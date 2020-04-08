ForCEPART iLine iKNOT
- Indicadores
- Vasiliy Anokhin
- Versión: 2.0
- Actualizado: 24 diciembre 2025
- Activaciones: 20
El indicador del producto es"FORCEPART-i".
El factor determinante es la amplitud de la dinámica del comercio neto.
Propósito: Herramienta auxiliar de análisis de mercado que indica saltos de reversión de tendencias en política bancaria y selección de dirección de tendencias.
Parámetros de entrada:
- "DRAWs" ="128" - el número de las últimas barras del indicador "FORCEPART-i(Line\KNOT)";
- "SECTOR_spread_price" ="0.03" - El rango de precios de la restricción de la libertad de comercio en el spread;
- "FRAME_EPIZODE_bars" ="60" - El parámetro del período de cálculo del indicador, en barras;
- "Nudo_Reemplazar" - Habilita el modo de visualización de saltos en los nodos de visualización de inversión, para redefinir las tendencias de desarrollo.
El indicador"FORCEPART-i(Line\KNOT)" es una importante contribución al análisis de los cambios en el gráfico de precios de un instrumento de negociación.