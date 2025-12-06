📈 Fixed Time AVWAP (Kostenlos) - Grundlegende Analyse des fairen Preises

Der Fixed Time AVWAP-Indikator ist ein wichtiges Instrument für jeden Trader, das auf dem Konzept des volumengewichteten Durchschnittspreises (VWAP) basiert. Wir stellen Ihnen eine genaue und zuverlässige AVWAP-Linie zur Verfügung, die zu einem vom Benutzer festgelegten Zeitpunkt berechnet wird und für die Bestimmung des aktuellen Marktwerts eines Vermögenswerts unerlässlich ist.

💡 VWAP verstehen: Warum brauchen Sie diesen Indikator?

DerVWAP ist der durchschnittliche Preis, zu dem ein Instrument gehandelt wurde, bereinigt um das Volumen. Er verdeutlicht, wo der Großteil der Handelsaktivitäten konzentriert ist. Professionelle Marktteilnehmer (Institutionen) verwenden den VWAP als Benchmark für ihre Transaktionen.

Durch die Verwendung von Fixed Time AVWAP können Sie:

feststellen, ob der Kurs über oder unter dem Großteil des Volumens seit Beginn des von Ihnen definierten Zeitraums gehandelt wird.

starke volumenbasierte Unterstützungs- und Widerstandsniveaus identifizieren, da Institutionen oft den VWAP verteidigen.

Bewerten Sie die Markttendenz und die allgemeine Trendrichtung.

⚙️ Feste Zeit AVWAP-Methodik (kostenlos)

Der Indikator arbeitet nach dem "Time Anchor"-Prinzip. Sie legen manuell die genaue Startzeit (Datum und Stunde) für die Berechnung (den Anker) fest. Der VWAP wird genau von diesem Punkt aus berechnet und gezeichnet. In dieser Version sind auch 3 grundlegende Standardabweichungsbänder (SD) enthalten, mit deren Hilfe die normale Preisverteilung und die Volatilität im Verhältnis zum VWAP beurteilt werden können.

⚠️ Wichtige Einschränkungen und Unzulänglichkeiten der kostenlosen Version!

Fixed Time AVWAP ist ein leistungsstarkes, aber statisches Werkzeug. Es eignet sich hervorragend für die Bewertung, führt aber bei aktiven Händlern schnell zu Reibungsverlusten:

Mangel an Interaktivität: Jedes Mal, wenn Sie den Ankerpunkt ändern möchten, müssen Sie manuell in die Indikatoreinstellungen gehen, ein neues Datum und eine neue Uhrzeit eingeben und den Chart neu laden. Das ist zeitaufwändig und lenkt Sie von Ihrer Analyse ab. Begrenzte Analyse: Sie sind auf nur eine AVWAP-Linie und 3 grundlegende SD-Bänder beschränkt. Dies ist unzureichend für eine umfassende Analyse, die eine gleichzeitige Verfolgung des VWAP vom Wochenanfang, des Tages und des letzten Impulses erfordert. Anker-Präzision: Sie müssen manuell nach dem genauen Zeitpunkt der gewünschten Kerze suchen, um den Anker korrekt zu setzen. Keine Automatisierung: Der Indikator verfügt nicht über die Fähigkeit, sich automatisch auf den Beginn der Handelssitzung oder der Woche zu verankern.

🚀 Aufrüsten auf die Professional-Stufe: Interaktiver AVWAP Pro

Wenn Sie zu viel Zeit mit manuellen Anpassungen verbringen oder wenn Sie mehr als nur eine Linie sehen wollen, ist es Zeit für Interactive AVWAP Pro!

Die Pro-Version ist ein komplettes Analysepaket, das alle oben genannten Probleme löst:

Funktion

Festzeit-AVWAP (kostenlos)

Interaktive AVWAP Pro

Anker-Kontrolle

Manuelle Zeiteingabe

Ziehen und Ablegen (TradingView-Stil)

Anzahl der SD-Bänder

3 feste Bänder

7 flexibel anpassbare Bänder

Mehrfach-Analyse

Nur 1 Zeile

Bis zu 10 unabhängige AVWAPs

Auto-Positionierung

❌ Nein

✅ Automatischer Start (Tag/Woche/Monat)



🎯 Zeit, in Ihre Effizienz zu investieren!

Fixed Time AVWAP bietet Ihnen die Grundlage. Interaktives AVWAP Pro gibt Ihnen den Vorsprung. Machen Sie Ihren Arbeitsablauf nicht länger kompliziert und wechseln Sie zur interaktiven Analyse.

Aktualisieren Sie auf Interactive AVWAP Pro und übernehmen Sie die volle Kontrolle über Ihre Volumenanalyse.[https://www.mql5.com/ru/market/product/157602?source=Site+Markt+Meine+Produkte+Seite]

⚙️ Eingabeparameter für Fixed Time AVWAP: