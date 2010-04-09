Clock Et Mt5

Простые часы восточного времени (ET) на вашем графике, автоматически синхронизированные с часами работы американского рынка. Обновление каждую секунду.

Full description:
ClockET — Лёгкий индикатор, отображающий текущую дату и время по восточному времени США (ET) прямо на графике, чтобы вы всегда точно знали, на каком этапе находится американская сессия — без ручных расчётов часовых поясов.

Что отображается

• Часы в реальном времени — День, месяц, дата и время по ET, обновление каждую секунду (например, "Thu Jul 24  07:36:45 ET")
• Центрированная метка — Отображается внизу графика, автоматически центрируется при изменении размера графика
• Автоопределение перехода на летнее время — Автоматическое переключение между EDT (UTC-4) и EST (UTC-5) по официальному графику перехода на летнее время в США (2-е воскресенье марта — 1-е воскресенье ноября) — не требуется ручная настройка дважды в год

Настройки

• Размер шрифта, цвет шрифта, название шрифта — Настройка внешнего вида часов
• Смещение по Y — Вертикальное положение от низа графика
• Auto DST — Включение/выключение автоматического определения EDT/EST
• Ручное смещение ET — Опциональное фиксированное смещение UTC, используется только при отключённом Auto DST

Поддерживаемые платформы

• MetaTrader 5 (ClockET.mq5)
• MetaTrader 4 (ClockET.mq4)

Обновления данных

• Каждую секунду, на основе серверного времени вашего брокера (TimeGMT)
• Без email, без лицензии, без подписки — просто прикрепите к любому графику

Настройка

1. Прикрепите индикатор к любому графику
2. Оставьте "Auto DST" включённым (по умолчанию) для автоматического, всегда точного времени ET
3. При желании настройте размер шрифта, цвет и позицию

Почему это важно

Открытие, закрытие американского рынка и ключевые экономические публикации назначаются по восточному времени. Наличие всегда точных часов ET на графике — с автоматической коррекцией на летнее время — избавляет от догадок и предотвращает пропуск сессий из-за ошибок с часовым поясом или переходом на летнее время.

Рекомендуем также
Weis Waves
Flavio Javier Jarabeck
2.83 (18)
Индикаторы
The original author is David Weis, an expert in the Wyckoff Method. The Weis Wave is a modern adaptation of the 1930's Wyckoff Method, another expert in Tape Reading techniques and Chart Analysis. Weis Waves takes market volume and stacks it into waves according to price conditions giving the trader valuable insights about the market conditions. If you want to learn more about this subject you can find tons of videos in YouTube. Just look for "The Wickoff Method", "Weis Wave" and "Volume Spread
FREE
Server Clock
Flavio Javier Jarabeck
5 (5)
Утилиты
Many friends asked me for a simple, non-obtrusive, resource-friendly clock to track the time during their trades. It seems pretty obvious, but it is a must-have for those trading the market manually, waiting for the Market News, or just to visually know what time it is... Trading is an absorbing endeavor! So, here it is... Totally configurable, including Font Type, Font Size and Chart Location: Upper Left/Center/Right OR Lower Left/Center/Right, with a little twist of adjusting the Offset, just
FREE
TradeForge Pro
Mohd Feroze
Утилиты
TradeForge Pro – Trade Management Dashboard TradeForge Pro is a trade management utility designed for traders who want precise control over stop loss/take profit handling, position grouping, and trade execution. It provides an on-chart interface that allows Stop Loss and Take Profit levels to be managed virtually rather than sent directly to the broker ("Ghost Levels"), along with tools for managing multiple positions and trailing logic. It is designed for both scalpers requiring fast manual exe
Renko Indicator MT5
Mohammed Kaddour
Индикаторы
A Renko Tick chart based on continuously adjusting percentage. Live Renko bricks formed by tick data Adjustable brick width expert for indicator attached Scalp with a Renko, get weird. The settings can and will break the script if you turn them up too high. Turning off outline mode will not look as nice, but can potentially allow for a larger number of bricks.
FREE
Time and Sales Tick
Pablo Filipe Soares De Almeida
Индикаторы
Time & Sales Tick Indicator — это индикатор для MetaTrader 5, который отображает информацию о тиках в режиме реального времени. Он показывает цену, объем тиков и время на графике, помогая анализировать активность рынка. Функциональные возможности Отображает данные тиков, включая цену, объем и время, в панели на графике. Группирует тики по заданным пользователем интервалам, используя цветовое кодирование (зеленый — рост, красный — падение). Панель можно разместить в любом углу графика, регулируя
Aggression Volume Profile
Edson Cavalca Junior
4.55 (11)
Индикаторы
This indicator plots the volume profile by Price on the chart There are 5 ways to view it: By Total Volume Traded (Premium Version); Volume Ticks(Forex) Separated by Buyers and Sellers (Premium Version); Buyers Only (Premium Version); Sellers Only (Premium Version); Business balance (Buyers - Sellers) (Premium Version); . It is possible to select how many days the profiles will be calculated.( Premium Version) On the current day it recalculates the histogram data for each new candlestick.
FREE
Visual Heatmap Book Analyzer
Alexandre Moraes De Souza Lima
Индикаторы
Visual Heatmap Book Analyser This indicator monitors the market liquidity and generates colors based on order patterns, quantities, and renewal activities in the book. This allows you to visualize the order flow and identify areas of high and low liquidity and activity. The indicator uses machine learning techniques to analyze the order behavior in the book, enabling it to detect patterns and trends in orders, allowing you to make informed decisions about your trading operations. The color pale
Donchian Breakout And Rsi
Mattia Impicciatore
4.5 (2)
Индикаторы
Общее описание Этот индикатор — усовершенствованная версия классического канала Дончия с добавлением практических функций для реальной торговли. Помимо стандартных трёх линий (верхняя, нижняя и средняя), система определяет пробои и отображает их на графике стрелками, показывая только линию, противоположную текущему направлению тренда для более чистого восприятия. Индикатор включает: Визуальные сигналы : цветные стрелки при пробое Автоматические уведомления : всплывающие окна, push и email Фильтр
FREE
Big Player Candles
Flavio Javier Jarabeck
4.91 (23)
Индикаторы
If you heard about The Wyckoff Method, Volume Spread Analysis, etc... You are probably searching for the candlestick indicator that shows you the Volume spread all over the current bar, signaling every types of market status... You can control the several Market Levels with custom colors... It is up to you to decide how to use it. Our job is provide you with the indicator... If you like this indicator, all I am asking is a little Review (not a Comment, but a REVIEW! )...    This will mean A LO
FREE
Value Chart Candlesticks
Flavio Javier Jarabeck
4.57 (14)
Индикаторы
The idea of a Value Chart indicator was presented in the very good book I read back in 2020 , " Dynamic Trading Indicators: Winning with Value Charts and Price Action Profile ", from the authors Mark Helweg and David Stendahl. The idea is simple and the result is pure genius: Present candlestick Price analysis in a detrended way! HOW TO READ THIS INDICATOR Look for Overbought and Oversold levels. Of course, you will need to test the settings a lot to find the "correct" one for your approach. It
FREE
The Ultimate Risk Calculator
Elias Jose Vielma Molina
Утилиты
Risk Calculator EA – Utility for Precise Trade Sizing If you find this tool useful consider to  Buy me a coffee!   The Ultimate Risk Calculator is a lightweight in-chart Expert Advisor (EA) designed to help you easily and quickly calculate position size and set stop-loss / take-profit levels with full control over risk management directly on the chart. What it does? It turns manual risk decisions into fast, visual, and accurate calculations. You draw or adjust the Entry, Stop-Loss and Take-P
FREE
BoletaMiniPanel
PATRICK ANTONIO MORELO A.
5 (4)
Утилиты
Simple panel with  Stop loss (Loss), Stop gain (Gain) , Trailing stop (TS) and Breakeven (BE-P). Lot is the number of contracts to be traded. Gain is the number, in points, that the stop gain will be positioned. If you don't want to put stop gain, just put 0 (zero) in place and when you open the order it won't have this stop. Loss is the number, in points, that the stop loss will be placed. If you don't want to put stop loss, just put 0 (zero) in place and when you open the order it won't ha
FREE
Double TMA with Reversal Zones
Clayton Prickett
4.45 (11)
Индикаторы
Note from Developer: This is the lite version of the Double TMA with Bands Indicator. You can find the paid version that comes with alerts and on screen signal arrows built in here . I will also be selling an EA based on this trading system soon once all backtesting and optimization have been completed. Unlock your trading potential with the Double TMA Indicator with Reversal Detection! Designed for swing and reversal trading, this versatile tool integrates two Triangular Moving Averages (
FREE
Accumulated Aggression
Edson Cavalca Junior
Индикаторы
The indicator measures the accumulated balance of aggression. The formula is as follows:  Accumulated   = Previous Candle Accumulated + Purchase Volume - Sales Volume. Know our products    *** Did you like the product? Then, help us doing review in the " Reviews " tab. The indicator sends information to your email or cell phone when the accumulated balance changes direction. Example : Accumulated seller becomes a buyer. Note : It is recommended to use the default configuration and VPS valu
Renko Chartt
George Njau Ngugi
Индикаторы
Smart Adaptive Renko Pro – Dynamic ATR & Fixed Box Renko Indicator Smart Adaptive Renko Pro is a powerful non-time-based Renko indicator designed to eliminate market noise and reveal true price momentum with precision. Unlike standard chart candles, this indicator builds Renko bricks based purely on price movement — helping traders focus on trend strength, reversals, and clean breakout structures. Key Features Adaptive ATR-Based Box Size (Auto-adjusts to market volatility) Fixed Pip Box M
Painel Nelogica ChartTrading
Tiago Silvano Souza Felipe
Утилиты
Painel Profit — это торговая панель для MetaTrader 5, созданная для упрощения ручного исполнения сделок и визуального управления ордерами прямо на графике. Принцип работы прост: трейдер выбирает инструмент, таймфрейм, объем, тип входа и стратегию выхода. На основе этих команд панель отправляет или организует сделку через интерфейс, отображая на графике уровни входа, take profit и stop loss для визуального контроля. Этот продукт не является сигнальным роботом и не принимает торговые решения за по
LT Candle Time with Alert MT5
Thiago Duarte
5 (9)
Утилиты
This indicator show the candle remaining time on the chart and/or in the corner of the window. It also display notificaton (popup and push) when a new candle is formed (optional). You configure the timer on candles and at chart corner. I don't need to explain the functions because are very simple. MT4 version:  https://www.mql5.com/en/market/product/38677 Any doubt or suggestion please contact us. Enjoy! This is a free indicator, but it took hours to develop. If you want to pay me a coffee, I a
FREE
LT Donchian Channel
Thiago Duarte
4.86 (7)
Индикаторы
Donchian Channel is an indicator created by Richard Donchian. It is formed by taking the highest high and the lowest low of the last specified period in candles. The area between high and low is the channel for the chosen period. Its configuration is simple. It is possible to have the average between the upper and lower lines, plus you have alerts when price hits one side. If you have any questions or find any bugs, please contact me. Enjoy!
FREE
Bar Countdown
Mario Antonio Oliveira
4.9 (10)
Индикаторы
Bar Countdown is a simple indicator for MetaTrader 5 that shows the time remaining of the each candle. It can be placed in any corner of the chart or near of the price close and it'll help you to know if the current candle is ending. Choose the counter format between HR:MIN:SEC and MIN:SEC It is so easy to use, configure the color, size and counter position on the chart and that's it!!! The Countdown starts now! Updates: 2021/02/28; v1.0: Initial release 2021/03/16; v1.1: Minor code changes   
FREE
MSX Hybrid Heiken Scalper
Som Prakash Gehlot
5 (1)
Индикаторы
MSX Hybrid Heiken Scalper Overview MSX Hybrid Heiken Scalper is a MetaTrader 5 indicator based on a modified Heiken Ashi methodology with closed-bar smoothing. The indicator is designed to display trend direction through color-coded candles while reducing sensitivity to short-term market fluctuations. All calculations are performed using completed candles, allowing historical values to remain fixed after bar close. Features • Modified Heiken Ashi calculation • Closed-bar processing • Color-code
FREE
Phoenix Delta Volume
Nigel Nii Darku Narnor Darko
Индикаторы
This is the Phoenix Institutional SMC Dashboard (Emerald-Teal Edition). It is engineered to provide retail traders with the same "Volume-at-Price" clarity used by institutional desks. Below is a full breakdown of the benefits, the high-confluence logic for entries, and how to manage your trades using the current visual engine. Strategic Benefits to the User Sentiment over Price: Most indicators only look at where the price is. This dashboard tells you how much effort (Volume Delta) was required
FREE
Boleta TPSL Mini indice Mini Dolar Brasil
Carlos Ignacio Rincones Pons
Утилиты
Boleta de negociação, adiciona automáticamente as ordens Take Profit e Stop Loss quando excutada uma ordem de compra ou venda. Ao apertar as teclas de atalho (A, D, ou TAB), serão inseridas duas linhas de pre-visualização, representando as futuras ordens de take profit (azul) e stop loss (vermelho), as quais irão manter o distanciamento especificado pelo usuário. Ditas ordens só serão adicionadas ao ser executada a ordem inicial. Ao operar a mercado, as ordens pendentes de take profit, e stop lo
Ticks Downloader for MT5
Mounir Cheikh
Утилиты
This tool allows you to export Ticks for any financial instrument available in MetaTrader 5. You can download multiple symbols into the same CSV file. You can also schedule the download frequency (every 5 minutes, 60 minutes, etc.). There is no need to open multiple charts to get the latest data—the tool downloads the data directly. The CSV file will be stored in the following folder: \MQL5\Files . How it works Select the symbols to download: Click an item to select or deselect it. Enter the CSV
FREE
LT Volume
Thiago Duarte
4.73 (15)
Индикаторы
LT Volume — это естественная эволюция классического индикатора объёма для MetaTrader 5. Он разработан для гораздо более интеллектуального и динамичного анализа потока, выходя далеко за рамки традиционных ограниченных столбцов и предоставляя мощный набор функций для усиления вашего институционального анализа. Идеально подходит для отслеживания ликвидности и обнаружения точек истощения или пробоев (breakouts). Индикатор делает визуальное взаимодействие с графиком намного более плавным. Основные
FREE
EA Renko Generator
Thiago Lopes
Утилиты
- EA Renko Generator – Caicai Trader The EA Renko Generator is a MetaTrader 5 utility designed to create Renko charts from real-time price data. This Expert Advisor builds bricks based on price variation rather than time, offering a cleaner, noise-free alternative for market visualization. - Requirements The EA must be running on a M1 (1-minute) chart. The asset must be receiving active ticks (market open or available data). - How It Works The EA continuously monitors the asset's price flow and
FREE
HTF Candles Nika
Nik Andersen
Индикаторы
HTF Candles Nika накладывает свечи с более высокого таймфрейма прямо на текущий график в MetaTrader 5. Это позволяет видеть мультитаймфреймовую картину без переключения между графиками. Основные возможности - Отображает свечи высшего таймфрейма в виде прямоугольников с тенями на текущем графике - Поддерживает режимы отображения: стандартные свечи и Хейкен Аши - Обратный отсчёт до закрытия текущей HTF-свечи в реальном времени - Настраиваемые цвета для бычьих и медвежьих свечей - Автоматический
FREE
Dynamic Market Profile Pro
Thiago Pereira Pinho
Индикаторы
Вот краткая, практичная и удобная версия описания на русском языке для публикации на MQL5: Dynamic Market Profile (DMP) — Настраиваемые профили объема Dynamic Market Profile позволяет мгновенно и вручную анализировать профиль объема любого участка графика. Больше не нужно ограничиваться жесткими рамками дневных или недельных профилей — вы сами выбираете конкретное движение, консолидацию или волну тренда для анализа. Индикатор позволяет одновременно строить до 5 независимых зон с помощью интеракт
FREE
Weis Waves RSJ
JETINVEST
4.64 (11)
Индикаторы
The Weis Waves RSJ Indicator sums up volumes in each wave. This is how we receive a bar chart of cumulative volumes of alternating waves. Namely the cumulative volume makes the Weis wave charts unique. It allows comparing the relation of the wave sequence characteristics, such as correspondence of the applied force (expressed in the volume) and received result (the price progress). If you still have questions, please contact me by direct message:  https://www.mql5.com/en/users/robsjunqueira/
FREE
Mini Chart Indicators
Flavio Javier Jarabeck
Индикаторы
The Metatrader 5 has a hidden jewel called Chart Object, mostly unknown to the common users and hidden in a sub-menu within the platform. Called Mini Chart, this object is a miniature instance of a big/normal chart that could be added/attached to any normal chart, this way the Mini Chart will be bound to the main Chart in a very minimalist way saving a precious amount of real state on your screen. If you don't know the Mini Chart, give it a try - see the video and screenshots below. This is a gr
Local Trade Copier and Safety Manager
Mattia Favaro
Утилиты
Описание продукта Local Trade Copier and Safety Manager — это передовой инструмент, разработанный для сверхбыстрого копирования сделок между различными терминалами MetaTrader 5, расположенными на одном ПК или VPS. В отличие от облачных систем, данное программное обеспечение использует локальное взаимодействие через бинарные файлы, что гарантирует минимальную задержку и полную безопасность данных. Эксклюзивная технология синхронизации SL/TP Что отличает этот советник от всех остальных копировщико
FREE
С этим продуктом покупают
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.41 (215)
Утилиты
Помогает рассчитать риск на сделку, простая установка нового ордера с помощью линий, управление ордерами с функциями частичного закрытия, 7 типов трейлинг-стопа и другие полезные функции. Дополнительные материалы и инструкции Инструкция по установке - Инструкция к приложению - Пробная версия приложения для демо счета Функция Линии   - отображает на графике линию открытия, стоп-лосс, тейк-профит. С помощью этой функции легко установить новый ордер и увидеть его дополнительные характеристики пе
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.98 (668)
Утилиты
Добро пожаловать в Trade Manager EA — лучший инструмент для управления рисками, предназначенный для упрощения, точности и эффективности торговли. Это не просто инструмент для размещения ордеров; это комплексное решение для удобного планирования торгов, управления позициями и усиленного контроля над рисками. Независимо от того, начинающий вы трейдер, опытный специалист или скальпер, нуждающийся в быстром исполнении, Trade Manager EA адаптируется к вашим потребностям и работает с любыми активами:
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.97 (144)
Утилиты
Опыт экстремально быстрого копирования сделок с помощью Local Trade Copier EA MT5 . Благодаря простой установке в течение 1 минуты этот копировщик сделок позволяет вам копировать сделки между несколькими терминалами MetaTrader на одном компьютере с Windows или на Windows VPS с крайне быстрыми скоростями копирования менее 0.5 секунды. Независимо от того, новичок вы или профессиональный трейдер, Local Trade Copier EA MT5 предлагает широкий спектр опций, чтобы настроить его под ваши конкретные по
Point of Control Breakout Buy Sell Signal
Abdul Jalil
5 (4)
Утилиты
================================================================================ POC BREAKOUT - V20.72. Full Professional Grade Toolkit ================================================================================ POC Breakout is a full MetaTrader 5 trading dashboard for discretionary traders who want breakout signals, Point of Control (POC) context, volume profiles, order flow, market structure, news, alerts, and advanced trade planning in one professional workspace. Attached directly to you
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.88 (166)
Утилиты
Trade Panel — это многофункциональный торговый помощник. Приложение содержит более 50 торговых функций для ручной торговли и позволяет автоматизировать большинство торговых операций. Перед покупкой вы можете протестировать демоверсию на демо-счете. Скачать пробную версию приложения для демонстрационного аккаунта: https://www.mql5.com/ru/blogs/post/750864 . Полная инструкция здесь . Торговля. Позволяет совершать торговые операции в один клик: Открыть отложенные ордера и позиции с автоматическим р
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (30)
Утилиты
Бета-версия Telegram to MT5 Signal Trader почти готов к официальному альфа-релизу. Некоторые функции все еще находятся в разработке, и вы можете столкнуться с небольшими ошибками. Если вы заметите проблемы, пожалуйста, сообщите о них, ваша обратная связь помогает улучшать программное обеспечение для всех. Telegram to MT5 Signal Trader — мощный инструмент, который автоматически копирует торговые сигналы из каналов и групп Telegram прямо в ваш счёт MetaTrader 5 . Поддерживаются как публичные, так
FarmedHedge Pair Trading Dashboard
Tanapisit Tepawarapruek
5 (3)
Утилиты
Farmed Hedge Yield Farming | All Markets (Manual - Hybrid - Semi/Automated EA) MULTI-ASSET SUPPORT Trade any asset available on your broker - Forex: Major, Minor, Exotic pairs - Crypto: BTC, ETH, XRP, SOL, BNB - Stocks: Apple, Tesla, Amazon, Google, etc. - Commodities: Gold, Silver, Oil, Gas - Indices: US30, NAS100, SPX500, DAX40 - Any CFD your broker offers VERIFIED TRADING RESULTS - Farmed Hedge Yield Axi Copy:  https://www.mql5.com/en/signals/2356376 - Farmed Hedge Yield Exn Copy:   https:/
Telegram to MT5 MultiChannel Copier
Sergio Marquez Uroz
5 (4)
Утилиты
Telegram to MT5 Multi-Channel Copier автоматически копирует торговые сигналы из ваших Telegram-каналов напрямую в MetaTrader 5. Никаких ботов, никаких браузерных расширений, никакого ручного копирования. Вы получаете сигнал в Telegram, и советник открывает сделку на вашем терминале за несколько секунд. Продукт включает два компонента: приложение для Windows, которое слушает ваши Telegram-каналы, и этот советник, который исполняет сигналы на терминале MT5. Также доступна версия для MT4. Руководст
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.97 (35)
Утилиты
Профессиональный копировщик сделок для MetaTrader 5 Быстрый, профессиональный и надежный копировщик сделок для MetaTrader . COPYLOT позволяет копировать сделки Forex между терминалами MT4 и MT5 с поддержкой счетов Hedge и Netting . Версия COPYLOT для MT5 поддерживает: - MT5 Hedge → MT5 Hedge - MT5 Hedge → MT5 Netting - MT5 Netting → MT5 Hedge - MT5 Netting → MT5 Netting - MT4 → MT5 Hedge - MT4 → MT5 Netting Версия MT4 Полное описание + DEMO + PDF Как купить Как установить Как получить файлы жур
Premium Trade Manager
Daniel Stein
5 (4)
Утилиты
Premium Trade Manager - Торговая панель со встроенным коучем Premium Trade Manager помещает торгового коуча прямо в ваш график, а под ним работает полноценный движок исполнения. Настройте сделку так, как вы всегда это делаете, затем позвольте Max, вашему ИИ-наставнику по трейдингу, прочитать именно эту настройку с учётом вашего живого счёта и дать чёткое заключение до того, как вы входите: соответствует ли стоп дисциплинированному подходу, разумен ли риск, не выходит ли высоковолатильный релиз ч
HINN MagicEntry Extra
ALGOFLOW OÜ
4.75 (16)
Утилиты
ВРЕМЕННАЯ СКИДКА  -40% !    Всего $30 вместо $50 за бессрочную версию!   Максимальный реальный дисконт! ТОЛЬКО ДО 22/08 HINN MAGIC ENTRY - лучший инструмент для входа и менеджмента позиций! Выставляет ордера через выбор уровня на графике! полное описание    ::    demo-версия    ::   60-sec-video-description Основные функции: - Рыночные, лимитные и отложенные ордера -  Автоматический подсчет лоттажа  -  Автоматический учет спреда и комиссий -  Неограниченное количество промежуточных тейков для
Order flow footprint chart
Abdul Jalil
4.4 (5)
Утилиты
Footprint Chart Pro — Professional OrderFlow EA for MetaTrader 5 Version 6.34 | Professional tool for real traders | Institutional-Grade Visualization DEMO USERS - PLEASE SELECT EVERY TICK / REAL TICK WHEN TESTING AND YOU HAVE DOWNLOADED HISTORICAL DATA. IF YOU SEE A WAITING SCREEN AND IT IS NOT DOWNLOADING, IT MEANS YOU HAVE LOW HISTORICAL DATA. TRY 1 MIN AND 5 MIN FIRST ON 1 DAY DATA. ONE DAY DATA SHOULD BE THE NEWEST AND MOST CURRENT DATE. PLEASE WAIT UNTIL THE MARKET HAS ROLLED OVER PERIOD.
Anchor Trade Manager
Kalinskie Gilliam
5 (6)
Утилиты
Anchor: The EA Manager Your EAs manage their own trades. Anchor manages the account around them. Anchor gives you one place to control your EAs, manage risk and decide when trading is allowed. Any EA, any vendor, any broker or symbol. No source-code changes required. The Problem Most EAs only know what they are doing. They cannot see when another EA is already trading, when several EAs open and are stacking risk or when the account has reached your loss limit. Even using just one EA, it may not
Trade copier MT5
Alfiya Fazylova
4.57 (51)
Утилиты
Trade Copier — это профессиональная утилита, предназначенная для копирования и синхронизации сделок между торговыми счетами. Копирование происходит от счета/терминала поставщика к счету/терминалу получателя, которые установлены на одном компьютере или vps. АКЦИЯ - Если вы уже приобрели "Trade copier MT5", вы можете получить "Trade copier MT4" бесплатно (для копирования MT4 > MT5 и MT4 < MT5). Для получения более подробной информации об условиях, пожалуйста, свяжитесь с нами через личные сообщени
Telegram To MT5 Ultra
Mirel Daniel Gheonu
5 (3)
Утилиты
Telegram To MT5 — копировщик сигналов Превратите торговые сигналы из ваших Telegram-каналов в реальные ордера MT5 — автоматически, на любом количестве счетов, с полным контролем над риском и правилами. Telegram To MT5 связывает VIP / сигнальные каналы, на которые вы уже подписаны в Telegram, с вашим терминалом MetaTrader 5. Бесплатное приложение-компаньон для ПК читает сообщения (даже из каналов, которые не допускают ботов), а этот советник исполняет их на вашем счёте — применяя ваши настройки р
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.95 (132)
Утилиты
Trade Dashboard simplifies how you open, manage, and control your trades, with built-in lot size calculation. It allows you to execute trades, manage risk, and control positions directly on the chart, with tools such as partial close, breakeven, and trailing stop. Designed to reduce manual work and help you stay focused on your trading decisions. A demo version is available for testing. Detailed explanations of features are provided within the MQL5 platform. Installation instructions are include
Adam FTMO MT5
Vyacheslav Izvarin
5 (2)
Утилиты
ADAM EA Special Version for FTMO Please use ShowInfo= false for backtesting ! Our 1st EA created using ChatGPT technology Trade only GOOD and checked PROP FIRMS  Default parameters for Challenge $100,000 Tested on EURUSD and GBPUSD only  Use 15MIN Time Frame Close all deals and Auto-trading  before Weekend at 12:00 GMT+3  Friday For Prop Firms MUST use special Protector  https://www.mql5.com/en/market/product/94362 --------------------------------------------------------------------------------
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (43)
Утилиты
Внимание: Ознакомиться с работой программы можно с помощью бесплатной версии  YuClusters DEMO . YuClusters это профессиональная система анализа рынка. Для трейдера открываются уникальные возможности анализа потока ордеров, объемов торговли, движения цены используя различные графики, профили, индикаторы, графические объекты. YuClusters оперирует данными на основе ленты сделок или тиковой информации, в зависимости от того, что доступно в котировках финансового инструмента.  YuClusters позволяет с
Power Candles Scanner
Daniel Stein
5 (1)
Утилиты
Power Candles Strategy Scanner — самооптимизирующийся инструмент для поиска настроек по нескольким инструментам Power Candles Strategy Scanner использует тот же самооптимизирующийся движок, что и индикатор Power Candles — для всех символов в вашем Market Watch, одновременно. На одной панели отображается информация о том, какие символы в данный момент являются статистически торгуемыми, какая стратегия выигрывает на каждом из них, оптимальная пара Stop Loss / Take Profit, а также отправляется увед
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
4.96 (48)
Утилиты
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
Entry In The Zone with SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.83 (6)
Утилиты
Welcome to ENTRY IN THE ZONE WITH SMC MULTI TIMEFRAME Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe is a real-time market analysis tool based on Smart Money Concepts (SMC), designed to analyze market structure, price direction, and key trading zones. It supports both Single-Timeframe Analysis and Multi-Timeframe Analysis, providing a clearer view of the overall market structure across multiple timeframes, with real-time BUY / SELL signals that do not repaint. It is designed to help filter trading op
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.59 (74)
Утилиты
Торговая панель для MetaTrader 5 — профессиональная торговля в один клик с графика и клавиатуры Мощная торговая панель для активного ручного трейдинга, которая позволяет открывать, сопровождать и закрывать сделки значительно быстрее и удобнее, чем стандартными средствами MetaTrader. Панель создана для тех, кто хочет получить полный контроль над позициями, ордерами, прибылью и торговыми сценариями в одном рабочем пространстве. Это не просто вспомогательная утилита. Это полноценный торговый интер
EA Auditor
Stephen J Martret
5 (4)
Утилиты
EA Auditor is an independent analysis tool for traders evaluating Expert Advisors and trading signals on MetaTrader 5. It audits backtest reports, reviews posted developer signals, and cross-verifies the two against each other to help traders assess strategies before committing capital. The MQL5 market offers a wide range of Expert Advisors from many developers, with varying approaches, quality, and transparency. EA Auditor provides a consistent, data-driven framework for reviewing them, answer
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (8)
Утилиты
Скачать рабочую демо-версию Copy Cat More (Копи Кэт Мор) — копировщик сделок (Trade Copier) MT5 — это локальный копировщик сделок и полноценная система управления рисками и исполнения, созданная для современных торговых задач. От челленджей проп-фирм (prop firm) до управления личным портфелем — он адаптируется к любой ситуации благодаря сочетанию надёжного исполнения, защиты капитала, гибкой настройки и продвинутой обработки сделок. Копировщик работает в обоих режимах — Мастер (Master, отправи
Timeless Charts
Samuel Manoel De Souza
5 (7)
Утилиты
Timeless Charts is an all-in-one trading utility for professional traders. It combines custom chart types such as Seconds Charts and Renko with advanced order flow analysis using Footprints , Clusters , Volume Profiles , VWAP studies, and anchored analysis tools for deeper market insight. Trading and position management are handled directly from the chart through an integrated trade management panel , while Market Replay and Virtual Accounts provide environments for practicing trading skills and
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.23 (30)
Утилиты
Trade Manager, который поможет вам быстро входить и выходить из сделок, автоматически рассчитывая риск. Включает функции, которые помогут предотвратить чрезмерную торговлю, торговлю из мести и эмоциональную торговлю. Сделками можно управлять автоматически, а показатели эффективности счета можно визуализировать в виде графика. Эти функции делают эту панель идеальной для всех трейдеров, занимающихся ручной торговлей, и помогают улучшить платформу MetaTrader 5. Многоязычная поддержка. Версия для МТ
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.78 (23)
Утилиты
Этот продукт фильтрует всех экспертных советников и ручные графики во время новостей, так что вам не нужно беспокоиться о внезапных скачках цены, которые могут разрушить ваши ручные торговые настройки или сделки, введенные другими экспертными советниками. Этот продукт также поставляется с полной системой управления ордерами, которая может обрабатывать ваши открытые позиции и ордера на ожидание перед выпуском новостей. После покупки   The News Filter   вам больше не придется полагаться на встроен
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.61 (18)
Утилиты
Seconds Chart - уникальный инструмент для создания секундных графиков в MetaTrader 5 . С помощью Seconds Chart вы можете построить график с таймфреймом, заданным в секундах, получая идеальную гибкость и точность анализа, недоступную на стандартных минутных или часовых графиках. Например, таймфрейм S15 обозначает график со свечами продолжительностью 15 секунд. Вы можете использовать любые индикаторы и советники с поддержкой пользовательских символов. Работать с ними так же удобно, как и на станда
MT5 To Telegram Signal Bridge
Inakis Srl
5 (2)
Утилиты
Улучшите свои торговые сигналы с нашим продвинутым Telegram Bridge EA Пора захватить аудиторию обновлениями торговли в реальном времени — профессиональными и визуально привлекательными. Свяжитесь со мной, чтобы увидеть демо и получить пробную версию Мы значительно инвестировали в удобные функции, которые создают уникальный опыт для клиентов и провайдеров.  SIGNAL BRIDGE способен доставлять на 100% КОПИР-СОВМЕСТИМЫЕ СИГНАЛЫ для всех бизнес-кейсов, даже обходя логику Metatrader там, где другие EA
Quant AI Agents
Ho Tuan Thang
5 (1)
Утилиты
Quant AI Agents are independent trading Expert Advisors. Instead of trading using a fixed strategy like other conventional EAs, Quant AI Agents   is a   multi-agent AI trading framework   that turns natural-language strategy prompts into live.  WANT THE SAME RESULTS AS MY LIVE SIGNAL?   Use the exact same brokers I do:   IC MARKETS , IC TRADING   .  Unlike the centralized stock market, Forex has no single, unified price feed.  Every broker sources liquidity from different providers, creating un
Другие продукты этого автора
Gex Order Book Gamma Exposure Levels MT4
Andrew Tsujiguchi
Утилиты
Уровни гамма-экспозиции (GEX) из данных опционов CBOE в реальном времени. ES, NQ, RTY, Gold. Обновление каждые 2 минуты. Full description: GammaOrderBook — Советник «всё в одном», загружает и отображает данные GEX в реальном времени прямо на графике. Отдельный индикатор не нужен. Что отображается • GEX Bars — Уровни гаммы Call/Put в виде горизонтальных баров, разделённые по источнику ETF/Index • Zero Gamma Line — Критический уровень смены направления хеджирования • Panorama V4 — Мультитаймфр
GammaOrderBook Gex Levels Sp500
Andrew Tsujiguchi
Утилиты
Уровни гамма-экспозиции (GEX) опционного рынка в реальном времени на графике SP500. Обновление каждые 30 минут. Full description: GammaOrderBook Free — Советник «всё в одном», загружает и отображает данные гамма-экспозиции (GEX) прямо на графике. Отдельный индикатор не нужен. Что отображается • GEX Bars — Уровни гаммы Call и Put в виде горизонтальных баров, разделённые по источнику ETF/Index (разные цвета) • Zero Gamma Line — Критический уровень смены направления хеджирования дилеров • Panora
FREE
Clock ET
Andrew Tsujiguchi
Утилиты
Простые часы восточного времени (ET) на вашем графике, автоматически синхронизированные с часами работы американского рынка. Обновление каждую секунду. Full description: ClockET — Лёгкий индикатор, отображающий текущую дату и время по восточному времени США (ET) прямо на графике, чтобы вы всегда точно знали, на каком этапе находится американская сессия — без ручных расчётов часовых поясов. Что отображается • Часы в реальном времени — День, месяц, дата и время по ET, обновление каждую секунду
FREE
GammaOrderBook Gex Levels for SP500
Andrew Tsujiguchi
Утилиты
Уровни гамма-экспозиции (GEX) опционного рынка в реальном времени на графике SP500. Обновление каждые 30 минут. Full description: GammaOrderBook Free — Советник «всё в одном», загружает и отображает данные гамма-экспозиции (GEX) прямо на графике. Отдельный индикатор не нужен. Что отображается • GEX Bars — Уровни гаммы Call и Put в виде горизонтальных баров, разделённые по источнику ETF/Index (разные цвета) • Zero Gamma Line — Критический уровень смены направления хеджирования дилеров • Panora
FREE
Gex Order Book Gamma Exposure Levels
Andrew Tsujiguchi
Утилиты
Уровни гамма-экспозиции (GEX) из данных опционов CBOE в реальном времени. ES, NQ, RTY, Gold. Обновление каждые 2 минуты. Full description: GammaOrderBook — Советник «всё в одном», загружает и отображает данные GEX в реальном времени прямо на графике. Отдельный индикатор не нужен. Что отображается • GEX Bars — Уровни гаммы Call/Put в виде горизонтальных баров, разделённые по источнику ETF/Index • Zero Gamma Line — Критический уровень смены направления хеджирования • Panorama V4 — Мультитаймфре
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв