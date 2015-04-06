AW Fractals EA

AW Fractals EA работает по сигналам индикатора AW Flexible Fractals. Фракталы используются в качестве уровней поддержки и сопротивления, советник работает на пробой уровней. При входе в рынок, советник автоматически открывает рыночный и отложенный ордера. Для выхода из позиций использует интеллектуальную систему трейлинга и усреднение с помощью отложенных ордеров. В советник встроена функция автоматического расчета риск-менеджмента, гибкие настройки и множество сценариев работы.

Решение проблем -> ЗДЕСЬ / Версия MT5  -> ЗДЕСЬ 

Преимущества:

  • Гибкая автоматизированная торговая система,
  • Встроенная регулируемая система трейлинга,
  • Настраиваемый индикатор внутри советника,
  • Интуитивно простая настройка входных переменных,
  • Встроенная система усредняния отложенными ордерами,
  • Подключаемая система автоматического расчета риск-менеджмента.

Обратите внимание! В советнике не отображены отметки индикатора.

Описание стратегии:

Фракталами называют комбинацию свечей которые образуют геометрическую фигуру в виде клина с пиком поцентру. То есть, когда средняя цена является пиком а последующие и предыдущие перед пиком располагаются ниже или выше пиковой свечи. Эти метки применяются как уровни поддержки и сопротивления. Когда цена пробила уровень поддержки советник откроет короткую позицию (селл). Когда цена пробила уровень сопротивления, то советник откроет длинную позицию (бай). 

Уровень поддержки, когда фрактал внизу то есть пиковая свеча ниже чем соседние бары, уровень сопротивления, когда пиковая центральная свеча выше соседних свеч. Советник работает на основе сигналов индикатора W Flexible Fractals, однако для работы советника, индикатор настраивается именно во входных настройках советника. Индикатор может быть настроен так чтобы фракталы были более или менее чувствительны к изменениям цен. Также можно регулировать размер фракталов, он может состоять из трех, пяти, семи свеч и так далее, это будет влиять на чувствительность и точки входов советника. 

Вход в рынок и выход из позиции:

Как только цена пробьет уровень, то советник сразу совершит несколько действий: откроет рыночный ордер в соответсвии с сигналом, а также выставит лимитный ордер в том же направлении. 

После того как индикатор определяет верхний фрактал (с красной отметкой), а затем цена пробивает уровень снизу вверх, советник открывает рыночный бай ордер и выставляет лимитный бай ордер ниже чем рыночный. Если цена затем идет вниз, то отложенный ордер становится рыночным и далее, ниже советник выставляет новый отложенный ордер, с заданным шагом. Как только цена пройдет расстояние равное traling старт, то будет установлен стоплосс. Как только рыночный ордер будет закрыт по стоплосс, то будут удалены все отложенные ордера того-же типа, и будет закрыта вся корзина ордеров. 

После того как индикатор определяет нижний фрактал (с синей отметкой), и затем цена пробивает уровень сверху вниз, то советник откроет рыночный ордер селл и выставит отложенный ордер выше этой цены. Далее открытие усредняющих ордеров и закрытие ордеров в обоих напрвлениях осуществляются аналогичным образом. 

Traling Stop работает так: traling активируется когда дистанция от безубытка до текущей цены проходит дистанции traling start и затем цена передвигается с расстоянием traling step.  Бузубыток работает, как для одного ордера так и для группы ордеров. Traling рассчитывается для корзин ордеров от цены открытия, с учетом свопов и комиссии.

Сигналы по фракталам рассчитываются по текущей свече, то есть по нулевой. 

Входные переменные:

LOTS SETTINGS

Size of the first order - Объем для открытия первого ордера

Enable Autolot calculation - Использовать автоматический расчет лота.

Autolot deposit per 0.01 lots - Объем депозита на каждые 0.01 при использовании автолота. К примеру если баланс 5000, а значение переменной указано 1000, то соответственно первый ордер будет открыт объемом 0.05.  Пересчет авторота, происходит в момент когда все ордера закрыты. 

FRACTALS SETTINGS

History bars (Must be > Number of candles) - Количество свеч на котором будет производится расчет индикатора. То есть количество свеч которое прошло с момента последнего фрактала, для открытия новых ордеров. Если на графике будет несколько фракталов позволяющие совершать открытия, то советник будет брать за основу только последний фрактал для каждого направления. Рекомендованное значение не более 20, в этом случае уровни будут актуальны на момент открытия сделки. Чем строже тип фрактала, тем больше значение для этой переменной можно использовать. 

Type of fractal - Выбор типа поступающих сигналов, при формировании фракталов.

  • Strong fractals only - Количество фракталов будет меньше, но их качество выше. Четкий клин, то есть все свечи в расчетном фрактале имеют строгую клинообразную геометрическую фигуру
  • All fractals - Количество фракталов больше, так как фигура фрактала не такая точная. Соблюдается основной параметр, серединная свеча является пиком в расчитываемом фрактале.
Number of candles on each side of the fractal - Количество свеч с каждой стороны относительно верхней точки фрактала. Если вписать значение 2, то фрактал будет состоять из пяти баров, пиковый бар по центру, и по две свечи с каждой стороны. 

AVERAGING SETTINGS

Multiplier for size of orders - Множитель объема для отложенных ордеров, каждый последующий открытый ордер в сетке будет больше предыдущего на данный коэффициент. 

Step for pending orders - Регулировка шага между ордерами в корзине отложенных позиций, измеряется в пунктах

TAKE PROFIT SETTINGS

Trailing Start - После открытия рыночного ордера при прохождения этого объема пунктов, для ордера будет установлен Trailing, измеряется в пунктах

Trailing Step - После прохождения указанного шага Trailing будет подтягиваться за ценой

PROTECTION SETTINGS

Maximum slippage in points - Максимально допустимое проскальзывание в пунктах для открытия и закрытия ордеров

Maximum spread in points - Максимально допустимый спред для открытия ордеров

Maximum size of orders - Максимальный объем для одного ордера. Измеряется в лотах

Maximum number of orders - Максимально допустимое количество ордеров одного типа  

Enable One order per bar filter - Фильтрация количества ордеров в свечу. При выборе "TRUE" советник не сможет открывать более одного ордера за одну свечу. 

ADVISOR SETTINGS

Orders Magic number - MagicNumber ордеров советника

Comments of the EA's orders - Комментарий для ордеров советника

Allow to open OP_BUY orders - Разрешить открывать ордера типа OP_BUY

Allow to open OP_SELL orders - Разрешить открывать ордера типа OP_SELL

Allow to open new orders after close - Разрешить отправлять новые ордера после закрытия 

Show panel of advisor - Возможность отобразить или скрыть панель советника

Font size in panel - Регулировка размера шрифта на панели


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Vortex Turbo — « управляйте вихрем» Vortex Turbo представляет собой следующий этап эволюции интеллектуальной торговли — уникальную разработку, объединяющую передовую архитектуру ИИ, адаптивную рыночную логику и точный контроль рисков. Основанный на проверенных алгоритмических принципах, он интегрирует множество стратегий в единую высокоскоростную экосистему, работающую на основе нового уровня прогнозного интеллекта. Разработанный как эксперт по скальпингу для золота XAUUSD (GOLD), Vortex Turbo
EA Gold Stuff
Vasiliy Strukov
4.7 (1091)
Эксперты
EA Gold Stuff - советник, разработанный специально для торговли золотом. В основе работы лежит открытие ордеров по индикатору  Gold Stuf f , таким образом советник работает по стратегии "Trend Follow", что означает следование за трендом. Свяжитесь со мной сразу после покупки для получения   персонального бонуса!   Вы можете получить бесплатную копию нашего индикатора Strong Support and Trend Scanner, пожалуйста, в личку. мне! Настройки и мануал  здесь  ПАРАМЕТРЫ Open new series - вкл./выкл. на
AW Double Grids EA
AW Trading Software Limited
4.5 (8)
Эксперты
Cоветник AW Double Grids MT4 - это агрессивный, полностью автоматизированный сеточный советник, с информационно торговой панелью и простой настройкой. Стратегия заключается в одновременной двухсторонней работе, мультиплицируя объем одного направления. Встроенный автоматический расчет лота, реализованы разные вариации увеличения объема позиций, и другие функции.  Инструкция ->   ЗДЕСЬ   /  Решение проблем - >  ЗДЕСЬ  /  МТ5 версия  - >   ЗДЕСЬ   Как торгует советник: AW Double Grids ведет двухст
Trend Catcher Exp
Ramil Minniakhmetov
5 (2)
Эксперты
Советник Trend Catcher анализирует движения рыночных цен, используя собственные адаптивные индикаторы анализа тренда, разработанные автором. Он определяет истинное направление рынка, отфильтровывая краткосрочные шумы и фокусируясь на силе импульса, расширении волатильности и поведении ценовой структуры. Благодаря сочетанию возможностей сглаживания и фильтрации тренда специальных настраиваемых индикаторов, таких как скользящие средние, RSI и фильтры волатильности, советник может автоматически со
Golden Moon Scalper
Nguyen Hang Hai Ha
2.8 (5)
Эксперты
Expert Gold Moon Scalper is a fully automated Expert Advisor designed specifically for the Gold market (XAUUSD). The EA combines price action analysis, tick-based market behavior, and technical indicator confirmation to identify high-probability trading opportunities. The strategy uses Stop Orders to capture momentum during Gold's fast price movements, helping reduce premature entries in volatile conditions. Positions are managed with a combination of scalping logic, dynamic trailing, and predef
Bypass Generator MT4
Connor Michael Woodson
1 (1)
Эксперты
Bypass Generator — это детерминированная скальпинговая система для XAUUSD, основанная на алгоритмах институционального уровня. Текущий сигнал: НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ Это не типичный советник (EA), который бездумно открывает сделку за сделкой, уничтожая вашу маржу и подвергая депозит ненужному риску. Каждая точка входа проходит через 16 независимых уровней проверки перед открытием единственной позиции. Здесь нет сеток, и каждая сделка имеет виртуальные Take Profit и Stop Loss. Кривая результатов бэктеста
BB Return mt4
Leonid Arkhipov
4.89 (18)
Эксперты
BB Return — советник для торговли золотом (XAUUSD). Эту торговую идею я использовал ранее в ручной торговле. В основе стратегии — возврат цены к диапазону Bollinger Bands , но не в лоб и не по каждому касанию. Для рынка золота одних лент недостаточно, поэтому в советнике применяются дополнительные фильтры, отсекающие лишние и нерабочие ситуации. Открываются только те сделки, где логика возврата действительно оправдана.   Global   update   on   June   14th   Принципы торговли — в торговле не испо
HFT Prop EA
Manpreet Singh
4.93 (257)
Эксперты
HFT PROP EA is the High Frequency Trading Expert Advisor (EA/bot) designed to pass proprietary trading firms (prop firms) challenges which use stop orders to enter the trades when market is trending, It is basically designed for US30 just at opening of US30 in New York Session till it remain in its trending nature for 15-30 minutes, and using HFT PROP EA you can pass the challenge within few minutes for prop firms who doesn't have any lot size cap. To see its Live working you may check by signin
Scalp On Scalp Off MT4
Connor Michael Woodson
Эксперты
Настроение рынка FastBull — это поток данных, который агрегирует тысячи позиций с общей стоимостью счетов более 500 миллионов долларов США. Scalp On Scalp Off может мгновенно получать эти данные через прямую интеграцию API и использовать их при совершении сделок. Настроение рынка отображается непосредственно на вашем графике в настраиваемой и удобной панели. Живой сигнал: НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ Одиночные сделки управляются без использования сетки или мартингейла. Адаптивный, динамический трейлинг-стоп и
Adaptive Gold Scalper MT4
Fan Yang
Эксперты
Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience.   With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalp
Aurum AI mt4
Leonid Arkhipov
4.94 (34)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ — ДЕКАБРЬ 2025 В конце ноября 2024 года советник Aurum был выпущен в продажу. Всё это время он торговал в реальных условиях без фильтра новостей, без дополнительных защитных условий и без сложных ограничений — и при этом уверенно оставался на плаву. Live Signal (launch April 14, 2026) Этот год работы на реальном рынке наглядно показал надёжность самой торговой системы. И только после этого, опираясь уже на реальный опыт и статистику, в декабре 2025 года мы выпустили большое обновлен
BF Scalper PRO
Lachezar Krastev
4.05 (56)
Эксперты
BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy BF Scalper PRO with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $177 (Regular Price: $447 — You Save $270!) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! For Settings, Instructions and LIVE Results Click Here! BF Scalper PRO is the professional version of the very popular EA - BF Scalper EA. We have implemented a lot of new additional features and systems in this PRO v
Quantum Nexus MT4
Farell Edson Mazarin
Эксперты
Quantum Nexus — это инновационный экспертный советник, который объединяет количественный анализ, многоуровневую валидацию, алгоритмы следования за трендом, механизмы отслеживания позиций и статистический мониторинг в единой автоматизированной торговой системе. Для воплощения этого продукта в реальность потребовались десятилетия опыта разработки и год подготовки, чтобы создать Quant v5 — инструмент количественного анализа уровня хедж-фондов с непрерывными скользящими OOS-тестами, используемыми дл
Poison Ivy
Janet Abu Khalil
5 (1)
Эксперты
Info: Working trading pairs :  XAUUSD, GOLD  Timeframe: H1 Min deposit: $100 Min leverage 1:20  Works with any broker, though an ECN broker is recommended Features: No martingale No grid trading No averaging No dangerous money management techniques Hard stop loss and take profit for every trade Stable results since 1999 with 99.9% quality quotes Not sensitive to broker conditions Easy to install and use FTMO and Prop firm ready Complies with FIFO rules (Need to disable Hedging in EA settings)
Другие продукты этого автора
AW Recovery EA MT5
AW Trading Software Limited
4.27 (41)
Эксперты
Советник является системой, предназначенной для восстановления убыточных позиций.   Авторский алгоритм локирует убыточную позицию, дробит ее на множество отдельных частей, и закрывает каждую из них отдельно. Простая настройка, отложенный запуск при просадке, локирование, отключение других советников, усреднение с фильтрацией тренда и частичное закрытие убыточной позиции встроенные в один инструмент Именно использование закрытия убытков частями позволяет уменьшать убытки с меньшей загрузкой депо
AW Scalping Dynamics MT5
AW Trading Software Limited
5 (1)
Эксперты
Полностью автоматический продвинутый торговый робот, работающий на основе разворотов тренда.  При необходимости есть возможность использования сеточной стратегии. Встроены 3 типа уведомлений и локирование позиции при достижении максимальной загрузки корзины.  Настройки по умолчанию рекомендованы для EURUSD на таймфрейме M15.  Особенности и преимущества:  Возможность вести одновременную работу в двух направлениях Встроенная возможность работы по времени в несколько этапов Использует виртуальный
AW Recovery EA
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4.35 (84)
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Советник является системой, предназначенной для восстановления убыточных позиций. Авторский алгоритм локирует убыточную позицию, дробит ее на множество отдельных частей, и закрывает каждую из них отдельно. Простая настройка, отложенный запуск при просадке, локирование, отключение других советников, усреднение с фильтрацией тренда и частичное закрытие убыточной позиции встроенные в один инструмент Именно использование закрытия убытков частями позволяет уменьшать убытки с меньшей загрузкой депозит
AW Double Grids MT5
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4.5 (10)
Эксперты
Cоветник AW Double Grids MT5 - это агрессивный, полностью автоматизированный сеточный советник, с информационно торговой панелью и простой настройкой. Стратегия заключается в одновременной двухсторонней работе, мультиплицируя объем одного направления. Встроенный автоматический расчет лота, реализованы разные вариации увеличения объема позиций, и другие функции.  Инструкция -> ЗДЕСЬ / Решение проблем ->  ЗДЕСЬ  / МТ4 версия ->  ЗДЕСЬ   Как торгует советник: AW Double Grids ведет двухстороннюю тор
AW Double Grids EA
AW Trading Software Limited
4.5 (8)
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Cоветник AW Double Grids MT4 - это агрессивный, полностью автоматизированный сеточный советник, с информационно торговой панелью и простой настройкой. Стратегия заключается в одновременной двухсторонней работе, мультиплицируя объем одного направления. Встроенный автоматический расчет лота, реализованы разные вариации увеличения объема позиций, и другие функции.  Инструкция ->   ЗДЕСЬ   /  Решение проблем - >  ЗДЕСЬ  /  МТ5 версия  - >   ЗДЕСЬ   Как торгует советник: AW Double Grids ведет двухст
AW Trend Predictor EA MT5
AW Trading Software Limited
5 (2)
Эксперты
AW Trend Predictor EA - советник торгующий по сигналам трендового индикатора AW Trend Predictor. Использует индикаторные стратегии TakeProfit и StopLoss. Может использовать мультитаймфреймовую фильтрацию. Имеет фиксированный StopLoss или StopLoss рассчитываемый индикатором. Функционально возможна работа по времени и усреднение. Инструкция и описание советника ->  ЗДЕСЬ  / MT4 версия ->  ЗДЕСЬ   Преимущества: Использует фиксированный StopLoss или динамический StopLoss рассчитываемый индикатором п
AW Breakout Catcher EA MT5
AW Trading Software Limited
5 (1)
Эксперты
Советник торгующий по сигналам индикатора AW Breakout Catcher, работает по стратегии пробоя динамических уровней поддержки и сопротивления. Ордера имеют фиксированный СтопЛосс и ТейкПрофит. Опционально может использовать усреднение. Имеет возможность работы по выбранному промежутку времени и три типа уведомлений. Преимущества: Работает на всех типах торговых инструментах и на любом таймфрейме Имеет функцию работы по времени, ограничение проскальзывания и максимального спреда Простая настройка и
AW Classic MACD EA mt5
AW Trading Software Limited
3.33 (3)
Эксперты
Полностью автоматизированная торговая система. В качестве сигналов используется классический индикатор   MACD , соединяющий в себе трендовый индикатор с осциллятором для обнаружения точек входа. Использует усреднение, функцию закрытия первого и последнего ордеров корзины и функцию автоматического расчета лота. Имеет продвинутую информационную панель и три типа уведомлений. Решение проблем ->  ЗДЕСЬ  / MT4 версия ->  ЗДЕСЬ   / Инструкция   ->  ЗДЕСЬ   Преимущества: Полностью автоматизированная т
AW Trend Predictor MT5
AW Trading Software Limited
4.76 (55)
Индикаторы
Сочетание тренда и пробоя уровней в одной системе. Продвинутый алгоритм индикатора фильтрует рыночный шум, определяет тренд, точки входа, а также возможные уровни выхода из позиции. Сигналы индикатора записываются в статистический модуль, который позволяет выбирать наиболее подходящие инструменты, показывая эффективность истории сигналов. Индикатор рассчитывает отметки ТейкПрофитов и стоплосса. Руководство пользователя ->  ЗДЕСЬ  / MT4 версия ->  ЗДЕСЬ Как торговать с индикатором: Торговля с Tr
AW Shepherd Safety MT5
AW Trading Software Limited
5 (4)
Утилиты
Работа утилиты направлена на открытие новых рыночных ордеров, их сопровождение, вывод убыточных ордеров в прибыль с помощью внутреннего алгоритма обработки убытков, фильтрации тренда и разных видов трейлинг-стопа и тейк-профита. Подходит для любых инструментов и таймфреймов. Алгоритм работает отдельно для покупок и продаж, что позволяет работать в том числе и в две стороны одновременно. В случае, если дополнительно открытые утилитой ордера не уводят в прибыль, предусмотрен StopOut (закрытие всех
AW Three MA MT5
AW Trading Software Limited
4.5 (2)
Эксперты
Советник, торгующий на пересечении двух скользящих средних, использует третью скользящую для фильтрации текущего направления тренда. Имеет гибкую но в то же время простую настройку Решение проблем ->  ЗДЕСЬ  / MT4 версия ->  ЗДЕСЬ   / Инструкция   ->  ЗДЕСЬ   Преимущества: Интуитивно простая настройка Подходит для любых типов инструментов и любых таймфреймов Имеет три типа уведомлений  Подключаемая система перекрытия первого ордера последним Возможность автоматического расчета торговых объемов
AW RSI based EA
AW Trading Software Limited
5 (4)
Эксперты
Советник торгует, на возвратах цен из состояния перепроданности или перекупленности,   открывает позиции при поступлении сигналов от осциллятора RSI. Система имеет множество сценариев работы и гибкую настройку. Использует усреднение, функцию закрытия первого и последнего ордеров корзины и функцию автоматического расчета лота. Имеет продвинутую информационную панель и три типа уведомлений   Решение проблем ->  ЗДЕСЬ  / MT5 версия ->  ЗДЕСЬ   / Инструкция   ->  ЗДЕСЬ     Преимущества: Простая на
AW Envelopes EA MT5
AW Trading Software Limited
Эксперты
Полностью автоматизированный торговый робот.     Советник работает по стратегии   п робоя динамических уровней поддержки и сопротивления, д ля определения сигналов используется известный индикатор Envelopes .   Помимо этого в советнике реализована возможность усреднения, функция закрытия первого и последнего ордеров корзины и функцию автоматического расчета лота, три типа уведомлений. MT4 версия ->   ЗДЕСЬ  /  Решение проблем ->  ЗДЕСЬ   / Инструкция   ->  ЗДЕСЬ   Преимущества: Можно использова
AW Breakout Catcher EA
AW Trading Software Limited
4.5 (6)
Эксперты
Советник торгующий по сигналам индикатора AW Breakout Catcher, работает по стратегии пробоя динамических уровней поддержки и сопротивления. Ордера имеют фиксированный СтопЛосс и ТейкПрофит. Опционально может использовать усреднение. Имеет возможность работы по выбранному промежутку времени и три типа уведомлений. Преимущества: Работает на всех типах торговых инструментах и на любом таймфрейме Имеет функцию работы по времени, ограничение проскальзывания и максимального спреда Простая настройка и
AW Grids Maker MT5
AW Trading Software Limited
4.33 (3)
Утилиты
AW Grids Maker служит для выстраивания сеток из отложенных ордеров. Утилита универсальная, имеет гибкие настройки и понятный интерфейс панели. Программа выстраивает сети из STOP и LIMIT-ордеров с необходимым шагом, использует мультипликатор объема позиции. MT4 версия ->  ЗДЕСЬ  / Решение проблем - >   ЗДЕСЬ     Преимущества: Использует отложенные ордера всех типов. Простая и гибкая настройка. Проработанная и многофункциональная панель утилиты. Продуманный информационный модуль Особенности работы
AW Turtles Indicator MT5
AW Trading Software Limited
4.52 (29)
Индикаторы
Индикатор работает по системе Черепах и классически предполагает временной интервал 20 и 55 свеч. На заданном временном интервале отслеживается тренд. Вход осуществляется в момент пробоя уровня поддержки или сопротивления. Сигнал выхода – пробой цены в обратном направлении тренда того же временного интервала.  Преимущества: Инструменты: Валютные пары, акции, сырьевые товары, индексы, криптовалюты Таймфрейм: Классически D1, также подходит для работы с любыми таймфреймами Время торговли: круглосу
FREE
AW Classic MACD MT5
AW Trading Software Limited
4.7 (33)
Индикаторы
Модифицированный осциллятор MACD. Классический индикатор, соединяющий в себе трендовый индикатор с осциллятором для обнаружения точек входа. Имеет мультитаймфреймовую панель, а также 3 типа уведомлений Преимущества: Работает на всех инструментах и таймсериях Трендовый индикатор с осциллятором для входов Мультипериодная панель на всех таймфреймах Подключаемые стрелки при появлении сигналов Три типа уведомлений: push, email, alert MT4 версия ->  ЗДЕСЬ  / Наши новости ->  ЗДЕСЬ Как работать: AW
FREE
Trend Predictor EA
AW Trading Software Limited
4.47 (15)
Эксперты
AW Trend Predictor EA - советник торгующий по сигналам трендового индикатора AW Trend Predictor. Использует индикаторные стратегии TakeProfit и StopLoss. Может использовать мультитаймфреймовую фильтрацию. Имеет фиксированный StopLoss или StopLoss рассчитываемый индикатором. Функционально возможна работа по времени и усреднение. Инструкция и описание советника ->  ЗДЕСЬ  / MT5 версия ->  ЗДЕСЬ   Преимущества: Использует фиксированный StopLoss или динамический StopLoss рассчитываемый индикатором п
RoundLock EA
AW Trading Software Limited
4.33 (3)
Эксперты
Round Lock — умный советник с динамическим локированием позиций Round Lock — интеллектуальный советник с функцией динамической локировки позиций, продвинутый торговый советник, реализующий двустороннюю стратегию блокировки ордеров с постепенным ростом позиции и динамической адаптацией к рынку. Преимущества Round Lock : Контроль риска через локирование позиций, Динамический рост объёмов на трендовых участках рынка, Гибкая настройка поведения в зависимости от лимитов, Подходит для флэтовых и тренд
AW Super Trend MT5
AW Trading Software Limited
4.83 (6)
Индикаторы
AW Super Trend - Это один из наиболее популярных классических трендовых индикаторов. Имеет простую настройку, позволяет работать не только по тренду, но и отображает уровень стоплосса, который рассчитывается данным индикатором.  Преимущества: Инструменты:   Валютные пары   , акции, сырьевые товары, индексы, криптовалюты. Таймфрейм:  М15 и выше. Время торговли: Круглосуточно. Показывает направление текущей тенденции. Ведет расчет стоплосса. Может быть использован при работе с трейдингом.  Три ти
FREE
AW Semi Sweet EA MT5
AW Trading Software Limited
Эксперты
Советник ведет торговлю, где сигналом для открытия нового ордера или восстанавливающего ордера является индикаторная стратегия, определяемая пользователем во входных настройках. Возможен выбор индикаторов, их таймфреймов и количества сигналов, достаточного для открытия ордера. Всего доступно 29 торговых индикатора, на основе которых пользователь может сформировать свою торговую идею без использования программирования. МТ4 Версия ->  ЗДЕСЬ  / Решение проблем ->  ЗДЕСЬ Режимы работы советника: Hed
AW Classic MACD EA
AW Trading Software Limited
3.5 (4)
Эксперты
Полностью автоматизированная торговая система. В качестве сигналов используется классический индикатор   MACD , соединяющий в себе трендовый индикатор с осциллятором для обнаружения точек входа. Использует усреднение, функцию закрытия первого и последнего ордеров корзины и функцию автоматического расчета лота. Имеет продвинутую информационную панель и три типа уведомлений. Решение проблем ->  ЗДЕСЬ  / MT5 версия ->  ЗДЕСЬ   / Инструкция   ->  ЗДЕСЬ   Преимущества: Полностью автоматизированная то
AW Smart Grids MT5
AW Trading Software Limited
4.5 (2)
Эксперты
Автоматический торговый советник для реализации возвратных стратегий после импульсных движений рынка. AW Smart Grids предназначен для автоматизации торговли ситуаций, в которых цена значительно отклоняется от среднего значения и после завершения импульса формирует возвратное движение. Советник не работает «по движению» и не пытается входить в рынок в момент высокой активности — торговые решения принимаются после оценки ослабления импульса и формирования условий для возврата. В основе логики лежи
AW Turtles Indicator
AW Trading Software Limited
4.62 (13)
Индикаторы
Индикатор работает по системе Черепах и классически предполагает временной интервал 20 и 55 свеч. На заданном временном интервале отслеживается тренд. Вход осуществляется в момент пробоя уровня поддержки или сопротивления. Сигнал выхода – пробой цены в обратном направлении тренда того же временного интервала.  Преимущества: Инструменты: Валютные пары, акции, сырьевые товары, индексы, криптовалюты Таймфрейм: Классически D1, также подходит для работы с любыми таймфреймами Время торговли: круглосу
FREE
AW Super Trend
AW Trading Software Limited
3.67 (3)
Индикаторы
AW Super Trend - Это один из наиболее популярных классических трендовых индикаторов. Имеет простую настройку, позволяет работать не только по тренду, но и отображает уровень стоплосса, который рассчитывается данным индикатором.  Преимущества: Инструменты:   Валютные пары   , акции, сырьевые товары, индексы, криптовалюты. Таймфрейм:  М15 и выше. Время торговли: Круглосуточно. Показывает направление текущей тенденции. Ведет расчет стоплосса. Может быть использован при работе с трейдингом.  Три
FREE
AW Classic MACD
AW Trading Software Limited
4.8 (5)
Индикаторы
Модифицированный осциллятор MACD. Классический индикатор, соединяющий в себе трендовый индикатор с осциллятором для обнаружения точек входа. Имеет мультитаймфреймовую панель, а также 3 типа уведомлений Преимущества: Работает на всех инструментах и таймсериях Трендовый индикатор с осциллятором для входов Мультипериодная панель на всех таймфреймах Подключаемые стрелки при появлении сигналов Три типа уведомлений: push, email, alert MT5 версия ->  ЗДЕСЬ  /   Наши новости ->  ЗДЕСЬ Как работать:
FREE
AW Three MA EA
AW Trading Software Limited
1.5 (2)
Эксперты
Советник, торгующий на пересечении двух скользящих средних, использует третью скользящую для фильтрации текущего направления тренда. Имеет гибкую но в то же время простую настройку Решение проблем ->  ЗДЕСЬ  /  MT5 версия ->  ЗДЕСЬ   / Инструкция   ->  ЗДЕСЬ   Преимущества: Интуитивно простая настройка Подходит для любых типов инструментов и любых таймфреймов Имеет три типа уведомлений  Подключаемая система перекрытия первого ордера последним Возможность автоматического расчета торговых объемов
AW RSI based EA MT5
AW Trading Software Limited
4 (1)
Эксперты
Советник торгует, на возвратах цен из состояния перепроданности или перекупленности,   открывает позиции при поступлении сигналов от осциллятора RSI. Система имеет множество сценариев работы и гибкую настройку. Использует усреднение, функцию закрытия первого и последнего ордеров корзины и функцию автоматического расчета лота. Имеет продвинутую информационную панель и три типа уведомлений Решение проблем ->  ЗДЕСЬ  / MT4 версия ->  ЗДЕСЬ  / Инструкция ->  ЗДЕСЬ   Преимущества: Простая настройка
AW Grids Maker
AW Trading Software Limited
4.33 (3)
Утилиты
A W Grids Maker  служит для выстраивания сеток из отложенных ордеров. Утилита универсальная, имеет гибкие настройки и понятный интерфейс панели. Программа выстраивает сети из STOP и LIMIT-ордеров с необходимым шагом, использует мультипликатор объема позиции. MT5 версия ->  ЗДЕСЬ  / Решение проблем ->  ЗДЕСЬ  Преимущества: Использует отложенные ордера всех типов. Простая и гибкая настройка. Проработанная и многофункциональная панель утилиты. Продуманный информационный модуль Особенности работы:
AW Close By Total Profit MT5
AW Trading Software Limited
3 (2)
Утилиты
Это утилита для закрытия ордеров или корзин ордеров по общему профиту или убытку. Может работать мультивалютно, может работать с ордерами открытыми вручную. Имеет дополнительный трейлинг прибыли. Возможности: Закрытие ордера по текущему символу или по всем символам Закрытие отдельных ордеров или целых корзин ордеров Остановка работы утилиты в один клик Функция трейлинга по общей прибыли Установка TP и SL в деньгах, в пунктах или в процентах от депозита  Закрытие всех BUY или SELL ордеров или зак
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