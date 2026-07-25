GammaOrderBook Gex Levels for SP500

Уровни гамма-экспозиции (GEX) опционного рынка в реальном времени на графике SP500. Обновление каждые 30 минут.


Full description:

GammaOrderBook Free — Советник «всё в одном», загружает и отображает данные гамма-экспозиции (GEX) прямо на графике. Отдельный индикатор не нужен.


Что отображается


• GEX Bars — Уровни гаммы Call и Put в виде горизонтальных баров, разделённые по источнику ETF/Index (разные цвета)

• Zero Gamma Line — Критический уровень смены направления хеджирования дилеров

• Panorama V4 — Мультитаймфреймовое гамма-позиционирование

• Поддержка/Сопротивление — Ключевые уровни из открытого интереса опционов

• Bias Panel — Сигнал BULL/BEAR/NEUTRAL, позиционирование OI, объём

• Distance Display — Расстояние от Zero Gamma в реальном времени


Поддерживаемые инструменты


• ES / SP500 (US500)


Обновления данных


• Каждые 30 минут

• Без email, без лицензии, без подписки — прикрепите и торгуйте


Настройка


1. Прикрепите советник к графику SP500 или US500

2. В Сервис > Настройки > Советники добавьте URL: https://gamma-auth.gammaorderbook.com

3. Данные загружаются автоматически

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Утилиты
Усреднитель для MetaTrader 4 — профессиональная система сопровождения сделок и управления средней ценой Профессиональный советник для тех, кто хочет не просто усреднять позиции, а грамотно управлять серией сделок, просадкой и общей точкой выхода. Этот инструмент помогает сопровождать уже открытые позиции, улучшать среднюю цену входа и выстраивать понятную логику выхода всей серии в безубыток или прибыль. Усреднитель для MT4 создан не как автономная торговая система, а как специализированный мод
Trade Copier Professional MT4
Tola Moses Hector
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Trade Copier Professional — Локальное решение для копирования сделок   Trade Copier Professional — это надёжная локальная система копирования сделок для MetaTrader 4/5. Она позволяет трейдерам мгновенно дублировать позиции на нескольких счетах на одном компьютере, оснащена встроенными средствами безопасности и профессиональной панелью управления.   Обзор   Советник работает в режимах Master и Slave из одного файла, с лёгким переключением. Сделки могут копироваться между терминалами MT4 и MT5 бе
Trade Copier Global
Laszlo Tormasi
5 (15)
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Trade Copier Global: The name speaks for itself. This copier allows you to copy orders between MT4 terminals even if they are not installed on the same computer. Features Copying trades between MT4 terminals around the world with a short delay. Automatically recognizes symbol prefixes. Can connect many Slaves to the same Master. Supports pending and market orders. Supports partial order close (with limitations, see below) Can send messages and notifications to the Slaves from the Master Several
Exp4 VirtualTradePad PRO SE for MT4
Vladislav Andruschenko
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VirtualTradePad PRO SE MT4 — расширенная торговая панель и рабочее пространство на графике для MetaTrader 4 VirtualTradePad PRO SE — это профессиональная торговая панель и рабочая среда управления сделками для MetaTrader 4 . Она помогает трейдерам быстрее открывать, сопровождать, защищать, закрывать и анализировать сделки из одного интерфейса на графике. Продукт создан для активных ручных трейдеров, которым нужно больше, чем простой набор кнопок. PRO SE объединяет исполнение в один клик, отложен
Custom Alerts AIO MT4
Daniel Stein
Утилиты
Custom Alerts AIO: Универсальный сканер рынка — Без настройки Обзор Custom Alerts AIO — это самый быстрый и простой способ отслеживать рыночные сигналы в реальном времени на множестве инструментов без дополнительной настройки и без необходимости покупать другие продукты. В состав входят все необходимые индикаторы от Stein Investments, что делает этот инструмент идеальным решением «всё в одном» для трейдеров, ценящих простоту и эффективность. Просто установите на график и сразу получайте сигнал
Trading History MT4
Siarhei Vashchylka
5 (9)
Утилиты
Trading History - Программа для торговли и управления капиталом на истории котировок в тестере стратегий. Может работать с отложенными и немедленными ордерами, оснащена функциями трейлинг стопа, безубытка и тейкпрофита. Очень хорошо подходит для тренировок и тестирования различных стратегий. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) Преимущества 1. В кратчайшие сроки позволяет протестировать любую торговую стратегию 2. Отличный тренажёр для тренировок трейдинга. Можно получи
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Andrew Tsujiguchi
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Уровни гамма-экспозиции (GEX) опционного рынка в реальном времени на графике SP500. Обновление каждые 30 минут. Full description: GammaOrderBook Free — Советник «всё в одном», загружает и отображает данные гамма-экспозиции (GEX) прямо на графике. Отдельный индикатор не нужен. Что отображается • GEX Bars — Уровни гаммы Call и Put в виде горизонтальных баров, разделённые по источнику ETF/Index (разные цвета) • Zero Gamma Line — Критический уровень смены направления хеджирования дилеров • Panora
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