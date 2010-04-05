RiskFrame Account Guard MT5

RiskFrame Account Guard для MetaTrader 5

Защита всего счёта от дневных убытков, просадки и чрезмерной экспозиции — для всех символов, всех magic-номеров, ручных сделок и других советников.

RiskFrame Account Guard контролирует весь торговый счёт и применяет выбранную защитную реакцию при срабатывании настроенного правила. Он работает с ручной торговлей, сторонними советниками, торговыми панелями и другими источниками ордеров. Он не открывает позиции и не генерирует сигналы.

Руководство: Открыть полное руководство RiskFrame Account Guard MT5

Основные принципы защиты

  • Охват всего счёта — лимиты дневного убытка, максимальной просадки, цели по прибыли и экспозиции применяются ко всем позициям и отложенным ордерам на счёте, а не только к одному magic-номеру.
  • Явный статус работоспособности защиты — если Algo Trading выключен, советник не может совершать торговые операции или отмена отложенного ордера завершается неудачей, Guard показывает DEGRADED вместо нормального статуса.
  • Сохраняемое состояние срабатывания — после срабатывания правила Daily, Max DD или Profit оно остаётся отмеченным в течение активного дня или периода, даже если плавающий P/L позже восстановится. Выбранный режим определяет, будет ли Guard только предупреждать, реактивно устранять новую экспозицию или полностью закрывать позиции. Текущий Day P/L остаётся видимым, а нарушенные лимиты — отмеченными.
  • Знаковая шкала TODAY — Daily Budget, текущий Day P/L и необязательный Profit Goal отображаются на одной шкале с центральной точкой. Отрицательный P/L движется к дневной границе, положительный — к цели.
  • Контролируемое усиление защиты — Alert (только предупреждение) → Lock (отмена новых отложенных ордеров и закрытие новой рыночной экспозиции после её появления; позиции, открытые на момент срабатывания, сохраняются) → Close (необязательное полное закрытие после AllowFlatten + сессионного ARM).
  • Состояние сохраняется после перезапуска — базовые значения, максимумы капитала и состояния срабатывания восстанавливаются после перезапуска терминала. Если состояние защиты нельзя безопасно восстановить, Guard сообщает DEGRADED.
  • Интерфейс, понятный с одного взгляда — панели в стиле топливных индикаторов, необязательная компоновка Axis Goal, буферная зона предупреждения, рамка состояния блокировки и справка прямо на графике.

Что защищается

  • Дневной убыток — в процентах и/или деньгах относительно капитала или баланса на начало дня (переключается).
  • Максимальная просадка — динамически от максимума капитала или статически от точки начала периода; период = Lifetime / Week / Month (Inputs). Отдельного периода Day нет — дневной лимит уже покрывает текущий день.
  • Дневная цель по прибыли — необязательный дневной порог, который запускает выбранную реакцию и остаётся сработавшим до следующего дневного сброса.
  • Экспозиция — максимальное число открытых позиций и/или максимальный суммарный объём в лотах (Settings → Limits; 0 = выключено). Lock/Close уменьшают только превышение по нарушившему лимит тикету/символу; Alert лишь предупреждает (без отмены или закрытия из-за экспозиции). При достижении лимита Lock/Close отменяют новые отложенные ордера. Подробности — в руководстве.
  • Буфер — настраиваемая зона предупреждения перед жёстким дневным лимитом (это предупреждение, а не второй автоматический жёсткий триггер).

Режимы действий

  1. Alert — уведомляет и отмечает состояние; ничего не отменяет и не закрывает.
  2. Lock — после срабатывания правила и пока действует блокировка отменяет новые отложенные ордера и закрывает новую рыночную экспозицию после её появления. Позиции, уже открытые на момент срабатывания, сохраняются (это не полное закрытие счёта). MetaTrader по-прежнему принимает нажатия Buy/Sell; Guard реагирует после факта.
  3. Close — выполняет ту же отмену отложенных ордеров и закрытие новой экспозиции, что и Lock, а также может полностью закрыть позиции по счёту, если включён AllowFlatten и для текущей сессии активирован ARM режима Close-all. Без ARM или при выключенном AllowFlatten режим Close работает как Lock. В строке состояния отображается CLOSE · NOT ARMED, поэтому это всегда видно.

Типичный порядок работы

  1. Прикрепите RiskFrame Account Guard только к одному графику (один Guard на счёт).
  2. Включите Algo Trading в терминале и разрешите Algo Trading для советника.
  3. Задайте Daily / Max DD / необязательный Profit, Buffer, Max pos и Max lots в Settings → Limits. При Profit > 0 интерфейс Goal по умолчанию использует Axis (переключатели Axis|Stacked и Style Classic|Charcoal). Выберите период Max DD в Inputs (Lifetime / Week / Month).
  4. Выберите Alert, Lock или Close. Для Close-all включите AllowFlatten в Inputs и активируйте ARM на графике.
  5. Проверьте выбранную реакцию на отдельном демо-счёте, при необходимости используя Practice Tools.
  6. Торгуйте как обычно — вручную или с другими советниками. Следите за индикаторами оставшегося запаса и строкой состояния.
  7. Если появляется LOCKED, ALERT или DEGRADED, сначала прочитайте причину в строке состояния и только потом решайте, стоит ли увеличивать риск.

Поддерживается

  • Платформа: MetaTrader 5 (X64 Regular).
  • Типы счетов: неттинг и хеджинг.
  • Рынки: Forex, металлы, индексы, CFD на криптовалюты и другие инструменты, поддерживаемые вашим MT5-брокером.
  • Тип продукта: утилита управления риском всего счёта. Она не открывает позиции и не генерирует сигналы; в зависимости от выбранного режима она может отменять ордера или закрывать позиции.

Важные примечания (обязательно прочитайте)

  • Guard действует реактивно в MetaTrader 5: он отменяет ордера и/или закрывает позиции после их появления. Он не может запретить каждое нажатие Buy/Sell непосредственно на стороне брокера.
  • Для Close-all требуются AllowFlatten (Inputs) и сессионный ARM. После перезапуска советника ARM не сохраняется.
  • Для Lock/Close должен быть включён Algo Trading. Если он выключен, Guard показывает DEGRADED — защита работает не полностью.
  • На одном счёте разрешён только один экземпляр Guard — подключение ко второму графику будет отклонено.
  • Practice Tools: необязательные элементы управления для демо-счёта позволяют имитировать достижение лимитов, не дожидаясь соответствующего рыночного P/L. В выбранном режиме они могут вызвать реальную отмену ордеров или закрытие позиций. Используйте их только на отдельном демо-счёте.
  • Поведение интерактивной панели нельзя полностью проверить в Strategy Tester — после покупки используйте демо-график.
  • Настраивайте лимиты в соответствии с правилами вашего брокера, программы счёта или политики управления риском.
  • Журнал аудита включается по желанию и предназначен для диагностики при обращении в поддержку.

Разработка: RiskFrame Account Guard активно поддерживается и обновляется.

Поддержка

Используйте раздел Comments на странице продукта или личные сообщения на MQL5.

История изменений

v1.0 — первый выпуск в Market.

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Внимание: Ознакомиться с работой программы можно с помощью бесплатной версии  YuClusters DEMO . YuClusters это профессиональная система анализа рынка. Для трейдера открываются уникальные возможности анализа потока ордеров, объемов торговли, движения цены используя различные графики, профили, индикаторы, графические объекты. YuClusters оперирует данными на основе ленты сделок или тиковой информации, в зависимости от того, что доступно в котировках финансового инструмента.  YuClusters позволяет с
Power Candles Scanner
Daniel Stein
5 (1)
Утилиты
Power Candles Strategy Scanner — самооптимизирующийся инструмент для поиска настроек по нескольким инструментам Power Candles Strategy Scanner использует тот же самооптимизирующийся движок, что и индикатор Power Candles — для всех символов в вашем Market Watch, одновременно. На одной панели отображается информация о том, какие символы в данный момент являются статистически торгуемыми, какая стратегия выигрывает на каждом из них, оптимальная пара Stop Loss / Take Profit, а также отправляется увед
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
4.96 (48)
Утилиты
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
Entry In The Zone with SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.83 (6)
Утилиты
Welcome to ENTRY IN THE ZONE WITH SMC MULTI TIMEFRAME Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe is a real-time market analysis tool based on Smart Money Concepts (SMC), designed to analyze market structure, price direction, and key trading zones. It supports both Single-Timeframe Analysis and Multi-Timeframe Analysis, providing a clearer view of the overall market structure across multiple timeframes, with real-time BUY / SELL signals that do not repaint. It is designed to help filter trading op
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.59 (74)
Утилиты
Торговая панель для MetaTrader 5 — профессиональная торговля в один клик с графика и клавиатуры Мощная торговая панель для активного ручного трейдинга, которая позволяет открывать, сопровождать и закрывать сделки значительно быстрее и удобнее, чем стандартными средствами MetaTrader. Панель создана для тех, кто хочет получить полный контроль над позициями, ордерами, прибылью и торговыми сценариями в одном рабочем пространстве. Это не просто вспомогательная утилита. Это полноценный торговый интер
EA Auditor
Stephen J Martret
5 (4)
Утилиты
EA Auditor is an independent analysis tool for traders evaluating Expert Advisors and trading signals on MetaTrader 5. It audits backtest reports, reviews posted developer signals, and cross-verifies the two against each other to help traders assess strategies before committing capital. The MQL5 market offers a wide range of Expert Advisors from many developers, with varying approaches, quality, and transparency. EA Auditor provides a consistent, data-driven framework for reviewing them, answer
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (8)
Утилиты
Скачать рабочую демо-версию Copy Cat More (Копи Кэт Мор) — копировщик сделок (Trade Copier) MT5 — это локальный копировщик сделок и полноценная система управления рисками и исполнения, созданная для современных торговых задач. От челленджей проп-фирм (prop firm) до управления личным портфелем — он адаптируется к любой ситуации благодаря сочетанию надёжного исполнения, защиты капитала, гибкой настройки и продвинутой обработки сделок. Копировщик работает в обоих режимах — Мастер (Master, отправи
Timeless Charts
Samuel Manoel De Souza
5 (7)
Утилиты
Timeless Charts is an all-in-one trading utility for professional traders. It combines custom chart types such as Seconds Charts and Renko with advanced order flow analysis using Footprints , Clusters , Volume Profiles , VWAP studies, and anchored analysis tools for deeper market insight. Trading and position management are handled directly from the chart through an integrated trade management panel , while Market Replay and Virtual Accounts provide environments for practicing trading skills and
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.23 (30)
Утилиты
Trade Manager, который поможет вам быстро входить и выходить из сделок, автоматически рассчитывая риск. Включает функции, которые помогут предотвратить чрезмерную торговлю, торговлю из мести и эмоциональную торговлю. Сделками можно управлять автоматически, а показатели эффективности счета можно визуализировать в виде графика. Эти функции делают эту панель идеальной для всех трейдеров, занимающихся ручной торговлей, и помогают улучшить платформу MetaTrader 5. Многоязычная поддержка. Версия для МТ
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.78 (23)
Утилиты
Этот продукт фильтрует всех экспертных советников и ручные графики во время новостей, так что вам не нужно беспокоиться о внезапных скачках цены, которые могут разрушить ваши ручные торговые настройки или сделки, введенные другими экспертными советниками. Этот продукт также поставляется с полной системой управления ордерами, которая может обрабатывать ваши открытые позиции и ордера на ожидание перед выпуском новостей. После покупки   The News Filter   вам больше не придется полагаться на встроен
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.61 (18)
Утилиты
Seconds Chart - уникальный инструмент для создания секундных графиков в MetaTrader 5 . С помощью Seconds Chart вы можете построить график с таймфреймом, заданным в секундах, получая идеальную гибкость и точность анализа, недоступную на стандартных минутных или часовых графиках. Например, таймфрейм S15 обозначает график со свечами продолжительностью 15 секунд. Вы можете использовать любые индикаторы и советники с поддержкой пользовательских символов. Работать с ними так же удобно, как и на станда
MT5 To Telegram Signal Bridge
Inakis Srl
5 (2)
Утилиты
Улучшите свои торговые сигналы с нашим продвинутым Telegram Bridge EA Пора захватить аудиторию обновлениями торговли в реальном времени — профессиональными и визуально привлекательными. Свяжитесь со мной, чтобы увидеть демо и получить пробную версию Мы значительно инвестировали в удобные функции, которые создают уникальный опыт для клиентов и провайдеров.  SIGNAL BRIDGE способен доставлять на 100% КОПИР-СОВМЕСТИМЫЕ СИГНАЛЫ для всех бизнес-кейсов, даже обходя логику Metatrader там, где другие EA
Quant AI Agents
Ho Tuan Thang
5 (1)
Утилиты
Quant AI Agents are independent trading Expert Advisors. Instead of trading using a fixed strategy like other conventional EAs, Quant AI Agents   is a   multi-agent AI trading framework   that turns natural-language strategy prompts into live.  WANT THE SAME RESULTS AS MY LIVE SIGNAL?   Use the exact same brokers I do:   IC MARKETS , IC TRADING   .  Unlike the centralized stock market, Forex has no single, unified price feed.  Every broker sources liquidity from different providers, creating un
Exp5 VirtualTradePad PRO SE for MT5
Vladislav Andruschenko
Утилиты
VirtualTradePad PRO SE MT5 — профессиональный торговый центр управления для MetaTrader 5 VirtualTradePad PRO SE — это премиальная торговая панель и рабочая среда управления сделками на графике для MetaTrader 5 . Она создана для трейдеров, которым нужны более быстрое исполнение, более понятный контроль позиций, структурированное управление сделками, визуальное планирование уровней и профессиональный рабочий процесс прямо с графика. Это не просто панель BUY / SELL. PRO SE объединяет ручную торговл
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RiskFrame Trade Manager MT5
Daniil Romanov
Утилиты
RiskFrame Trade Manager для MetaTrader 5 Разместите торговый план так, чтобы он подстраивался под график. Рассчитайте объём от риска, проверьте план перед отправкой и сопровождайте позицию из того же рабочего пространства. RiskFrame — это утилита для ручного планирования, исполнения и сопровождения сделок в MetaTrader 5. В основе её рабочего процесса лежит гибкий визуальный торговый план: его можно перемещать, изменять по горизонтали и вертикали, разворачивать и размещать вокруг анализируемой о
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