Hermes Trend Flat
- Индикаторы
- Dmytro Kasianov
- Версия: 1.0
Hermes Trend
✅Создан для профессионального использования и имеет устойчивую логику сигналов, а также безопасные расчёты, исключающие задержки или ложные обновления.
✅Он не перерисовывает, не удаляет и не изменяет прошлые сигналы.
✅Все сигналы генерируются на самой свече и остаются зафиксированными.
✅В реальной торговле нет перерисовки — сигналы появляются мгновенно на самой свече.
✅Обеспечивает стабильность, точность и гибкость на профессиональном уровне.
✅Система точно определяет тренд и изменения импульса, а также боковое движение (флэт), обеспечивая сигналы с высоким процентом прибыльных сделок, одновременно минимизируя шум и ложные сигналы.
Основные характеристики:
🟢Многоуровневая система фильтрации (модульная, полностью настраиваемая).
🟢Реалистичная визуализация в реальном времени.
🟢Чёткие сигналы прямо на графике.
🟢Полностью оптимизирована под MT4.
🟢Подходит для всех валютных пар, индексов, акций, Форекса, криптовалют.
🟢Торговля по тренду, свинг-трейдинг, подтверждение разворотов.
🟢Для трейдеров, которые ищут надёжные и понятные профессиональные сигналы.