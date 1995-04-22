DegreeSignalDashboard

Seconds Degree Signal Dashboard — мультиоконный торговый советник для MetaTrader 5
Советник формирует собственный секундный график и открывает сделки по сигналам индикатора Degree Signal, рассчитанным на этом графике. Период секундного графика задаётся во входных параметрах: 10, 20, 30, 40, 50 секунд или другое необходимое значение.
Сигналы основного графика используются только для визуального отображения. Торговые операции выполняются исключительно по сигналам встроенного секундного окна.
Каждый экземпляр советника работает независимо. Например, на одном инструменте можно одновременно запустить S10, S20 и S30. Каждый экземпляр:
открывает собственную позицию;
реагирует только на собственные сигналы;
закрывает только свою позицию при появлении противоположного сигнала;
не вмешивается в позиции других секундных периодов.
Для одновременной независимой работы нескольких позиций на одном инструменте необходим хеджинговый торговый счёт MT5.
Логика входа и выхода
При появлении сигнала BUY советник открывает позицию на покупку. При появлении сигнала SELL открывается позиция на продажу.
Если уже открыта противоположная позиция данного экземпляра, она закрывается, после чего открывается новая позиция в направлении актуального сигнала.
Стандартные Stop Loss и Take Profit не используются. Позиция закрывается:
по противоположному сигналу своего секундного графика;
либо при достижении общей цели компенсационной корзины.
Новые позиции разрешено открывать с 01:00 до 23:00 по времени торгового сервера. Закрытие открытых позиций и общей корзины может выполняться в любое время.
Независимое увеличение объёма
Начальный объём каждой отдельной секундной стратегии составляет 0.01 лота.
Если позиция конкретного окна закрылась с убытком, следующий ордер только этого окна открывается на 0.01 лота больше:
0.01 → 0.02 → 0.03 → 0.04
Убыток S10 не увеличивает объём S20, S30 или других экземпляров. Каждое окно ведёт собственную последовательность объёма.
После прибыльного завершения цикла объём соответствующего окна возвращается к начальному значению 0.01 лота.
Общая компенсационная корзина
Несмотря на независимое управление позициями и объёмами, все запущенные экземпляры советника могут работать в одной общей компенсационной корзине.
Советник суммирует:
закрытые убытки всех активных окон;
закрытую прибыль текущего компенсационного цикла;
плавающую прибыль всех открытых позиций корзины.
Если общий накопленный убыток составляет 100 USD, а множитель компенсации установлен на 2.0, целевой результат корзины составит 200 USD.
Когда сумма закрытой и плавающей прибыли достигает заданной цели, советник закрывает все позиции общей корзины.
Учитываются только результаты, полученные после запуска текущей торговой сессии советника. Сделки и убытки предыдущих запусков в новый цикл не переносятся.
Основные возможности
настраиваемый секундный период;
непрерывное построение секундных баров;
отображение линии, цветной заливки и сигнальных точек;
торговля только по сигналам секундного окна;
независимые позиции S10, S20, S30 и других периодов;
отдельное увеличение объёма для каждого окна;
общая прибыль и общий убыток всех активных экземпляров;
автоматическое закрытие общей корзины;
поддержка нескольких инструментов;
фильтрация позиций по Magic Number;
уведомления о торговых сигналах;
настраиваемое положение и размер встроенного графика.
Советник не гарантирует прибыль. Увеличение торгового объёма после убытков значительно повышает финансовый риск. Перед использованием на реальном счёте рекомендуется протестировать настройки в тестере стратегий и на демонстрационном счёте.
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4.86 (507)
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Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
Эксперты
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4 (36)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.31 (113)
Эксперты
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Fantastic 4 MT5
Fan Yang
3 (2)
Эксперты
Fantastic 4 Four-in-One Trading System Introduction Fantastic 4 is an automated trading EA integrating 5 mutually independent quantitative trading logics targeting XAUUSD. After long-term research, iterative optimization, historical backtesting and live market verification, each built-in strategy has exclusive entry rules, independent order management and customized risk control modules. All strategies run separately without mutual interference. The combination of four strategies with low correl
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Mason
Alexandr Lapin
5 (1)
Индикаторы
MASONS - инструмент который зделает из вас профессионального аналитика! Метод определения волновых движений при помощи наклонных каналов,качественно передаёт схематику движения любого инструмента,показывая не только возможные развороты на рынке,но и цели дальнейших движений!Разрушает миф о том что рынок живой ,чётко показывая схематику движениями от одного диапозона к другому! Профессиональный инструмент,подходит для среднесрочной перспективы с определением текущего тренда!
FREE
Kinetic Trend
Alexandr Lapin
5 (1)
Индикаторы
Автор: Александр Лапин --- Описание: Kinetic Trend — уникальный индикатор, основанный на математической модели затухания кинетической энергии цены. Он строит три независимые инерционные линии (основную, реверсную и зеркальную), а также отображает адаптивные зоны отклонения и их пересечения. Индикатор не использует стандартные индикаторы, такие как Moving Average или RSI, и предлагает абсолютно новый способ визуализации тренда и силы движения. --- ️ Что делает индикатор: Три инерц
Elastic Tension
Alexandr Lapin
Индикаторы
Elastic Tension MTF (M5 Only) Индикатор многотаймфреймового натяжения цены Автор: Александр Лапин Профиль на MQL5 --- Описание Elastic Tension MTF — это интеллектуальный авторский индикатор, основанный на концепции «упругой силы» в движении цены. Он анализирует рыночные данные с нескольких таймфреймов и визуализирует потенциальные уровни натяжения цены, отображая их на графике M5. Индикатор моделирует поведение цены как движение под действием силы упругости, рассчитываемой по
Graphic shapes
Alexandr Lapin
5 (1)
Индикаторы
Graphic Shapes -используя историю,проецирует в текущий момент четыре вида графических фигур, позволяющих определить основные диапазоны движения цены в будущем,а так же даёт понимание основных разворотов рынка ,при этом давая точки входа по приоритету!В панели расположены три вида величины фигур выраженные таймфреймами. Позволяют проводить полный анализ рынка,не используя дополнительные инструменты! Индикатор является мощным инструментом прогноза движения цены на рынке форекс!
FREE
GraphicShapes
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Graphic Shapes -используя историю,проецирует в текущий момент четыре вида графических фигур, позволяющих определить основные диапазоны движения цены в будущем,а так же даёт понимание основных разворотов рынка ,при этом давая точки входа по приоритету!В панели расположены три вида величины фигур выраженные таймфреймами. Позволяют проводить полный анализ рынка,не используя дополнительные инструменты! Индикатор является мощным инструментом прогноза движения цены на рынке форекс!
FREE
Trend Graf
Alexandr Lapin
4 (1)
Индикаторы
Trend Graf - это инструмент позволяющий видеть тренд текущего момента,имея стартовые диапозоны которые появляются каждые шесть часов ,способен давать нам уровень предела коррекции как по тренду так и на смену ему.Работает на всех валютных парах!В настройках мы имеем смещение для проекции стартового диапозона от текущей установки ,для каждой валютной пары можно подобрать то смещение, которое лучшим образом будет показывать предел коррекции.Следующее обновление будет включать сигнальные указатели!
FREE
Graf Mason
Alexandr Lapin
5 (8)
Индикаторы
После приобретения инструмента напишите мне в личном сообщении,скину инструкцию для качественного отображения диапозонов,и работы индикатора! Graf Mason - инструмент который зделает из вас профессионального аналитика! Метод определения волновых движений при помощи наклонных каналов,качественно передаёт схематику движения любого инструмента,показывая не только возможные развороты на рынке,но и цели дальнейших движений!Разрушает миф о том что рынок живой ,чётко показывая схематику движениями от од
Grand signal
Alexandr Lapin
5 (2)
Индикаторы
Индикатор Grand Signal -это уникальный инструмент благодаря которому происходит не только понимание природы рынка,но и точное определение точех входа по тренду ,после предела коррекции внутри дня,с точностью до пяти минутной свечи!Имеются индивидуальные настройки для каждой валютной пары!После преобретение обязательно напишите мне в личное сообщение для обсуждения инструкций! Телеграм @Lapinsania или здесь в Маркете!
Grand auto signal
Alexandr Lapin
Эксперты
GRAND AUTO SIGNAL — это автоматическая торговая система, предназначенная для работы с валютными парами EURUSD и GBPUSD! Используя предел коррекции текущего дня, система генерирует сигнал разворота тренда. После этого советник использует этот предел коррекции для торговли по тренду. Советник уже оптимизирован, и единственное, что требуется настроить, — это размер лота в зависимости от депозита. Рекомендации по размеру лота На каждые $100 депозита: Лот первой сделки: 0.01 Лот первой разворот
Mirror Dominance
Alexandr Lapin
Индикаторы
Mirror Dominance Назначение: визуально сравнить силу двух валютных пар и ловить моменты смены доминирования. Индикатор строит в отдельном окне две зеркальные линии для выбранных пар, показывает их схождение/расхождение и даёт сигналы на пересечениях (маркеры на основном графике). Есть Alert и Push-уведомления (по желанию), а также мини-метка виртуальной прибыли последнего сигнала. Автор: Alexander Lapin | Платформа: MT4 Входные параметры (основные) Pair1 / Pair2 — выбор двух валютных пар из
Trend tier
Alexandr Lapin
Индикаторы
Trend tier-профессиональный индикатор визуализации каналов, разработанный для быстрого анализа дневной структуры цены и удобного мониторинга ключевых уровней. Индикатор автоматически определяет текущий максимум и минимум торгового дня по таймфрейму M5 и строит две отдельные проекции (High и Low), которые можно настраивать отдельно по процентному и фиксированному сдвигу. Каждая проекция формирует набор уровней (уровни вверх/вниз), опциональные P1-линии и рамки, а также «overlay» — чёрные
New Trend Stage
Alexandr Lapin
Индикаторы
New Trend Stage— это уникальный индикатор нового поколения, создающий динамические проекции рыночного движения на основе реальных данных текущего дня. Это не классические  каналы. Это — улучшенная система авторской геометрии, построенная на принципах временных смещений, динамики диапазонов и адаптивных уровней. Индикатор автоматически определяет, вычисляет реальный диапазон за последние N часа относительно каждого экстремума и строит точные направленные проекции будущего движения цены. Это даё
New Trend Stage 2
Alexandr Lapin
Индикаторы
New Trend Stage— это уникальный индикатор нового поколения, создающий динамические проекции рыночного движения на основе реальных данных текущего дня. Это не классические  каналы. Это — улучшенная система авторской геометрии, построенная на принципах временных смещений, динамики диапазонов и адаптивных уровней. Индикатор автоматически определяет, вычисляет реальный диапазон за последние N часа относительно каждого экстремума и строит точные направленные проекции будущего движения цены. Это даёт
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