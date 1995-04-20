Zen Arrows

Cоздан для профессионального использования и имеет устойчивую логику сигналов и безопасные расчёты, исключающие задержки или ложные обновления.

Он не перерисовывает, не удаляет и не изменяет прошлые сигналы.

Все сигналы BUY и SELL генерируются на самой свече и остаются зафиксированными.

В реальной торговле нет перерисовки — сигналы появляются мгновенно на самой свече.

Обеспечивает стабильность, точность и гибкость на профессиональном уровне.

Система точно определяет развороты тренда и изменения импульса,

обеспечивая сигналы с высоким процентом прибыльных сделок, одновременно минимизируя шум и ложные сигналы.

Основные характеристики

Многоуровневая система фильтрации (модульная, полностью настраиваемая)

Реалистичная визуализация в реальном времени

Чёткие текстовые сигналы BUY / SELL прямо на графике

Многоуровневая система оповещений

Всплывающее окно, звук.

Каждый сигнал срабатывает только один раз — без повторов

Полностью оптимизирована под MT4

Подходит для всех валютных пар,индексы, акций, форекса, криптовалют.

Торговля по тренду, свинг-трейдинг, подтверждение разворотов

Трейдеров, которые ищут надёжные и понятные профессиональные сигналы

Почему трейдеры выбирают этот индикатор

Высокая точность и процент прибыльных сигналов, подтверждённая многослойной фильтрацией

Без шума, без перерисовки, без задержек

Чистая визуализация с контекстом тренда в реальном времени