 EAsyRightNow - Профессиональный торговый советник для ручной торговли с расширенным функционалом

EAsyRightNow - это многофункциональный торговый советник для MetaTrader 4, предоставляющий из себя торговую Панель, с удобным пользовательским интерфейсом  и широкими возможностями управления торговыми позициями. Идеален для скальпинга, работает на всех таймфреймах.

 Основные возможности

 1. Режимы торговли
- Одиночные ордера: Управление одной торговой позицией
- Множественные ордера: Возможность открытия нескольких ордеров в одном направлении
- Рыночное исполнение: Мгновенное открытие позиций по текущей цене
- Отложенные ордера: Размещение BuyStop и SellStop ордеров с заданным отступом

 2. Управление рисками
- Настраиваемый Take Profit (в пунктах или абсолютной цене)
- Настраиваемый Stop Loss (в пунктах или абсолютной цене)
- Система Break Even с трейлингом:
  - Автоматический перевод позиции в безубыток при достижении заданного уровня прибыли
  - Трейлинг стоп после активации безубытка
  - Раздельная логика для одиночных и множественных ордеров

 3. Интерактивный интерфейс
- Перемещаемая панель управления
- Отображение текущей прибыли/убытка в валюте и процентах
- Индикация движения цены в пунктах
- Мониторинг спреда в реальном времени
- Отображение цен открытия, TP и SL

 4. Расширенные функции
- Автоматический расчет средневзвешенной цены для множественных ордеров
- Динамическое обновление параметров при модификации ордеров
- Защита от ошибок при исполнении ордеров
- Автоматическая проверка и корректировка размера лота
- Сохранение настроек между перезапусками

 5. Особенности работы Break Even
- В режиме одиночных ордеров:
  - Работает независимо от наличия начального Stop Loss
  - Трейлинг стоп движется только в выгодном направлении
  - Не отступает ниже точки входа
- В режиме множественных ордеров:
  - Сохраняет установленный Take Profit при модификации Stop Loss
  - Трейлинг стоп рассчитывается от первого ордера
  - Единый уровень Stop Loss для всех ордеров

 Преимущества
- Интуитивно понятный интерфейс
- Гибкая настройка параметров
- Надежная система управления рисками
- Возможность быстрого закрытия всех позиций
- Детальная информация о текущих позициях
- Профессиональное управление множественными ордерами

 Системные требования
- MetaTrader 4
- Поддержка всех торговых инструментов
- Работа на всех таймфреймах
