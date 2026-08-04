NT Risk Ratio Tool MT4

С этим продуктом вам больше не нужно рассчитывать объемы сделок в стороннем калькуляторе и вручную переносить данные на график. Утилита рассчитывает сделки непосредственно на графике. Эта панель используется для обозначения и ввода сделок. Перетащите линии входа, стоп-лосса и тейк-профита в положение, где вы видите сделку, и панель немедленно отобразит объем, риск в денежной форме и в процентах от баланса, ожидаемую прибыль и коэффициент риска и прибыли. Нажмите кнопку входа, и утилита отправит ордер с этими уровнями, выбрав тип ордера: рыночный или отложенный, в зависимости от положения линии входа.
Полезные ссылки: Другие разработки - Ссылка, версия для MT4 - Ссылка
В качестве основного значения может быть либо риск, либо объем. Переключайтесь между ними, щелкая по метке на панели. Если назначен риск, объем рассчитывается на основе расстояния до стоп-лосса: если вы переместите линию дальше, размер лота уменьшится, но величина риска останется той же. Если назначен объем, панель показывает стоимость стоп-лосса для этого размера лота в процентах от баланса. Значение в пунктах берется из спецификации инструмента, а объем округляется до шага, минимума и максимума брокера, так что лот на панели соответствует тому, что подтверждает терминал.
Для работы с наценкой предусмотрены отдельные инструменты:
- Блокировка RR: поддерживает заданное соотношение, стоп-лосс перемещает тейк-профит вместе с ним и наоборот, а при снятии блокировки RR пересчитывается на основе нарисованного вами значения.

- Магнит: вход блокируется по текущей цене и следует за ней, стоп-лосс и тейк-профит сохраняют свои расстояния.

- Поля RISK, LOT и RR: значения вводятся численно непосредственно на панели. Ввод RR немедленно перемещает тейк-профит, а ввод процента риска с заблокированным объемом перемещает стоп-лосс.

- Поля SL и TP в пунктах: расстояния задаются численно, и эти числа автоматически обновляются при перетаскивании линий.

- Разворот сделки: одна кнопка меняет «Покупка» на «Продажа» и зеркально отображает стоп-лосс и тейк-профит относительно линии входа.

- Плитки «Покупка» и «Продажа»: количество открытых сделок и текущий результат в деньгах, с кнопкой закрытия соответствующей стороны рядом.
Если перетащить стоп-лосс над линией входа, сделка развернется. Сам график зеркально отображается, поэтому наценка остается точной. Кнопки закрытия работают только со сделками внутри самого инструмента. Выбор основан на магическом числе и символе графика. Настройки ввода указывают, что именно они закрывают: рыночные позиции, отложенные стоп-ордера, отложенные лимитные ордера или и то, и другое. После успешной отправки ордера наценка удаляется с графика. Панель можно перетащить в любое место на графике, и она одним щелчком сворачивается в компактный мини-чип.

Кроме того, доступны четыре цветовые схемы для темных и светлых графиков, три масштаба интерфейса (100, 125 и 150 процентов) для мониторов с высоким разрешением, настраиваемый шрифт, горячие клавиши для отображения и скрытия разметки, а также процент риска, расстояние стоп-лосса, магическое число и баланс для расчета в параметрах запуска.
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Azuan Noor
Утилиты
Expert Advisor for MT4 Useful utility MUST have for all traders.  With 1 click button, you're able to close all your open positions. Its come with a warning pop up notification when you click to close all your trades, to avoid an accident press the button. Just press 'Yes' to confirm or 'No' to cancel it. The expert will close all your open positions no matter what pairs you currently open or directions. Just attach the expert on 1 of your chart, and you're good to go.
Tick Volume Chart
Boris Sedov
4 (2)
Утилиты
Tick Volume Chart — график тиковых объемов для MetaTrader 4. Инструмент создает графики, на которых каждая свеча имеет фиксированный тиковый объем. Распределение данных происходит не по времени, а по тиковому объему. Каждый бар содержит заданный (фиксированный) тиковый объем. Тиковый объем можно регулировать изменяя значение параметра Volume . На полученный график можно прикреплять индикаторы, советники и скрипты. Получается полностью рабочий график, на котором можно работать точно так же, как и
Equity Protect Pro
Shi Jie He
5 (1)
Утилиты
Equity Protect Pro: Ваш эксперт по комплексной защите счетов для спокойной торговли Если вы ищете такие функции, как защита счета, защита капитала, защита портфеля, защита мультистратегий, защита прибыли, сбор прибыли, безопасность торговли, программы контроля рисков, автоматический контроль рисков, автоматическая ликвидация, условная ликвидация, запланированная ликвидация, динамическая ликвидация, скользящий стоп-лосс, закрытие в один клик, ликвидация в один клик и восстановление в один клик,
EquityTargetCloser MT4
Evgeniy Zhdan
Утилиты
Автоматическая фиксация прибыли по достижении целевого профита EquityTargetCloser   — это утилитарный советник для MetaTrader 5, который автоматически закрывает все рыночные позиции и удаляет отложенные ордера, как только   эквити (Equity) превысит текущий баланс на заданную сумму прибыли . После закрытия всех позиций цель автоматически повышается: новый порог = новый баланс + заданная прибыль. Советник не открывает сделки, а только управляет существующими позициями, помогая надёжно фиксировать
CloseIfProfitorLoss with Trailing
Vladislav Andruschenko
4.87 (31)
Утилиты
Close If Profit or Loss with Trailing для MetaTrader 4 — автоматическое закрытие по общей прибыли или убытку Надёжная торговая утилита для MetaTrader 4, которая автоматически закрывает позиции, когда общая прибыль или общий убыток достигает заданного уровня. Советник контролирует открытые сделки, считает плавающий результат, может использовать трейлинг прибыли и помогает закрывать позиции быстрее, чем ручная реакция трейдера. MetaTrader 4 до сих пор активно используют ручные трейдеры, скальперы
DrawDown Limiter MT4
Haidar Lionel Haj Ali
5 (8)
Утилиты
Drawdown Limiter EA You are in the right place if you were searching for Drawdown control, Drawdown limiter, Balance protection, Equity Protection or Daily Drawdown Limit related to Prop Firm, FTMO, or Funded account trading, or if you want to protect your trading account. Have you suffered from controlling your drawdown when trading funded accounts? This EA is meant for you. Prop firms usually set a rule called “Trader Daily Drawdown”, and if it is not respected, you are disqualified.  I am an
Exp Averager
Vladislav Andruschenko
4.82 (22)
Утилиты
Усреднитель для MetaTrader 4 — профессиональная система сопровождения сделок и управления средней ценой Профессиональный советник для тех, кто хочет не просто усреднять позиции, а грамотно управлять серией сделок, просадкой и общей точкой выхода. Этот инструмент помогает сопровождать уже открытые позиции, улучшать среднюю цену входа и выстраивать понятную логику выхода всей серии в безубыток или прибыль. Усреднитель для MT4 создан не как автономная торговая система, а как специализированный мод
Trade Copier Professional MT4
Tola Moses Hector
Утилиты
Trade Copier Professional — Локальное решение для копирования сделок   Trade Copier Professional — это надёжная локальная система копирования сделок для MetaTrader 4/5. Она позволяет трейдерам мгновенно дублировать позиции на нескольких счетах на одном компьютере, оснащена встроенными средствами безопасности и профессиональной панелью управления.   Обзор   Советник работает в режимах Master и Slave из одного файла, с лёгким переключением. Сделки могут копироваться между терминалами MT4 и MT5 бе
Trading History MT4
Siarhei Vashchylka
5 (9)
Утилиты
Trading History - Программа для торговли и управления капиталом на истории котировок в тестере стратегий. Может работать с отложенными и немедленными ордерами, оснащена функциями трейлинг стопа, безубытка и тейкпрофита. Очень хорошо подходит для тренировок и тестирования различных стратегий. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) Преимущества 1. В кратчайшие сроки позволяет протестировать любую торговую стратегию 2. Отличный тренажёр для тренировок трейдинга. Можно получи
Trade Copier Global
Laszlo Tormasi
5 (15)
Утилиты
Trade Copier Global: The name speaks for itself. This copier allows you to copy orders between MT4 terminals even if they are not installed on the same computer. Features Copying trades between MT4 terminals around the world with a short delay. Automatically recognizes symbol prefixes. Can connect many Slaves to the same Master. Supports pending and market orders. Supports partial order close (with limitations, see below) Can send messages and notifications to the Slaves from the Master Several
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С этим продуктом вам больше не нужно рассчитывать объемы сделок в стороннем калькуляторе и вручную переносить данные на график. Утилита рассчитывает сделки непосредственно на графике. Эта панель используется для обозначения и ввода сделок. Перетащите линии входа, стоп-лосса и тейк-профита в положение, где вы видите сделку, и панель немедленно отобразит объем, риск в денежной форме и в процентах от баланса, ожидаемую прибыль и коэффициент риска и прибыли. Нажмите кнопку входа, и утилита отправит
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News Filter for EAs MT4
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Фильтр новостей для советников: панель отключает их во время публикации макроэкономической статистики и восстанавливает после стабилизации рынка. Одна панель на одном графике обслуживает весь терминал, автоматически определяя открытые графики и работающий на каждом из них советник. Перед событием она сохраняет график вместе с настройками советника, удаляет его и выполняет ваши правила для открытых позиций и отложенных ордеров. После публикации она восстанавливает все, проверяя имя и все входные
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