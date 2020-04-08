Imbalance Volume Trend

Imbalance Volume Trend — это профессиональный индикатор для MetaTrader, который сочетает в себе поиск зон имбаланса / Fair Value Gap (FVG), анализ дисбаланса объёмов и построение тренда на основе имбалансов.

Индикатор автоматически находит бычьи и медвежьи FVG-зоны, рисует их на графике в виде цветных прямоугольников и рассчитывает процент перевеса объёма покупателей над продавцами (или наоборот) на прорывной свече, которая образовала имбаланс. Дополнительно он строит тренд имбалансов и отмечает смену тренда стрелками, а также может отправлять алерты, push-уведомления и письма на email.

Как индикатор находит и рисует имбалансы

Для каждой тройки свечей индикатор проверяет, образовался ли ценовой разрыв, вызванный сильным направленным движением:

  • Бычий имбаланс

    • Прямоугольник рисуется от максимума первой свечи до минимума третьей свечи.

    • Вторая (центральная) свеча — прорывная, именно она «пробивает» незаполненное пространство между первой и третьей свечами.

  • Медвежий имбаланс

    • Прямоугольник рисуется от минимума первой свечи до максимума третьей свечи.

    • Вторая свеча — прорывная вниз.

Отображаются только те имбалансы, которые проходят фильтр минимальной высоты, если он включён (по пунктам, в процентах или по значению ATR).

Все зоны формируются только после закрытия третьей свечи и не перерисовываются.

Расчёт дисбаланса объёмов

Ключевая уникальная особенность Imbalance Volume Trend — для каждой прорывной свечи, на которой образовался имбаланс, индикатор считает процент перевеса объёма:

  • Покупателей над продавцами — для бычьих имбалансов

  • Продавцов над покупателями — для медвежьих имбалансов

Для расчёта используются объёмы свечей младшего таймфрейма или тиковые объёмы (в зависимости от инструмента и настроек).

Возле каждой свечи имбаланса индикатор рисует текстовую метку с процентом перевеса, окрашенную в соответствующий цвет (бычий/медвежий).

Пример:

  • Метка 73% рядом с бычьим имбалансом показывает, что на этом импульсе покупатели доминировали по объёму на 73%.

  • Метка 82% рядом с медвежьим имбалансом указывает на сильное продавливание рынка продавцами.

Это позволяет отфильтровать слабые зоны и сконцентрироваться только на тех имбалансах, где в рынок заходил действительно агрессивный участник.

Логика тренда имбалансов

Вторая уникальная часть индикатора — модуль Imbalance Trend, который строит тренд на основе последовательности имбалансов.

Принцип работы:

  1. Пока появляются новые имбалансы в одном направлении (бычьи или медвежьи), текущий тренд имбалансов продолжается.

  2. Смена тренда происходит, когда:

    • Появляется новый имбаланс противоположного направления, и

    • Тело этого нового имбаланса пробивает определённый уровень последнего имбаланса текущего тренда.

  3. Уровень пробоя задаётся параметром Breakout Level [0.0...1.0]:

    • 0.0 — ближний экстремум тела имбаланса

    • 1.0 — дальний экстремум тела имбаланса

    • Промежуточные значения позволяют регулировать, насколько сильным должен быть встречный имбаланс для смены тренда.

  4. Для фиксации пробоя можно использовать:

    • только цены Close, либо

    • High/Low (параметр Breakout Price Type).

При смене тренда индикатор рисует стрелку определённого цвета и направления, сигнализируя о новом тренде имбалансов.

Сигналы и практическое применение

Варианты использования Imbalance Volume Trend:

  • Работа по тренду:
    Торговать только в направлении текущего тренда имбалансов, используя стрелки как подтверждение смены тренда.

  • Вход от откатов:
    Ждать возврата цены в сильную зону имбаланса с высоким перевесом объёмов (например, >70–80%) по направлению тренда.

  • Фильтрация разворотов:
    Реагировать только на те противоположные имбалансы, которые пробивают более глубокие уровни тела предыдущего имбаланса (выше значение Breakout Level).

  • Подтверждение объёмом:
    Игнорировать слабые зоны с низким процентом перевеса и фокусироваться на мощных импульсах.

Индикатор подходит для работы на любых таймфреймах и инструментах (Forex, индексы, металлы, криптовалюты, акции), где доступны объёмы или тиковый объём.

