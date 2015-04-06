HFTPlus EA – это советник (EA), разработанный для высокочастотного скальпинга (HFT) на MT4. Он работает преимущественно во время нью-йоркской торговой сессии, используя рыночную волатильность для поиска краткосрочных торговых возможностей. Этот алгоритм применяет различные технические индикаторы для анализа рынка и автоматического исполнения сделок.

Основные характеристики:

Высокочастотная торговля (HFT): Открывает и закрывает множество сделок в соответствии с заданными параметрами.

Инструменты управления рисками: Включает стоп-лосс для ограничения возможных убытков.

Гибкое управление лотом: Позволяет торговать фиксированным объемом или автоматически настраивать размер сделки в соответствии с заданными критериями.

Оптимизирован для индексов: Разработан для US30, NAS100 (NASDAQ, US100), DAX (GER30, GER40, DE30, DE40), но может работать и с другими торговыми инструментами.

Лучше всего работает на M1: Оптимизирован для торговли на коротких таймфреймах.

Что нужно учитывать:

Скорость исполнения: Производительность может зависеть от спреда, проскальзывания и задержек в исполнении ордеров .

Производительность может зависеть от . Рекомендуется VPS: Для стабильной работы советника рекомендуется использовать VPS с низкой задержкой .

Для стабильной работы советника рекомендуется использовать . Условия брокера: Наилучшие результаты достигаются при низком спреде и отсутствии комиссии или минимальной комиссии.

Совместимость с Prop Firms:

HFTPlus EA был протестирован в нескольких проп-фирмах, поддерживающих высокочастотную торговлю, включая:

M Solution Frex Fund

BFX Funding

Nova Funding

Next Step Funded

InfinityForexFunds

Kortana FX

Quantec Trading Capital

Social Trading Club

Отказ от ответственности: Торговля на финансовых рынках связана с рисками. Прошлые результаты не гарантируют будущую доходность. Перед использованием автоматизированных торговых инструментов рекомендуется провести тщательное тестирование и оценить уровень приемлемого риска.