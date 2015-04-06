AW Fractals EA
- Эксперты
-
AW Trading Software Limited______________ AW Trading Software ______________
📢 mql5com channel 👉 https://www.mql5.com/en/channels/awtradingsoftware
- Версия: 1.0
- Активации: 15
AW Fractals EA работает по сигналам индикатора AW Flexible Fractals. Фракталы используются в качестве уровней поддержки и сопротивления, советник работает на пробой уровней. При входе в рынок, советник автоматически открывает рыночный и отложенный ордера. Для выхода из позиций использует интеллектуальную систему трейлинга и усреднение с помощью отложенных ордеров. В советник встроена функция автоматического расчета риск-менеджмента, гибкие настройки и множество сценариев работы.
- Гибкая автоматизированная торговая система,
- Встроенная регулируемая система трейлинга,
- Настраиваемый индикатор внутри советника,
- Интуитивно простая настройка входных переменных,
- Встроенная система усредняния отложенными ордерами,
- Подключаемая система автоматического расчета риск-менеджмента.
Обратите внимание! В советнике не отображены отметки индикатора.
Описание стратегии:
Фракталами называют комбинацию свечей которые образуют геометрическую фигуру в виде клина с пиком поцентру. То есть, когда средняя цена является пиком а последующие и предыдущие перед пиком располагаются ниже или выше пиковой свечи. Эти метки применяются как уровни поддержки и сопротивления. Когда цена пробила уровень поддержки советник откроет короткую позицию (селл). Когда цена пробила уровень сопротивления, то советник откроет длинную позицию (бай).
Уровень поддержки, когда фрактал внизу то есть пиковая свеча ниже чем соседние бары, уровень сопротивления, когда пиковая центральная свеча выше соседних свеч. Советник работает на основе сигналов индикатора W Flexible Fractals, однако для работы советника, индикатор настраивается именно во входных настройках советника. Индикатор может быть настроен так чтобы фракталы были более или менее чувствительны к изменениям цен. Также можно регулировать размер фракталов, он может состоять из трех, пяти, семи свеч и так далее, это будет влиять на чувствительность и точки входов советника.
Вход в рынок и выход из позиции:
Как только цена пробьет уровень, то советник сразу совершит несколько действий: откроет рыночный ордер в соответсвии с сигналом, а также выставит лимитный ордер в том же направлении.
После того как индикатор определяет верхний фрактал (с красной отметкой), а затем цена пробивает уровень снизу вверх, советник открывает рыночный бай ордер и выставляет лимитный бай ордер ниже чем рыночный. Если цена затем идет вниз, то отложенный ордер становится рыночным и далее, ниже советник выставляет новый отложенный ордер, с заданным шагом. Как только цена пройдет расстояние равное traling старт, то будет установлен стоплосс. Как только рыночный ордер будет закрыт по стоплосс, то будут удалены все отложенные ордера того-же типа, и будет закрыта вся корзина ордеров.
После того как индикатор определяет нижний фрактал (с синей отметкой), и затем цена пробивает уровень сверху вниз, то советник откроет рыночный ордер селл и выставит отложенный ордер выше этой цены. Далее открытие усредняющих ордеров и закрытие ордеров в обоих напрвлениях осуществляются аналогичным образом.
Traling Stop работает так: traling активируется когда дистанция от безубытка до текущей цены проходит дистанции traling start и затем цена передвигается с расстоянием traling step. Бузубыток работает, как для одного ордера так и для группы ордеров. Traling рассчитывается для корзин ордеров от цены открытия, с учетом свопов и комиссии.
Сигналы по фракталам рассчитываются по текущей свече, то есть по нулевой.
Входные переменные:
LOTS SETTINGS
Size of the first order - Объем для открытия первого ордера
Enable Autolot calculation - Использовать автоматический расчет лота.
Autolot deposit per 0.01 lots - Объем депозита на каждые 0.01 при использовании автолота. К примеру если баланс 5000, а значение переменной указано 1000, то соответственно первый ордер будет открыт объемом 0.05. Пересчет авторота, происходит в момент когда все ордера закрыты.
FRACTALS SETTINGS
History bars (Must be > Number of candles) - Количество свеч на котором будет производится расчет индикатора. То есть количество свеч которое прошло с момента последнего фрактала, для открытия новых ордеров. Если на графике будет несколько фракталов позволяющие совершать открытия, то советник будет брать за основу только последний фрактал для каждого направления. Рекомендованное значение не более 20, в этом случае уровни будут актуальны на момент открытия сделки. Чем строже тип фрактала, тем больше значение для этой переменной можно использовать.
Type of fractal - Выбор типа поступающих сигналов, при формировании фракталов.
- Strong fractals only - Количество фракталов будет меньше, но их качество выше. Четкий клин, то есть все свечи в расчетном фрактале имеют строгую клинообразную геометрическую фигуру
- All fractals - Количество фракталов больше, так как фигура фрактала не такая точная. Соблюдается основной параметр, серединная свеча является пиком в расчитываемом фрактале.
AVERAGING SETTINGS
Multiplier for size of orders - Множитель объема для отложенных ордеров, каждый последующий открытый ордер в сетке будет больше предыдущего на данный коэффициент.
Step for pending orders - Регулировка шага между ордерами в корзине отложенных позиций, измеряется в пунктах
TAKE PROFIT SETTINGS
Trailing Start - После открытия рыночного ордера при прохождения этого объема пунктов, для ордера будет установлен Trailing, измеряется в пунктах
Trailing Step - После прохождения указанного шага Trailing будет подтягиваться за ценой
PROTECTION SETTINGS
Maximum slippage in points - Максимально допустимое проскальзывание в пунктах для открытия и закрытия ордеров
Maximum spread in points - Максимально допустимый спред для открытия ордеров
Maximum size of orders - Максимальный объем для одного ордера. Измеряется в лотах
Maximum number of orders - Максимально допустимое количество ордеров одного типа
Enable One order per bar filter - Фильтрация количества ордеров в свечу. При выборе "TRUE" советник не сможет открывать более одного ордера за одну свечу.
ADVISOR SETTINGS
Orders Magic number - MagicNumber ордеров советника
Comments of the EA's orders - Комментарий для ордеров советника
Allow to open OP_BUY orders - Разрешить открывать ордера типа OP_BUY
Allow to open OP_SELL orders - Разрешить открывать ордера типа OP_SELL
Allow to open new orders after close - Разрешить отправлять новые ордера после закрытия
Show panel of advisor - Возможность отобразить или скрыть панель советника
Font size in panel - Регулировка размера шрифта на панели