Market Volume Profile Modes MT4 — это аналитический индикатор, который отображает распределение торгового объёма по ценовым уровням прямо на графике. Для заданного ценового диапазона он делит вертикальный ценовой интервал на настраиваемое число строк, накапливает тиковый объём в каждой строке и выводит результат в виде горизонтальных гистограммных полос. Каждая строка разделяется на бычью и медвежью части в зависимости от того, закрылись ли соответствующие свечи вверх или вниз, поэтому доля покупок и продаж на каждом уровне показывается отдельно.

Индикатор предлагает восемь режимов расчёта, выбираемых одним входным параметром. Режим фиксированного диапазона добавляет на график кнопку, создающую перетаскиваемый прямоугольник; вы перемещаете или изменяете размер рамки, и профиль пересчитывается для охваченных ею баров, что удобно для изучения конкретного движения или консолидации. Режим видимого диапазона строит профиль по барам, отображаемым в окне графика, и обновляется при прокрутке или масштабировании. Остальные режимы автоматически строят по одному профилю на период: сессия (день), неделя, месяц, час, четыре часа, а также пользовательский режим, группирующий заданное вами фиксированное число баров. Параметр максимального количества профилей ограничивает число отображаемых недавних периодов, а необязательные линии-разделители отмечают границу между периодами.

Из накопленного распределения индикатор выводит три опорных уровня. Точка контроля (POC) отмечает строку с наибольшим объёмом. Верхняя и нижняя границы области стоимости (VAH и VAL) ограничивают центральную полосу строк, которые в сумме содержат выбранный процент общего объёма, по умолчанию семьдесят процентов. Каждую из этих линий можно показывать или скрывать по отдельности, а общий переключатель управляет всеми сразу; сами гистограммные полосы также можно отключить, оставив только уровни.

Входные параметры позволяют задать число строк, ширину профиля в процентах от периода, зазор между полосами, процент области стоимости и сторону периода, на которой рисуется гистограмма. Цвета, толщина и стиль линий для бычьих и медвежьих полос, точки контроля, границ области стоимости, прямоугольника диапазона и разделителей сессий настраиваются, как и положение, размер и цвет кнопок фиксированного диапазона. Индикатор работает на любом инструменте и таймфрейме и использует тиковый объём в качестве источника данных.

Распространённый подход — запустить один из периодических режимов, чтобы наблюдать, где концентрировался объём в недавних сессиях, или использовать фиксированный и видимый диапазоны для более детального изучения выбранной области. Опорные уровни можно рассматривать вместе с вашим собственным методом как области прежнего торгового интереса.

Это аналитический индикатор; он не открывает, не изменяет и не закрывает ордера. Пожалуйста, сначала протестируйте его на демо-счёте и самостоятельно управляйте рисками. Если этот индикатор окажется полезным, будем признательны за оценку или отзыв. По вопросам или предложениям по функциям используйте раздел комментариев на странице этого продукта.