高性能トレンドEAです。 アップダウンの激しい相場にも強く、急変動でもブレない独自アルゴリズムを搭載。 ＜主な特徴＞ ・M15専用・ゴールド特化型EA（XAUUSD向け自動売買） ・独自ロジックでトレンドと押し目をしっかりキャッチ ・急変動やノイズにも強い安定稼働設計 ・資金管理・リスクコントロール自動化 ・毎日利益を積み上げるコツコツ型運用 ・パラメータ調整不要！デフォルトのまま即運用可能 ・バックテストでも右肩上がりの安定成績！ ・スキャルピング・デイトレード両対応／長期運用も ＜使い方＞ 通貨ペア：XAUUSD（ゴールド） 時間足 ：M15（15分足） ＜こんな方におすすめ＞ ・ゴールド自動売買で“安定して利益”を狙いたい方 ・どの期間でも右肩上がりのパフォーマンスを重視する方 ・トレ
Bolic Eagle EA
Almaquio Ferreira De Souza Junior
エキスパート
Bolic Eagle EA - Advanced Parabolic SAR-Driven Trading Algorithm Overview Bolic Eagle EA is a sophisticated algorithmic trading solution designed for traders seeking a highly adaptable and automated system rooted in the Parabolic SAR indicator. This Expert Advisor (EA) is crafted to identify and capitalize on market reversals by utilizing the precision of the Parabolic SAR, enhanced with optional trend confirmation tools, advanced risk management protocols, and unique features such as email no
Rsi Cloud PullBack
Sylvestre Setufa Djagbavi
エキスパート
Do you want trading robots? Read this: Before investing in a trading robot, take a moment to understand what it entails. Trading is a game of probabilities. No one can guarantee a profit on every trade or every month. What truly matters is long-term profitability.  If you can't accept that, there's no point in buying my robot. Go find another job.  Don’t buy a robot based solely on its price or popularity on a platform. An expensive bot isn’t necessarily profitable.  Even with a profitable robot
US500 Scalper
Sergey Batudayev
エキスパート
S&P 500スキャルパーアドバイザーは、S&P 500指数で成功したいトレーダーのために設計された革新的なツールです。この指数は、米国の株式市場で最も広く利用され、権威のある指標の一つであり、米国の主要企業500社で構成されています。 特徴: 自動取引ソリューション:     アドバイザーは、高度なアルゴリズムとテクニカル分析に基づいており、変化する市場状況に合わせて戦略を自動的に適応させます。 多目的なアプローチ:     アドバイザーは、インデックスのトレンドの理解、変動価格の分析、利益を最大化しリスクを最小化するアルゴリズムなど、複数の戦略を組み合わせます。 柔軟性とカスタマイズ性:     トレーダーは、取引目標、リスク レベル、取引戦略の好みに合わせて EA 設定をカスタマイズできます。 リスク管理:     アドバイザーは市場を常に監視し、リスクを管理するための対策を講じます。一定の損失レベルに達したときに取引を自動的に終了するように設定することもできます。 透明性と報告:     トレーダーは詳細なレポートと分析にアクセスしてアドバイザーのパフォーマンスを評価し、情報に
CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven
Fabio Rodrigues
エキスパート
CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakevenは、2025年12月8日までプロモーション価格にて販売開始いたします。 このエキスパートアドバイザーはあらゆる資産に対応し、汎用性も備えています。 マルチアセットスキャルパーEAは、MetaTrader 5プラットフォーム向けに開発されたプロフェッショナルな自動取引システムで、複数の資産で同時にスキャルピング取引を行うように設計されています。バージョン8.2では、トリプルコンファームと統合リスク管理機能を備えたマルチタイムフレーム技術が採用されています。 テクニカルアーキテクチャ 1. インテリジェントシグナルシステム マルチタイムフレーム計算：トリプル分析（操作、高速および低速コンファーム） 投票システム：調整可能なウェイトを備えた3つの主要指標（EMA、MACD、RSI） リスクモード：感応度に影響を与える5段階（超アグレッシブ→超保守） 2. 高度なリスク管理 ハイブリッドロット計算：固定またはリスクベース（USD） Infinite Breakeven：pipsではなくドル単位のプ
Orbit Rage Final 2
BILLY ARANDUQUE ABCEDE
エキスパート
Note : i only sell this EA on MQL5, any other sellers is fake. Orbit Rage Final, a cutting-edge trading strategy meticulously designed around the bull/bear candle approach and divergence analysis. This powerful tool is engineered to empower you to shape the life you desire. To embark on this transformative journey, simply download and seamlessly integrate it into your MetaTrader 4 platform by placing it in the experts advisors folder. Orbit Rage Final revolutionizes trading by offering a risk-f
Delta Waves
TitanScalper
エキスパート
Professional Institutional Trading System Symbol: XAUUSD Recommended Timeframe: M30 Minimum Capital Requirement: 300 USD (or equivalent in other currencies) Broker Compatibility: Fully compatible with all MT5 brokers Delta Wave v1.2 is an advanced algorithmic trading system that integrates Volume Weighted Average Price (VWAP) analytics with Cumulative Delta Volume (CDV) to identify high-probability trading opportunities. It is designed for traders seeking professional execution, objective signa
Golden Auto Bot MT5
Mai Van Thang
エキスパート
Golden Auto Bot one year running! Fully Futomated Trading System, with 8 trading setup for signals.  The EA has been subjected to stress tests for a period of  all time and passes every year . We   DO NOT use Grid   or   Martingale. 80% off now! We backtest again, backtest real - running real As of now, the Golden Auto Bot primarily operates on the main pair XAUUSD   and the secondary pair EUR-USD. With a minimum investment capital of 300 USD, the bot utilizes a micro lot size of 0.01. For the X
Mine Farm
Maryna Kauzova
エキスパート
Mine Farm is one of the most classic and time-tested scalping strategies based on the breakdown of strong price levels. Mine Farm is the author's modification of the system for determining entry and exit points into the market... Mine Farm - is the combination of great potential with reliability and safety. Why Mine Farm?! - each order has a short dynamic Stop Loss - the advisor does not use any risky methods (averaging, martingale, grid, locking, etc.) - the advisor tries to get the most
Guard Scalper
Entus Sofian
エキスパート
Guard Scalper EA is a Scalper Robot based on market trend analys. Guard Scalper EA will look for potential High Probability entries as trigger for entry into the market. Guard Scalper EA is good for use on pairs with low spreads such as EURUSD, GBPUSD, or USDJPY Recommendation : Please add and running  Guard Scalper   EA on low spread pairs such as EURUSD, GBPUSD, or USDJPY on M5 timeframes. You can running on that pairs simultanuously Attention : You can start to trade with $ 300 Minimum initi
Fractal Trend Master
Marcus Vinicius
エキスパート
The Fractal Trend Master is one of the most powerful and sophisticated Expert Advisors on the market, designed to protect traders' capital while maximizing profit opportunities. Based on Bill Williams' renowned methodology, this EA uses three essential technical analysis tools: the Alligator indicator , fractals , and the Gator Oscillator , creating a robust and precise framework for identifying and following market trends. This EA was designed with a focus on advanced risk management and capita
Duende MT5
Nestor Alejandro Chiariello
エキスパート
こんにちはトレーダー！ 私は「デュエンデ」戦略を提示し、 Duende は、さまざまな高低レベルのパターンを検出するアルゴリズムであり、それらは一定のままで良好なエントリを作成し、回復システムは損益分岐点などのさまざまなことを照会し、ピア間をクロスします。 マーケット中のニュースを強力にコントロールし、複数の通貨を問題なくコントロールできることが証明されています 必要なすべてのシンボルで管理できます 私の戦略は「すべての外国為替市場」向けに最適化されていますが、USDCAD、EURCAD、EURCHF、USDCHF、EURJPY の最高のペアもあります。他の通貨と比較して最も安定した通貨であり、他のシンボルへの道を見つけることができますが、 私がデザインしたものを使用することをお勧めします デュエンデ 残高×額のリスクを負うシステムが内蔵されており、相場が不安定になった場合のリカバリー機能も備えています また、組み込みのシークレットインジケーターから正しい予測を検出すると、TP が一部のポジションをクローズし、他のポジションをクローズできないスマートアルゴリズムシステムも
Ignition
Dansie Software Limited
エキスパート
Strategy Overview The Ignition EA tries to take advantage of sudden momentum when the Ignition pattern is detected. The final bar in the ignition pattern has a small opening wick, a very little or no closing wick, is large in comparison to recent bars and must start from the lower end of the current range (for a bullish ignition) Quick Testing Use Symbol EURUSD, Timeframe M2, and remove the GBPUSD symbol from the "Symbols" input (stratergy 1 and stratergy 2) Settings The below settings appe
PipFinite EA Breakout EDGE MT5
Karlo Wilson Vendiola
5 (3)
エキスパート
The Official Automated Version of the Reliable Indicator PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE takes the signal of PipFinite Breakout EDGE indicator and manages the trade for you. Because of numerous financial instruments to consider, many traders want the signals to be fully automated. The EA will make sure all your trades are executed from entry to exit. Saving you time and effort while maximizing your profits. The Edge of Automation Effortless price action trading is now possible acros
Flashpip Scalper
Alex Amuyunzu Raymond
エキスパート
Flashpip Scalper EA  Core System Overview Flashpip Scalper is an AI-powered multi-symbol scalping system designed for the MetaTrader 5 platform. It employs advanced algorithmic trading strategies with real-time market analysis, risk management protocols, and session-based filtering to execute high-frequency trades across multiple currency pairs and gold (XAUUSD). The system is engineered for both validation testing and live trading environments. Primary Trading Strategy The EA implements a   mul
Pro Trader EA
Igor Widiger
エキスパート
As an experienced trader, it's crucial to have the right tools and resources to succeed in the market. Pro Trader EA offers a professional and efficient trading solution. With our innovative software, you can automate trading strategies, receive precise trading signals, and eliminate emotions. Pro Trader EA enables trading across multiple asset classes, offers real-time analytics, and a user-friendly interface. Our support team is available to answer any questions. Use Pro Trader EA to take you
LifeHack Prime EA
Muhammed Sharookh Chittethukudiyil
エキスパート
Year-End Special Offer! For the next two months, all my Expert Advisors (EAs) are available for just $99 USD . Don’t miss this limited-time opportunity to upgrade your trading with premium automated strategies at an unbeatable price IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Unlock the full potential of your trading account with LifeHack Prime EA , a professionally coded Expert Advisor that combines two powerful
Kabuto Golden Balls 4
Tham Horanop
エキスパート
Gold EA: Proven Power for 1-Minute Gold Trading Transform your trading with our Gold EA, meticulously crafted for 1-minute charts and delivering over 2000% growth in 5 years from just $100-$1000 . No Martingale, No AI Gimmicks : Pure, time-tested strategies with robust money management, stop loss, and take profit for reliable performance across multiple charts. Flexible Trading Modes : Choose Fixed Balance for safe profits, Mark IV for bold growth, or %Balance for high rewards—combine Mark IV an
Market Maestro MM5
Andriy Sydoruk
エキスパート
Market Maestro: Your Ideal Partner for Automated Forex Trading If you're looking for a reliable assistant for trading in the currency market, Market Maestro is exactly what you need. This modern Forex bot is built using the latest technologies and algorithms, allowing it to effectively analyze market data and make informed trading decisions in real-time. Key Features of Market Maestro 1. Multicurrency Capability for Broad Opportunities Market Maestro can work with a wide range of currency pairs,
このプロダクトを購入した人は以下も購入しています
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
エキスパート
トレーダーの皆さん、こんにちは！私は Quantum Queen です。Quantumエコシステム全体の至宝であり、MQL5史上最高評価とベストセラーを誇るエキスパートアドバイザーです。20ヶ月以上のライブトレード実績により、XAUUSDの揺るぎない女王としての地位を確立しました。 私の専門は？ゴールドです。 私の使命は？一貫性があり、正確で、インテリジェントな取引結果を繰り返し提供することです。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 割引 価格。10 点購入ごとに50ドルずつ値上がりします。最終価格1999ドル ライブシグナル：   こちらをクリック Quantum Queen mql5 パブリックチャンネル:   こちらをクリック ***Quantum Queen MT5 を購入すると、Quantum StarMan を無料で入手できます!*** 詳細について
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
エキスパート
ライブシグナルが10%増加するごとに、Zenoxの独占権を維持し、戦略を保護するために価格が引き上げられます。最終価格は2,999ドルとなります。 ライブシグナル IC Markets口座、証明としてライブパフォーマンスをあなた自身の目でお確かめください！ ユーザーマニュアルをダウンロード（英語） Zenoxは、トレンドを追跡し、16通貨ペアにリスクを分散する最先端のAIマルチペアスイングトレードロボットです。長年の開発努力により、強力な取引アルゴリズムが実現しました。 2000年から今日までの高品質なデータセットを使用しました。AIは最新の機械学習技術を用いてサーバー上でトレーニングされ、その後強化学習が行われました。このプロセスには数週間かかりましたが、結果は非常に印象的です。トレーニング期間は2000年から2020年までです。2020年から今日までのデータはOut Of Sampleです。複数年にわたるOut Of Sampleでこのレベルのパフォーマンスを達成できたことは異例です。これは、AIレイヤーが新しい市場状況に問題なく適応できることを証明しており、これは重要です。多
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
エキスパート
シンボル XAUUSD（ゴールド/米ドル） タイムフレーム（期間） H1-M15（任意） シングルポジショントレード対応 はい 最低入金額 500 USD （または他通貨の同等額） すべてのブローカーに対応 はい（2桁または3桁の価格表示、任意の通貨、シンボル名、GMT時間に対応） 事前設定なしで稼働可能 はい 機械学習に興味がある方は、こちらのチャンネルを購読してください: 購読する！ Mad Turtle プロジェクトの主な特徴: 本物の機械学習 このエキスパートアドバイザー（EA）は、GPTサイトや類似サービスに接続しません。 モデルはMT5に組み込まれたONNXライブラリを使用して展開されます。初回の起動時に、偽造不可能なシステムメッセージが表示されます。 CLICK 参照: ONNX（Open Neural Network Exchange）。 資金の安全性 プリロールオーバーやマイクロスキャルピング、統計的サンプルの少ない狭いレンジでの取引を使用しません。 グリッドやマーチンゲールなどの危険な戦略を使用しません。 また、長期間稼働し、1日で利益や資金をすべて失う
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
エキスパート
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
エキスパート
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
エキスパート
BLACK FRIDAY - 20% オフ 24時間限定セールです。セールは11月29日に終了します。 この商品のセールは今回のみです。 Synaバージョン4のご紹介 - 世界初のエージェント型AI取引エコシステム Synaバージョン4をご紹介できることを嬉しく思います。 外国為替取引業界初の真のマルチEAエージェント調整システム です。この画期的なイノベーションにより、複数のエキスパートアドバイザーが、異なるMT5ターミナルとブローカー口座間で統一されたインテリジェンスネットワークとして動作することが可能になります - これは今まで小売外国為替取引に存在しなかった機能です。 SynaはAiQ、Mean Machine GPT、または複数のSyna自身とシームレスに連携し、EAが集合的知性を共有し、お互いの取引から学習し、ポートフォリオ全体で戦略を調整する協力的なエコシステムを作成します 。 バージョン3+のOpenAI、Anthropic、Gemini、X.ai（Grok）、Mistral、DeepSeek、Perplexity、およびOpenRouterの広範なモデルエコシス
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
エキスパート
Aura Black Edition は、GOLD のみを取引するように設計された完全自動化 EA です。エキスパートは、2011 年から 2020 年の期間に XAUUSD で安定した結果を示しました。危険な資金管理方法は使用されていません。マーチンゲール、グリッド、スキャルプも使用されていません。あらゆるブローカーの条件に適しています。多層パーセプトロンでトレーニングされた EA ニューラル ネットワーク (MLP) は、フィードフォワード人工ニューラル ネットワーク (ANN) のクラスです。MLP という用語は、曖昧に使用され、フィードフォワード ANN に緩く使用される場合もあれば、複数のパーセプトロン層 (しきい値アクティベーション付き) で構成されるネットワークを厳密に指す場合もあります。多層パーセプトロンは、特に単一の隠し層がある場合、口語的に「バニラ」ニューラル ネットワークと呼ばれることがあります。MLP は、入力層、隠し層、出力層の少なくとも 3 つのノード層で構成されます。入力ノードを除き、各ノードは非線形アクティベーション関数を使用するニューロンです。MLP
Remstone
Remstone
5 (8)
エキスパート
Remstoneは、ありきたりなエキスパートアドバイザーではありません。 長年の研究と資産管理の成果を融合させたものです。 Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR   RemstoneX The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 2018年以来 、私の前職であるArmonia Capitalは、FCA規制下の資産運用会社であるDarwinexにシグナルARFを提供し、75万ドルを調達しました。1人のアドバイザーで4つの資産クラスをマスターしましょう！ 約束も、曲線フィッティングも、幻想もなし。ただ、豊富なライブ体験だけ。 Remstone の力を活用して成功しているトレーダーの成長コミュニティに参加しましょう。 Remstoneは、市場トレンドを活用するために設計された完全自動取引ソリューションです。高度なアルゴリズムを基盤とし、信頼性と成果を求めるトレーダーのために設計されています。 実証された精度でトレーディングの優位性を高めまし
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
エキスパート
重要 ： このパッケージは、現在の価格で、非常に限られた数のみ販売されます。    価格はすぐに1499ドルになるだろう    100 以上の戦略が含まれており 、今後もさらに追加される予定です。 ボーナス : 999 ドル以上の価格の場合 --> 私の他の EA を  5 つ無料で選択できます! すべてのセットファイル 完全なセットアップと最適化ガイド ビデオガイド ライブシグナル レビュー（第三者） 究極のブレイクアウトシステムへようこそ！ 8 年をかけて丹念に開発された、洗練された独自のエキスパート アドバイザー (EA) である Ultimate Breakout System をご紹介します。 このシステムは、高く評価されているGold Reaper EAを含む、MQL5市場で最高のパフォーマンスを誇るいくつかのEAの基盤となっています。 7か月以上にわたって1位を維持したこのほか、Goldtrade Pro、Goldbot One、Indicement、Daytrade Proもランクインしました。 Ultimate Breakout System は単なる EA
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
エキスパート
クォンタムバロンEA 石油が「黒い金」と呼ばれるのには理由があります。Quantum Baron EA を使用すれば、比類のない精度と信頼性で石油を活用できます。 M30 チャートの XTIUSD (原油) の高オクタン価の世界を支配するように設計された Quantum Baron は、レベルアップしてエリート精度で取引するための究極の武器です。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 割引   価格 。       10回購入するごとに価格が50ドルずつ上がります。最終価格は4999ドルです。 クォンタムバロンチャンネル:       ここをクリック ***Quantum Baron MT5 を購入すると、Quantum StarMan を無料で入手できます！*** 詳細については、プライベートでお問い合わせください。 私はグリッドEAです。あなたのトレ
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
2.56 (25)
エキスパート
Aria Connector EA – V4 (学習マシン + XGBoost学習モデル +112個の有料・無料AI + 投票システム + 外部・編集可能プロンプト) 市場のほとんどのEAが「AI」や「ニューラルネットワーク」を使用していると主張しながら、実際には基本的なスクリプトのみを実行している中、 Aria Connector EA V4 は真のAI駆動トレーディングの意味を再定義します。 これは理論ではなく、マーケティングの誇大宣伝でもありません。あなたのMetaTrader 5プラットフォームと112の実際のAIモデルとの直接的で検証可能な接続であり、次世代XGBoostエンジン、編集可能プロンプト、マルチAI投票システムと組み合わされています。 初日から、Ariaは透明で進化するエコシステムとして設計されました：最初は直接GPT接続、次に自動化、そして戦略監査。 現在、V4において、Ariaは真の学習マシンとなります 。市場状況に適応し、リアルタイムで戦略を最適化し、外部の編集可能プロンプトでその知能を完全にカスタマイズできます。 60,000以上のライブ取引分析 、
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.79 (19)
エキスパート
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30. This Expert Advisor uses advanced algorithms and carefully selected technical indicators to analyze market trends, identify optimal entry and exit points, and execute trades with high precision . One of its key features is the built-in news filter, which prevents the robot from opening new positions during high-impact economic events. This significantly reduces unnecessary risk a
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.2 (91)
エキスパート
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.54 (136)
エキスパート
The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
AiQ
William Brandon Autry
4.86 (36)
エキスパート
AIQ バージョン 5.0 - 機関投資家アーキテクチャによる自律的インテリジェンス ルールベースの自動化から真の自律的インテリジェンスへの進化は、アルゴリズム取引の自然な進歩を表しています。機関投資家の定量デスクが10年以上前から探求してきたものが、実用的な実装として成熟しました。AIQ バージョン 5.0 はこの成熟を体現しています:洗練されたマルチモデルAI分析、独立した検証アーキテクチャ、そして広範な本番展開を通じて洗練された継続学習システム。 これはAI機能を追加した自動化ではありません。これは基礎から構築された自律的インテリジェンスであり、機関投資家のトレーディングデスクがどのように意思決定の検証を構造化し、運用の信頼性を管理し、適応学習システムを実装するかについての長年の研究に基づいています。バージョン 5.0 は、この開発アプローチの集大成を表しています。 バージョン 5.0 は、55以上の無料統合モデルを含む300以上のAIモデルへのアクセス、独立した検証を提供する二重のAIアナリストとリスクマネージャーの役割、ゼロダウンタイム運用を保証する自動フェイルオーバー付き
Bonnitta EA MT5
Ugochukwu Mobi
3.3 (20)
エキスパート
Bonnitta EA は、保留ポジション戦略 (PPS) と非常に高度な秘密取引アルゴリズムに基づいています。 Bonnitta EA の戦略は、秘密のカスタム指標、トレンドライン、サポートおよびレジスタンス レベル (価格アクション)、および上記の最も重要な秘密の取引アルゴリズムを組み合わせたものです。 3 か月以上のリアルマネーテストなしで EA を購入しないでください。ボニッタ EA をリアルマネーでテストするのに 100 週間以上 (2 年以上) かかりました。結果は以下のリンクで確認してください。 BONNITTA EA は愛とエンパワーメントから作られています。 少数の購入者のみを対象とした価格設定と著作権侵害アルゴリズムの実装です。 Bonnitta EA は、22 年間で 99.9% の品質を持つ本物のティックを使用してテストされ、実際の市場状況に近いスリッページとコミッションでストレス テストに合格しました。 Expert Advisor には、完全な統計制御による統計収集およびスリッページ制御のアルゴリズムが含まれています。 この情報はブローカーのトリックか
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
エキスパート
EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT4 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
Mean Machine
William Brandon Autry
4.92 (39)
エキスパート
Mean Machine GPT バージョン 11.0 - 日本語 Mean Machine GPT バージョン 11.0 - 機関投資家インテリジェンスと専門トレーディングの融合 アルゴリズムトレーディングにおける真のAI統合の先駆者として、私たちは複数の市場サイクル、経済体制、技術進化を通じてこのアプローチを洗練してきました。適応的機械学習が定量的トレーディングの自然な進歩を表すという私たちの確信として始まったものが、業界の方向性となりました。バージョン 11.0 は、これまでで最も洗練された実装を示します。 これはマーケティング用語としてのAIではありません。これは、変化する市場状況を通じて何年もの本番展開で洗練された、専門的なトレーディング戦略に機関投資家の厳格さで適用された計算インテリジェンスです。バージョン 11.0 をサポートするインフラストラクチャは、適応的ポジション管理、マルチモデルコンセンサスシステム、ニューラルネットワーク重み最適化における継続的な研究開発の集大成を表しています。 バージョン 11.0 は、55 以上の無料統合モデルを含む 300 以上の AI モ
Nexus EA Forex MT5
Enrique Enguix
4.43 (21)
エキスパート
NEXUS – 市場とともに進化する定量アダプティブ・グリッドシステム NEXUS は、リアルタイムでルールの組み合わせを生成し、それらを アウト・オブ・サンプル（out-of-sample）検証 でフィルタし、有効な市場環境で統計的優位性が検出されたときだけエントリーする 100％自動 売買システムです。 クイックスペック システムタイプ： OOS（アウト・オブ・サンプル）検証付きアダプティブ・グリッド。ニュース・ボラティリティ・セッション/曜日・オプションの出来高バリューエリアなどの環境フィルタを搭載。 対応銘柄： 主要通貨ペアおよびクロス通貨ペア（EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDCAD, EURJPY, AUDCHF, GBPCAD, AUDUSD）に加え、セットに応じて XAUUSD に対応。 リスクプロファイル： Conservative（保守）、Classic（標準）、Aggressive（攻撃）的の3種類を同梱。 時間足： 各セットをロードした際に 自動で設定 されます（チャートの時間足を手動で変更する必要はありません）。 セット検証： すべてのセッ
Avalut Gold X1
Danijel Plesa
エキスパート
Avalut X1 - Advanced Gold Expert Advisor (MT5) XAUUSD のための精密トレーディング Live Signal Avalut X1 は、MetaTrader 5 上で XAUUSD（ゴールド）の自動売買を行うプロフェッショナル向けエキスパートアドバイザーです。1 つの EA に 4 つの相補的な戦略を統合し、さまざまな相場局面に対応します。MT5 用に自己完結しており、外部 DLL やサードパーティーインストーラーは不要です。 主な機能 1 つの EA に 4 戦略: 連携する戦略でトレンド、レンジ、ボラティリティ局面に対応。 特化したリスク管理: すべての取引でハード・ストップロスとテイクプロフィットを設定；ダイナミック X トレーリングストップ。 高度なフィルター手法: 最適なエントリーのための高度な EZ フィルター。 自動タイムゾーン処理: 戦略は GMT+3 を前提に開発、ブローカーのオフセットを自動検出・調整。 豊富なパラメータ: 設定用の入力が充実；外部の set ファイルなしで既定値をそのまま利用可能。 EA パネ
Silicon Ex mt5
Nadiya Mirosh
エキスパート
" Silicon Ex ": Your Reliable Assistant in the World of Forex Silicon Ex is a modern trading bot, specially created for traders in the Forex market. This innovative tool serves as a reliable partner for those who strive for efficient and automated trading. Key Features of "Silicon Ex": Reliability and Stability: Created using advanced technologies that ensure stable and reliable operation in the market. Intelligent Risk Management: Built-in money management system (Money Management) allows you
MasterEA trustfultrading
Tobias Christian Witzigmann
5 (1)
エキスパート
Hi, I'm an algo trader from Germany and I'm offering my own EA here, which I use daily for my trading and which I've been continuously developing for several years. It is important to understand that this EA is a very complex tool that can be used to trade different strategies. Different entry and exit signals can be combined with different filters. There is also an extensive stop loss and take profit management system. I use the Master EA daily for my own trading. I test and develop new strat
Pips Maven
Andriy Sydoruk
5 (1)
エキスパート
Discover Pips Maven: Your Premier Trend Analysis Bot for Currency Trading In the dynamic realm of currency trading, the right tools can make all the difference. Introducing Pips Maven , an avant-garde trend analysis bot meticulously designed for traders who seek to master the intricate dance of the forex market. Harnessing sophisticated algorithms rooted in geometric virtual patterns, Pips Maven serves as a comprehensive solution, empowering you to refine your trading strategies effortlessly. Wh
Jackal
Cence Jk Oizeijoozzisa
エキスパート
ジャッカルエキスパートアドバイザー – トレーディング戦略 4ヶ月間の実稼働 購入後、全製品が永久無料で利用可能  設定ファイルをダウン ロード 金1分足 | ECN口座：全ブローカー対応 ジャッカルEAは、多層かつインテリジェントなブレイクアウト戦略に基づいており、高度なリスク管理と利益管理を組み合わせて市場のダイナミクスに適応します。 1. ブレイクアウトトラップ戦略 市場条件が確認されると、EAは同時に反対方向に2つのペンディング注文を出します： Buy Stop ：現在の価格の上に Sell Stop ：現在の価格の下に 強い方向性の動きが発生した際に、予測せず即座に市場に参入します。 2. スマートトレード管理 初期ストップロス（SL）： リスクを制限するために固定のストップロスを設定します。 トレーリングストップ： 利益が出た際にストップロスが価格に追従し、利益を確保します。 リスクフリーモード： 取引が定義された利益閾値に達すると、ストップロスをエントリーポイントの少し上に移動し、最悪の場合でも純利益で終了します。 3. リカバリー＆利益保護システム スマートクロ
NorthEastWay MT5
PAVEL UDOVICHENKO
4.5 (8)
エキスパート
NorthEastWay MT5は完全自動の「プルバック」トレーディングシステムであり、特に人気の「プルバック」通貨ペア（AUDCAD、AUDNZD、NZDCAD）での取引に効果的です。このシステムは、外国為替市場の主要なパターンである、価格が急激に動いた後に元の位置に戻るという特性を活用しています。 タイムフレーム: M15 主要通貨ペア: AUDNZD、NZDCAD、AUDCAD 追加通貨ペア: EURUSD、USDCAD、GBPUSD、EURCAD、EURGBP、GBPCAD EA購入後、必ず私にプライベートメッセージを送ってください。プライベートグループに追加し、設定ファイルや詳細な説明を送付します。 EAのインストールや設定について、購入者全員をサポートします。 EAを初めて使う方には、使用方法を丁寧にお教えします。 EA設定: OneChartSetupを使用すれば、単一のチャート上で全ての通貨ペアを取引できます（M15タイムフレームのみ）。 このEAはスプレッド、スリッページ、またはブローカーに関連する他の変数に影響を受けません。 推奨される通貨ペアのみを使用してくだ
Golden Venom
Natoya N Barnes
エキスパート
GOLDEN VENOM SMC EA Elite Institutional Trading Logic — Fully Automated & Validation-Safe Unlock institutional-grade trading with the Golden Venom  SMC EA, a precision-engineered automated system built to dominate XAUUSD and perform powerfully across all forex pairs. Designed using pure price action and Smart Money Concepts (SMC), this bot eliminates lagging indicators and trades using the same logic used by professional proprietary desks. Whether you're an experienced trader or a beginner
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
エキスパート
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
Scipio Bot Gold mt5
Stefano Frisetti
エキスパート
Beware of SCAMS! SCIPIO GOLD BOT is distributed only on MQL5.com This is not a commercial BOT, but it is professional, distribution is limited to 100 copies in total and the price may increase without notice. The differences that make SCIPIO EA unique are: + no variable settings or settings that the TRADER has to enter + opens only 1 trade at a time + always use close and fixed STOP LOSS + adapt SL and TP to the volatility of the day + SCIPIO EA is truly an EA that trades automatically without
Ksm mt5
Andriy Sydoruk
5 (1)
エキスパート
Ksm: Smart Solution for Automated Forex Trading Ksm is a tool designed for automating Forex trading, using modern methods of time-series data analysis to work with multiple currency pairs across different timeframes. Key Features and Benefits Multi-currency support : Ksm enables trading across multiple currency pairs, helping traders adapt their strategies to various market conditions. New currency pairs can be easily added. Time-series data analysis : Utilizing advanced algorithms, Ksm analyze
SFE Swing EA MT5
Joel Juanpere
エキスパート
This expert advisors trades in medium timeframes trying to catch big movements. Live setup The EA is very easy to configure, and can be used with the default parameters. Only the parameters related to the size of orders should be checked. The EA should be attached to ONLY one chart, for example a BTCUSD chart on   M5 timeframe. The EA is very light on resource demand, and can be used with other EAs.
作者のその他のプロダクト
Mirror Copier Client MT5
Agus Santoso
5 (1)
ユーティリティ
トレードコピー - 投資家パスワード - コピートレード - MT4 x MT5 クロスプラットフォーム 注: クライアントアカウントがフォローするマスターアカウントに「ミラーコピーマスター」、マスターアカウントがフォローするクライアントアカウントに「ミラーコピークライアント」の両方が必要です ブログ: https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897 仕組み: https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M MT4 バージョン マスター: https://www.mql5.com/en/market/product/114774 クライアント: https://www.mql5.com/en/market/product/114843 MT5 バージョン マスター: https://www.mql5.com/en/market/product/114775 クライアント: https://www.mql5.com/en/market/product/114844 「ミラー コピー」エキス
Rebate Hunter MT5
Agus Santoso
エキスパート
MT4 バージョン: https://www.mql5.com/en/market/product/90950 MT5 バージョン: https://www.mql5.com/en/market/product/93706 「Rebate Hunter」エキスパート アドバイザーの説明: 「Rebate Hunter」エキスパート アドバイザーは、戦略的なヘッジと平均化のテクニックを通じて最大の利益を求める熟練したトレーダー向けに綿密に設計された最先端のツールです。この洗練されたアルゴリズムは、MetaTrader プラットフォーム内でシームレスに動作し、取引を継続的に実行して市場の変動を利用し、ユーザーに多大な利益をもたらします。 主な機能: ヘッジ戦略: 「Rebate Hunter」EA は、リスクを軽減し、利益を最大化するために高度なヘッジ戦略を採用しています。相関する通貨ペアで同時に買いと売りのポジションを開くことで、市場のボラティリティを利用しながら、不利な価格変動へのエクスポージャーを最小限に抑えます。 平均化方法: 平均化の力を活用して、このエキスパート アドバ
Virtual Reality MT5
Agus Santoso
5 (2)
エキスパート
MT4 バージョン: https://www.mql5.com/en/market/product/103400 MT5 バージョン: https://www.mql5.com/en/market/product/103401 バーチャル リアリティ エキスパート アドバイザー (EA) は、金融市場でポジションを実行する際にマージンの利用を最適化するように設計された高度な取引ツールです。その独自の戦略には、マージン要件を最小限に抑えることを目的として、仮想ポジションを開始し、その後対応する実際のポジションを開始するという 2 段階のプロセスが含まれます。 バーチャル リアリティ EA の動作の詳細は次のとおりです。 仮想ポジションの開始: EA は、プログラムされたアルゴリズムと市場分析に基づいて、最初に取引機会を特定します。 選択した金融商品で、実際に資本を投入することなく、「仮想」またはシミュレートされたポジションの開始をシミュレートします。この仮想ポジションは、意図された実際の取引を反映します。 実際のポジションの実行: 仮想ポジションを確立した後、EA は市
Supply and Demand Assistant
Agus Santoso
4.89 (19)
ユーティリティ
無料 MT4 インジケーター: https://www.mql5.com/en/market/product/125434 無料 MT4 アシスタント: https://www.mql5.com/en/market/product/107986 この無料ツールが気に入ったら、5 つ星の評価を付けてください。本当にありがとうございます :) ラリー ベース ラリー (RBR)、ドロップ ベース ラリー (DBR)、ドロップ ベース ドロップ (DBD)、ラリー ベース ドロップ (RBD)、フェア バリュー ギャップ (FVG) / 不均衡、隠れベース 「需給アシスタント」(EA) エキスパート アドバイザーのご紹介 – 金融市場のダイナミックな世界を正確かつ自信を持ってナビゲートするための究極のツールです。この最先端のエキスパート アドバイザーは、トレーダーが需給動向をリアルタイムで把握できるように細心の注意を払って設計されており、情報に基づいた意思決定を可能にし、取引の可能性を最大限に高めます。 主な機能: 自動ゾーン識別: エキスパート アドバイザーは、高度なアルゴリズムを使
FREE
Mirror Copier Client MT4
Agus Santoso
ユーティリティ
トレードコピー - 投資家パスワード - コピートレード - MT4 x MT5 クロスプラットフォーム 注: クライアントアカウントがフォローするマスターアカウントに「ミラーコピーマスター」、マスターアカウントがフォローするクライアントアカウントに「ミラーコピークライアント」の両方が必要です ブログ: https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897 仕組み: https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M MT4 バージョン マスター: https://www.mql5.com/en/market/product/114774 クライアント: https://www.mql5.com/en/market/product/114843 MT5 バージョン マスター: https://www.mql5.com/en/market/product/114775 クライアント: https://www.mql5.com/en/market/product/114844 「ミラー コピー」エキス
Mirror Copier Master MT5
Agus Santoso
5 (1)
ユーティリティ
トレードコピー - 投資家パスワード - コピートレード - MT4 x MT5 クロスプラットフォーム 注: クライアントアカウントがフォローするマスターアカウントに「ミラーコピーマスター」、マスターアカウントがフォローするクライアントアカウントに「ミラーコピークライアント」の両方が必要です ブログ: https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897 仕組み: https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M MT4 バージョン マスター: https://www.mql5.com/en/market/product/114774 クライアント: https://www.mql5.com/en/market/product/114843 MT5 バージョン マスター: https://www.mql5.com/en/market/product/114775 クライアント: https://www.mql5.com/en/market/product/114844 「ミラー コピー」エキス
FREE
Marti Lovers
Agus Santoso
エキスパート
MT4バージョン: https://www.mql5.com/ja/market/product/114590 MT5バージョン: https://www.mql5.com/ja/market/product/120764 「Marti Lovers」エキスパートアドバイザー（EA）は、ハイリスク戦略を扱える経験豊富なトレーダー向けに設計された、洗練されたアグレッシブな取引システムです。このEAは、複数の取引ロジックを1つの強力なツールに統合し、FX取引に独自のダイナミックなアプローチを提供します。そのアグレッシブな性質上、「Marti Lovers」は、潜在的なドローダウンを管理し、戦略の収益性を最大化するために、十分な残高を必要とします。 主な機能: マルチロジック統合: マーチンゲール戦略: 「Marti Lovers」の核となるのは、損失後に取引サイズを2倍にして以前の損失を回復し、利益を上げるマーチンゲール原則です。このアプローチは大きな利益につながる可能性がありますが、同時に大きなリスクも伴います。 グリッド取引：グリッド取引ロジックを用いて、基準価格の上下に一定
Fast Scalper MT5
Agus Santoso
エキスパート
MT4 バージョン: https://www.mql5.com/en/market/product/110557 MT5 バージョン: https://www.mql5.com/en/market/product/110558 ライブ シグナル: https://www.mql5.com/en/signals/2047369 最先端の「FAST SCALPER」エキスパート アドバイザーのご紹介: 精度と熟練度でグローバル市場のパワーを解き放ちます FX 取引のダイナミックな領域で、常に先を行くには、比類のないインテリジェンスとテクノロジーの組み合わせが必要です。 「FAST SCALPER」エキスパート アドバイザーは、洗練された取引ソリューションの頂点に位置し、世界通貨の強さに基づいた革新的なアプローチを通じて、オープン ポジション戦略に革命を起こします。 グローバル ダイナミクスを活用する設計: 「FAST SCALPER」は、グローバル経済の力の複雑な相互作用を活用することで、従来の取引手法を超えています。ニューラル ネットワーク ベースのアルゴリズムは、世界中のさま
Rebate Hunter
Agus Santoso
エキスパート
MT4 バージョン: https://www.mql5.com/en/market/product/90950 MT5 バージョン: https://www.mql5.com/en/market/product/93706 「Rebate Hunter」エキスパート アドバイザーの説明: 「Rebate Hunter」エキスパート アドバイザーは、戦略的なヘッジと平均化のテクニックを通じて最大の利益を求める熟練したトレーダー向けに綿密に設計された最先端のツールです。この洗練されたアルゴリズムは、MetaTrader プラットフォーム内でシームレスに動作し、取引を継続的に実行して市場の変動を利用し、ユーザーに多大な利益をもたらします。 主な機能: ヘッジ戦略: 「Rebate Hunter」EA は、リスクを軽減し、利益を最大化するために高度なヘッジ戦略を採用しています。相関する通貨ペアで同時に買いと売りのポジションを開くことで、市場のボラティリティを利用しながら、不利な価格変動へのエクスポージャーを最小限に抑えます。 平均化方法: 平均化の力を活用して、このエキスパート アドバ
Gold Buster
Agus Santoso
エキスパート
MT4 バージョン: https://www.mql5.com/en/market/product/102622 MT5 バージョン: https://www.mql5.com/en/market/product/102624 「Gold Buster」EA のご紹介: 次世代の動的サポート/レジスタンスおよびリスク管理システム 「Gold Buster」EA は、オープン ポジション管理とリスク分析テクノロジーの最新の進歩を活用して、金融市場でサポートとレジスタンス レベルを識別および使用する方法を再定義する、最先端の自動取引システムです。この革新的なエキスパート アドバイザー (EA) は、さまざまな取引プラットフォームや商品でシームレスに動作するように設計されており、安定した利益とリスク軽減を求める初心者と経験豊富なトレーダーの両方のニーズに対応します。 主な機能: 動的なサポートとレジスタンスの識別: 「Gold Buster」EA の核心は、動的なサポートとレジスタンスの識別アルゴリズムにあります。従来の静的なサポート レベルとレジスタンス レベルは事前に定義され
Hedging Breakout
Agus Santoso
エキスパート
MT4 バージョン: https://www.mql5.com/en/market/product/104671 MT5 バージョン: https://www.mql5.com/en/market/product/110506 ヘッジ ブレイクアウト エキスパート アドバイザーは、ヘッジ戦略を通じて堅牢なリスク管理を採用しながら、市場のブレイクアウトを活用するように設計された洗練された取引ツールです。 この EA は、市場の流動性の向上を活用して取引の可能性を最大化し、最適なブレイクアウトの機会を特定するように細心の注意を払って作成されています。 このエキスパートアドバイザーは、ブレイクアウトロジックとヘッジによる効果的なリスク管理を組み合わせることで、全体的な取引パフォーマンスを向上させ、潜在的な反転を防ぐことを目指しています。 主な特徴: ブレイクアウト検出アルゴリズム: EA には、主要なサポートとレジスタンスのレベルを特定する強力なブレイクアウト検出アルゴリズムが装備されています。 過去の価格データとボラティリティ指標を利用して、潜在的なブレイクアウトポ
Multi Pair Currency Strength MT5
Agus Santoso
1 (1)
エキスパート
MT4バージョン： https://www.mql5.com/ja/market/product/90091 MT5バージョン： https://www.mql5.com/ja/market/product/93707 「マルチペア通貨強さメーター」エキスパートアドバイザー（EA）は、包括的な市場分析と堅牢なリスク管理技術を通じて取引戦略を最適化したい外国為替トレーダーのために設計された高度な取引ツールです。 この EA は通貨強さの方法を利用しており、現在オープンしているポジションに基づいて、さまざまな通貨ペアの相対的な強さと弱さを明確に示します。 詳細な説明は次のとおりです。 概要 「マルチペア通貨強さメーター」EAは、複数のペアにわたるさまざまな通貨の強さを動的に分析する自動取引システムです。 オープンポジションを評価することで、通貨の強弱によって収益性の高い取引が可能となる取引機会を特定します。 EA には、未決注文の平均化などの高度なリスク管理機能が装備されており、市場のボラティリティに対するバランスの取れた制御されたエクスポージャーを確保します。 主な特長 通貨強弱
Mirror Copier Master MT4
Agus Santoso
5 (1)
ユーティリティ
トレードコピー - 投資家パスワード - コピートレード - MT4 x MT5 クロスプラットフォーム 注: クライアントアカウントがフォローするマスターアカウントに「ミラーコピーマスター」、マスターアカウントがフォローするクライアントアカウントに「ミラーコピークライアント」の両方が必要です ブログ: https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897 仕組み: https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M MT4 バージョン マスター: https://www.mql5.com/en/market/product/114774 クライアント: https://www.mql5.com/en/market/product/114843 MT5 バージョン マスター: https://www.mql5.com/en/market/product/114775 クライアント: https://www.mql5.com/en/market/product/114844 「ミラー コピー」エキス
FREE
Watermark MT5
Agus Santoso
ユーティリティ
ウォーターマーク MT4 バージョン: https://www.mql5.com/ja/market/product/120783 MT5 バージョン: https://www.mql5.com/ja/market/product/120784 ロゴ MT4 バージョン: https://www.mql5.com/ja/market/product/121289 MT5 バージョン: https://www.mql5.com/ja/market/product/121290 「ウォーターマーク」スクリプトは、チャートの背景に重要な情報を直接表示することで、取引チャートをより魅力的に見せるように設計されています。このスクリプトは、現在の取引ペア、時間枠、各種時間指標などの重要な情報を、明確かつ目立たないように把握できる方法を提供します。 機能: 取引ペア表示: このスクリプトは、チャートに表示されている現在の取引ペア（例: EUR/USD、BTC/USD）を自動的に検出し、表示します。これにより、トレーダーは常にどの資産を分析しているかを把握でき、間違ったペアに基づいて意思決
FREE
Averaging Assistant MT5
Agus Santoso
5 (1)
ユーティリティ
この無料ツールが気に入っていただけましたら、ぜひ5つ星の評価をお願いします！本当にありがとうございます :) 「リスク管理アシスタント」エキスパートアドバイザーコレクションは、様々な市場環境においてリスクを効果的に管理することで、取引戦略を強化するために設計された包括的なツールスイートです。このコレクションは、平均化、スイッチング、ヘッジの3つの主要コンポーネントで構成されており、それぞれが異なる取引シナリオに合わせて独自のメリットを提供します。 このEAは、市場で標準的なリスク管理戦略を発展させたものです。 https://www.mql5.com/en/blogs/post/756961 1. 「平均化アシスタント」EA： MT4： https://www.mql5.com/en/market/product/115468 MT5： https://www.mql5.com/en/market/product/115469 2. 「スイッチングアシスタント」EA： MT4： https://www.mql5.com/en/market/product/115478 MT5：
FREE
Hedging Assistant MT5
Agus Santoso
ユーティリティ
この無料ツールが気に入っていただけましたら、ぜひ5つ星の評価をお願いします！本当にありがとうございます :) 「リスク管理アシスタント」エキスパートアドバイザーコレクションは、様々な市場環境においてリスクを効果的に管理することで、取引戦略を強化するために設計された包括的なツールスイートです。このコレクションは、平均化、スイッチング、ヘッジの3つの主要コンポーネントで構成されており、それぞれが異なる取引シナリオに合わせて独自のメリットを提供します。 このEAは、市場で標準的なリスク管理戦略を発展させたものです。 https://www.mql5.com/en/blogs/post/756961 1. 「平均化アシスタント」EA： MT4： https://www.mql5.com/en/market/product/115468 MT5： https://www.mql5.com/en/market/product/115469 2. 「スイッチングアシスタント」EA： MT4： https://www.mql5.com/en/market/product/115478 MT5：
FREE
Smart Trader MT4
Agus Santoso
2 (1)
ユーティリティ
MT4バージョン: https://www.mql5.com/ja/market/product/91169 MT5バージョン: https://www.mql5.com/ja/market/product/110193 ライブシグナル: https://www.mql5.com/ja/signals/2345410 「Smart Trader」トレーディングアシスタント・エキスパートアドバイザーのご紹介。比類のない適応性と最先端のリスク管理戦略により、世界中のプロトレーダーから信頼される究極のツールです。 「Smart Trader」の中核を成すのは、常に変化する市場状況に動的に適応するよう綿密に設計された革新的なリスク管理スイッチングシステムです。静的なリスクパラメータに依存する従来のトレーディングアシスタントとは異なり、「Smart Trader」は高度なアルゴリズムを活用して市場データをリアルタイムで継続的に分析し、リスク管理アプローチをインテリジェントに適応させることで、市場のボラティリティの影響を最小限に抑えながら、利益の可能性を最大化します。 「Smart Trad
Trade Advisor MT4
Agus Santoso
3.5 (2)
ユーティリティ
トレードアドバイザー：チャートの習得 プロのトレーダーのための究極のエキスパートアドバイザー（EA）アシスタント バージョン MT4 バージョン | MT5 バージョン | ブログ v.3.0 - Telegram ボット統合 注：MT4 バージョンは MT5 バージョンよりも軽量です トレードアドバイザー：チャートの習得 トレードアドバイザーは、主要な市場分析ツールとトレーダー向けのシームレスな機能を統合することで、トレーディング戦略を強化するように設計された高度なトレーディングアシスタントです。トレードアドバイザーがトレーダーにとって強力な資産となる理由の概要は次のとおりです。 主な機能と利点 1. 供給ゾーンと需要ゾーン：トレードアドバイザーは、ユーザーが重要な供給ゾーンと需要ゾーンを特定できるようにし、市場でのより戦略的な参入ポイントと退出ポイントを確保します。 2. スマートマネーコンセプト：この機能により、トレーダーは市場のトレンドと構造をよりよく理解し、強気、弱気、統合フェーズを明確に特定できます。 3. 公正価値ギャップ検出: Trade Advi
Switching Assistant MT5
Agus Santoso
ユーティリティ
この無料ツールが気に入っていただけましたら、ぜひ5つ星の評価をお願いします！本当にありがとうございます :) 「リスク管理アシスタント」エキスパートアドバイザーコレクションは、様々な市場環境においてリスクを効果的に管理することで、取引戦略を強化するために設計された包括的なツールスイートです。このコレクションは、平均化、スイッチング、ヘッジの3つの主要コンポーネントで構成されており、それぞれが異なる取引シナリオに合わせて独自のメリットを提供します。 このEAは、市場で標準的なリスク管理戦略を発展させたものです。 https://www.mql5.com/en/blogs/post/756961 1. 「平均化アシスタント」EA： MT4： https://www.mql5.com/en/market/product/115468 MT5： https://www.mql5.com/en/market/product/115469 2. 「スイッチングアシスタント」EA： MT4： https://www.mql5.com/en/market/product/115478 MT5：
FREE
Averaging Assistant MT4
Agus Santoso
ユーティリティ
この無料ツールが気に入っていただけましたら、ぜひ5つ星の評価をお願いします！本当にありがとうございます :) 「リスク管理アシスタント」エキスパートアドバイザーコレクションは、様々な市場環境においてリスクを効果的に管理することで、取引戦略を強化するために設計された包括的なツールスイートです。このコレクションは、平均化、スイッチング、ヘッジの3つの主要コンポーネントで構成されており、それぞれが異なる取引シナリオに合わせて独自のメリットを提供します。 このEAは、市場で標準的なリスク管理戦略を発展させたものです。 https://www.mql5.com/en/blogs/post/756961 1. 「平均化アシスタント」EA： MT4： https://www.mql5.com/en/market/product/115468 MT5： https://www.mql5.com/en/market/product/115469 2. 「スイッチングアシスタント」EA： MT4： https://www.mql5.com/en/market/product/115478 MT5：
FREE
Switching Assistant MT4
Agus Santoso
ユーティリティ
この無料ツールが気に入っていただけましたら、ぜひ5つ星の評価をお願いします！本当にありがとうございます :) 「リスク管理アシスタント」エキスパートアドバイザーコレクションは、様々な市場環境においてリスクを効果的に管理することで、取引戦略を強化するために設計された包括的なツールスイートです。このコレクションは、平均化、スイッチング、ヘッジの3つの主要コンポーネントで構成されており、それぞれが異なる取引シナリオに合わせて独自のメリットを提供します。 このEAは、市場で標準的なリスク管理戦略を発展させたものです。 https://www.mql5.com/en/blogs/post/756961 1. 「平均化アシスタント」EA： MT4： https://www.mql5.com/en/market/product/115468 MT5： https://www.mql5.com/en/market/product/115469 2. 「スイッチングアシスタント」EA： MT4： https://www.mql5.com/en/market/product/115478 MT5：
FREE
Hedging Assistant MT4
Agus Santoso
ユーティリティ
この無料ツールが気に入っていただけましたら、ぜひ5つ星の評価をお願いします！本当にありがとうございます :) 「リスク管理アシスタント」エキスパートアドバイザーコレクションは、様々な市場環境においてリスクを効果的に管理することで、取引戦略を強化するために設計された包括的なツールスイートです。このコレクションは、平均化、スイッチング、ヘッジの3つの主要コンポーネントで構成されており、それぞれが異なる取引シナリオに合わせて独自のメリットを提供します。 このEAは、市場で標準的なリスク管理戦略を発展させたものです。 https://www.mql5.com/en/blogs/post/756961 1. 「平均化アシスタント」EA： MT4： https://www.mql5.com/en/market/product/115468 MT5： https://www.mql5.com/en/market/product/115469 2. 「スイッチングアシスタント」EA： MT4： https://www.mql5.com/en/market/product/115478 MT5：
FREE
Grandmaster
Agus Santoso
エキスパート
MT4 バージョン: https://www.mql5.com/en/market/product/79803 MT5 バージョン: https://www.mql5.com/en/market/product/107840 「グランドマスター」EA — スマートインジケーターによる高精度のワンショット取引 面倒な戦略、過剰取引、不必要なリスクにうんざりしていませんか? グランドマスター EA にご挨拶ください。インテリジェントな意思決定によるワンショットワンキルを求めるトレーダー向けに構築された、クリーンで正確、かつ実用的なエキスパートアドバイザーです。 トリプルインジケーターロジックを搭載 グランドマスター EA は次の強力な組み合わせを使用します: ブルパワー – 強気の勢いを検出して、強い側に乗ることができます。 CCI (コモディティチャネルインデックス) – 買われすぎ/売られすぎのゾーンを特定して、転換点やブレイクアウトを捉えます。 ボリンジャー バンド – ボラティリティを測定して罠を回避し、正当な市場の動きを捉えます。 ランダムなエントリーはありません。
Liquidity Side
Agus Santoso
エキスパート
MT4 バージョン: https://www.mql5.com/en/market/product/86275 MT5 バージョン: https://www.mql5.com/en/market/product/94339 流動性サイド EA – 機関投資家の流動性に基づくスマート エントリー 流動性サイドは、機関投資家が最も取引する可能性のある市場の隠れた流動性領域を検出するように設計された自動エキスパート アドバイザーです。テクニカル インジケーターとリアルタイム ニュース フィルターを組み合わせることで、この EA は市場のノイズを回避し、効率的で正確なエントリーに集中できます。 主な機能 スマート流動性検出 この EA は、重要な流動性ゾーンを識別するために、いくつかのインジケーターを組み合わせています: サポートとレジスタンス – 価格アクションと履歴レベルに基づく 移動平均 – トレンドの方向と蓄積領域を確認する RSI – 価格が重要なゾーンに触れたときの追加確認として 実行戦略 価格が流動性ゾーンに達し、確認信号がある場合にエントリーが行われます 自動
Volatility Switching
Agus Santoso
エキスパート
MT4： https://www.mql5.com/ja/market/product/88159 MT5： https://www.mql5.com/ja/market/product/104672 「ボラティリティ スイッチング」は、動的な市場環境でポジションを最適化しようとするトレーダー向けに細心の注意を払って設計された高度なエキスパートアドバイザー (EA) です。 この EA は、市場のボラティリティを認識し、戦略を動的に調整してリスクを軽減し、収益性を高めるという原則に基づいて動作します。 「ボラティリティ・スイッチング」は、ボラティリティを重視したオープン・ポジション手法を採用し、高度なスイッチング・リスク管理システムを組み込むことにより、多様な市場状況を自信を持ってナビゲートするための包括的なソリューションをトレーダーに提供します。 主な特徴: ボラティリティの検出: 「ボラティリティ・スイッチング」は、市場のボラティリティの変化をリアルタイムで正確に検出できる堅牢なアルゴリズムを搭載しています。 価格変動、ボラティリティバンド、履歴データなどのさ
Fibo SnR
Agus Santoso
エキスパート
MT4 バージョン: https://www.mql5.com/en/market/product/88381 MT5 バージョン: https://www.mql5.com/en/market/product/94573 最先端の「Fibo SnR」エキスパート アドバイザーのご紹介 – 究極のトレーディング コンパニオン! 最新かつ最も洗練されたエキスパート アドバイザー (EA)、「Fibo SnR」エキスパート アドバイザーでトレーディング体験に革命を起こしましょう。この画期的なツールは、高度なアルゴリズムのパワーとフィボナッチ レベルの不朽の原則を活用して、トレーディングの取り組みにおいて比類のない正確性と精度を提供します。 主な機能: 1. 適応型フィボナッチ分析: 「Fibo SnR」エキスパート アドバイザーは、市場のボラティリティと価格変動に基づいてフィボナッチ リトレースメント レベルとエクステンション レベルを動的に調整する適応型アルゴリズムを採用しています。これにより、EA は変化する市場状況に適応し、エントリー ポイントとエグジット ポイントを驚く
Wayang
Agus Santoso
エキスパート
MT4 バージョン: https://www.mql5.com/en/market/product/88605 MT5 バージョン: https://www.mql5.com/en/market/product/159106 「Wayang EA」 - トレンドと S/R 精度を備えたスマートな取引 概要 「Wayang EA」は、保留注文戦略とサポートとレジスタンス、トレンド分析を組み合わせて、市場で最高の機会を捉えるスマートなエキスパートアドバイザーです。さまざまな市場状況でテストされたアルゴリズムを使用して構築されたこの EA は、自動取引実行の一貫性、柔軟性、および高精度を求めるトレーダーに適しています。 主な機能: 保留注文戦略 - 戦略的なポイントに買いストップ/売りストップを配置して、高い確率でブレイクアウトを捉えます。 サポートとレジスタンス取引 - 重要なエリアをエントリーゾーンとエグジットゾーンとして利用して、実行精度を高めます。 トレンドベースの実行 – トレンド分析を使用して、主要な価格変動方向に従ってエントリーを確実にします。
KingKong MT4
Agus Santoso
エキスパート
MT4バージョン： https://www.mql5.com/ja/market/product/90077 MT5バージョン： https://www.mql5.com/ja/market/product/103136 「KingKong」エキスパートアドバイザー (EA) は、外国為替市場向けに設計された洗練された取引アルゴリズムであり、市場の流動性が高まる期間に有効になるブレイクアウト戦略を活用しています。 この EA は、取引量が急増したときに発生する大きな価格変動を利用するように作られており、市場活動の最適な瞬間に取引が実行されるようにします。 主な特徴: ブレイクアウト戦略: 市場の流動性の検出: KingKong は、高度なアルゴリズムを採用して市場の流動性をリアルタイムで監視します。 これは、多くの場合、大きな価格変動の前兆となる、出来高が増加する期間を特定します。 ブレイクアウトの特定: このような流動性の高い期間中、KingKong は過去のデータとテクニカル指標に基づいて潜在的なブレイクアウト ポイントを特定します。 EA は、偽のブレイクア
Multi Pair Currency Strength
Agus Santoso
エキスパート
MT4バージョン： https://www.mql5.com/ja/market/product/90091 MT5バージョン： https://www.mql5.com/ja/market/product/93707 「マルチペア通貨強さメーター」エキスパートアドバイザー（EA）は、包括的な市場分析と堅牢なリスク管理技術を通じて取引戦略を最適化したい外国為替トレーダーのために設計された高度な取引ツールです。 この EA は通貨強さの方法を利用しており、現在オープンしているポジションに基づいて、さまざまな通貨ペアの相対的な強さと弱さを明確に示します。 詳細な説明は次のとおりです。 概要 「マルチペア通貨強さメーター」EAは、複数のペアにわたるさまざまな通貨の強さを動的に分析する自動取引システムです。 オープンポジションを評価することで、通貨の強弱によって収益性の高い取引が可能となる取引機会を特定します。 EA には、未決注文の平均化などの高度なリスク管理機能が装備されており、市場のボラティリティに対するバランスの取れた制御されたエクスポージャーを確保します。 主な特長 通貨強弱
Dynamite Breakout
Agus Santoso
エキスパート
MT4 バージョン: https://www.mql5.com/en/market/product/90165 MT5 バージョン: https://www.mql5.com/en/market/product/90469 Dynamite Breakout EA - スマートなボラティリティベースのトレーディング アルゴリズム 概要 Dynamite Breakout EA は、日中の価格変動に基づいてブレイクアウト ゾーンを動的に特定することで、市場のボラティリティを最大限活用するように設計された高度なエキスパート アドバイザーです。この EA は、その日の高値と安値に関連してリアルタイムの価格アクションを分析し、潜在的な取引領域をインテリジェントに計算します。スマートな保留注文を実装することで、定義済みのリスク管理による最適な取引エントリを保証します。 トレーディング ロジックとメカニズム 1. ダイナミック レンジ計算 稼働時間中、EA は現在の価格を継続的に監視し、実行中の価格とその日の高値と安値の間の距離を計算します。 目的は、価格が当日の高値または安値のどちらに近い
フィルタ:
レビューなし
レビューに返信