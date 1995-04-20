Hermes Trend Flat

Hermes Trend 

✅Создан для профессионального использования и имеет устойчивую логику сигналов, а также безопасные расчёты, исключающие задержки или ложные обновления.

✅Он не перерисовывает, не удаляет и не изменяет прошлые сигналы.

✅Все сигналы генерируются на самой свече и остаются зафиксированными.

✅В реальной торговле нет перерисовки — сигналы появляются мгновенно на самой свече.
✅Обеспечивает стабильность, точность и гибкость на профессиональном уровне.
✅Система точно определяет тренд и изменения импульса, а также боковое движение (флэт), обеспечивая сигналы с высоким процентом прибыльных сделок, одновременно минимизируя шум и ложные сигналы.

Основные характеристики:

🟢Многоуровневая система фильтрации (модульная, полностью настраиваемая).

🟢Реалистичная визуализация в реальном времени.
🟢Чёткие сигналы прямо на графике.

🟢Полностью оптимизирована под MT4.

🟢Подходит для всех валютных пар, индексов, акций, Форекса, криптовалют.

🟢Торговля по тренду, свинг-трейдинг, подтверждение разворотов.

🟢Для трейдеров, которые ищут надёжные и понятные профессиональные сигналы.

Рекомендуем также
MoveWave
Andriy Sydoruk
Индикаторы
M oveWave - Перемещение в олны, являются очень удобным индикаторов для определения уровней разворота.  Большинство трейдеров Форекс принимают решения, полагаясь на технический анализ. Этот тип анализа определяет закономерности и тенденции на рынке. С помощью сложных математических уравнений, которые комбинируются и оформляются в виде данного индикатора трейдер сможет более точно определить уровни разворота цены.  Волновая теория математически представляет различные поведенческие модели рынка. Он
Trend Entry Levels
Namu Makwembo
Индикаторы
Trend Entry Levels Indicator The Entry Levels Indicator is a trend-following tool designed to assist traders by highlighting key levels for trade entries and profit-taking. It is built to support trading strategies by providing information on market trends and levels for Take Profit (TP) and Stop Loss (SL). This indicator can be used by traders of varying experience levels to enhance their market analysis. Features Non-Repainting Signals: Provides signals that remain consistent over time. Mul
Smart Analiz
Tatiana Savkevych
Индикаторы
Работа с индикатором Smart Analiz очень проста - вы просто реагируете на стрелки которые отражает индикатор, то есть стрелка - это команда к действию. Сигналы индикатора достаточно точные и вы сможете торговать используя эту информацию! Индикатор строит очень качественный канал в котором формирует сигналы на вход! Что является идеальной стратегией для трейдера, поскольку трейдер всегда колеблется при выборе стратегии для работы. То есть данный индикатор позволит вам решить дилемму выбора работы
Adjustable Consecutive Fractals MT4
Wayne Theo Botha
Индикаторы
Adjustable Consecutive Fractals  looks for 2 or more fractals in one direction and sends out a on screen alert, sound alert and push notification, for strong reversal points . Adjustable Consecutive Fractals, shows the fractals on chart along with a color changing text for buy and sell signals when one or more fractals appear on one side of price. Adjustable Consecutive Fractals is based Bill Williams Fractals . The standard Bill Williams fractals are set at a non adjustable 5 bars, BUT withe th
Magic Regression
Wartono
Индикаторы
Provides Regression Channel on the current chart. Combined by Trend of Moving Averages and Multi timeframes Oscillator Indicators: CCI, RSI, Stochastic, and MACD with specific working logic . It could make us easier to identify swing high-low as an entry point, the retracement area while following the current trend. Consists of 2 types of signal, main and secondary. The main signal will draw very clearly triangle and lines on the chart with the word " BUY" or 'SELL'. and the secondary is the sta
Trend Mate MultiFrame
ANGEL CALLE CRUZ
Индикаторы
This EA is an extension for the free trade indicator Trend Mate . https://www.mql5.com/en/market/product/50082 The main idea is to support your decision to  trade  according to the current trend. It is possible to configure alert and push notification to receive when entering to first candle for bull / bear trend. For this extension of the free indicator now it is possible to filter the current trend info with other timeframes. For example show trend for timeframe M5 considering also timeframe
RSI Scanner with Alerts
Keith Watford
Индикаторы
A useful scanner/dashboard that shows the RSI values for multiple symbols and time-frames. It can be easily hidden/displayed with a simple click on the scanner man top left of the dashboard. You can input upper and lower RSI values and the colours can be set to show when above/below these values. The default values are 70 and 30. There are also input colours for when the RSI is above or below 50 (but not exceeding the upper/lower levels Symbols and time-frames are input separated by commas.
Extremum Reverse Bar
Yurij Izyumov
2.8 (5)
Индикаторы
Данный индикатор создан для поиска предполагаемых разворотных точек цены символа. В его работе используется небольшой разворотный свечной паттерн в совокупности с фильтром экстремумов. Индикатор не перерисовывается! В случае отключения фильтра экстремумов, индикатор показывает все точки, в которых есть паттерн. В случае включения фильтра экстремумов, работает условие – если в истории на Previous bars 1 свечей назад, были более высокие свечки и они дальше чем свеча Previous bars 2 – то тогда тако
FREE
True Magic Oscillator
Muhammed Emin Ugur
Индикаторы
The   True Magic Oscillator   indicator is designed for signal trading. This indicator generates trend signals. It uses many algorithms and indicators to generate this signal. It tries to generate signals from the points with the highest trend potential. This indicator is a complete trading product. This indicator does not need any additional indicators. The indicator is never repainted. The point at which the signal is given does not change.         Features and Recommendations Works wit
Congestion Breakout Pro
Noiros Tech
5 (2)
Индикаторы
CONGESTION BREAKOUT PRO This indicator scans the breakout of congestion zones . This indicator unlike any other congestion indicator you will find in the market right now,  it uses an advanced algorithm not peculiar to most traditional congestion indicators available today . The advanced algorithm used to define the congestions  is greatly responsible for the high rate real congestion zones and low rate fake congestion zones spotted by this product. UNDERSTANDING CONGESTION Congestion are ar
Quantina Multi Indicator Reader
Quantina Intelligence Limited
Индикаторы
Quantina Multi Indicator Reader может быстро анализировать до 12 наиболее популярных и часто используемых совместно индикаторов, работающих на любом таймфрейме, на любых валютных парах, акциях или индексах. На панели на графика отображаются значения по умолчанию каждого индикатора, а также итоговое значение по всем индикаторам. Особенности Только один файл: индикатор Quantina Multi Indicator Reader состоит из единственного файла. Для работы не требует установки других индикаторов. Использует вс
Breakout Candle
Dhabaleswar Prasad Jena
Индикаторы
This indicator is based the principle of breakout candle. Every candle that breaks out from the cluster may not lead to a rally. There are various factors that determine how a breakout candle will behave. This indicator calculates all those factors to suggest BUY/SELL signal once a breakout happens. This is a universal indicator that can work for all kind of instruments eg stock, currency, oil, crypto etc. This also works in every timeframe. PARAMETERS ================= move = 20 strongCandle =
Boba Binary
Anthonius Soruh
5 (1)
Индикаторы
Result look on  https://t.me/BonosuProBinary Pair : All Forex Pairs Time Frame : M1 Expaired : 1-2 Minutes Trade Time Once Time a Day Backtester, Alert Avaliable Average Signals Generate 5 - 20 Signals All Pair A Day Broker Time Zone GMT+3 Default Setting [Example Broker GMT+3 : Alpari, FBS, XM] Support Broker : Deriv, IQOption, Alpari, Binomo, Olymtrade, Qoutex, GCoption, etc Support Auto Trading : MT2 Trading, Binary Bot, Intrade Bot, Binomo Bot, Olymptrad Bot, MX2 trading, Price Pro, etc Ind
Cota Binary
Anthonius Soruh
5 (2)
Индикаторы
Result look on  https://t.me/BonosuProBinary Pair : All Forex Pairs Time Frame : M1 Expaired : 1-2 Minutes Trade Time Once Time a Day Backtester, Alert Avaliable Average Signals Generate 5 - 20 Signals All Pair A Day Broker Time Zone GMT+3 Default Setting [Example Broker GMT+3 : Alpari, FBS, XM] Support Broker : Deriv, IQOption, Alpari, Binomo, Olymtrade, Qoutex, GCoption, etc Support Auto Trading : MT2 Trading, Binary Bot, Intrade Bot, Binomo Bot, Olymptrad Bot, MX2 trading, Price Pro, etc Ind
RSI Bullish Bearish Divergence
Harun Celik
Индикаторы
This indicator is designed to find the difference in RSI price and indicator.  This indicator shows the price and indicator difference on the screen. The user is alerted with the alert sending feature. Our Popular Products Super Oscillator HC Cross Signal Super Cross Trend Strong Trend Super Signal Parameters divergenceDepth -   Depth of 2nd ref. point search RSI_Period -   Second calculation period indAppliedPrice -   Applied price of indicator indMAMethod -   MA calculation method findExtInte
Stop Grabber Scanner MT4
Samil Bozuyuk
Индикаторы
The indicator scans for stop grabber (special pattern of Joe Dinapoli which gives very high probability buy / sell signals and does not repaint ) signals in multiple timeframes for the all markets filtered and shows the results on Dashboard. Key Features Dashboard can be used for all markets It can scan for stop grabber pattern on MN1, W1, D1, H4, H1, M30, M15 ,M5, M1 timeframes Parameters UseMarketWatch: Set true to copy all symbols available in market watch MarketWatchCount : Set the number
R747 BreakLevels
Radek Reznicek
5 (1)
Индикаторы
R747 BreakLevels - интеллектуальный индикатор, который автоматически находит уровни поддержки и сопротивления для текущего рыночного тренда. Силу уровней можно легко отрегулировать, изменив значение параметра LevelsStrength от 2 (слабые уровни) до 50 (сильные уровни). Индикатор также может отправлять push-уведомления и алерты при обнаружении новых уровней. Особенности Регулируемая сила уровней Мультитаймфреймная работа Работа на всех видах торговых инструментов Оповещения Push-уведомления Настр
Kst pro tools MT4
Vincent Albert Feugier
Индикаторы
KST Pro Tools – Smart Momentum Indicator Overview KST Pro Tools is an advanced momentum indicator based on Martin Pring’s classic Know Sure Thing (KST) . It has been redesigned to deliver a clean, instant, and unambiguous momentum reading , thanks to a smart and fully filtered histogram logic. This indicator shows only meaningful momentum , exactly when it matters. Indicator Components KST Line (blue) Measures the true strength of market momentum Built using 4 weighted and smoothed Rate
Retracement Feeder
Innovicient Limited
5 (1)
Индикаторы
The Retracement Feeder checks for retracement opportunities after the first move has occurred.  Basically it scans for the second wave of trend. Works with any financial instrument,  It does not repaint/change color or cancel arrows, Easy to set and use. Works great with Renko Charts ____________________________________________________ MT5 version  |  Best used with  Market Heart MT4  Version| How it works The indicator is based on RSI and Stochastics.  The algorithm used in the Retracement
GTAS FibTdi
Riviera Systems
Индикаторы
Индикатор GTAS FidTdi использует сочетание волатильности и потенциальных уровней коррекции. Этот индикатор был создан Бернардом Пратсом Деско (Bernard Prats Desclaux), трейдером и бывшим менеджером хедж-фонда, основателем E-Winvest. Описание Индикатор представлен собой красную или зеленую огибающую выше или ниже цены. Инструкция по применению Обнаружение тренда Когда огибающая зеленого цвета, тренд бычий. Когда она красная, тренд медвежий. Торговля После открытия сделки GTAS FibTdi показывает
FREE
M5 scalping system
Andrey Kozak
Индикаторы
Готовая торговая система, которая показывает стрелками когда покупать и когда продавать. Индикатор не перерисовывает свои стрелки. Показывает сигналы с точностью до 94%. Работает на всех валютных парах и всех таймфреймах (рекомендованные таймфреймы M5, M15, M30, H1). Это готовая торговая система, которая торгует по стратегии скальпинга. Индикатор внутри дня показывает большое количество сигналов на таймфреймах M5 и M15.  Как торговать с этим индикатором? Когда появляется красная стрелка нам нуж
TrendMaster MT4
Giacomo Donati
Индикаторы
How TrendMaster Works TrendMaster is a trading indicator designed to streamline and enhance your chart analysis. Using algorithmic logic, it reviews historical price data to generate a dynamic reference line. When price action crosses this line, a "BUY" or "SELL" signal is displayed on your chart. The goal is to assist in identifying potential shifts in price behavior with a clear and user-friendly visual approach. Why Use TrendMaster? The TrendMaster MT4 Indicator helps highlight potential tre
Trend PA
Mikhail Nazarenko
5 (3)
Индикаторы
Индикатор Trend PA для определения тренда использует  Price Action  и собственный алгоритм фильтрации. Такой подход помогает точно определять точки входа и текущий тренд на любом таймфрейме. Индикатор использует собственный алгоритм анализа изменения цены и Price Action. Что дает Вам преимущество без задержек распознать новый зарождающийся тренд с меньшим количеством ложных срабатываний. Условия фильтрации тренда можно подобрать в настройках индивидуально под Ваш стиль торговли. Индикатор отмеча
Reversal Pattern MT4
Denis Povtorenko
Индикаторы
Технический индикатор "Reversal patterns" является математической интерпретацией классических разворотных паттернов: Pin Bar, Harami и Engulfing. То есть «Разворотного бара», «Харами» и «Поглощения». Данный индикатор позволяет определить момент разворота котировок на основе рыночной динамики и победителя между «быками» и «медведями».  Индикатор отображает момент разворота на локальных максимумах и минимумах графика любого таймфрейма, что позволяет повысить точность сигнала. Также индикатор имеет
All Pivot Points Scanner
Hussein Adnan Kadhim
Индикаторы
Support And Resistance Screener is in one level indicator for MetaTrader that provide multiple tools inside one indicator. The available tools are :  1. Market Structure Screener. 2. Bullish Pullback Zone. 3. Bearish Pullback Zone. 4. Daily Pivots Points 5. weekly Pivots Points 6. monthly Pivots Points 7. Strong Support and Resistance based on Harmonic Pattern and volume. 8. Bank Level Zones. Key Features All in one level indicator. All types of alerts ( Pop-up alert, puss notification alerts.
Scalping instant
Mikhail Bilan
Индикаторы
Индикатор Skalping instant. Сигнал на покупки или продажу совместно с подвальным значением индикатора даёт стрелка.  Сильным сигнал считается тогда когда стрелка и подвальный индикатор который отображает четыре таймфрейма  совпали в прогнозе. Данный индикатор содержит в себе много алгоритмов и задач которые были сведены к одному результату который и даёт индикатор Skalping instant , а именно информирует трейдера о направлении рынка. Тем самым он даёт 1.Скальпинговый сигнал( рисунок 1) На выбранн
Nice Stable Arrow
Muhammed Emin Ugur
Индикаторы
Nice Stable Arrow   indicator is designed for signal trading. This indicator generates trend signals. It uses many algorithms and indicators to generate this signal. It tries to generate a signal from the points with the highest trend potential. This indicator is a complete trading product. This indicator does not need any additional indicators. The indicator certainly does not repaint. The point at which the signal is given does not change. Signals are sent at the beginning of new candles.
Special Entry Arrow
Muhammed Emin Ugur
Индикаторы
Special Entry Arrow   indicator is designed for signal trading. This indicator generates trend signals. It uses many algorithms and indicators to generate this signal. It tries to generate a signal from the points with the highest trend potential. This indicator is a complete trading product. This indicator does not need any additional indicators. The indicator certainly does not repaint. The point at which the signal is given does not change.     Features and Suggestions Time Frame: H1 Wo
Non Repaint EMA crossover
Sufiyan Anwar Bhanji
Индикаторы
PLEASE NOTE:   You can  customize the settings of all 3 EMA as per your requirement. The accuracy will change as per your settings. 100% Non repaint Pre-alert (get ready) signals Non-delay indications 24/7 signals 100% No lag No recalculating Lifetime license This is a EMA crossover indicator and its 100% non repaint indicator. The EMA_1 and the EMA_2 is based on which signal is generated. EMA_3 is a Higher EMA value which will remain below or above the candle (market) to identify the trend. Me
Laguerre Edge
Andri Maulana
Индикаторы
Dominate the Market with the Laguerre Edge Signal Indicator! Stop guessing and start trading with confidence! Our  Laguerre Edge Indicator is your ultimate tool for spotting high-probability entry points. This indicator combines the power of two classic analysis methods— moving averages for trend direction and the Laguerre RSI for pinpointing reversals —all filtered by the solid EMA 200 trend line . It's designed to give you clear, objective signals directly on your chart. Key Features and Adva
FREE
С этим продуктом покупают
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (152)
Индикаторы
Gann Made Easy - это профессиональная, но при этом очень простая в применении Форекс система, основанная на лучших принципах торговли по методам господина У.Д. Ганна. Индикатор дает точные BUY/SELL сигналы, включающие в себя уровни Stop Loss и Take Profit. Пожалуйста, напишите мне после покупки! Я поделюсь своими рекомендациями по использованию индикатора. Также вас ждет отличный бонусный индикатор и торговый ассистент в подарок! Вероятно вы уже не раз слышали о торговли по методам Ганна. Как пр
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (4)
Индикаторы
NEW YEAR 2026 SALE OFFER PRICE AT JUST 99 DOLLARS FEW COPIES ONLY AT This price From 10th Jan -20th Jan MIDNIGHT Final offer GRAB YOUR COPY ON THIS New Year EVE Prices will be increased to 150 after the offer period ends Full Fledged EA and Alert plus for alerts will also be provided in this offer along with the purchase of Indicator. Limited copies only at this price and Ea too. Grab your copy soon Alert plus for indicator with set file is kept in comment section with the image  SMC Blast Signa
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Индикаторы
Инновационный индикатор, использующий эксклюзивный алгоритм для быстрого и точного определения тренда. Индикатор автоматически рассчитывает время открытия и закрытия позиций, а также подробную статистику работы индикатора на заданном отрезке истории, что позволяет выбрать наилучший торговый инструмент для торговли. Вы также можете подключить свои пользовательские стрелочные индикаторы к Scalper Inside Pro для проверки и расчета их статистики и прибыльности. Инструкция и настройки: Читать... Осно
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (102)
Индикаторы
В настоящее время скидка 20%! Лучшее решение для новичка или трейдера-эксперта! Эта приборная панель работает на 28 валютных парах. Он основан на 2 наших основных индикаторах (Advanced Currency Strength 28 и Advanced Currency Impulse). Он дает отличный обзор всего рынка Forex. Он показывает значения Advanced Currency Strength, скорость движения валюты и сигналы для 28 пар Forex на всех (9) таймфреймах. Представьте, как улучшится ваша торговля, когда вы сможете наблюдать за всем рынком с помощ
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Индикаторы
M1 SNIPER — это простая в использовании торговая система. Это стрелочный индикатор, разработанный для тайм фрейма M1. Индикатор можно использовать как отдельную систему для скальпинга на тайм фрейме M1, а также как часть вашей существующей торговой системы. Хотя эта торговая система была разработана специально для торговли на M1, ее можно использовать и с другими тайм фреймами. Первоначально я разработал этот метод для торговли XAUUSD и BTCUSD. Но я считаю этот метод полезным и для торговли на д
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
4.38 (13)
Индикаторы
Game Changer — это революционный трендовый индикатор, разработанный для использования с любым финансовым инструментом, который превратит ваш MetaTrader в мощный анализатор трендов. Индикатор не перерисовывается и не запаздывает. Он работает на любом таймфрейме и помогает определять тренд, сигнализирует о потенциальных разворотах, служит механизмом трейлинг-стопа и выдает оповещения в режиме реального времени для оперативной реакции рынка. Независимо от того, являетесь ли вы опытным трейдером, пр
Gold Signal Pro
Mohamed Hassan
Индикаторы
First 25 copies at $80, after that price becomes $149 (13 copies left) Gold Signal Pro is a powerful MT4 indicator designed to help traders spot strong price reactions in the market. It focuses on clear wick rejections , showing when price strongly rejects a level and often continues in the same direction. Gold Signal Pro is mainly built for scalping gold (XAUUSD) and works best on lower timeframes like M5 and M15 , where timing matters most. That said, it can also be used on any forex pair,
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Индикаторы
Этот индикатор является супер комбинацией двух наших продуктов Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics . Он работает на всех временных рамках и графически показывает импульс силы или слабости для 8 основных валют плюс один символ! Этот индикатор специализирован для отображения ускорения силы валюты для любых символов, таких как золото, экзотические пары, товары, индексы или фьючерсы. Первый в своем роде, любой символ может быть добавлен в 9-ю строку, чтобы показат
Atomic Analyst
Issam Kassas
5 (3)
Индикаторы
Прежде всего стоит подчеркнуть, что этот торговый индикатор не перерисовывается, не перерисовывает и не отставает, что делает его идеальным как для ручной, так и для роботизированной торговли. Руководство пользователя: настройки, вводы и стратегия. Атомный аналитик - это индикатор ценового действия PA, который использует силу и импульс цены, чтобы найти лучший край на рынке. Оборудованный расширенными фильтрами, которые помогают убирать шумы и ложные сигналы, и повышают торговый потенциал. Испо
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Индикаторы
Volatility Trend System - торговая система дающая сигналы для входов.  Система волатильности дает линейные и точечные сигналы в направлении тренда, а также сигналы выхода из него, без перерисовки и запаздываний. Трендовый индикатор следит за направлением среднесрочной тенденции, показывает направление и ее изменение. Сигнальный индикатор основан на изменении волатильности, показывает входы в рынок. Индикатор снабжен несколькими типами оповещений. Может применяться к различным торговым инструмен
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
Индикаторы
Индикатор Trend Ai - отличный инструмент, который улучшит анализ рынка трейдером, сочетая идентификацию тренда с точками входа и предупреждениями о развороте. Этот индикатор позволяет пользователям уверенно и точно ориентироваться в сложностях рынка Форекс Помимо первичных сигналов, индикатор Trend Ai определяет вторичные точки входа, возникающие во время откатов или коррекций, позволяя трейдерам извлекать выгоду из коррекции цены в рамках установленного тренда. Важные преимущества: · Работае
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
Индикаторы
Apollo SR Master — это индикатор уровней поддержки/сопротивления со специальными функциями, которые упрощают и повышают надежность торговли с использованием зон поддержки/сопротивления. Индикатор рассчитывает зоны поддержки/сопротивления в режиме реального времени без задержек, выявляя локальные максимумы и минимумы цены. Затем, для подтверждения сформированной зоны поддержки/сопротивления, индикатор выдаёт специальный сигнал, который сигнализирует о том, что зону поддержки/сопротивления можно у
Miraculous Indicator Binary and Forex
Ramzi Abuwarda
Индикаторы
Индикатор Miraculous – 100% ненарисовывающийся инструмент для Форекс и бинарных опционов, основанный на Квадрате Девяти Ганна Это видео представляет индикатор Miraculous – высокоточный и мощный торговый инструмент, специально разработанный для трейдеров Форекс и бинарных опционов. Что делает этот индикатор уникальным, так это его основа на легендарном Квадрате Девяти Ганна и Законе вибрации Ганна , что делает его одним из самых точных инструментов прогнозирования, доступных в современном трейдин
FX Volume
Daniel Stein
4.63 (38)
Индикаторы
FX Volume: Оцените подлинную динамику рынка глазами брокера Краткий обзор Хотите вывести свою торговлю на новый уровень? FX Volume дает вам информацию в реальном времени о том, как розничные трейдеры и брокеры распределяют свои позиции — задолго до появления запаздывающих отчетов типа COT. Независимо от того, стремитесь ли вы к стабильной прибыли или ищете дополнительное преимущество на рынке, FX Volume поможет выявлять крупные дисбалансы, подтверждать пробои и совершенствовать управление риск
Matrix Arrow Indicator MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (3)
Индикаторы
Индикатор Matrix Arrow MT4 — это уникальный индикатор тренда 10 в 1, следующий за 100% неперерисовывающимся индикатором с несколькими таймфреймами, который можно использовать на всех символах/инструментах: форекс, товары, криптовалюты, индексы, акции.  Индикатор Matrix Arrow MT4 будет определять текущую тенденцию на ранних этапах, собирая информацию и данные от до 10 стандартных индикаторов, а именно: Индекс среднего направленного движения (ADX) Индекс товарного канала (CCI) Классические свечи
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Индикаторы
Индикатор тренда, революционное уникальное решение для торговли и фильтрации тренда со всеми важными функциями тренда, встроенными в один инструмент! Это 100% неперерисовывающийся мультитаймфреймный и мультивалютный индикатор, который можно использовать на всех инструментах/инструментах: форекс, товары, криптовалюты, индексы, акции. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОГРАНИЧЕННОГО ВРЕМЕНИ: Индикатор скринера поддержки и сопротивления доступен всего за 50$ и бессрочно. (Изначальная цена 250$) (предложение продлено) Tre
Forex Liquidity Finder
Aditya Jayswal
Индикаторы
ZeusArrow Smart Liquidity Finder  Smart Liquidity Finder is Ai controlled indicator based on the Idea of Your SL is My Entry. It scan and draws the major Liquidity areas on chart partitioning them with Premium and Discount Zone and allows you find the best possible trading setups and help you decide the perfect entry price to avoid getting your Stop Loss hunted . Now no more confusion about when to enter and where to enter. Benefit from this one of it's kind trading tool powered by Ai an trade
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Индикаторы
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СКИДКА 20%! Лучшее решение для новичка или трейдера-эксперта! Этот индикатор специализирован для отображения силы валюты для любых символов, таких как экзотические пары, товары, индексы или фьючерсы. Впервые в своем роде, любой символ может быть добавлен в 9-ю строку, чтобы показать истинную силу валюты золота, серебра, нефти, DAX, US30, MXN, TRY, CNH и т.д. Это уникальный, высококачественный и доступный торговый инструмент, потому что мы включили в него ряд собственных функци
Slayer Scalping
Abdulkarim Karazon
5 (2)
Индикаторы
Этот индикатор фокусируется на двух уровнях тейк-профита и очень строгом стоп-лоссе. Вся идея заключается в том, чтобы скальпировать рынок на более высоких таймфреймах, начиная с m15 и выше, так как эти таймфреймы мало зависят от спред и брокерской комиссии; индикатор даёт сигналы на покупку/продажу на основе стратегии дивергенции цены, где он строит стрелку покупки с уровнями tp/sl, когда условия бычьей дивергенции полностью выполнены, То же самое касается стрелок продажи: стрелка печатается н
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Индикаторы
Dynamic Forex28 Navigator — инструмент для торговли на рынке Форекс нового поколения. В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СКИДКА 49%. Dynamic Forex28 Navigator — это эволюция наших популярных индикаторов, объединяющая мощь трех в одном: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 отзывов) + Advanced Currency IMPULSE with ALERT (520 отзывов) + CS28 Combo Signals (бонус). Подробности об индикаторе https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Что предлагает индикатор Strength нового поколения?  Все, что вам нравило
Algo Pumping MT4
Ihor Otkydach
4.69 (16)
Индикаторы
PUMPING STATION – Ваша персональная стратегия "всё включено" Представляем PUMPING STATION — революционный индикатор Forex, который превратит вашу торговлю в увлекательный и эффективный процесс! Это не просто помощник, а полноценная торговая система с мощными алгоритмами, которые помогут вам начать торговать более стабильно! При покупке этого продукта вы БЕСПЛАТНО получаете: Эксклюзивные Set-файлы: Для автоматической настройки и максимальной эффективности. Пошаговое видео-руководство: Научитесь т
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Индикаторы
FX Power: Анализируйте силу валют для более эффективной торговли Обзор FX Power — это ваш незаменимый инструмент для понимания реальной силы валют и золота в любых рыночных условиях. Определяя сильные валюты для покупки и слабые для продажи, FX Power упрощает принятие торговых решений и выявляет высоковероятные возможности. Независимо от того, хотите ли вы следовать за трендами или предсказывать развороты с использованием экстремальных значений дельты, этот инструмент идеально адаптируется под
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
Индикаторы
TREND LINES PRO помогает понять, где рынок действительно меняет направление. Индикатор показывает реальные развороты тренда и места, где крупные участники входят повторно. Вы видите BOS-линии смены тренда и ключевые уровни старших таймфреймов — без сложных настроек и лишнего шума. Сигналы не перерисовываются и остаются на графике после закрытия бара. Что показывает индикатор: Реальные смены   тренда (BOS-линии) Если сигнал появился, он остается актуальным! Это важное отличие от индикаторов с пе
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Индикаторы
Если вы покупаете этот индикатор, вы получите мой профессиональный Trade Manager + EA БЕСПЛАТНО. Прежде всего стоит подчеркнуть, что эта торговая система является индикатором без перерисовки, без повторной отрисовки и без задержки, что делает ее идеальной как для ручной, так и для роботизированной торговли. Онлайн курс, руководство и загрузка пресетов. «Smart Trend Trading System MT5» - это комплексное торговое решение, созданное для новичков и опытных трейдеров. Он объединяет более 10 премиаль
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Индикаторы
В настоящее время скидка 20%! Эта приборная панель - очень мощное программное обеспечение, работающее на нескольких символах и до 9 таймфреймов. Он основан на нашем основном индикаторе (Лучшие отзывы: Advanced Supply Demand ).   Приборная панель дает отличный обзор. Она показывает:  Отфильтрованные значения спроса и предложения, включая рейтинг силы зон, расстояния между пунктами в зонах и внутри зон, Выделяются вложенные зоны, Выдает 4 вида предупреждений для выбранных символов на всех (9) та
PZ Day Trading
PZ TRADING SLU
3.67 (3)
Индикаторы
Этот индикатор обнаруживает разворот цены зигзагообразно, используя только анализ ценового действия и канал Дончиана. Он был специально разработан для краткосрочной торговли, без перекраски или перекраски вообще. Это фантастический инструмент для проницательных трейдеров, стремящихся увеличить сроки своих операций. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Удивительно легко торговать Это обеспечивает ценность на каждом таймфрейме Реал
Slayer Binary
Abdulkarim Karazon
5 (1)
Индикаторы
Slayer Binary — это индикатор стрелки страйка с бинарными опционами на одну свечу. Этот индикатор не предназначен для тех, кто ищет святой Грааль, так как это нереалистичный подход к торговле в целом. Индикатор даёт стабильный процент попаданий, и если использовать его для управления деньгами и ежедневной цели, он становится ещё надёжнее. Индикатор оснащён многими функциями, перечисленными ниже: ОСОБЕННОСТИ БЕЗ ПЕРЕКРАСКИ: Индикатор не перекрашивает стрелки вживую;Как только стрелка будет пока
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (20)
Индикаторы
Внутридневная стратегия, основанная на двух фундаментальных принципах рынка. В основе алгоритма лежит анализ объемов и ценовых волн с применением дополнительных фильтров. Интеллектуальный алгоритм индикатора дает сигнал только тогда, когда два рыночных фактора объединяются в одно целое. Индикатор рассчитывает волны определенного диапазона, а уже для подтверждения волны индикатор использует анализ по объемам. Данный индикатор - это готовая торговая система. Все что нужно от трейдера - следовать с
BlueDigitsFx OBV Divergence
Ziggy Janssen
4.84 (25)
Индикаторы
Версия для MT5 доступна здесь: https://www.mql5.com/en/market/product/50538 Канал и группа в Telegram: https://t.me/bluedigitsfx Доступ к VIP-группе: Отправьте подтверждение оплаты в наш личный кабинет Рекомендуемый брокер: https://bit.ly/BlueDigitsFxStarTrader BlueDigitsFx OBV Divergence — мощный индикатор для MT4, выявляющий дивергенции OBV и помогающий прогнозировать развороты рынка Индикатор BlueDigitsFx OBV Divergence анализирует цену и On-Balance Volume (OBV), чтобы автоматически выяв
Prop Firm Gold Indicator
Mohit Dhariwal
5 (3)
Индикаторы
This is a unique  Gold Indicator On channel trading pullbacks and gives accurate entries on gold and major Fx Pairs on M15tf. It has the ability to pass any prop firm Challenge and get accurate entries on gold and major fx pairs. EA FOR PROP FIRM AND CHANNEL INDICATOR IS FREE ALONG WITH THIS POWERFUL INDICATOR ALONG WITH THE BEST SET FILE FOR FIRST 25 USERS. Strategy tester report is in comment section. INDICATOR FEATURES: INDICATOR IS BEST ON M15 GIVES ACCURATE ENTRIES  EA AND CHANNEL INDICATO
Другие продукты этого автора
Sentinel Arrow
Dmytro Kasianov
1 (1)
Индикаторы
Sentinel Arrow Основные характеристики: ⊗Эксклюзивный алгоритм для быстрого и точного определения тренда, его разворота и изменения импульса. ⊗Создан для профессионального использования, имеет устойчивую логику сигналов, исключающую задержки или ложные обновления. ⊗Подходит для различных таймфреймов. ⊗Не перерисовывает, не удаляет и не изменяет прошлые сигналы. ⊗Все сигналы BUY и SELL генерируются на самой свече и остаются зафиксированными. ⊗В реальной торговле нет перерисовки — сигналы появля
FREE
Zen Arrows
Dmytro Kasianov
Индикаторы
Zen Arrows Cоздан для профессионального использования и имеет устойчивую логику сигналов и безопасные расчёты, исключающие задержки или ложные обновления. Он не перерисовывает, не удаляет и не изменяет прошлые сигналы. Все сигналы BUY и SELL генерируются на самой свече и остаются зафиксированными. В реальной торговле нет перерисовки — сигналы появляются мгновенно на самой свече. Обеспечивает стабильность, точность и гибкость на профессиональном уровне. Система точно определяет развороты тренда
FREE
Good Luck
Dmytro Kasianov
Индикаторы
Наш индикатор разработан для трейдеров, которым важна точность, надежность и универсальность в анализе рынка. Он сочетает в себе простой интерфейс и передовую логику генерации сигналов, что делает его незаменимым помощником как для новичков, так и для опытных участников рынка. I. ️ Главное Преимущество: Абсолютная Надёжность Сигналов Главная ценность индикатора заключается в его алгоритмической честности, которая устраняет главную проблему многих инструментов — перерисовку . Не Перерисовывает:
FREE
Zentrade
Dmytro Kasianov
Индикаторы
Zentrade — это ваш переход на профессиональный уровень. Это индикатор, который даёт вам устойчивость, ясность и точность, чтобы вы могли торговать с уверенностью, зная, что ваш сигнал не исчезнет, а ваша логика не будет нарушена. Никакой Перерисовки. Никогда. Сигналы BUY и SELL генерируются мгновенно на текущей свече и закрепляются навсегда. Что вы видите, то и есть реальность. Неизменная Логика. Прошлые сигналы не удаляются и не изменяются. Вы можете анализировать историю с полной увер
FREE
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв