HFTPlus EA

HFTPlus EA est un expert advisor (EA) conçu pour le scalping haute fréquence (HFT) sur MT4. Il opère principalement pendant la session de New York, en analysant la volatilité du marché pour identifier des opportunités de trading à court terme. Ce système utilise plusieurs indicateurs techniques pour exécuter ses stratégies.

Caractéristiques principales :

    Trading Haute Fréquence (HFT) : Exécute un grand nombre de transactions en fonction de paramètres prédéfinis.
    Outils de Gestion des Risques : Intègre un stop-loss pour sécuriser les positions.
    Taille des Lots Flexible : Permet un lot fixe ou une gestion automatique du volume selon les critères définis.
    Optimisé pour les Indices : Développé pour US30, NAS100 (NASDAQ, US100), et DAX (GER30, GER40, DE30, DE40), tout en restant adaptable à d’autres instruments.
    Fonctionne sur le Timeframe M1 : Conçu pour une utilisation sur des unités de temps courtes.

Points à prendre en compte :

  • Vitesse d’exécution : Les performances peuvent être influencées par des facteurs comme le spread, le slippage et la latence.
  • Utilisation d’un VPS recommandée : Un VPS à faible latence est conseillé pour un fonctionnement optimal.
  • Conditions du courtier : Un compte avec faibles spreads et sans commission est préférable.

Compatibilité avec les Prop Firms :

HFTPlus EA a été testé avec plusieurs firmes de trading propriétaire qui autorisent le trading haute fréquence, notamment :

  • M Solution Frex Fund
  • BFX Funding
  • Nova Funding
  • Next Step Funded
  • InfinityForexFunds
  • Kortana FX
  • Quantec Trading Capital
  • Social Trading Club

Avertissement : Le trading sur les marchés financiers comporte des risques. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Il est essentiel d’effectuer des tests approfondis et d’évaluer les risques avant d’utiliser un outil de trading automatisé.


