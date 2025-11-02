AuriON AI System EA MT5

AuriON AI System EA

知性によって再定義されたトレーディング

重要: 購入後、パーソナライズされたインストールパッケージと設定手順を受け取るために、プライベートメッセージをお送りください。

現在のオファー:
次の 10 コピーは $449 で入手可能、その後価格は $599 に上昇します。

I. 概要

AuriON は、アルゴリズム取引、機械学習、人工知能（AI）を統合した認知型トレーディングシステムです。
本システムは Deep Neural Cognition アーキテクチャを基盤とし、Multilayer GPT Integration Engine を搭載しており、GPT-4o・GPT-4.1・GPT-5 モデルに対応しています。

AuriON は、市場で利用可能な 最初期かつ最も高度なAI統合型トレーディングシステムの一つ であり、
自律型アルゴリズム、インタラクティブAIアシスタント、分析環境を一体化した革新的構造を持ちます。

このプロジェクトは、機関投資家レベルの品質を目指し、自動執行・分析制御・ニューラル技術を組み合わせ、
トレーダーの意思決定を支援するために設計されています。

取引銘柄

現在、AuriON AI System EAXAUUSD（ゴールド） のみに対応しており、H1（1時間足） タイムフレームで稼働しています。この条件下で、長期的に最適なパフォーマンスと高い安定性を示しています。

システムは現在、主要な通貨ペアや株価指数CFDなど、他の取引銘柄への対応に向けて積極的に最適化を進めており、これらは今後のアップデートで追加される予定です。

各新バージョンは、AuriON の基本理念である「認知インテリジェンス」「適応型執行」「機関投資家レベルの安定性」を継承します。

II. 実運用環境

ライセンスを有するブローカーにより運用されています。
すべての取引は実際の市場条件下で行われ、デモ口座やセント口座は使用していません。
公式MT5シグナルを通じて、実績を公開的に確認できます。

III. Nebula アシスタント（AIインタラクション層）

Nebula Assistant モジュールは Multilayer GPT Integration Engine により、
MetaTrader 5 内でトレーダーとAIの直接対話を可能にします。

主な機能：

  • 市場状況のコンテキスト分析

  • 取引判断ロジックの説明と根拠提示

  • シンボルやボラティリティに応じた動的適応

Nebula Assistant は、AuriON の認知中枢の一部として、分析支援とコンテキスト理解を提供します。

IV. 取引前インテリジェンス

Trading モジュール は、注文実行前に以下の分析と計算を行います：

  • リスク／リワード比（Risk / Reward Ratio）

  • ストップロス／テイクプロフィット

  • OCO注文（One Cancels Other）

  • ADRベースのボラティリティ分析

取引前に潜在的リスクと利益を数値化して提示し、規律あるリスク管理を支援します。

V. インテリジェント・トレーディングパネル

AuriON のトレードパネルは、執行・分析・リスク制御を統合したシステムです。
主な機能：

  • リスク計算と注文管理の統合モジュール

  • M1〜D1まで対応する Sparkline チャート表示

  • 部分決済およびダイナミック・トレーリング機能

この一体型インターフェースにより、外部分析ツールを使用する必要がありません。

VI. ポジション管理

ポジション管理モジュールには以下の機能が含まれます：

  • Close All / Profit / Loss / Pending / Symbol

  • BE All / BE XAUUSD / Trail Now

  • Partial Close (10%, 25%, 50%)

  • Adaptive BE+ / Dynamic Trailing Logic

これらのツールにより、取引プロセス全体の精密な制御が可能になります。

VII. Sparkline ビジョン

Sparkline モジュール は、市場のマイクロ構造を視覚化します。
短期トレンドやボラティリティを、チャートを切り替えることなく迅速に確認可能。
シンプルでコンパクトなデザインながら、必要な市場情報を明確に表示します。

VIII. Shield Protocol 3.0

Shield Protocol 3.0 は、体系的なリスク管理手法を導入しています。

主要コンポーネント：

  1. Zero-Martingale Policy — グリッド取引やナンピン戦略を不採用。

  2. Dynamic Risk Limiter — ボラティリティに基づくロット調整。

  3. Smart Equity Lock — 異常値動時の自動保護。

このプロトコルにより、戦略の安定性と一貫性が強化されます。

IX. 認知アーキテクチャ

AuriON は三層構造の認知アーキテクチャを採用しています：

  1. Algorithmic Core — シグナル生成とデータ処理。

  2. Neural Cognition Layer — コンテキストに基づく意思決定。

  3. Human Interaction Layer (Nebula) — ユーザーとAIの通信インターフェース。

この構造により、自動化と人間による制御のバランスが保たれます。

X. Multilayer GPT Integration Engine

AuriON は、さまざまな分析・運用シナリオに適応可能な多層ニューラル基盤を採用しています。

対応モデル：

  • GPT-4o / GPT-4.1 / GPT-5 — 高度な分析と予測。

  • GPT-4o-mini / GPT-4.1-mini — 即時応答用の軽量モデル。

  • GPT-5-Thinking（開発中）— 戦略的市場モデリングの実験モジュール。

システムは文脈と計算負荷に応じて自動的に最適モデルを選択します。

XI. AI 統合モジュール概要

モジュール 機能 特徴
Nebula Assistant トレーダーとAIのインターフェース 市場分析と意思決定の説明
Multilayer GPT Integration Engine GPTモデルの管理・切替 文脈に基づく自動選択
GPT-4o / GPT-4.1 主認知層 市場コンテキストの深層分析
GPT-4o-mini / GPT-4.1-mini 軽量モデル 低レイテンシーで即時応答
GPT-5 高度分析構造 複雑な市場シナリオのモデル化
GPT-5-Thinking (開発中) 戦略思考エンジン 行動的・構造的予測
Adaptive Model Switching 処理負荷管理 分析深度と速度の最適化
AI Context Layer コンテキスト適応 銘柄とボラティリティへの動的調整

GPTアーキテクチャは多層的な分析環境を形成し、適応的な市場予測と認知的理解を可能にします。

XII. 認知的トレーディング原則

AuriON は Cognitive Trading（認知型トレーディング） の概念を採用し、
統計分析・確率モデル・コンテキスト解釈を組み合わせて市場を評価します。
確率的アプローチにより、データドリブンな意思決定を支援します。

XIII. 結論

AuriON AI System EA は、GPT多層統合を備えた初期の先進的認知型トレーディングシステムの一つ です。
リアルタイム執行・AI分析・ニューラルモデルとの対話を単一環境に統合し、
構造化・規律化・データ主導のトレーディングを実現します。

AuriON AI System EA — 知性、規律、計算精度に基づく取引システム。

免責事項（Disclaimer）

本書は情報および技術的説明のみを目的としています。
AuriON AI System EA は投資助言ではなく、収益または結果を保証するものではありません。
過去の実績は将来の成果を示すものではありません。
ユーザーは取引およびリスク管理に関する最終的な判断と責任を負うものとします。

特徴：

  • 公式ドキュメントに適した専門的日本語。

  • 宣伝表現なし。

  • 「AuriON は市場で最初期の高度AI取引システムの一つ」と明記。

  • MQL5日本語ページ、企業サイト、PDF資料に即利用可能。


ankurr
19
ankurr 2025.11.21 18:02 
 

I’ve been using this EA for a while now and I’m very satisfied with the results. Only positive emotions so far. The advisor trades safely, and sometimes it closes positions at breakeven — which is absolutely normal and even a very good sign of proper risk control. I highly recommend this product and completely disagree with the negative review posted below. It honestly feels like that comment was made without real experience, or simply a biased attempt. The user didn’t suffer any losses at all, yet rated the EA poorly. From my experience, the system works exactly as intended — stable, safe and intelligent. Recommended.

Mohammad Khaled Abdallah Swedat
174
Mohammad Khaled Abdallah Swedat 2025.11.21 17:13 
 

Aung provides excellent support. I haven’t tried the EA yet, but as I always say, it’s best to give it a few months of live signals to build a solid track record before making a purchase.

NemyX Core V2
Aung Kaung Htet
5 (2)
エキスパート
NemyX Core V2 — 構造的インテリジェンスによる精密なトレード 重要: ご購入後、必ず私にプライベートメッセージをお送りください。お客様のブローカーや口座タイプに合わせた 個別のインストールパッケージ と 最適な設定ガイド をお渡しします。 ライブシグナル:   https://www.mql5.com/en/signals/2329041 現在のオファー: 次の 10ライセンス は 329 USD で提供します。 その後、価格は 529 USD に引き上げられます。 NemyX Core V2 は構造分析エンジンに基づいて構築された高度なアルゴリズム取引システムであり、機関レベルの規律により高確度の市場状態を識別することを目的としています。 本システムは多層コンピューティングコアを統合し、市場流動性、スイング構造、ボラティリティの変化、微細な反転シグナルをリアルタイムで処理します。 NemyX は分析と執行の自律的なフレームワークとして機能し、自動意思決定と精密かつ制御されたポジション管理を組み合わせます。 NemyX Core V2 のアーキテクチャは、取引回数ではな
