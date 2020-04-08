ForCEPART iLine iKNOT

El indicador del producto es"FORCEPART-i".

El factor determinante es la amplitud de la dinámica del comercio neto.

Propósito: Herramienta auxiliar de análisis de mercado que indica saltos de reversión de tendencias en política bancaria y selección de dirección de tendencias. Parámetros de entrada:

" DRAWs " ="128" - el número de las últimas barras del indicador "FORCEPART-i(Line\KNOT)";

" SECTOR_spread_price " ="0.03" - El rango de precios de la restricción de la libertad de comercio en el spread;

" FRAME_EPIZODE_bars " ="60" - El parámetro del período de cálculo del indicador, en barras;

" ="60" - El parámetro del período de cálculo del indicador, en barras; " Nudo_Reemplazar " - Habilita el modo de visualización de saltos en los nodos de visualización de inversión, para redefinir las tendencias de desarrollo.