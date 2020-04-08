Fixed Time AVWAP

📈 Fixed Time AVWAP (Free) - Análisis básico del precio justo

El indicador Fixed Time AVWAP es una herramienta crucial para cualquier trader, basada en el concepto de Precio Medio Ponderado por Volumen (VWAP). Le proporcionamos una línea AVWAP precisa y fiable, calculada a partir de un tiempo fijado por el usuario, que es esencial para determinar el valor razonable actual de un activo.

💡 Entender el VWAP: ¿Por qué necesitas este indicador?

ElVWAP es el precio medio al que se ha negociado un instrumento, ajustado por el volumen. Destaca dónde se concentra la mayor parte de la actividad de negociación. Los participantes profesionales del mercado (instituciones) utilizan el VWAP como referencia para sus operaciones.

Utilizando el VWAP a tiempo fijo, usted puede:

  • Determinar si el precio está cotizando por encima o por debajo de la mayor parte del volumen desde el inicio de su periodo definido.

  • Identificar fuertes niveles de soporte y resistencia basados en el volumen, ya que las instituciones suelen defender el VWAP.

  • Evalúe el sesgo del mercado y la dirección general de la tendencia.

⚙️ Metodología del AVWAP de Tiempo Fijo (Gratuito)

El indicador funciona según el principio de "anclaje temporal". Usted establece manualmente la hora exacta de inicio (fecha y hora) para el cálculo (el ancla). El VWAP será calculado y extraído estrictamente desde ese punto. Para esta versión, también incluimos 3 bandas básicas de Desviación Estándar (SD), que ayudan a evaluar la distribución normal del precio y la volatilidad relativa al VWAP.

⚠️ ¡Limitaciones e Inconvenientes Importantes de la Versión Gratuita!

Fixed Time AVWAP es una herramienta potente pero estática. Es excelente para la evaluación, pero crea rápidamente fricciones para los operadores activos:

  1. Falta de Interactividad: Cada vez que necesite cambiar el punto de anclaje, debe ir manualmente a la configuración del indicador, introducir una nueva fecha y hora, y volver a cargar el gráfico. Esto consume mucho tiempo y le distrae de su análisis.

  2. Análisis limitado: Se limita a una sola línea AVWAP y 3 bandas SD básicas. Esto es insuficiente para un análisis exhaustivo que requiera el seguimiento del VWAP desde el inicio de la semana, del día y del último impulso simultáneamente.

  3. Precisión del ancla: Hay que buscar manualmente la hora exacta de la vela deseada para fijar el ancla correctamente.

  4. Sin Automatización: El indicador carece de la capacidad de anclarse automáticamente al inicio de la sesión bursátil o de la semana.

🚀 Actualización al nivel profesional: Interactive AVWAP Pro

Si te encuentras gastando demasiado tiempo en ajustes manuales, o si necesitas ver más de una línea, ¡es hora de Interactive AVWAP Pro!

La versión Pro es una suite analítica completa que resuelve todos los puntos de dolor mencionados anteriormente:

Características
 AVWAP de tiempo fijo (gratuito)
 AVWAP interactivo Pro
Control de anclaje
 Introducción manual de la hora
 Arrastrar y soltar (estilo TradingView)
Número de bandas SD
 3 bandas fijas
 7 bandas flexibles personalizables
Análisis múltiple
 Sólo 1 línea
 Hasta 10 AVWAP independientes
Posicionamiento automático
 ❌ No
 ✅ Inicio automático (día/semana/mes)

🎯 ¡Es hora de invertir en su eficiencia!

AVWAP de tiempo fijo le da la base. Interactive AVWAP Pro le da la ventaja. Deje de complicar su flujo de trabajo y pásese al análisis interactivo.

Actualice a AVWAP Interactivo Pro y tome el control total de su análisis de volumen.[https://www.mql5.com/ru/market/product/157602?source=Site+Mercado+Mis+Productos+Página]

⚙️ Parámetros de Entrada para AVWAP de Tiempo Fijo:

  • Fecha/Hora de Inicio: La fecha y hora a partir de la cual comienza el cálculo del AVWAP.

  • Multiplicador SD 1, 2, 3: Configuración de los multiplicadores para las tres bandas básicas de desviación estándar.

  • Volumen Real: Alternar entre Volumen Tick (para Forex) y Volumen Real (para instrumentos bursátiles).
