AW Fractals EA работает по сигналам индикатора AW Flexible Fractals. Фракталы используются в качестве уровней поддержки и сопротивления, советник работает на пробой уровней. При входе в рынок, советник автоматически открывает рыночный и отложенный ордера. Для выхода из позиций использует интеллектуальную систему трейлинга и усреднение с помощью отложенных ордеров. В советник встроена функция автоматического расчета риск-менеджмента, гибкие настройки и множество сценариев работы.

Решение проблем -> ЗДЕСЬ / Версия MT5 -> ЗДЕСЬ Преимущества:

Гибкая автоматизированная торговая система,

Встроенная регулируемая система трейлинга,

Настраиваемый индикатор внутри советника,

Интуитивно простая настройка входных переменных,

Встроенная система усредняния отложенными ордерами,

Подключаемая система автоматического расчета риск-менеджмента.

Обратите внимание! В советнике не отображены отметки индикатора.

Описание стратегии:

Фракталами называют комбинацию свечей которые образуют геометрическую фигуру в виде клина с пиком поцентру. То есть, когда средняя цена является пиком а последующие и предыдущие перед пиком располагаются ниже или выше пиковой свечи. Эти метки применяются как уровни поддержки и сопротивления. Когда цена пробила уровень поддержки советник откроет короткую позицию (селл). Когда цена пробила уровень сопротивления, то советник откроет длинную позицию (бай).

Уровень поддержки, когда фрактал внизу то есть пиковая свеча ниже чем соседние бары, уровень сопротивления, когда пиковая центральная свеча выше соседних свеч. Советник работает на основе сигналов индикатора W Flexible Fractals, однако для работы советника, индикатор настраивается именно во входных настройках советника. Индикатор может быть настроен так чтобы фракталы были более или менее чувствительны к изменениям цен. Также можно регулировать размер фракталов, он может состоять из трех, пяти, семи свеч и так далее, это будет влиять на чувствительность и точки входов советника.

Вход в рынок и выход из позиции:

Как только цена пробьет уровень, то советник сразу совершит несколько действий: откроет рыночный ордер в соответсвии с сигналом, а также выставит лимитный ордер в том же направлении.

После того как индикатор определяет верхний фрактал (с красной отметкой), а затем цена пробивает уровень снизу вверх, советник открывает рыночный бай ордер и выставляет лимитный бай ордер ниже чем рыночный. Если цена затем идет вниз, то отложенный ордер становится рыночным и далее, ниже советник выставляет новый отложенный ордер, с заданным шагом. Как только цена пройдет расстояние равное traling старт, то будет установлен стоплосс. Как только рыночный ордер будет закрыт по стоплосс, то будут удалены все отложенные ордера того-же типа, и будет закрыта вся корзина ордеров.

После того как индикатор определяет нижний фрактал (с синей отметкой), и затем цена пробивает уровень сверху вниз, то советник откроет рыночный ордер селл и выставит отложенный ордер выше этой цены. Далее открытие усредняющих ордеров и закрытие ордеров в обоих напрвлениях осуществляются аналогичным образом.

Traling Stop работает так: traling активируется когда дистанция от безубытка до текущей цены проходит дистанции traling start и затем цена передвигается с расстоянием traling step. Бузубыток работает, как для одного ордера так и для группы ордеров. Traling рассчитывается для корзин ордеров от цены открытия, с учетом свопов и комиссии.

Сигналы по фракталам рассчитываются по текущей свече, то есть по нулевой.