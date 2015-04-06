HFTPlus EA
- 专家
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- 版本: 1.0
- 激活: 5
HFTPlus EA 是一款专为 高频剥头皮交易（HFT） 设计的 自动化交易系统，适用于 MT4 平台。该系统主要在 纽约交易时段 运行，通过分析市场波动来寻找短期交易机会。HFTPlus EA 结合多种 技术指标 进行市场分析，并执行交易策略。
主要特点：
高频交易（HFT）： 根据预设参数执行多笔交易。
风险管理工具： 配备止损机制，以控制交易风险。
灵活的交易手数： 支持固定手数交易，或根据设定的风险参数自动调整交易手数。
优化指数交易： 主要适用于 US30、NAS100（NASDAQ, US100）、DAX（GER30, GER40, DE30, DE40），也可用于其他交易品种。
M1 时间周期最佳： 适用于短周期交易环境。
注意事项：
- 执行速度至关重要： 交易效果可能受到 点差、滑点和延迟 的影响。
- 建议使用 VPS 服务器： 建议使用 低延迟 VPS，以确保 EA 运行稳定。
- 经纪商条件： 低点差、无佣金或低佣金账户更适合 HFTPlus EA。
支持的 Prop Firm（资金管理公司）：
HFTPlus EA 已在多个 支持高频交易（HFT） 的资金管理公司进行测试，包括：
- M Solution Frex Fund
- BFX Funding
- Nova Funding
- Next Step Funded
- InfinityForexFunds
- Kortana FX
- Quantec Trading Capital
- Social Trading Club
免责声明： 金融市场交易具有一定风险，过去的交易表现不能保证未来的结果。用户在使用自动化交易工具前，应进行充分测试并评估自身风险承受能力