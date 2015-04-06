Что такое Breakout Optimizer EA?

Давайте будем честны на минутку. Многие продукты на MQL5 очень скользкие, обещают сумасшедшие returns, делятся самыми удивительными backtests, которые вы когда-либо видели, и так далее. Но они обычно либо слишком усложняют то, как они actually работают, либо просто прямо лгут в их описании.

Этот бот - это breakout EA. Он предназначен для покупки или продажи, когда диапазон пробит в временном диапазоне по вашему выбору. Это не чудо-бот, но с некоторыми здравым смыслом он может приносить прибыль и более чем способен вести полный портфель только на себя.

У меня есть 2 live сигнала, из которых этот бот составляет 90% сделок, Sigmaset и Sigmaset2. Кроме того, у меня есть демо-счет, на котором только одна версия этого бота. Следовательно, нет BS, есть реальные live и проверяемые результаты, которые можно увидеть.

Если вы хотите просто иметь бота, который обещает вам разбогатеть и почти никогда не иметь убыточной сделки, не покупайте это. Но если вы ищете бота без обмана, работающего на реальной ценовой action, который будет actually работать в долгосрочной перспективе. Тогда мы можем быть в бизнесе.

Какие стратегии может выполнить этот бот?

Школьная пробежка: стратегия, которая использует ценовое движение открытия в DAX с 09:15 до 09:30. Эта стратегия была придумана легендарным трейдером Томом Хоугаардом. Если вы хотите узнать больше об этой стратегии, вы должны посетить его веб-сайт, где он подробно ее описывает. Этот бот просто способ автоматизировать этот тип стратегии или любую другую стратегию прорыва диапазона, поскольку стратегия предназначена для ручной торговли, любая попытка автоматизации не обязательно даст те же результаты. Том не связан с этим ботом, и любые проблемы с этим ботом лежат solely в наших руках.

Лондонская сессия: ориентирован на торговлю Forex в лондонские торговые часы. 09-10:30 GBP/USD-EUR/USD

Расширенная школьная пробежка: очень похожа на школьную пробежку и опирается на свечи 09:20-09:25, все вышеупомянутые отказы от ответственности применимы.

Прорыв диапазона открытия: нацелен на диапазон торговли в первые минуты и нацелен на последующие breaks. 1530-1545 CET в Nasdaq, например

Прорыв по earnings или Новый прорыв: предназначен для захвата движений, которые являются результатом объявления о доходах или тайминговой новости. Это на ваш OWN риск!

Стандартные функции?

Стоп-loss и take profit, либо как длина свечи, обратный вход или значение pip

Буферные зоны для входа и break even

Варианты trailing profit

Расширенные функции?

Возможность установить TP как соотношение SL.

Расширенные опции для выхода на экстремальных ценовых action

Возможность добавлять к выигрышным сделкам (я не рекомендую это делать)

Возможность завершить сделки в установленное время и ограничить количество сделок в день

Возможность закрывать сделки на дневных или еженедельных максимумах/минимумах

Бонус! Вопросы и ответы, которые вы должны задать каждому продавцу на этом веб-сайте

Вы реальный человек, меня легко найти в Интернете? - A Да, очень легко. Я не могу просто убежать.

У вас есть live сигналы, демонстрирующие продукты, и сколько денег вы вложили в них? - A Да, и некоторые из них продолжаются уже более 7 месяцев с момента выпуска. Текущий капитал на момент выпуска составляет 12 000 евро.

Вы исправите ошибки, если они будут найдены? - A Да, если это ошибка, а не совершенно новая функция. Я открыт для новых функций, но, пожалуйста, имейте в виду, что это уже работает.

Это Martingale, grid или какой-либо другой тип торгового бота, который предназначен для создания красивой кривой и редкого проигрыша, но в конечном итоге приведет к тому, что я буду плакать, когда потеряю все свои деньги? A. Нет, это на 100% НЕ

Отказ от ответственности

Вы MUST, попробуйте этот бот на DEMO перед переходом на live. Убедитесь, что вы действительно понимаете это. Алгоритмическая торговля небезопасна. Ввод 0,1 лотов вместо 0,01 лотов может привести к краху