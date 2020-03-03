Metatron MT5


Metatron – Sistema de Trading Adaptativo de Tendência e Grelha Inteligente

O Metatron é um Expert Advisor avançado, concebido para traders que procuram um equilíbrio entre inputs inteligentes baseados em tendências e gestão de posições controlada.

Construído com uma lógica de nível institucional, o Metatron combina a confirmação de tendências por EMA, a filtragem de força do ADX, a média de grelha inteligente e a gestão de risco baseada na volatilidade para oferecer um desempenho estável a longo prazo nos mercados Forex e de Ouro.

Este EA pode operar de forma totalmente automática ou como um gestor de trading profissional para traders manuais.

Principais Recursos
1. Lógica de Entrada de Seguimento de Tendência
Evita entradas aleatórias — as operações são realizadas apenas durante condições direcionais fortes.
2. Sistema de Média Inteligente (Grelha Controlada)
Abre posições adicionais quando o mercado corrige a tendência principal.

A distância da grelha é totalmente personalizável utilizando uma tabela dinâmica de incrementos em pips.

O dimensionamento de lotes utiliza uma progressão geométrica segura com um multiplicador ajustável.

3. Gestão de Risco Adaptável à Volatilidade
O Metatron ajusta automaticamente os seus alvos à volatilidade do mercado em tempo real:
Isto permite que o Metatron permaneça flexível e estável tanto em mercados com tendência como em mercados voláteis.

4. Negociação Totalmente Automatizada ou Semi-Manual
O Metatron inclui dois modos de funcionamento:
• Modo AUTO
O EA gere tudo — entradas, médias, SL/TP, trailing stop e fecho.
• Modo MANUAL
Perfeito para traders discricionários:
O EA apenas gere as negociações abertas manualmente
Botões integrados de Compra/Venda/Fecho Total para uma execução rápida
Número Mágico definido automaticamente como 0 para uma negociação manual perfeita
5. Proteção Baseada no Tempo
Filtro de janela de negociação (Iniciar/Parar Negociação)
Fecho opcional de todas as posições num horário específico
Impede negociações indesejadas durante períodos de notícias ou rollover
6. Interface Limpa e Controlo no Gráfico
Painel de informação minimalista
Botões de negociação no gráfico (Comprar/Vender/Fechar Total)
Layout fácil de configurar e intuitivo

Observações
Não é uma estratégia de martingale no sentido perigoso — o Metatron utiliza lógica de grelha controlada com saídas baseadas na volatilidade para uma gestão segura e consistente.

Teste sempre numa conta demo antes de operar com dinheiro real.

Ajuste os valores da grelha e do multiplicador com base na volatilidade do seu ativo.

Metatron – Precisão. Controle. Adaptação.

O Metatron foi concebido para traders que desejam uma máquina de trading poderosa, adaptável e altamente configurável. Quer prefira a automação completa ou deseje um assistente inteligente para gerir as suas negociações manuais, o Metatron oferece-lhe a vantagem necessária.
Video Metatron MT5
