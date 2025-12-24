ForCEPART iLine iKNOT
- Indikatoren
- Vasiliy Anokhin
- Version: 2.0
- Aktualisiert: 24 Dezember 2025
- Aktivierungen: 20
Der Produktindikator ist"FORCEPART-i".
Der bestimmende Faktor ist die Breite der Dynamik des Nettohandels.
Zweck: Ein Hilfsmittel zur Marktanalyse, das Trendumkehrsprünge in der Bankenpolitik und Trendrichtungswahl anzeigt.
Eingabeparameter:
- "DRAWs" ="128" - die Anzahl der letzten Balken des Indikators "FORCEPART-i(Line\KNOT)";
- "SECTOR_spread_price"="0.03" - Die Preisspanne der Einschränkung der Handelsfreiheit auf den Spread;
- "FRAME_EPIZODE_bars"="60" - Der Parameter des Berechnungszeitraums des Indikators in Balken;
- "Knoten_Ersetzen" - Aktiviert den Modus der Anzeige von Sprüngen auf den Knoten der Umkehranzeige, um Entwicklungstendenzen neu zu definieren.
Der Indikator"FORCEPART-i(Line\KNOT)" ist ein wichtiger Beitrag zur Analyse der Veränderungen im Preisdiagramm eines Handelsinstruments.