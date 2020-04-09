Breakout Optimizer EA

MT4 için Breakout Optimizer EA nedir?

Bir an için dürüst olalım. MQL5'teki birçok ürün çılgın getiriler vaat eden, şimdiye kadar gördüğünüz en harika geri testleri paylaşan ve benzeri ürünlerdir. Ancak, bunlar genellikle nasıl çalıştıklarını aşırı karmaşık hale getirirler ya da açıklamalarında düpedüz yalan söylerler.

Bu bot bir breakout EA'dir. Aralığın aradığınız zaman diliminde kırılması üzerine alım veya satım içindir. Mucize bir bot değildir, ancak biraz sağduyu ile kar elde edebilir ve tek başına tam bir portföy yönetebilir.

2 canlı sinyalim var ve bu bot bu sinyallerin %90'ını temsil ediyor, Sigmaset ve Sigmaset2. Ayrıca, sadece bir versiyonu olan bir demo hesabım var. Yani, BS yok, gerçek ve kontrol edilebilir sonuçlar var.

Sadece zengin olacağınıza ve neredeyse hiç kaybeden bir işleme sahip olmayacağına söz veren bir bot istiyorsanız, bunu satın almayın. Ancak, aldatma olmadan çalışan ve gerçek fiyat hareketine dayanan ve uzun vadede gerçekten çalışacak bir bot arıyorsanız, o zaman işimiz olabilir.

Bu bot hangi stratejileri uygulayabilir?

  • Okul Koşusu: DAX'in açılış fiyat hareketinden yararlanan bir strateji. Bu, efsanevi trader Tom Hougaard tarafından icat edildi ve popüler hale geldi. Bu strateji hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, ayrıntılı olarak listelediği web sitesini ziyaret etmelisiniz. Bu bot, bu tür bir stratejiyi veya herhangi bir diğer aralık kırılma stratejisini otomatikleştirmenin bir yoludur, çünkü strateji manuel ticaret için tasarlanmıştır, herhangi bir otomatik girişimin aynı sonuçları vermesi gerekmez. Tom ile herhangi bir ilişki yoktur.
  • Londra Seansı: Londra işlem saatlerinde Forex ticaretine odaklanır. 09-10:30 GBP/USD-EUR/USD
  • Gelişmiş Okul Koşusu: Okul koşusuna çok benzer ve 0920-0925 mumlarına dayanır, yukarıdaki tüm feragatnameler geçerlidir.
  • Açılış Aralığı Kırılması: İşlem aralığını hedefleyin ve sonraki kırılmaları hedefleyin. Örneğin Nasdaq'ta 1530-1545 CET.
  • Kazanç Kırılması veya Yeni Kırılma: Kazanç duyurusu veya zamanlanmış haber sonucunda ortaya çıkan hareketleri yakalamak için tasarlanmıştır. Bu SİZİN SORUMLULUĞUNUZDUR! Not: Bu stratejiler iyi araştırılmıştır ancak kar garantisi değildir. Geçmiş performanslar, gelecekteki performansı göstermez.

Standart özellikler?

  • Stop loss ve take profit, mum uzunluğu, ters giriş veya pip değeri olarak
  • Giriş ve break even için tampon bölgeler
  • Takip eden kar seçenekleri

Gelişmiş özellikler?

  • TP'yi SL'nin bir oranı olarak ayarlama yeteneği.
  • Aşırı fiyat hareketinde çıkmak için gelişmiş seçenekler
  • Kazanan işlemlere ekleme yeteneği (bunu önermiyorum)
  • Belirli bir saatte işlemleri sonlandırma ve gündeki işlem sayısını sınırlama yeteneği
  • Günlük veya haftalık en yüksek/düşük seviyelerde işlemleri kapatma yeteneği

Bonus! Bu web sitesindeki HER satıcıya sormanız gereken SSS

  • Ben gerçek bir insanım, çevrimiçi olarak kolayca bulabilir miyim? - Cevap: Evet, çok kolay. Kaçamam.
  • Ürünleri ve bunlara ne kadar para yatırdığınızı gösteren canlı sinyalleriniz var mı? - Evet ve bazıları 7 aydan fazla bir süredir piyasada. Mevcut sermaye, piyasaya sürüldüğünde 12.000 Euro risk altında.
  • Hata bulunursa düzeltecek misiniz? - Evet, bir hataysa ve yeni bir özellik değilse. Yeni özelliklere açığım, ancak lütfen bunun zaten çalıştığını unutmayın.
  • Bu, Martingale, grid veya başka bir tür ticaret botu mu, güzel bir eğri oluşturmak ve nadiren kaybetmek için tasarlanmış, ancak tüm paramı kaybettiğimde ağlamamı sağlayacak mı? A. Hayır, %100 DEĞİL

Sorumluluk Reddi

Bu botu DEMO'da canlıya gitmeden önce mutlaka deneyin. Bunu gerçekten anladığınızdan emin olun. Algoritma tabanlı ticaret risksiz değildir. 0.1 lot yerine 0.01 lot koymak hesabınızın sonu olabilir. Herhangi bir girişi iki, üç, dört kez kontrol edin. H

