Metatron MT5













Metatron – 自适应趋势与智能网格交易系统





Metatron 是一款高级智能交易系统 (EA)，专为希望在智能趋势跟踪入场和可控仓位管理之间取得平衡的交易者而设计。





Metatron 采用机构级逻辑，结合了 EMA 趋势确认、ADX 强度过滤、智能网格平均和基于波动率的风险管理，可在外汇和黄金市场提供稳定的长期业绩。





此 EA 可全自动运行，也可作为手动交易者的专业交易管理器。





主要功能





1. 趋势跟踪入场逻辑





避免随机入场——仅在强劲的趋势行情下进行交易。





2. 智能均价系统（受控网格）





当市场反向回调时，系统会自动开立额外仓位。





网格间距可通过动态点数步长表进行完全自定义。





手数缩放采用安全的等比数列，并带有可调节的乘数。





3. 波动率自适应风险管理





Metatron 会根据实时市场波动率自动调整目标价位：





这使得 Metatron 在趋势行情和震荡行情中都能保持灵活稳定。





4. 全自动或半自动交易





Metatron 包含两种操作模式：





• 自动模式





EA 会自动处理所有操作——入场、均价、止损/止盈、追踪止盈和平仓。





• 手动模式





完美适用于主观交易者：





EA 仅管理手动开仓的交易





内置买入/卖出/全部平仓按钮，实现快速执行





Magic Number 自动设置为 0，实现无缝手动交易





5. 基于时间的保护





交易窗口过滤器（开始/停止交易）





可选在特定时间平掉所有仓位





防止在新闻发布或展期期间进行不必要的交易





6. 简洁的界面和图表控制





极简的信息面板





图表交易按钮（买入/卖出/全部平仓）





易于配置，用户友好的布局





备注





并非危险意义上的马丁格尔策略——Metatron 使用受控网格逻辑和基于波动率的退出机制，实现安全稳定的管理。





在实盘交易前，请务必在模拟账户上进行测试。





根据交易品种的波动性调整网格和乘数值。





Metatron – 精准。控制。适应。





Metatron 专为需要强大、适应性强且高度可配置的交易工具的交易者而设计。





无论您是喜欢全自动交易，还是想要一个智能助手来管理您的手动交易，Metatron 都能让您占据优势。