EAsyRightNow - Профессиональный торговый советник для ручной торговли с расширенным функционалом



EAsyRightNow - это многофункциональный торговый советник для MetaTrader 4, предоставляющий из себя торговую Панель, с удобным пользовательским интерфейсом и широкими возможностями управления торговыми позициями. Идеален для скальпинга, работает на всех таймфреймах.



Основные возможности



1. Режимы торговли

- Одиночные ордера: Управление одной торговой позицией

- Множественные ордера: Возможность открытия нескольких ордеров в одном направлении

- Рыночное исполнение: Мгновенное открытие позиций по текущей цене

- Отложенные ордера: Размещение BuyStop и SellStop ордеров с заданным отступом



2. Управление рисками

- Настраиваемый Take Profit (в пунктах или абсолютной цене)

- Настраиваемый Stop Loss (в пунктах или абсолютной цене)

- Система Break Even с трейлингом:

- Автоматический перевод позиции в безубыток при достижении заданного уровня прибыли

- Трейлинг стоп после активации безубытка

- Раздельная логика для одиночных и множественных ордеров



3. Интерактивный интерфейс

- Перемещаемая панель управления

- Отображение текущей прибыли/убытка в валюте и процентах

- Индикация движения цены в пунктах

- Мониторинг спреда в реальном времени

- Отображение цен открытия, TP и SL



4. Расширенные функции

- Автоматический расчет средневзвешенной цены для множественных ордеров

- Динамическое обновление параметров при модификации ордеров

- Защита от ошибок при исполнении ордеров

- Автоматическая проверка и корректировка размера лота

- Сохранение настроек между перезапусками



5. Особенности работы Break Even

- В режиме одиночных ордеров:

- Работает независимо от наличия начального Stop Loss

- Трейлинг стоп движется только в выгодном направлении

- Не отступает ниже точки входа

- В режиме множественных ордеров:

- Сохраняет установленный Take Profit при модификации Stop Loss

- Трейлинг стоп рассчитывается от первого ордера

- Единый уровень Stop Loss для всех ордеров



Преимущества

- Интуитивно понятный интерфейс

- Гибкая настройка параметров

- Надежная система управления рисками

- Возможность быстрого закрытия всех позиций

- Детальная информация о текущих позициях

- Профессиональное управление множественными ордерами



Системные требования

- MetaTrader 4

- Поддержка всех торговых инструментов

- Работа на всех таймфреймах

