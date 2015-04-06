AW Fractals EA 根据 AW Flexible Fractals 指标发出的信号运行。分形指标被用作支撑位和阻力位，交易顾问根据这些支撑位和阻力位的分解情况工作。入市时，顾问自动打开市价订单和挂单，出市时，使用智能追踪系统和挂单平均。Advisor 具有自动计算风险管理的内置功能、灵活的设置和多种工作方案。 解决问题-> 这里 / Version МТ5 -> HERE 优点： 灵活的自动化交易系统，

内置可调节尾随系统

顾问内的可定制指标，

输入变量的直观简单设置，

用于平均挂单的内置系统，

用于自动计算风险管理的可连接系统。 笔记！指示标记不会显示在顾问程序中。

策略描述：

分形是由蜡烛组成的几何图形组合，其形状为楔形，中心为峰值。也就是说，当平均价格是一个峰值，而峰值之前的后续和前一个蜡烛图都低于或高于峰值蜡烛图时。这些标志被用作支撑位和阻力位。如果价格突破支撑位，顾问就会建立空头头寸（卖出）。如果价格突破阻力位，顾问将建立多头头寸（买入）。

支撑位是指分形处于下方，即中央烛台低于相邻烛台，阻力位是指中央烛台高于相邻烛台。该顾问根据 AW Flexible Fractals 指标的信号工作，但为了使该顾问工作，必须在 EA 的输入设置中配置该指标。可以对该指标进行配置，以提高或降低分形对价格变化的敏感度。您还可以调整分形的大小；它们可以是三根、五根、七根蜡烛等，这会影响 EA 的灵敏度和进入点。

进入和退出头寸：

一旦价格突破该水平，交易顾问将立即采取几项行动：根据信号开立市场订单，并在同一方向下限价订单。

一旦指标确定了上分形（红色标记），且价格从下往上突破该水平，顾问就会打开市场买入订单，并下达低于市场买入订单的限价买入订单。如果价格随后下跌，挂单变为市价订单，顾问会在给定水平下新的挂单。当价格越过与追踪起点相等的距离时，就会设置止损。一旦市场订单被止损平仓，所有相同类型的挂单都会被取消，一揽子订单全部平仓。

在指标检测到下分形（蓝色标记）且价格从上到下突破该水平后，交易顾问将打开市场卖出订单，并在该价格上方设置挂单。此外，双向均线开仓订单和平仓订单也以同样方式执行。

追踪止损的工作原理如下：当盈亏平衡点到当前价格的距离超过追踪起始距离时，追踪止损被激活，然后价格以追踪阶梯距离移动。追踪既适用于一个订单，也适用于一组订单。在考虑掉期和佣金的情况下，根据开盘价计算一篮子订单的 Traling。

基于分形的信号根据当前蜡烛图（即零蜡烛图）计算。

输入变量：

手数设置

Size_of_the_first_order - 开立第一个订单的交易量。

Enable_Autolot_calculation - 启用自动手数计算。

Autolot_deposit_per_0.01_lots - 使用自动转手时每 0.01 手的入金交易量。例如，如果余额为 5000，变量值为 1000，则第一个订单将以 0.05 的交易量打开。所有订单关闭后，自动转仓将重新计算。

分形设置

History_bars_(Must_be>Number_of_candles) - 计算指标的蜡烛图数量。也就是说，自上一次分形开新单后已过去的蜡烛图数量。如果图表上有多个分形允许您进行发现，则顾问只会使用每个方向的最后一个分形。建议值不超过 20，在这种情况下，开启交易时的水平是相关的。分形类型越严格，该变量的值就越大。

分形类型（Type_of_fractal） - 选择形成分形时输入信号的类型。

Strong_fractals_only - 分形的数量会减少，但质量会提高。明显的楔形，即计算分形中的所有蜡烛图都具有严格的楔形几何图形。

All_fractals - 分形的数量较多，因为分形的形状没有那么精确。观察主要参数，中间的蜡烛是计算分形中的峰值。

Number_of_candles_on_each_side_of_the_fractal - 相对于分形顶部，每边的蜡烛数。如果输入的值为 2，分形将由五根柱形组成，中间一根峰柱，两边各两根蜡烛。

恒定设置

Multiplier_for_size_of_orders - 挂单的成交量乘数；网格中每张未结订单的成交量都将大于前一张订单的成交量。

Step_for_pending_orders - 设置挂单篮子中订单之间的间隔，单位为点。

止盈设置

Trailing_Start - 开立市价订单后，如果超过此点数，将对订单设置追踪，单位为点。

Trailing_Step - 当达到指定步数时，将根据价格增加追踪。

保护设置

Maximum_slippage_in_points - 开仓和平仓订单允许的最大滑点（以点为单位）。

Maximum_spread_in_points - 开仓订单允许的最大点差。

Maximum_size_of_orders - 订单的最大规模。以手为单位

Maximum_number_of_orders - 允许的一种类型订单的最大数量。

Enable_one_order_per_bar_filter - 筛选每栏订单的数量。如果选择 "true"（"真"），则 Advisor 将无法在每根蜡烛线下开多个订单。

顾问设置

Orders_Magic_number - EA 订单的神奇数量

Comments_of_the_EA's_orders - EA 订单的注释

Allow_to_open_OP_BUY_orders - 允许打开 OP_BUY 类型的订单。

Allow_to_open_OP_SELL_orders - 允许打开 OP_SELL 类型的订单

Allow_to_open_new_orders_after_close - 允许在关闭后发送新订单

Show_panel_of_advisor - 显示或隐藏顾问面板的功能

Font_size_in_panel - 调整面板上的字体大小



