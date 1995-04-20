Zen Arrows

Cоздан для профессионального использования и имеет устойчивую логику сигналов и безопасные расчёты, исключающие задержки или ложные обновления.
Он не перерисовывает, не удаляет и не изменяет прошлые сигналы.
Все сигналы BUY и SELL генерируются на самой свече и остаются зафиксированными.
В реальной торговле нет перерисовки — сигналы появляются мгновенно на самой свече.
Обеспечивает стабильность, точность и гибкость на профессиональном уровне.
Система точно определяет развороты тренда и изменения импульса,
обеспечивая сигналы с высоким процентом прибыльных сделок, одновременно минимизируя шум и ложные сигналы.
Основные характеристики
Многоуровневая система фильтрации (модульная, полностью настраиваемая)
Реалистичная визуализация в реальном времени
Чёткие текстовые сигналы BUY / SELL прямо на графике
Многоуровневая система оповещений
Всплывающее окно, звук.
Каждый сигнал срабатывает только один раз — без повторов
Полностью оптимизирована под MT4
Подходит для всех валютных пар,индексы, акций, форекса, криптовалют.
Торговля по тренду, свинг-трейдинг, подтверждение разворотов
Трейдеров, которые ищут надёжные и понятные профессиональные сигналы
Почему трейдеры выбирают этот индикатор
Высокая точность и процент прибыльных сигналов, подтверждённая многослойной фильтрацией
Без шума, без перерисовки, без задержек
Чистая визуализация с контекстом тренда в реальном времени
Лёгкий, стабильный и надёжный для реальной торговли
