Breakout Optimizer EA

Что такое Breakout Optimizer EA?

Давайте будем честны на минутку. Многие продукты на MQL5 очень скользкие, обещают сумасшедшие returns, делятся самыми удивительными backtests, которые вы когда-либо видели, и так далее. Но они обычно либо слишком усложняют то, как они actually работают, либо просто прямо лгут в их описании.

Этот бот - это breakout EA. Он предназначен для покупки или продажи, когда диапазон пробит в временном диапазоне по вашему выбору. Это не чудо-бот, но с некоторыми здравым смыслом он может приносить прибыль и более чем способен вести полный портфель только на себя.

У меня есть 2 live сигнала, из которых этот бот составляет 90% сделок, Sigmaset и Sigmaset2. Кроме того, у меня есть демо-счет, на котором только одна версия этого бота. Следовательно, нет BS, есть реальные live и проверяемые результаты, которые можно увидеть.

Если вы хотите просто иметь бота, который обещает вам разбогатеть и почти никогда не иметь убыточной сделки, не покупайте это. Но если вы ищете бота без обмана, работающего на реальной ценовой action, который будет actually работать в долгосрочной перспективе. Тогда мы можем быть в бизнесе.

Какие стратегии может выполнить этот бот?

  • Школьная пробежка: стратегия, которая использует ценовое движение открытия в DAX с 09:15 до 09:30. Эта стратегия была придумана легендарным трейдером Томом Хоугаардом. Если вы хотите узнать больше об этой стратегии, вы должны посетить его веб-сайт, где он подробно ее описывает. Этот бот просто способ автоматизировать этот тип стратегии или любую другую стратегию прорыва диапазона, поскольку стратегия предназначена для ручной торговли, любая попытка автоматизации не обязательно даст те же результаты. Том не связан с этим ботом, и любые проблемы с этим ботом лежат solely в наших руках.
  • Лондонская сессия: ориентирован на торговлю Forex в лондонские торговые часы. 09-10:30 GBP/USD-EUR/USD
  • Расширенная школьная пробежка: очень похожа на школьную пробежку и опирается на свечи 09:20-09:25, все вышеупомянутые отказы от ответственности применимы.
  • Прорыв диапазона открытия: нацелен на диапазон торговли в первые минуты и нацелен на последующие breaks. 1530-1545 CET в Nasdaq, например
  • Прорыв по earnings или Новый прорыв: предназначен для захвата движений, которые являются результатом объявления о доходах или тайминговой новости. Это на ваш OWN риск!

Стандартные функции?

  • Стоп-loss и take profit, либо как длина свечи, обратный вход или значение pip
  • Буферные зоны для входа и break even
  • Варианты trailing profit

Расширенные функции?

  • Возможность установить TP как соотношение SL.
  • Расширенные опции для выхода на экстремальных ценовых action
  • Возможность добавлять к выигрышным сделкам (я не рекомендую это делать)
  • Возможность завершить сделки в установленное время и ограничить количество сделок в день
  • Возможность закрывать сделки на дневных или еженедельных максимумах/минимумах

Бонус! Вопросы и ответы, которые вы должны задать каждому продавцу на этом веб-сайте

  • Вы реальный человек, меня легко найти в Интернете? - A Да, очень легко. Я не могу просто убежать.
  • У вас есть live сигналы, демонстрирующие продукты, и сколько денег вы вложили в них? - A Да, и некоторые из них продолжаются уже более 7 месяцев с момента выпуска. Текущий капитал на момент выпуска составляет 12 000 евро.
  • Вы исправите ошибки, если они будут найдены? - A Да, если это ошибка, а не совершенно новая функция. Я открыт для новых функций, но, пожалуйста, имейте в виду, что это уже работает.
  • Это Martingale, grid или какой-либо другой тип торгового бота, который предназначен для создания красивой кривой и редкого проигрыша, но в конечном итоге приведет к тому, что я буду плакать, когда потеряю все свои деньги? A. Нет, это на 100% НЕ

Отказ от ответственности

Вы MUST, попробуйте этот бот на DEMO перед переходом на live. Убедитесь, что вы действительно понимаете это. Алгоритмическая торговля небезопасна. Ввод 0,1 лотов вместо 0,01 лотов может привести к краху

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AW Trading Software Limited
4.5 (8)
Эксперты
Cоветник AW Double Grids MT4 - это агрессивный, полностью автоматизированный сеточный советник, с информационно торговой панелью и простой настройкой. Стратегия заключается в одновременной двухсторонней работе, мультиплицируя объем одного направления. Встроенный автоматический расчет лота, реализованы разные вариации увеличения объема позиций, и другие функции.  Инструкция ->   ЗДЕСЬ   /  Решение проблем - >  ЗДЕСЬ  /  МТ5 версия  - >   ЗДЕСЬ   Как торгует советник: AW Double Grids ведет двухст
Trend Catcher Exp
Ramil Minniakhmetov
5 (2)
Эксперты
Советник Trend Catcher анализирует движения рыночных цен, используя собственные адаптивные индикаторы анализа тренда, разработанные автором. Он определяет истинное направление рынка, отфильтровывая краткосрочные шумы и фокусируясь на силе импульса, расширении волатильности и поведении ценовой структуры. Благодаря сочетанию возможностей сглаживания и фильтрации тренда специальных настраиваемых индикаторов, таких как скользящие средние, RSI и фильтры волатильности, советник может автоматически со
Golden Moon Scalper
Nguyen Hang Hai Ha
2.8 (5)
Эксперты
Expert Gold Moon Scalper is a fully automated Expert Advisor designed specifically for the Gold market (XAUUSD). The EA combines price action analysis, tick-based market behavior, and technical indicator confirmation to identify high-probability trading opportunities. The strategy uses Stop Orders to capture momentum during Gold's fast price movements, helping reduce premature entries in volatile conditions. Positions are managed with a combination of scalping logic, dynamic trailing, and predef
Bypass Generator MT4
Connor Michael Woodson
1 (1)
Эксперты
Bypass Generator — это детерминированная скальпинговая система для XAUUSD, основанная на алгоритмах институционального уровня. Текущий сигнал: НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ Это не типичный советник (EA), который бездумно открывает сделку за сделкой, уничтожая вашу маржу и подвергая депозит ненужному риску. Каждая точка входа проходит через 16 независимых уровней проверки перед открытием единственной позиции. Здесь нет сеток, и каждая сделка имеет виртуальные Take Profit и Stop Loss. Кривая результатов бэктеста
BB Return mt4
Leonid Arkhipov
4.89 (18)
Эксперты
BB Return — советник для торговли золотом (XAUUSD). Эту торговую идею я использовал ранее в ручной торговле. В основе стратегии — возврат цены к диапазону Bollinger Bands , но не в лоб и не по каждому касанию. Для рынка золота одних лент недостаточно, поэтому в советнике применяются дополнительные фильтры, отсекающие лишние и нерабочие ситуации. Открываются только те сделки, где логика возврата действительно оправдана.   Global   update   on   June   14th   Принципы торговли — в торговле не испо
HFT Prop EA
Manpreet Singh
4.93 (257)
Эксперты
HFT PROP EA is the High Frequency Trading Expert Advisor (EA/bot) designed to pass proprietary trading firms (prop firms) challenges which use stop orders to enter the trades when market is trending, It is basically designed for US30 just at opening of US30 in New York Session till it remain in its trending nature for 15-30 minutes, and using HFT PROP EA you can pass the challenge within few minutes for prop firms who doesn't have any lot size cap. To see its Live working you may check by signin
Scalp On Scalp Off MT4
Connor Michael Woodson
Эксперты
Настроение рынка FastBull — это поток данных, который агрегирует тысячи позиций с общей стоимостью счетов более 500 миллионов долларов США. Scalp On Scalp Off может мгновенно получать эти данные через прямую интеграцию API и использовать их при совершении сделок. Настроение рынка отображается непосредственно на вашем графике в настраиваемой и удобной панели. Живой сигнал: НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ Одиночные сделки управляются без использования сетки или мартингейла. Адаптивный, динамический трейлинг-стоп и
Adaptive Gold Scalper MT4
Fan Yang
Эксперты
Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience.   With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalp
Aurum AI mt4
Leonid Arkhipov
4.94 (34)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ — ДЕКАБРЬ 2025 В конце ноября 2024 года советник Aurum был выпущен в продажу. Всё это время он торговал в реальных условиях без фильтра новостей, без дополнительных защитных условий и без сложных ограничений — и при этом уверенно оставался на плаву. Live Signal (launch April 14, 2026) Этот год работы на реальном рынке наглядно показал надёжность самой торговой системы. И только после этого, опираясь уже на реальный опыт и статистику, в декабре 2025 года мы выпустили большое обновлен
EA Black Dragon
Ramil Minniakhmetov
4.74 (568)
Эксперты
EA Black Dragon работает на трендовом индикаторе. Советник открывает сделку по цвету индикатора, далее имеется возможность наращивать сеть ордеров или работать со стоп-лоссом.  ВАЖНО! Свяжитесь со мной сразу после покупки, чтобы получить инструкции и бонус! Мониторинг реальной работы, а также другие мои разработки можно посмотреть тут:  https://www.mql5.com/ru/users/mechanic/seller   Входящие параметры: ·         Open new series – True/False –вкл/выкл начало новой серии после закрытия всех орде
BF Scalper PRO
Lachezar Krastev
4.05 (56)
Эксперты
BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy BF Scalper PRO with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $177 (Regular Price: $447 — You Save $270!) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! For Settings, Instructions and LIVE Results Click Here! BF Scalper PRO is the professional version of the very popular EA - BF Scalper EA. We have implemented a lot of new additional features and systems in this PRO v
Quantum Nexus MT4
Farell Edson Mazarin
Эксперты
Quantum Nexus — это инновационный экспертный советник, который объединяет количественный анализ, многоуровневую валидацию, алгоритмы следования за трендом, механизмы отслеживания позиций и статистический мониторинг в единой автоматизированной торговой системе. Для воплощения этого продукта в реальность потребовались десятилетия опыта разработки и год подготовки, чтобы создать Quant v5 — инструмент количественного анализа уровня хедж-фондов с непрерывными скользящими OOS-тестами, используемыми дл
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FVG Scalper EA
Matthew Lewis Beedle
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What is the FVG Scalper EA? I would suggest this bot is best for people who have a good understanding of a certain market and how the FVG and retracements work in that said market. Anyone who can share profitable .set files with me, i'd be happy to collaborate with.  Let's be totally honest for one moment. Many of the products on MQL5 are very slippery promising crazy returns, sharing the most amazing backtests you have ever seen and so forth. But, they typically either overcomplicate how the
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Gold Rush MT5 EA
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This EA was made for educational purposes.  You can find a full overview of how it was made in the YouTube video (Literally a step by step guide) We used AI and ML to create the whole thing, with no coding.  Can you trust this to make money? Possibly, but do so at your own risk.  It could be a nice addition to a large porfolio.  How to use: Add to H1 gold chart Make sure the subchart is correctly named to your broker name for Gold.  Big picture It’s a   trend + breakout system for buys , and a
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Important to note, you may need to change the time factor based on where you are in the world.  This EA was made for educational purposes.  You can find a full overview of how it was made in the YouTube video (Literally a step by step guide) We used AI and ML to create the whole thing, with no coding.  Can you trust this to make money? Possibly, but do so at your own risk.  It could be a nice addition to a large porfolio.  This is the version with a higher win rate, but probably more suspect in
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