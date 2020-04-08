ForCEPART iLine iKNOT
- Индикаторы
- Vasiliy Anokhin
- Версия: 2.0
- Обновлено: 24 декабря 2025
- Активации: 20
Продукт Индикатор "FORCEPART-i".
Определяющая: Широта Динамики Чистой Торговли.
Назначение: Вспомогательный Инструмент анализа рынка, который Индицирует разворотные скачки перепадов тенденций банковской политики выбора направления трендов.
Входные Параметры:
- "DRAWs"="128" - количество последних баров отрисовки индикатора "FORCEPART-i(Line\KNOT)";
- "SECTOR_spread_price"="0.03" - Ценовой Диапазон ограничения свободы торговли по спрэду;
- "FRAME_EPIZODE_bars"="60" - Параметр Периода расчёта индикатора, в барах;
- "Knot_Replace" - Включает Режим Отображения скачков на узлах отображения разворотов, по переопределению трендов развития.
Индикатор "FORCEPART-i(Line\KNOT)" - Весомый вклад в анализ изменения графика цены торгового инструмента.