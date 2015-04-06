HFTPlus EA

HFTPlus EA – это советник (EA), разработанный для высокочастотного скальпинга (HFT) на MT4. Он работает преимущественно во время нью-йоркской торговой сессии, используя рыночную волатильность для поиска краткосрочных торговых возможностей. Этот алгоритм применяет различные технические индикаторы для анализа рынка и автоматического исполнения сделок.

Основные характеристики:

    Высокочастотная торговля (HFT): Открывает и закрывает множество сделок в соответствии с заданными параметрами.
    Инструменты управления рисками: Включает стоп-лосс для ограничения возможных убытков.
    Гибкое управление лотом: Позволяет торговать фиксированным объемом или автоматически настраивать размер сделки в соответствии с заданными критериями.
    Оптимизирован для индексов: Разработан для US30, NAS100 (NASDAQ, US100), DAX (GER30, GER40, DE30, DE40), но может работать и с другими торговыми инструментами.
    Лучше всего работает на M1: Оптимизирован для торговли на коротких таймфреймах.

Что нужно учитывать:

  • Скорость исполнения: Производительность может зависеть от спреда, проскальзывания и задержек в исполнении ордеров.
  • Рекомендуется VPS: Для стабильной работы советника рекомендуется использовать VPS с низкой задержкой.
  • Условия брокера: Наилучшие результаты достигаются при низком спреде и отсутствии комиссии или минимальной комиссии.

Совместимость с Prop Firms:

HFTPlus EA был протестирован в нескольких проп-фирмах, поддерживающих высокочастотную торговлю, включая:

  • M Solution Frex Fund
  • BFX Funding
  • Nova Funding
  • Next Step Funded
  • InfinityForexFunds
  • Kortana FX
  • Quantec Trading Capital
  • Social Trading Club

Отказ от ответственности: Торговля на финансовых рынках связана с рисками. Прошлые результаты не гарантируют будущую доходность. Перед использованием автоматизированных торговых инструментов рекомендуется провести тщательное тестирование и оценить уровень приемлемого риска.

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Spider Crazy Pro is at discount Price only Today, at 50% of the Original Price! Buy Now! Spider Crazy Pro is a trading robot  for the trading on forex. This is a complete system with   11 Strategy in 1 EA . This Robot opens a   large number of orders .  Important Information Revealed Leave a review and contact me via mql5 to receive a free copy of Squirrel Trader Pro ! This Expert advisor not use arbitrage or breakout, then we see an high resistance to slippage Spider  Crazy Pro  Work in  EURU
Bitcoin Scalp Pro
Profalgo Limited
5 (4)
Эксперты
Текущее промо: Остался только 1 по 549$ Окончательная цена: 999$ NEW: Choose 1 EA for free! (for 2 trade account numbers) Обязательно ознакомьтесь с нашим «   комбо-пакетом Ultimate EA   » в нашем   промо-блоге   !   LIVE SIGNAL Bitcoin Scalp Pro — уникальная торговая система на рынке.  Он полностью сосредоточен на использовании волатильности рынка биткойнов, торгуя на прорывах уровней поддержки и сопротивления. В центре внимания советника находится безопасность, что выражается в чрезвычайно
Forex GOLD Investor
Lachezar Krastev
4.39 (51)
Эксперты
BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy Forex GOLD Investor with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $217 (Regular Price: $547 — You Save $330! ) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! Forex GOLD Investor is one of the best expert advisors developed to trade on GOLD(XAUUSD) in the forex market. Forex GOLD Investor consists of 3 trading systems . The first one is based on scalping trading strat
Forex Diamond EA
Lachezar Krastev
5 (6)
Эксперты
BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy Forex Diamond EA with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $217 (Regular Price: $547 — You Save $330!) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! Live Results:   https://www.mql5.com/en/signals/2379493 Forex Diamond EA – Reliable Automated Trading Powered by Smart Algorithms Forex Diamond EA is a proven expert advisor designed to deliver consistent results us
Wall Street Robot MT4
MQL TOOLS SL
5 (1)
Эксперты
Wall Street Robot is a   professional trading system   developed exclusively for US stock indices, focused on S&P500 and Dow Jones. These markets are known for their high liquidity, structured movements and strong reaction to global economic flows, making them ideal for algorithmic trading strategies based on precision and discipline. By concentrating only on these indices, the system is able to adapt closely to their behavior, volatility patterns and intraday dynamics, instead of trying to oper
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.29 (42)
Эксперты
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
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