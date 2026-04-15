Local Trade Copier and Safety Manager

Описание продукта

Local Trade Copier and Safety Manager — это передовой инструмент, разработанный для сверхбыстрого копирования сделок между различными терминалами MetaTrader 5, расположенными на одном ПК или VPS. В отличие от облачных систем, данное программное обеспечение использует локальное взаимодействие через бинарные файлы, что гарантирует минимальную задержку и полную безопасность данных.

Эксклюзивная технология синхронизации SL/TP

Что отличает этот советник от всех остальных копировщиков на рынке, так это его революционный метод управления уровнями защиты:

  • Синхронизация на основе дистанции (а не цены): В отличие от обычных копировщиков, эта программа не устанавливает Stop Loss и Take Profit на основе цены Master-счета. Копирование абсолютных цен между разными брокерами часто приводит к критическим ошибкам из-за различий в котировках и спредах, в результате чего уровни на Slave-счете оказываются либо слишком узкими, либо слишком широкими. Наша система рассчитывает точное расстояние в пунктах от цены открытия Master-счета и пропорционально воспроизводит его на Slave, гарантируя идентичный риск-менеджмент независимо от используемого брокера.

  • Smart Spread Buffer (Умный буфер спреда): Вы можете добавить настраиваемый «буфер» к Stop Loss на Slave-счете. Эта функция жизненно важна для того, чтобы более высокий спред брокера на Slave-счете не привел к преждевременному закрытию сделки до того, как Master-счет фактически коснется своего уровня стопа.

Надежность и стабильность

В основе системы лежит логика «Trust Execution». Советник разработан с учетом максимальной устойчивости к ошибкам исполнения. Благодаря системе постоянного мониторинга, инстанс Slave проверяет не только открытие, но и корректное закрытие позиций на Master-счете. Если ордер не исполняется мгновенно, советник активирует протоколы восстановления, чтобы портфель Slave всегда был синхронизирован, что радикально снижает риск операционных расхождений.

Оптимизация для Prop Firm и управления счетами

Идеальное решение для тех, кто управляет счетами проп-компаний со строгими правилами риск-менеджмента:

  • Daily Profit / Loss Limit: Позволяет установить максимальный процент дневного убытка. При его достижении советник закрывает все операции и останавливается для защиты счета.

  • Equity Target High/Low: Позволяет определить конкретные пороги эквити для прекращения торговли при достижении цели челленджа или для сохранения оставшегося капитала.

Защита от обнаружения копирования (Anti-Detection)

Для пользователей, работающих на нескольких челленджах одновременно, советник предлагает инструменты для предотвращения обнаружения копирования сделок (практика, часто запрещенная при идентичном исполнении):

  • Delayed Execution: Возможность задержки открытия на основе минимального времени (Min Duration Seconds).

  • Profit Filter: Открывает сделку на Slave только после того, как Master достигнет определенной прибыли в пунктах (Min Profit Points).

Эти фильтры позволяют диверсифицировать цены входа и время исполнения на разных счетах, делая каждую торговую активность технически отличной от других, даже если они следуют одной стратегии Master.

Основные характеристики и функционал

  • Lot Management и VMPP: Собственный алгоритм, который делает управление рисками нечувствительным к различиям в количестве знаков после запятой у разных брокеров.

  • Symbol Mapping: Автоматический перевод имен символов (например, DAX против DE40).

  • Reverse Copy: Функция инверсии направления сделок (Buy становится Sell).

  • Safety Guards: Защита от спама ордерами, обнаружение Flash Crash и лимиты максимальных лотов.

Пользовательский интерфейс

Советник оснащен информационным окном на графике, отображающим в реальном времени статус соединения, дневную прибыль/убыток и активные пороги безопасности. Весь графический интерфейс и цвета полностью настраиваются пользователем для четкого и немедленного контроля операций.

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4.59 (74)
Утилиты
Торговая панель для MetaTrader 5 — профессиональная торговля в один клик с графика и клавиатуры Мощная торговая панель для активного ручного трейдинга, которая позволяет открывать, сопровождать и закрывать сделки значительно быстрее и удобнее, чем стандартными средствами MetaTrader. Панель создана для тех, кто хочет получить полный контроль над позициями, ордерами, прибылью и торговыми сценариями в одном рабочем пространстве. Это не просто вспомогательная утилита. Это полноценный торговый интер
Equity Protect Pro MT5
Shi Jie He
5 (5)
Утилиты
Equity Protect Pro: Ваш эксперт по комплексной защите счетов для спокойной торговли Если вы ищете такие функции, как защита счета, защита капитала, защита портфеля, защита мультистратегий, защита прибыли, сбор прибыли, безопасность торговли, программы контроля рисков, автоматический контроль рисков, автоматическая ликвидация, условная ликвидация, запланированная ликвидация, динамическая ликвидация, скользящий стоп-лосс, закрытие в один клик, ликвидация в один клик и восстановление в один клик,
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (8)
Утилиты
Скачать рабочую демо-версию Copy Cat More (Копи Кэт Мор) — копировщик сделок (Trade Copier) MT5 — это локальный копировщик сделок и полноценная система управления рисками и исполнения, созданная для современных торговых задач. От челленджей проп-фирм (prop firm) до управления личным портфелем — он адаптируется к любой ситуации благодаря сочетанию надёжного исполнения, защиты капитала, гибкой настройки и продвинутой обработки сделок. Копировщик работает в обоих режимах — Мастер (Master, отправи
Timeless Charts
Samuel Manoel De Souza
5 (7)
Утилиты
Timeless Charts is an all-in-one trading utility for professional traders. It combines custom chart types such as Seconds Charts and Renko with advanced order flow analysis using Footprints , Clusters , Volume Profiles , VWAP studies, and anchored analysis tools for deeper market insight. Trading and position management are handled directly from the chart through an integrated trade management panel , while Market Replay and Virtual Accounts provide environments for practicing trading skills and
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
4.96 (48)
Утилиты
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.23 (30)
Утилиты
Trade Manager, который поможет вам быстро входить и выходить из сделок, автоматически рассчитывая риск. Включает функции, которые помогут предотвратить чрезмерную торговлю, торговлю из мести и эмоциональную торговлю. Сделками можно управлять автоматически, а показатели эффективности счета можно визуализировать в виде графика. Эти функции делают эту панель идеальной для всех трейдеров, занимающихся ручной торговлей, и помогают улучшить платформу MetaTrader 5. Многоязычная поддержка. Версия для МТ
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.78 (23)
Утилиты
Этот продукт фильтрует всех экспертных советников и ручные графики во время новостей, так что вам не нужно беспокоиться о внезапных скачках цены, которые могут разрушить ваши ручные торговые настройки или сделки, введенные другими экспертными советниками. Этот продукт также поставляется с полной системой управления ордерами, которая может обрабатывать ваши открытые позиции и ордера на ожидание перед выпуском новостей. После покупки   The News Filter   вам больше не придется полагаться на встроен
MT5 To Telegram Signal Bridge
Inakis Srl
5 (2)
Утилиты
Улучшите свои торговые сигналы с нашим продвинутым Telegram Bridge EA Пора захватить аудиторию обновлениями торговли в реальном времени — профессиональными и визуально привлекательными. Свяжитесь со мной, чтобы увидеть демо и получить пробную версию Мы значительно инвестировали в удобные функции, которые создают уникальный опыт для клиентов и провайдеров.  SIGNAL BRIDGE способен доставлять на 100% КОПИР-СОВМЕСТИМЫЕ СИГНАЛЫ для всех бизнес-кейсов, даже обходя логику Metatrader там, где другие EA
Quant AI Agents
Ho Tuan Thang
5 (1)
Утилиты
Quant AI Agents are independent trading Expert Advisors. Instead of trading using a fixed strategy like other conventional EAs, Quant AI Agents   is a   multi-agent AI trading framework   that turns natural-language strategy prompts into live.  WANT THE SAME RESULTS AS MY LIVE SIGNAL?   Use the exact same brokers I do:   IC MARKETS , IC TRADING   .  Unlike the centralized stock market, Forex has no single, unified price feed.  Every broker sources liquidity from different providers, creating un
Trade Assistant 38 in 1
Makarii Gubaydullin
4.91 (23)
Утилиты
Многофункциональная утилита: калькулятор лота, сеточные ордера, индикатор Price Action, менеджер ордеров, рассчёт R/R, и многое другое Демо-веpсия  |   Инструкция  |   Версия для MT4 Утилита не работает в тестере стратегий: вы можете скачать демо-версию ЗДЕСЬ , чтобы протестировать продукт перед покупкой. Напишите мне  если есть вопросы / идеи по улучшению / в случае найденного бага Упроситите и сделайте вашу торговлю быстрее, при этом расширяя стандартные возможности терминала. 1. Открытие но
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Apex Trade Terminal MT5
Mattia Favaro
5 (1)
Утилиты
COMPLETE USER MANUAL Institutional Visual Order Entry, Stealth Breakout Execution and Tactical Risk Safeguards Apex Trade Terminal is an institutional-grade visual order entry and dynamic risk management utility designed for MetaTrader 5. It bridges the gap between manual execution and automated algorithmic protection, allowing traders to manage both native broker orders and proprietary stealth virtual structures from a centralized, High-DPI optimized 520px interface. Designed under the strict
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fernand_parks
14
fernand_parks 2026.05.04 14:36 
 

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jj_bada
42
jj_bada 2026.04.21 17:56 
 

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joseph59
14
joseph59 2026.04.19 13:58 
 

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