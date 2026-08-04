NT Risk Ratio Tool MT4

С этим продуктом вам больше не нужно рассчитывать объемы сделок в стороннем калькуляторе и вручную переносить данные на график. Утилита рассчитывает сделки непосредственно на графике. Эта панель используется для обозначения и ввода сделок. Перетащите линии входа, стоп-лосса и тейк-профита в положение, где вы видите сделку, и панель немедленно отобразит объем, риск в денежной форме и в процентах от баланса, ожидаемую прибыль и коэффициент риска и прибыли. Нажмите кнопку входа, и утилита отправит ордер с этими уровнями, выбрав тип ордера: рыночный или отложенный, в зависимости от положения линии входа.

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В качестве основного значения может быть либо риск, либо объем. Переключайтесь между ними, щелкая по метке на панели. Если назначен риск, объем рассчитывается на основе расстояния до стоп-лосса: если вы переместите линию дальше, размер лота уменьшится, но величина риска останется той же. Если назначен объем, панель показывает стоимость стоп-лосса для этого размера лота в процентах от баланса. Значение в пунктах берется из спецификации инструмента, а объем округляется до шага, минимума и максимума брокера, так что лот на панели соответствует тому, что подтверждает терминал.

Для работы с наценкой предусмотрены отдельные инструменты:

- Блокировка RR: поддерживает заданное соотношение, стоп-лосс перемещает тейк-профит вместе с ним и наоборот, а при снятии блокировки RR пересчитывается на основе нарисованного вами значения.





- Магнит: вход блокируется по текущей цене и следует за ней, стоп-лосс и тейк-профит сохраняют свои расстояния.





- Поля RISK, LOT и RR: значения вводятся численно непосредственно на панели. Ввод RR немедленно перемещает тейк-профит, а ввод процента риска с заблокированным объемом перемещает стоп-лосс.





- Поля SL и TP в пунктах: расстояния задаются численно, и эти числа автоматически обновляются при перетаскивании линий.





- Разворот сделки: одна кнопка меняет «Покупка» на «Продажа» и зеркально отображает стоп-лосс и тейк-профит относительно линии входа.





- Плитки «Покупка» и «Продажа»: количество открытых сделок и текущий результат в деньгах, с кнопкой закрытия соответствующей стороны рядом.

Если перетащить стоп-лосс над линией входа, сделка развернется. Сам график зеркально отображается, поэтому наценка остается точной. Кнопки закрытия работают только со сделками внутри самого инструмента. Выбор основан на магическом числе и символе графика. Настройки ввода указывают, что именно они закрывают: рыночные позиции, отложенные стоп-ордера, отложенные лимитные ордера или и то, и другое. После успешной отправки ордера наценка удаляется с графика. Панель можно перетащить в любое место на графике, и она одним щелчком сворачивается в компактный мини-чип.





Кроме того, доступны четыре цветовые схемы для темных и светлых графиков, три масштаба интерфейса (100, 125 и 150 процентов) для мониторов с высоким разрешением, настраиваемый шрифт, горячие клавиши для отображения и скрытия разметки, а также процент риска, расстояние стоп-лосса, магическое число и баланс для расчета в параметрах запуска.