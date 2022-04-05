EAsyRightNow
- Утилиты
- Ilia Stavrov
- Версия: 1.17
- Обновлено: 2 июня 2025
EAsyRightNow - Профессиональный торговый советник для ручной торговли с расширенным функционалом
EAsyRightNow - это многофункциональный торговый советник для MetaTrader 4, предоставляющий из себя торговую Панель, с удобным пользовательским интерфейсом и широкими возможностями управления торговыми позициями. Идеален для скальпинга, работает на всех таймфреймах.
Основные возможности
1. Режимы торговли
- Одиночные ордера: Управление одной торговой позицией
- Множественные ордера: Возможность открытия нескольких ордеров в одном направлении
- Рыночное исполнение: Мгновенное открытие позиций по текущей цене
- Отложенные ордера: Размещение BuyStop и SellStop ордеров с заданным отступом
2. Управление рисками
- Настраиваемый Take Profit (в пунктах или абсолютной цене)
- Настраиваемый Stop Loss (в пунктах или абсолютной цене)
- Система Break Even с трейлингом:
- Автоматический перевод позиции в безубыток при достижении заданного уровня прибыли
- Трейлинг стоп после активации безубытка
- Раздельная логика для одиночных и множественных ордеров
3. Интерактивный интерфейс
- Перемещаемая панель управления
- Отображение текущей прибыли/убытка в валюте и процентах
- Индикация движения цены в пунктах
- Мониторинг спреда в реальном времени
- Отображение цен открытия, TP и SL
4. Расширенные функции
- Автоматический расчет средневзвешенной цены для множественных ордеров
- Динамическое обновление параметров при модификации ордеров
- Защита от ошибок при исполнении ордеров
- Автоматическая проверка и корректировка размера лота
- Сохранение настроек между перезапусками
5. Особенности работы Break Even
- В режиме одиночных ордеров:
- Работает независимо от наличия начального Stop Loss
- Трейлинг стоп движется только в выгодном направлении
- Не отступает ниже точки входа
- В режиме множественных ордеров:
- Сохраняет установленный Take Profit при модификации Stop Loss
- Трейлинг стоп рассчитывается от первого ордера
- Единый уровень Stop Loss для всех ордеров
Преимущества
- Интуитивно понятный интерфейс
- Гибкая настройка параметров
- Надежная система управления рисками
- Возможность быстрого закрытия всех позиций
- Детальная информация о текущих позициях
- Профессиональное управление множественными ордерами
Системные требования
- MetaTrader 4
- Поддержка всех торговых инструментов
- Работа на всех таймфреймах
EAsyRightNow - это многофункциональный торговый советник для MetaTrader 4, предоставляющий из себя торговую Панель, с удобным пользовательским интерфейсом и широкими возможностями управления торговыми позициями. Идеален для скальпинга, работает на всех таймфреймах.
Основные возможности
1. Режимы торговли
- Одиночные ордера: Управление одной торговой позицией
- Множественные ордера: Возможность открытия нескольких ордеров в одном направлении
- Рыночное исполнение: Мгновенное открытие позиций по текущей цене
- Отложенные ордера: Размещение BuyStop и SellStop ордеров с заданным отступом
2. Управление рисками
- Настраиваемый Take Profit (в пунктах или абсолютной цене)
- Настраиваемый Stop Loss (в пунктах или абсолютной цене)
- Система Break Even с трейлингом:
- Автоматический перевод позиции в безубыток при достижении заданного уровня прибыли
- Трейлинг стоп после активации безубытка
- Раздельная логика для одиночных и множественных ордеров
3. Интерактивный интерфейс
- Перемещаемая панель управления
- Отображение текущей прибыли/убытка в валюте и процентах
- Индикация движения цены в пунктах
- Мониторинг спреда в реальном времени
- Отображение цен открытия, TP и SL
4. Расширенные функции
- Автоматический расчет средневзвешенной цены для множественных ордеров
- Динамическое обновление параметров при модификации ордеров
- Защита от ошибок при исполнении ордеров
- Автоматическая проверка и корректировка размера лота
- Сохранение настроек между перезапусками
5. Особенности работы Break Even
- В режиме одиночных ордеров:
- Работает независимо от наличия начального Stop Loss
- Трейлинг стоп движется только в выгодном направлении
- Не отступает ниже точки входа
- В режиме множественных ордеров:
- Сохраняет установленный Take Profit при модификации Stop Loss
- Трейлинг стоп рассчитывается от первого ордера
- Единый уровень Stop Loss для всех ордеров
Преимущества
- Интуитивно понятный интерфейс
- Гибкая настройка параметров
- Надежная система управления рисками
- Возможность быстрого закрытия всех позиций
- Детальная информация о текущих позициях
- Профессиональное управление множественными ордерами
Системные требования
- MetaTrader 4
- Поддержка всех торговых инструментов
- Работа на всех таймфреймах