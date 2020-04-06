You Golden Joker - это профессиональная автоматическая торговая система, разработанная и оптимизированная для платформы MT4 и валютных пар XAUUSD, GBPUSD, all forex. Прост в эксплуатации и в то же время эффективен, , создан для максимизации вашего торгового потенциала, минимизации эмоциональной торговли и принятия более разумных решений на основе передовых технологий. Советник работает на "основных" валютных парах с низким спредом.

полный список для Вашего удобства доступен https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller

You Golden Joker алгоритмы анализируют обширные объемы исторических данных рынка для выявления паттернов, трендов и потенциальных торговых возможностей. Алгоритм скальпинга создан для обнаружения высоковероятностных точек входа и выхода, гарантируя, что каждая сделка будет выполнена с наивысшим шансом на успех. Этот робот идеально подходит для трейдеров, приверженных стратегии скальпинга и стремящихся извлекать выгоду из краткосрочных колебаний цен, не тратя время на ручной анализ графиков. Он станет отличным решением как для начинающих трейдеров, ищущих автоматизированные торговые системы, так и для опытных участников рынка.

Две независимые системы скальпинга, с возможностью включить/выключить.



Информация:



+Рабочие торговые пары : XAUUSD, GOLD

+Временные рамки: M5-H1

+Минимальный депозит: 100$

+Минимальное кредитное плечо 1:20

+Работает с любым брокером, хотя рекомендуется использовать ECN-брокера.



Функции:



+Нет мартингала

+Нет сетевой торговли

+Нет усреднения

+Никаких опасных методов управления деньгами

+Жесткий стоп-лосс и тейк-профит для каждой сделки

+Не чувствителен к условиям брокера

+Простота установки и использования



Предупреждение о риске:

Прежде чем купить You Golden Joker , ознакомьтесь со связанными с этим рисками.

Перед использованием на реальных деньгах протестируйте советник с минимальным риском на центовом торговом счете.

Используйте VPS или сервер с минимальными сетевыми задержками до сервера брокера

Низкие спреды + низкая комиссия + качественное исполнение - это главное при выборе брокера для торговли