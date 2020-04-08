ForCEPART iLine iKNOT

El indicador del producto es"FORCEPART-i".
El factor determinante es la amplitud de la dinámica del comercio neto.

Propósito: Herramienta auxiliar de análisis de mercado que indica saltos de reversión de tendencias en política bancaria y selección de dirección de tendencias.

Parámetros de entrada:

  • "DRAWs" ="128" - el número de las últimas barras del indicador "FORCEPART-i(Line\KNOT)";
  • "SECTOR_spread_price" ="0.03" - El rango de precios de la restricción de la libertad de comercio en el spread;
  • "FRAME_EPIZODE_bars" ="60" - El parámetro del período de cálculo del indicador, en barras;
  • "Nudo_Reemplazar" - Habilita el modo de visualización de saltos en los nodos de visualización de inversión, para redefinir las tendencias de desarrollo.

El indicador"FORCEPART-i(Line\KNOT)" es una importante contribución al análisis de los cambios en el gráfico de precios de un instrumento de negociación.

Productos recomendados
BoxChart MT5
Evgeny Shevtsov
5 (7)
Indicadores
El mercado es injusto aunque sólo sea porque el 10% de los participantes gestiona el 90% de los fondos. Un operador ordinario tiene pocos cambios para enfrentarse a estos "buitres". Este problema puede resolverse. Basta con estar entre ese 10%, aprender a predecir sus intenciones y moverse con ellos. El volumen es el único factor preventivo que funciona sin fallos en cualquier marco temporal y símbolo. Primero aparece el volumen y se acumula, y sólo entonces se mueve el precio. El precio se muev
Volume Profile V6
Andrey Kolesnik
4.67 (3)
Indicadores
El indicador de perfil de volumen del mercado + un oscilador inteligente. Funciona en casi todos los instrumentos-pares de divisas, acciones, futuros, criptomoneda, en los volúmenes reales y en los de garrapatas. Puede establecer tanto la definición automática del rango de perfil, por ejemplo, para una semana o un mes, etc, y establecer el rango manualmente moviendo los límites (dos líneas verticales de color rojo y azul). Se muestra como un histograma. La anchura del histograma en este nivel s
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Indicadores
Antes: $249 Ahora: $99 Market Profile define una serie de tipos de día que pueden ayudar al operador a determinar el comportamiento del mercado. Una característica clave es el Área de Valor, que representa el rango de acción del precio en el que tuvo lugar el 70% de las operaciones. Entender el Área de Valor puede dar a los operadores una valiosa visión de la dirección del mercado y establecer las operaciones con mayores probabilidades. Es un complemento excelente para cualquier sistema que esté
Blahtech Supply Demand MT5
Blahtech Limited
4.54 (13)
Indicadores
Antes: $299 Ahora: $99 Oferta Demanda utiliza la acción previa del precio para identificar desequilibrios potenciales entre compradores y vendedores. La clave está en identificar las zonas con mejores probabilidades, no sólo las que no se han tocado. El indicador Blahtech Supply Demand ofrece una funcionalidad que antes no estaba disponible en ninguna plataforma de negociación. Este indicador 4 en 1 no sólo destaca las zonas de mayor probabilidad utilizando un motor de fuerza multicriterio, sino
Smart DOM Driver
Evgeny Shevtsov
Utilidades
La utilidad muestra el libro de órdenes, así como aumenta su profundidad, recordando la ubicación de las solicitudes que han ido más allá de la vista de la "ventana" actual. Con la utilidad el usuario puede realizar acciones rápidas de negociación con un solo clic - colocación/cancelación/edición de órdenes explícitas y ocultas, y también apertura/edición de posiciones. Características de la utilidad La visualización del libro de órdenes funciona sólo en aquellos símbolos de negociación para lo
Haven Volume Profile
Maksim Tarutin
4.63 (8)
Indicadores
Haven Volume Profile es un indicador multifuncional para el análisis del perfil de volumen que ayuda a identificar niveles clave de precios basados en la distribución del volumen de operaciones. Está diseñado para traders profesionales que desean comprender mejor el mercado e identificar puntos importantes de entrada y salida en las operaciones. Otros productos ->  AQUÍ Características principales: Cálculo del Point of Control (POC) - el nivel de máxima actividad comercial, lo que ayuda a identi
FREE
FootprintOrderflow
Jingfeng Luo
5 (3)
Indicadores
FOOTPRINTORDERFLOW: La guía autorizada ( Este indicador también es compatible con los proveedores económicos que no ofrecen datos DOM ni datos BID/ASK) 1. Visión general FOOTPRINTORDERFLOW es una herramienta avanzada de análisis de Flujo de Órdenes diseñada para MetaTrader 5 (MT5). A diferencia de los gráficos de velas tradicionales que sólo muestran OHLC (Open, High, Low, Close), este indicador analiza los datos de Tick en tiempo real para visualizar la microestructura dentro de cada vela. L
Volume Candle Indicator
Pablo Filipe Soares De Almeida
Indicadores
Histograma de Volumen por Color para MetaTrader 5 Este indicador muestra el volumen como un histograma en una ventana separada. Las barras se colorean según la dirección de la vela: verde para alcista (cierre > apertura) y rojo para bajista (cierre < apertura). Características principales Fuente de volumen: volumen de ticks o volumen real (seleccionable por el usuario). Línea de media móvil opcional sobre el histograma de volumen, activable mediante entrada. Tipos de medias soportadas: SMA, EMA,
Premium level Pro
Dmitriy Kashevich
Indicadores
¡El nivel Premium es un indicador único con más del 80% de precisión de predicciones correctas! ¡Este indicador ha sido probado por los mejores especialistas en comercio durante más de dos meses! ¡El indicador del autor no lo encontrarás en ningún otro lugar! ¡A partir de las capturas de pantalla, puede ver por sí mismo la precisión de esta herramienta! 1 es ideal para operar con opciones binarias con un tiempo de vencimiento de 1 vela. 2 funciona en todos los pares de divisas, acciones, m
Actual COMBO Depth of Market AND Tick Volume Chart
Sergey Andreev
3.53 (19)
Indicadores
Este producto le ayudará a comprar con beneficio y usar dos productos más populares para el análisis de los volúmenes de las peticiones y operaciones en los mercados de equidad: Actual Depth of Market Chart Actual Tick Footprint Volume Chart Este producto ha integrado toda la potencia de cada uno de los indicadores y se ofrece como un archivo único. Las rebajas anticrisis. ¡Hoy el precio del producto está rebajado! ¡Dese prisa! Las capacidades funcionales del producto Actual COMBO Depth of Marke
VolumeProfile MT5
Robert Hess
4.14 (7)
Indicadores
Descripción: El Perfil de Volumen muestra información detallada de las actividades de negociación históricas en determinados niveles de precios (Perfil de Mercado). Localice las zonas con los mejores precios del mercado y obtenga ventaja sobre otros participantes en el mercado. Características: Perfil de Mercado personalizable Muestra la Zona de Valor "justo" con el 70% de todo el Volumen Muestra las zonas críticas de bajo volumen Muestra los puntos VPOC, VAL y VAH Gestión integrada de recursos
PivotWave
Jeffrey Quiatchon
Indicadores
Presentamos PivotWave : su compañero de trading definitivo que redefine la precisión y el análisis de mercado. Diseñado pensando en los operadores, PivotWave es más que un indicador: es una potente herramienta que capta el pulso del mercado, identificando los puntos de inflexión y las tendencias clave con una precisión milimétrica. PivotWave aprovecha algoritmos avanzados para proporcionar señales visuales claras de los puntos óptimos de entrada y salida, facilitando a los operadores la navegaci
Max Min Delta Indicator
TitanScalper
Indicadores
Indicador Max Min Delta - Análisis de Desequilibrio de Volumen de Mercado Obtenga una visión más profunda del desequilibrio del volumen del mercado con el análisis delta ¿Qué es el indicador Max Min Delta? El indicador Max Min Delta es una potente herramienta de análisis del volumen de mercado que representa visualmente los valores delta máximos y mínimos mediante un histograma. Ayuda a los operadores a identificar con precisión la fortaleza, debilidad, absorción y actividad agresiva de compra/v
Kecia Volume Profile Order Finder
Niccolo Filippo Palombi
Indicadores
Herramienta avanzada de análisis de perfiles de volumen para MetaTrader 5 Kecia Volume Profile Order Finder proporciona a los operadores capacidades de análisis de perfiles de volumen. Este indicador MT5 combina la visualización del perfil de volumen con cálculos estadísticos para ayudar a identificar posibles oportunidades de trading y sugiere niveles de entrada, stop loss y take profit basados en la estructura del mercado. Visualización del Perfil de Mercado Transforme su gráfico con visualiza
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Indicadores
El indicador SMC Venom Model BPR es una herramienta profesional para operadores que trabajan con el concepto de Dinero Inteligente (SMC). Identifica automáticamente dos patrones clave en el gráfico de precios: FVG   (Fair Value Gap) es una combinación de tres velas, con un gap entre la primera y la tercera. Forma una zona entre niveles donde no hay soporte de volumen, lo que suele provocar una corrección del precio. BPR   (Balanced Price Range) es una combinación de dos patrones FVG que forman
Smart SD Rectangle Tool
Liam Alex Thomas Webb
Indicadores
La Herramienta Indicadora de Rectángulo de Oferta y Demanda Inteligente es tu compañero definitivo para MT5, diseñada para visualizar instantáneamente datos clave de oferta y demanda justo donde los necesitas: en tus zonas, en tiempo real. Esta herramienta superpone automáticamente datos ricos y accionables sobre tus zonas, como la clasificación de la zona, la distancia en pips, la fuerza y el tamaño de la zona, posicionados de manera clara dentro de cada zona. Sin desorden, sin suposiciones,
History Pattern Search mt5
Yevhenii Levchenko
Indicadores
El indicador construye cotizaciones actuales, que se pueden comparar con las históricas y, sobre esta base, hacer un pronóstico de movimiento de precios. El indicador tiene un campo de texto para una navegación rápida a la fecha deseada. Opciones: Símbolo - selección del símbolo que mostrará el indicador; SymbolPeriod - selección del período del cual el indicador tomará datos; IndicatorColor - color del indicador; HorisontalShift: cambio de cotizaciones dibujadas por el indicador por el núm
Market Volume Profile Modes
Zhen Yu Zheng
Indicadores
Visión general Market Volume Profile Modes es un potente indicador de distribución de volumen MT5 que integra múltiples variantes de Perfil de Volumen. Los usuarios pueden cambiar entre los diferentes modos de análisis a través de una simple selección de menú. Este indicador ayuda a los operadores a identificar los niveles de precios clave, las zonas de soporte y resistencia, y la distribución del volumen del mercado. Conceptos básicos - POC (Punto de Control): El nivel de precios con mayor co
Pullback Hunter
Anton Polkovnikov
Indicadores
PULLBACK HUNTER (CAZADOR DE RETROCESOS) ¿Cuál es el último sueño de todo comerciante? Para ver sin demora dónde se producirá el retroceso. Por supuesto, es una especie de magia, aunque... nada es imposible. Pero mientras tanto he preparado para usted un indicador que marca en tiempo real el final de la corrección al movimiento actual o en pocas palabras - capta los retrocesos. ¿Cuál es la idea principal? Mucha gente practica los rebotes cuando el precio se mueve en la dirección de la posición ab
Argos Volumes HeatMap
Tomas Vasseur
Indicadores
Antes de instalar el indicador HeatMap, asegúrese de que utiliza un broker que le da acceso a la profundidad de mercado (DOM). Este indicador crea un mapa de calor en su gráfico que le permite ver las órdenes limitadas de compra o venta fácilmente y en tiempo real. Usted tiene la posibilidad de cambiar la configuración y los colores del HeatMap con el fin de adaptarse a todos los mercados y todos los gráficos. Aquí tiene un ejemplo de configuración que puede utilizar con el NASDAQ100 en el brok
Actual Tick Footprint Volume Chart
Sergey Andreev
2.33 (3)
Indicadores
Este nuevo y exclusivo indicador Huella de tick real (gráfico de volumen) se ha desarrollado para su uso en los mercados de futuros y permite ver el volumen de las operaciones reales justo en el momento en que se realizan. El indicador Huella real de ticks (gráfico de volumen) representa un gráfico de ticks muy mejorado que incluye información adicional sobre el volumen de la operación realizada a un precio específico. Además, este indicador único para MetaTrader 5 permite detectar claramente el
Wapv Price and volume
Eduardo Da Costa Custodio Santos
Indicadores
El indicador de precio y volumen WAPV para MT5 es parte del conjunto de herramientas (Wyckoff Academy Wave Market) y (Wyckoff Academy Price and Volume). El indicador de precio y volumen WAPV para MT5 se creó para facilitar la visualización del movimiento del volumen en el gráfico de forma intuitiva. Con ella podrás observar los momentos de pico de volumen y momentos en los que el mercado no tiene interés profesional Identificar momentos en los que el mercado se mueve por inercia y no por movimie
Close by percentage MT5
Konstantin Kulikov
Utilidades
Hola amigos. Escribí esta utilidad específicamente para su uso en mi perfil con un gran número de Asesores Expertos y conjuntos ("Joint_profiles_from_grid_sets" https://www.mql5.com/en/blogs/post/747929) . Ahora, para limitar las pérdidas en la cuenta, no hay necesidad de cambiar el parámetro "Close_positions_at_percentage_of_loss" en cada gráfico. Basta con abrir un Sólo tiene que abrir un gráfico adicional , adjuntar esta utilidad y establecer el porcentaje deseado para el cierre de todas las
Haven Fibonacci Volume Profiles
Maksim Tarutin
Indicadores
Haven Fibonacci Volume Profiles — Su Analista Automático de Rangos de Mercado Presentamos Haven Fibonacci Volume Profiles , una potente herramienta que lleva el análisis de mercado a un nuevo nivel. Este indicador identifica automáticamente rangos de precios clave construidos sobre puntos de pivote significativos y superpone en cada uno de ellos un Perfil de Volumen detallado junto con los niveles de Fibonacci. Esto permite a los traders ver instantáneamente dónde se concentra la liquidez y dónd
Anchored VWAP with no Volume
Anton Polkovnikov
Indicadores
VWAP anclado (sin volumen) Un desarrollo único de uno de los indicadores VWAP más útiles. Este producto le permite prescindir del uso de los elementos básicos del VWAP, es decir, el volumen. Todo se calcula sin él. Además, se ha desarrollado un cómodo sistema de selección de puntos de inicio - moviendo el "campo de inicio" usted indica al script la zona, en la que se debe buscar el extremo, desde el que se iniciará el cálculo. Las principales ventajas de este desarrollo cómodo sistema de selecci
MR Volume Profile Rectangles 5
Sergey Khramchenkov
Indicadores
Un "Perfil de Volumen" es un indicador gráfico avanzado que muestra el volumen total negociado en cada nivel de precios durante un periodo de tiempo especificado por el usuario. Los principales componentes del perfil de volumen son POC (Point Of Control - el nivel de precios, en el que el número máximo de contratos se ejecutaron durante un período seleccionado), VAH (Value Area High - el precio más alto en el Área de Valor) y VAL (Value Area Low - el precio más bajo en el Área de Valor). Cuando
Delta Profile Volume
Teresinha Moraes Correia
Indicadores
Descripción Técnica del Indicador – Delta Profile para MetaTrader 5 El Delta Profile es un indicador desarrollado para MetaTrader 5 con enfoque en el análisis detallado del flujo de volumen dentro de un rango definido de velas. Organiza y muestra información sobre el desequilibrio de volúmenes positivos (asociados a movimientos alcistas) y negativos (asociados a movimientos bajistas) en diferentes niveles de precio. El resultado es una visión clara de los puntos del gráfico donde se concentra la
No Demand No Supply MT5
Trade The Volume Waves Single Member P.C.
Indicadores
No Demanda No Oferta Este indicador identifica velas de No Demanda - No Oferta en su gráfico y traza barras de volumen coloreadas según la señal. Se puede aplicar a todos los marcos de tiempo o sólo a uno específico. También se puede utilizar como indicador de volumen regular con futuro excepcional de VOLUMEN ponderado. Además tiene una notificación de alerta, sonido y correo electrónico cuando se produce una señal. El indicador no repinta pero la alerta vendrá en dos velas atrás debido a la def
PVA Color Candle
Ricardo Almeida Branco
Indicadores
Varias técnicas utilizan el volumen como un punto importante en el comercio. Ya sea para indicar la fuerza, el agotamiento, la debilidad pullback, entre otros. En jefe cito la teoría de Richard Wyckoff, que dijo acerca de la importancia de mirar el precio y el volumen. Sin embargo, hay varias posibilidades para filtrar lo que es el volumen que debe ser notado. Los usuarios de PVRSA/PVA utilizan un indicador con colores específicos, que ayudan a identificar el volumen y el tipo de movimiento q
Time and Sales Tick
Pablo Filipe Soares De Almeida
Indicadores
Time & Sales Tick Indicator es un indicador para MetaTrader 5 que muestra información de ticks en tiempo real. Presenta el precio, el volumen de ticks y la hora directamente en el gráfico. Funcionalidad Muestra datos de ticks, incluyendo precio, volumen y tiempo, en un panel dentro del gráfico. Agrupa los ticks en intervalos definidos por el usuario, con colores diferenciados (verde para alza, rojo para baja). Permite posicionar el panel en cualquiera de las esquinas del gráfico.
Los compradores de este producto también adquieren
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indicadores
Si compras este indicador, recibirás mi Gestor de Operaciones Profesional + EA  GRATIS. Primero que todo, vale la pena enfatizar que este Sistema de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Curso en línea, manual y descarga de ajustes preestablecidos. El "Sistema de Trading Inteligente MT5" es una solución completa de trading diseñada para traders nuevos y experimentados. Combina más de 10 in
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indicadores
Gold Sniper Scalper Pro - Sistema de Trading de Oro (XAU/USD) en MetaTrader 5 Para el trader serio: Aborde la negociación de Oro con una metodología estructurada y basada en datos que combina múltiples factores de análisis de mercado. Esta herramienta está diseñada para respaldar su análisis de negociación de Oro. Oportunidad de Precio Limitada Esta es una oportunidad para poseer Gold Sniper Scalper Pro antes de que aumente el precio. El precio del producto aumentará $50 después de cada 10 comp
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indicadores
Cada comprador de este indicador recibe adicionalmente y de forma gratuita: La utilidad exclusiva "Bomber Utility", que acompaña automáticamente cada operación, establece niveles de Stop Loss y Take Profit, y cierra operaciones según las reglas de la estrategia; Archivos de configuración (set files) para ajustar el indicador en diferentes activos; Archivos de configuración para el "Bomber Utility" en los modos: "Riesgo Mínimo", "Riesgo Balanceado" y "Estrategia de Espera"; Un manual en video pas
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indicadores
PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO El precio de Azimuth Pro está establecido inicialmente en 299 $ para los primeros 100 compradores. El precio final será de 499 $. LA DIFERENCIA ENTRE LAS ENTRADAS RETAIL E INSTITUCIONALES NO ES EL INDICADOR — ES LA UBICACIÓN. La mayoría de los traders entran en niveles de precio arbitrarios, persiguiendo el momentum o reaccionando a señales retrasadas. Las instituciones esperan a que el precio alcance niveles estructurados donde la oferta y demanda realmente cambian.
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Indicadores
***Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe es una herramienta de análisis de mercado en tiempo real desarrollada con base en los Smart Money Concepts (SMC). Está diseñada para ayudar a los traders a analizar la estructura del mercado de manera sistemática y obtener una visión más clara de la dirección general del mercado. El sistema analiza automáticamente los Puntos de Reversión, las Zonas Clave y la Estructura del Mercado a través de múltiples marcos temporales, mostrando al mismo tiempo Poi
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicadores
ARIPoint es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento del rendimiento integrado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en tiempo real. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev o
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indicadores
FX Power: Analiza la Fuerza de las Divisas para Decisiones de Trading Más Inteligentes Descripción General FX Power es tu herramienta esencial para comprender la fuerza real de las principales divisas y el oro en cualquier condición de mercado. Al identificar divisas fuertes para comprar y débiles para vender, FX Power simplifica las decisiones de trading y descubre oportunidades de alta probabilidad. Ya sea que quieras seguir las tendencias o anticipar reversiones utilizando valores extremos
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indicadores
En primer lugar, vale la pena enfatizar que este Indicador de Trading no repinta, no redibuja y no se retrasa, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Manual del usuario: configuraciones, entradas y estrategia. El Analista Atómico es un Indicador de Acción del Precio PA que utiliza la fuerza y el impulso del precio para encontrar una mejor ventaja en el mercado. Equipado con filtros avanzados que ayudan a eliminar ruidos y señales falsas, y aumentan el poten
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indicadores
Presentamos   Quantum TrendPulse   , la herramienta de trading definitiva que combina el poder de   SuperTrend   ,   RSI   y   Stochastic   en un indicador integral para maximizar su potencial de trading. Diseñado para traders que buscan precisión y eficiencia, este indicador le ayuda a identificar tendencias del mercado, cambios de impulso y puntos de entrada y salida óptimos con confianza. Características principales: Integración con SuperTrend:   siga fácilmente la tendencia predominante del
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.8 (20)
Indicadores
Te presento un excelente indicador técnico: Grabber, que funciona como una estrategia de trading "todo incluido" lista para usar. En un solo código se integran potentes herramientas de análisis técnico del mercado, señales de trading (flechas), funciones de alertas y notificaciones push. Cada comprador de este indicador recibe además de forma gratuita: Grabber Utility: una herramienta para la gestión automática de órdenes abiertas Video manual paso a paso: cómo instalar, configurar y operar con
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indicadores
¿Cuántas veces ha comprado un indicador de trading con excelentes back-tests, prueba de rendimiento en cuenta real con números fantásticos y estadísticas por todas partes pero después de usarlo, termina perdiendo su cuenta? No debe confiar en una señal por sí misma, necesita saber por qué apareció en primer lugar, ¡y eso es lo que mejor hace RelicusRoad Pro! Manual de Usuario + Estrategias + Videos de Entrenamiento + Grupo Privado con Acceso VIP + Versión Móvil Disponible Una Nueva Forma de Ver
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indicadores
Trend Ai indicator es una gran herramienta que mejorará el análisis de mercado de un operador al combinar la identificación de tendencias con puntos de entrada procesables y alertas de reversión. Este indicador permite a los usuarios navegar por las complejidades del mercado forex con confianza y precisión Más allá de las señales primarias, el indicador Trend Ai identifica puntos de entrada secundarios que surgen durante retrocesos o retrocesos, lo que permite a los operadores capitalizar las c
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicadores
El indicador de bandas de Berma (BB) es una herramienta valiosa para los operadores que buscan identificar y aprovechar las tendencias del mercado. Al analizar la relación entre el precio y las bandas de Berma, los operadores pueden discernir si un mercado se encuentra en una fase de tendencia o de rango. Visita el [ Blog de Berma Home ] para saber más. Las bandas de Berma se componen de tres líneas distintas: la banda de Berma superior, la banda de Berma media y la banda de Berma inferior. Esta
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indicadores
Ante todo, vale la pena enfatizar que esta Herramienta de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que la hace ideal para el trading profesional. Curso en línea, manual del usuario y demostración. El Indicador de Conceptos de Acción del Precio Inteligente es una herramienta muy potente tanto para traders nuevos como experimentados. Combina más de 20 indicadores útiles en uno solo, combinando ideas avanzadas de trading como el Análisis del Trader del Círculo Interi
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
Indicadores
Los precios se mueven por muchas razones y éstas pueden variar de un operador a otro: programas informáticos, operadores privados e institucionales contribuyen simultáneamente a la formación del precio, lo que hace muy difícil el arte de la predicción. Sin embargo, hay factores medibles que vinculan el precio a una tendencia subyacente acorde con la realidad física que representa el activo financiero: son los indicadores macroeconómicos. Los grandes inversores utilizan sabiamente esta informaci
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indicadores
Indicador Matreshka de autodiagnóstico y autooptimización: 1. Es una interpretación de la Teoría del Análisis de Ondas de Elliott. 2. Basado en el principio del indicador tipo ZigZag, y las ondas se basan en el principio de interpretación de la teoría de DeMark. 3. Filtra las ondas en longitud y altura. 4. Dibuja hasta seis niveles de ZigZag al mismo tiempo, siguiendo ondas de diferentes órdenes. 5. Marca ondas pulsadas y de retroceso. 6. Dibuja flechas para abrir posiciones. 7. Dibuja tres cana
Ace Trend
Mikhail Sergeev
5 (2)
Indicadores
Le presentamos un indicador revolucionario que cambia las reglas del juego en el mundo del comercio de tendencias. El indicador está diseñado para repensar el rendimiento y elevar su experiencia comercial a una altura sin precedentes. Nuestro indicador cuenta con una combinación única de características avanzadas que lo diferencian de la competencia. La tecnología avanzada "real Pricing Factors" proporciona una sostenibilidad sin igual incluso en las condiciones de mercado más difíciles y voláti
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indicadores
¡Actualmente con 33% de descuento! ¡La mejor solución para cualquier tráder principiante o experto! Este indicador es una herramienta comercial única, de alta calidad y asequible, porque incorpora una serie de características patentadas y una nueva fórmula. Con esta actualización, podrá mostrar zonas de doble marco temporal. No solo podrá mostrar un marco temporal más alto, sino también mostrar ambos, el marco temporal del gráfico MÁS el marco temporal más alto: MOSTRANDO ZONAS ANIDADAS. A todos
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indicadores
TPSproTrend PRO identifica el momento en que el mercado realmente cambia de dirección y forma un punto de entrada al comienzo del movimiento. Se entra al mercado cuando el precio apenas empieza a moverse, y no después de que el movimiento ya se haya producido.   Indicador       No redibuja señales y muestra automáticamente puntos de entrada, Stop Loss y Take Profit, lo que hace que el trading sea claro, visual y estructurado. INSTRUCCIONES RUS   -   VERSIÓN MT4 Principales ventajas Señales sin
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indicadores
Introduciendo       Indicador Quantum Trend Sniper   , el innovador indicador MQL5 que está transformando la forma en que identificas y negocias los cambios de tendencia. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años,       Indicador de francotirador de tendencia cuántica       está diseñado para impulsar su viaje comercial a nuevas alturas con su forma innovadora de identificar cambios de tendencia con una precisión extremadamente alta. *
TrendLine PRO MT5
Evgenii Aksenov
4.67 (33)
Indicadores
El indicador   Trend Line PRO   es una estrategia comercial independiente. Muestra el cambio de tendencia, el punto de entrada a la transacción, así como calcula automáticamente tres niveles de Take Profit y la protección contra la pérdida de Stop Loss Trend Line PRO   es perfecto para todos los símbolos de Meta Trader: monedas, metales, criptomonedas, acciones e índices. El indicador se utiliza en el comercio con cuentas reales, lo que confirma la fiabilidad de la estrategia. Los robots que ut
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Indicadores
FX Volume: Experimente el Verdadero Sentimiento del Mercado desde la Perspectiva de un Bróker Resumen Rápido ¿Desea llevar su estrategia de trading a otro nivel? FX Volume ofrece información en tiempo real sobre cómo los traders minoristas y los brókers están posicionados, mucho antes de que aparezcan informes retrasados como el COT. Ya sea que busque beneficios consistentes o simplemente quiera una ventaja más profunda en los mercados, FX Volume le ayuda a identificar desequilibrios important
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.47 (136)
Indicadores
Este es un genial indicador para MT5 que ofrece señales precisas para entrar en una transacción sin redibujar. Se puede aplicar a cualquier activo financiero: fórex, criptomonedas, metales, acciones, índices. Nos dará valoraciones bastante precisas y nos dirá cuándo es mejor abrir y cerra una transacción. Eche un vistazo  al vídeo  (6:22), ¡contiene un ejemplo de procesamiento de una sola señal que ha amortizado el indicador! La mayoría de los tráders mejoran sus resultados comerciales durante l
Basic Harmonic Patterns Dashboard MT5
Mehran Sepah Mansoor
4.36 (11)
Indicadores
Este tablero muestra los últimos   patrones armónicos   disponibles para los símbolos seleccionados, por lo que ahorrará tiempo y será más eficiente /   versión MT4 . Indicador gratuito:   Basic Harmonic Pattern Columnas del indicador Symbol:   aparecerán los símbolos seleccionados Trend :   alcista o bajista Pattern :   tipo de patrón (gartley, mariposa, murciélago, cangrejo, tiburón, cifrado o ABCD) Entry :   precio de entrada SL:   precio de stop loss TP1:   1er precio de toma de beneficios
Volatility Master MT5
INTRAQUOTES
Indicadores
Volatility Master para MetaTrader es una herramienta de tablero en tiempo real que escanea hasta 56 símbolos utilizando hasta 2 tableros flexibles en diferentes gráficos para identificar mercados de alta volatilidad y tendencia al instante. Con señales claras alcistas/bajistas, alertas personalizables y una interfaz fácil de usar, le ayuda a evitar condiciones de rango limitado y a centrarse en operaciones de alta probabilidad. La claridad genera confianza. Opere con confianza y proteja su capit
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
Indicadores
Matriz de dominancia de SynaptixQuant: Extracción del estado del mercado de nivel institucional Diseñada para operadores que necesitan una visión basada en datos del comportamiento del mercado más allá de los indicadores superficiales. La matriz de dominancia de Synaptix Quant (SQ) no es una visualización convencional de la fortaleza de las divisas. Detrás de su interfaz intencionadamente simplificada se esconde una sofisticada arquitectura analítica diseñada para cuantificar las condiciones de
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (11)
Indicadores
Gartley Hunter Multi - Un indicador para buscar patrones armónicos simultáneamente en docenas de instrumentos de negociación y en todos los plazos posibles. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Ventajas 1. Patrones: Gartley, Mariposa, Tiburón, Cangrejo. Bat, Alternate Bat, Deep Crab, Cypher 2. Búsqueda simultánea de patrones. 2. Búsqueda simultánea de patrones en docenas de instrumentos de negociación y en todos los plazos posibles 3. Búsqueda de patrones de todos los t
Atbot
Zaha Feiz
4.62 (55)
Indicadores
AtBot: Cómo funciona y cómo usarlo ### Cómo funciona El indicador "AtBot" para la plataforma MT5 genera señales de compra y venta utilizando una combinación de herramientas de análisis técnico. Integra la Media Móvil Simple (SMA), la Media Móvil Exponencial (EMA) y el índice de Rango Verdadero Promedio (ATR) para identificar oportunidades de trading. Además, puede utilizar velas Heikin Ashi para mejorar la precisión de las señales. Deja una reseña después de la compra y recibe un regalo especia
Shock Pullback
Suleiman Alhawamdah
5 (1)
Indicadores
Simplemente, puedes comenzar a operar cuando el movimiento de los números blancos —conocidos como "pips"— empiece a aparecer junto a la vela actual. Los "pips" blancos indican que una operación de compra o venta está activa y se mueve en la dirección correcta, como lo indica su color blanco. Cuando el movimiento de los pips blancos se detiene y se convierte en un color verde estático, esto señala el fin del impulso actual. El color verde de los números representa la ganancia total obtenida en "
CRT Liquidity Pro
Juan Pablo Castro Forero
5 (1)
Indicadores
¿Preocupado por tu próxima operación? ¿Cansado de no saber si tu estrategia realmente funciona? Con CRT Liquidity Pro, operas con estadísticas reales, no con emociones. Conoce tus probabilidades, sigue tu rendimiento y opera con confianza, basado en el Poder de 3, detección inteligente de liquidez y confirmaciones CRT. ¿Te gustaría ver la realidad de la estrategia CRT Liquidity? Después de tu compra, contáctanos y te proporcionaremos uno de nuestros otros productos gratis. Revisa nuestros otro
Otros productos de este autor
NearONE
Vasiliy Anokhin
5 (1)
Indicadores
NearONE muestra el valor medio de la desviación del precio en puntos para un periodo especificado en una subventana de un instrumento de negociación seleccionado. Entradas : DRAWs - número de barras para mostrar el indicador; NearPeriod - periodo del indicador. Si NearPeriod es 0 , se utilizan los periodos recomendados para cada marco temporal del gráfico. Si NearPeriod = 0: M1 timeframe - period = 60 ; M5 timeframe - period = 48 ; M15 timeframe - period = 96 ; M30 timeframe - period = 192 ;
FREE
AnglerSPeriod
Vasiliy Anokhin
Indicadores
El indicador oscilador "AnglerSPeriod " forma parte de una serie de tres calculadores de la desviación angular del gráfico de precios de un instrumento de negociación. PARÁMETRO DE ENTRADA: DRAWs=128 - Número de barras para mostrar el indicador en el historial del gráfico; PeriodIND=14 - período de cálculo del indicador en el número de barras. Los valores de los indicadores son grados . La presencia de un Fuerte Movimiento del precio comienza con un valor de +-45 grados, y no puede superar lo
FREE
FractZigER
Vasiliy Anokhin
Indicadores
FractZigER calcula vértices de inversión en el gráfico y los conecta mediante líneas individualmente para Altas y Bajas y complementa el gráfico con líneas por fondos para Altas y Bajas de forma similar. Sólo se utiliza un parámetro para la configuración (ReachBars - número de barras vecinas para trazar un vértice), así como un parámetro para dibujar en el histórico (DRAWs - número de barras en el histórico a utilizar en el cálculo). Utilice el indicador de la misma manera que antes utilizaba Zi
FREE
AngDistPer
Vasiliy Anokhin
Indicadores
El indicador oscilador "AngDistPer " forma parte de una serie de tres calculadores de la desviación angular del gráfico de precios de un instrumento comercial. PARÁMETRO DE ENTRADA: DRAWs=128 - Número de barras para mostrar el indicador en el historial del gráfico; DistPER=14 - período de cálculo del indicador en el número de barras. Los valores de los indicadores son grados . La presencia de un Fuerte Movimiento del precio comienza con un valor de +-45 grados, y no puede superar los +-90 gra
FREE
JAngleR
Vasiliy Anokhin
Indicadores
El indicador oscilador "JAngleR " forma parte de una serie de tres calculadores de la desviación angular del gráfico de precios de un instrumento de negociación. PARÁMETRO DE ENTRADA: DRAWs=128 - Número de barras para mostrar el indicador en el historial del gráfico; Period_IND=14 - período de cálculo del indicador en el número de barras; ma_period=1 - Período de la media móvil; ma_method=MODE_SMA - Método móvil; applied_price=PRICE_CLOSE - Precio medio móvil aplicado. Los valores de los indic
FREE
AutoDiMA
Vasiliy Anokhin
Indicadores
El indicador "AutoDiMA " dibuja una media móvil con un período dinámico calculado por el indicador estándar "Average True Range (ATR) " en el gráfico de la ventana principal. Cuando "ATR " cambia en el rango de valores entre el nivel superior y el nivel inferior - entonces el período de variación de la media móvil cambia en el rango especificado. El principio de aceleración o desaceleración de la media móvil se cambia en los ajustes mediante el parámetro "FLATing ". PARÁMETROS DE ENTRADA: - DRA
FREE
ThreeAngleR
Vasiliy Anokhin
Indicadores
El indicador de triple oscilador "ThreeAngleR " es un indicador común para tres calculadoras de la desviación angular del gráfico de precios de un instrumento de negociación. PARÁMETRO DE ENTRADA: Input1= "AnglerSPeriod "; - DRAWs1=128 - Número de barras para mostrar el indicador en el historial del gráfico; - PeriodIND=14 - periodo de cálculo del indicador en número de barras; Input2= "JAngleR "; - DRAWs2=128 - Número de barras para mostrar el indicador en el historial del gráfico; - Period_I
ClearMovePriceSoft
Vasiliy Anokhin
Indicadores
Indicador "ClearMovePriceSoft". muestra la limpieza del cambio de precio para el periodo de cálculo ( "CMP_period" ), y la línea de suavizado en sí para el número de barras ( "Softing" ). Cuanto mayor sea el valor del indicador, más limpias se apilan las barras, tras la llegada del volumen de ticks. Parámetros de entrada: DRAWs=120 - número de barras para dibujar la línea principal del indicador (histograma "CMP_MAIN "); CMP_period=8 - período principal del indicador; Softing=5 - período de a
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario