HFTPlus EA
- Эксперты
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- Версия: 1.0
- Активации: 5
HFTPlus EA – это советник (EA), разработанный для высокочастотного скальпинга (HFT) на MT4. Он работает преимущественно во время нью-йоркской торговой сессии, используя рыночную волатильность для поиска краткосрочных торговых возможностей. Этот алгоритм применяет различные технические индикаторы для анализа рынка и автоматического исполнения сделок.
Основные характеристики:
Высокочастотная торговля (HFT): Открывает и закрывает множество сделок в соответствии с заданными параметрами.
Инструменты управления рисками: Включает стоп-лосс для ограничения возможных убытков.
Гибкое управление лотом: Позволяет торговать фиксированным объемом или автоматически настраивать размер сделки в соответствии с заданными критериями.
Оптимизирован для индексов: Разработан для US30, NAS100 (NASDAQ, US100), DAX (GER30, GER40, DE30, DE40), но может работать и с другими торговыми инструментами.
Лучше всего работает на M1: Оптимизирован для торговли на коротких таймфреймах.
Что нужно учитывать:
- Скорость исполнения: Производительность может зависеть от спреда, проскальзывания и задержек в исполнении ордеров.
- Рекомендуется VPS: Для стабильной работы советника рекомендуется использовать VPS с низкой задержкой.
- Условия брокера: Наилучшие результаты достигаются при низком спреде и отсутствии комиссии или минимальной комиссии.
Совместимость с Prop Firms:
HFTPlus EA был протестирован в нескольких проп-фирмах, поддерживающих высокочастотную торговлю, включая:
- M Solution Frex Fund
- BFX Funding
- Nova Funding
- Next Step Funded
- InfinityForexFunds
- Kortana FX
- Quantec Trading Capital
- Social Trading Club
Отказ от ответственности: Торговля на финансовых рынках связана с рисками. Прошлые результаты не гарантируют будущую доходность. Перед использованием автоматизированных торговых инструментов рекомендуется провести тщательное тестирование и оценить уровень приемлемого риска.