ForCEPART iLine iKNOT

Pullback Hunter Anton Polkovnikov Индикаторы

PULLBACK HUNTER Какая заветная мечта любого трейдера? Без задержки видеть места, где произойдет разворот. Это, конечно, из разряда волшебства, хотя... на свете нет ничего невозможного. Но пока я подготовил для вас индикатор, который в реальном времени отмечает моменты завершения коррекций к текущему движению или если кратко - ловит откаты. В чем основной смысл? Многие практикуют доборы при движении цены в сторону открытой позиции. И делают их на образовании новых экстремумов. Всё хорошо, но в да