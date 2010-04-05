RiskFrame Account Guard для MetaTrader 5

Защита всего счёта от дневных убытков, просадки и чрезмерной экспозиции — для всех символов, всех magic-номеров, ручных сделок и других советников.

RiskFrame Account Guard контролирует весь торговый счёт и применяет выбранную защитную реакцию при срабатывании настроенного правила. Он работает с ручной торговлей, сторонними советниками, торговыми панелями и другими источниками ордеров. Он не открывает позиции и не генерирует сигналы.

Руководство: Открыть полное руководство RiskFrame Account Guard MT5

Основные принципы защиты

Охват всего счёта — лимиты дневного убытка, максимальной просадки, цели по прибыли и экспозиции применяются ко всем позициям и отложенным ордерам на счёте, а не только к одному magic-номеру.

— лимиты дневного убытка, максимальной просадки, цели по прибыли и экспозиции применяются ко всем позициям и отложенным ордерам на счёте, а не только к одному magic-номеру. Явный статус работоспособности защиты — если Algo Trading выключен, советник не может совершать торговые операции или отмена отложенного ордера завершается неудачей, Guard показывает DEGRADED вместо нормального статуса.

— если Algo Trading выключен, советник не может совершать торговые операции или отмена отложенного ордера завершается неудачей, Guard показывает вместо нормального статуса. Сохраняемое состояние срабатывания — после срабатывания правила Daily, Max DD или Profit оно остаётся отмеченным в течение активного дня или периода, даже если плавающий P/L позже восстановится. Выбранный режим определяет, будет ли Guard только предупреждать, реактивно устранять новую экспозицию или полностью закрывать позиции. Текущий Day P/L остаётся видимым, а нарушенные лимиты — отмеченными.

— после срабатывания правила Daily, Max DD или Profit оно остаётся отмеченным в течение активного дня или периода, даже если плавающий P/L позже восстановится. Выбранный режим определяет, будет ли Guard только предупреждать, реактивно устранять новую экспозицию или полностью закрывать позиции. Текущий Day P/L остаётся видимым, а нарушенные лимиты — отмеченными. Знаковая шкала TODAY — Daily Budget, текущий Day P/L и необязательный Profit Goal отображаются на одной шкале с центральной точкой. Отрицательный P/L движется к дневной границе, положительный — к цели.

— Daily Budget, текущий Day P/L и необязательный Profit Goal отображаются на одной шкале с центральной точкой. Отрицательный P/L движется к дневной границе, положительный — к цели. Контролируемое усиление защиты — Alert (только предупреждение) → Lock (отмена новых отложенных ордеров и закрытие новой рыночной экспозиции после её появления; позиции, открытые на момент срабатывания, сохраняются) → Close (необязательное полное закрытие после AllowFlatten + сессионного ARM).

— Alert (только предупреждение) → Lock (отмена новых отложенных ордеров и закрытие новой рыночной экспозиции после её появления; позиции, открытые на момент срабатывания, сохраняются) → Close (необязательное полное закрытие после AllowFlatten + сессионного ARM). Состояние сохраняется после перезапуска — базовые значения, максимумы капитала и состояния срабатывания восстанавливаются после перезапуска терминала. Если состояние защиты нельзя безопасно восстановить, Guard сообщает DEGRADED.

— базовые значения, максимумы капитала и состояния срабатывания восстанавливаются после перезапуска терминала. Если состояние защиты нельзя безопасно восстановить, Guard сообщает DEGRADED. Интерфейс, понятный с одного взгляда — панели в стиле топливных индикаторов, необязательная компоновка Axis Goal, буферная зона предупреждения, рамка состояния блокировки и справка прямо на графике.

Что защищается

Дневной убыток — в процентах и/или деньгах относительно капитала или баланса на начало дня (переключается).

— в процентах и/или деньгах относительно капитала или баланса на начало дня (переключается). Максимальная просадка — динамически от максимума капитала или статически от точки начала периода; период = Lifetime / Week / Month (Inputs). Отдельного периода Day нет — дневной лимит уже покрывает текущий день.

— динамически от максимума капитала или статически от точки начала периода; период = (Inputs). Отдельного периода Day нет — дневной лимит уже покрывает текущий день. Дневная цель по прибыли — необязательный дневной порог, который запускает выбранную реакцию и остаётся сработавшим до следующего дневного сброса.

— необязательный дневной порог, который запускает выбранную реакцию и остаётся сработавшим до следующего дневного сброса. Экспозиция — максимальное число открытых позиций и/или максимальный суммарный объём в лотах (Settings → Limits; 0 = выключено). Lock/Close уменьшают только превышение по нарушившему лимит тикету/символу; Alert лишь предупреждает (без отмены или закрытия из-за экспозиции). При достижении лимита Lock/Close отменяют новые отложенные ордера. Подробности — в руководстве.

— максимальное число открытых позиций и/или максимальный суммарный объём в лотах (Settings → Limits; 0 = выключено). Lock/Close уменьшают только превышение по нарушившему лимит тикету/символу; Alert лишь предупреждает (без отмены или закрытия из-за экспозиции). При достижении лимита Lock/Close отменяют новые отложенные ордера. Подробности — в руководстве. Буфер — настраиваемая зона предупреждения перед жёстким дневным лимитом (это предупреждение, а не второй автоматический жёсткий триггер).

Режимы действий

Alert — уведомляет и отмечает состояние; ничего не отменяет и не закрывает. Lock — после срабатывания правила и пока действует блокировка отменяет новые отложенные ордера и закрывает новую рыночную экспозицию после её появления. Позиции, уже открытые на момент срабатывания, сохраняются (это не полное закрытие счёта). MetaTrader по-прежнему принимает нажатия Buy/Sell; Guard реагирует после факта. Close — выполняет ту же отмену отложенных ордеров и закрытие новой экспозиции, что и Lock, а также может полностью закрыть позиции по счёту, если включён AllowFlatten и для текущей сессии активирован ARM режима Close-all. Без ARM или при выключенном AllowFlatten режим Close работает как Lock. В строке состояния отображается CLOSE · NOT ARMED, поэтому это всегда видно.

Типичный порядок работы

Прикрепите RiskFrame Account Guard только к одному графику (один Guard на счёт). Включите Algo Trading в терминале и разрешите Algo Trading для советника. Задайте Daily / Max DD / необязательный Profit, Buffer, Max pos и Max lots в Settings → Limits. При Profit > 0 интерфейс Goal по умолчанию использует Axis (переключатели Axis|Stacked и Style Classic|Charcoal). Выберите период Max DD в Inputs (Lifetime / Week / Month). Выберите Alert, Lock или Close. Для Close-all включите AllowFlatten в Inputs и активируйте ARM на графике. Проверьте выбранную реакцию на отдельном демо-счёте, при необходимости используя Practice Tools. Торгуйте как обычно — вручную или с другими советниками. Следите за индикаторами оставшегося запаса и строкой состояния. Если появляется LOCKED, ALERT или DEGRADED, сначала прочитайте причину в строке состояния и только потом решайте, стоит ли увеличивать риск.

Поддерживается

Платформа: MetaTrader 5 (X64 Regular).

MetaTrader 5 (X64 Regular). Типы счетов: неттинг и хеджинг.

неттинг и хеджинг. Рынки: Forex, металлы, индексы, CFD на криптовалюты и другие инструменты, поддерживаемые вашим MT5-брокером.

Forex, металлы, индексы, CFD на криптовалюты и другие инструменты, поддерживаемые вашим MT5-брокером. Тип продукта: утилита управления риском всего счёта. Она не открывает позиции и не генерирует сигналы; в зависимости от выбранного режима она может отменять ордера или закрывать позиции.

Важные примечания (обязательно прочитайте)

Guard действует реактивно в MetaTrader 5: он отменяет ордера и/или закрывает позиции после их появления. Он не может запретить каждое нажатие Buy/Sell непосредственно на стороне брокера.

Для Close-all требуются AllowFlatten (Inputs) и сессионный ARM. После перезапуска советника ARM не сохраняется.

Для Lock/Close должен быть включён Algo Trading. Если он выключен, Guard показывает DEGRADED — защита работает не полностью.

На одном счёте разрешён только один экземпляр Guard — подключение ко второму графику будет отклонено.

Practice Tools: необязательные элементы управления для демо-счёта позволяют имитировать достижение лимитов, не дожидаясь соответствующего рыночного P/L. В выбранном режиме они могут вызвать реальную отмену ордеров или закрытие позиций. Используйте их только на отдельном демо-счёте.

необязательные элементы управления для демо-счёта позволяют имитировать достижение лимитов, не дожидаясь соответствующего рыночного P/L. В выбранном режиме они могут вызвать реальную отмену ордеров или закрытие позиций. Используйте их только на отдельном демо-счёте. Поведение интерактивной панели нельзя полностью проверить в Strategy Tester — после покупки используйте демо-график.

Настраивайте лимиты в соответствии с правилами вашего брокера, программы счёта или политики управления риском.

Журнал аудита включается по желанию и предназначен для диагностики при обращении в поддержку.

Разработка: RiskFrame Account Guard активно поддерживается и обновляется.

Поддержка

Используйте раздел Comments на странице продукта или личные сообщения на MQL5.

История изменений

v1.0 — первый выпуск в Market.