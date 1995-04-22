DegreeSignalDashboard

Советник формирует собственный секундный график и открывает сделки по сигналам индикатора Degree Signal, рассчитанным на этом графике. Период секундного графика задаётся во входных параметрах: 10, 20, 30, 40, 50 секунд или другое необходимое значение.

Сигналы основного графика используются только для визуального отображения. Торговые операции выполняются исключительно по сигналам встроенного секундного окна.

Каждый экземпляр советника работает независимо. Например, на одном инструменте можно одновременно запустить S10, S20 и S30. Каждый экземпляр:

открывает собственную позицию;

реагирует только на собственные сигналы;

закрывает только свою позицию при появлении противоположного сигнала;

не вмешивается в позиции других секундных периодов.

Для одновременной независимой работы нескольких позиций на одном инструменте необходим хеджинговый торговый счёт MT5.

Логика входа и выхода

При появлении сигнала BUY советник открывает позицию на покупку. При появлении сигнала SELL открывается позиция на продажу.

Если уже открыта противоположная позиция данного экземпляра, она закрывается, после чего открывается новая позиция в направлении актуального сигнала.

Стандартные Stop Loss и Take Profit не используются. Позиция закрывается:

по противоположному сигналу своего секундного графика;

либо при достижении общей цели компенсационной корзины.

Новые позиции разрешено открывать с 01:00 до 23:00 по времени торгового сервера. Закрытие открытых позиций и общей корзины может выполняться в любое время.

Независимое увеличение объёма

Начальный объём каждой отдельной секундной стратегии составляет 0.01 лота.

Если позиция конкретного окна закрылась с убытком, следующий ордер только этого окна открывается на 0.01 лота больше:

0.01 → 0.02 → 0.03 → 0.04

Убыток S10 не увеличивает объём S20, S30 или других экземпляров. Каждое окно ведёт собственную последовательность объёма.

После прибыльного завершения цикла объём соответствующего окна возвращается к начальному значению 0.01 лота.

Общая компенсационная корзина

Несмотря на независимое управление позициями и объёмами, все запущенные экземпляры советника могут работать в одной общей компенсационной корзине.

Советник суммирует:

закрытые убытки всех активных окон;

закрытую прибыль текущего компенсационного цикла;

плавающую прибыль всех открытых позиций корзины.

Если общий накопленный убыток составляет 100 USD, а множитель компенсации установлен на 2.0, целевой результат корзины составит 200 USD.

Когда сумма закрытой и плавающей прибыли достигает заданной цели, советник закрывает все позиции общей корзины.

Учитываются только результаты, полученные после запуска текущей торговой сессии советника. Сделки и убытки предыдущих запусков в новый цикл не переносятся.

Основные возможности

настраиваемый секундный период;

непрерывное построение секундных баров;

отображение линии, цветной заливки и сигнальных точек;

торговля только по сигналам секундного окна;

независимые позиции S10, S20, S30 и других периодов;

отдельное увеличение объёма для каждого окна;

общая прибыль и общий убыток всех активных экземпляров;

автоматическое закрытие общей корзины;

поддержка нескольких инструментов;

фильтрация позиций по Magic Number;

уведомления о торговых сигналах;

настраиваемое положение и размер встроенного графика.

Советник не гарантирует прибыль. Увеличение торгового объёма после убытков значительно повышает финансовый риск. Перед использованием на реальном счёте рекомендуется протестировать настройки в тестере стратегий и на демонстрационном счёте.

Seconds Degree Signal Dashboard — мультиоконный торговый советник для MetaTrader 5