Описание продукта

Local Trade Copier and Safety Manager — это передовой инструмент, разработанный для сверхбыстрого копирования сделок между различными терминалами MetaTrader 5, расположенными на одном ПК или VPS. В отличие от облачных систем, данное программное обеспечение использует локальное взаимодействие через бинарные файлы, что гарантирует минимальную задержку и полную безопасность данных.

Эксклюзивная технология синхронизации SL/TP

Что отличает этот советник от всех остальных копировщиков на рынке, так это его революционный метод управления уровнями защиты:

Синхронизация на основе дистанции (а не цены) : В отличие от обычных копировщиков, эта программа не устанавливает Stop Loss и Take Profit на основе цены Master-счета. Копирование абсолютных цен между разными брокерами часто приводит к критическим ошибкам из-за различий в котировках и спредах, в результате чего уровни на Slave-счете оказываются либо слишком узкими, либо слишком широкими. Наша система рассчитывает точное расстояние в пунктах от цены открытия Master-счета и пропорционально воспроизводит его на Slave, гарантируя идентичный риск-менеджмент независимо от используемого брокера.

Smart Spread Buffer (Умный буфер спреда): Вы можете добавить настраиваемый «буфер» к Stop Loss на Slave-счете. Эта функция жизненно важна для того, чтобы более высокий спред брокера на Slave-счете не привел к преждевременному закрытию сделки до того, как Master-счет фактически коснется своего уровня стопа.

Надежность и стабильность

В основе системы лежит логика «Trust Execution». Советник разработан с учетом максимальной устойчивости к ошибкам исполнения. Благодаря системе постоянного мониторинга, инстанс Slave проверяет не только открытие, но и корректное закрытие позиций на Master-счете. Если ордер не исполняется мгновенно, советник активирует протоколы восстановления, чтобы портфель Slave всегда был синхронизирован, что радикально снижает риск операционных расхождений.

Оптимизация для Prop Firm и управления счетами

Идеальное решение для тех, кто управляет счетами проп-компаний со строгими правилами риск-менеджмента:

Daily Profit / Loss Limit : Позволяет установить максимальный процент дневного убытка. При его достижении советник закрывает все операции и останавливается для защиты счета.

Equity Target High/Low: Позволяет определить конкретные пороги эквити для прекращения торговли при достижении цели челленджа или для сохранения оставшегося капитала.

Защита от обнаружения копирования (Anti-Detection)

Для пользователей, работающих на нескольких челленджах одновременно, советник предлагает инструменты для предотвращения обнаружения копирования сделок (практика, часто запрещенная при идентичном исполнении):

Delayed Execution : Возможность задержки открытия на основе минимального времени (Min Duration Seconds).

Profit Filter: Открывает сделку на Slave только после того, как Master достигнет определенной прибыли в пунктах (Min Profit Points).

Эти фильтры позволяют диверсифицировать цены входа и время исполнения на разных счетах, делая каждую торговую активность технически отличной от других, даже если они следуют одной стратегии Master.

Основные характеристики и функционал

Lot Management и VMPP : Собственный алгоритм, который делает управление рисками нечувствительным к различиям в количестве знаков после запятой у разных брокеров.

Symbol Mapping : Автоматический перевод имен символов (например, DAX против DE40).

Reverse Copy : Функция инверсии направления сделок (Buy становится Sell).

Safety Guards: Защита от спама ордерами, обнаружение Flash Crash и лимиты максимальных лотов.

Пользовательский интерфейс

Советник оснащен информационным окном на графике, отображающим в реальном времени статус соединения, дневную прибыль/убыток и активные пороги безопасности. Весь графический интерфейс и цвета полностью настраиваются пользователем для четкого и немедленного контроля операций.