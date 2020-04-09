Qu'est-ce que le Breakout Optimizer EA pour MT4 ?

Soyons totalement honnêtes pour un instant. De nombreux produits sur MQL5 promettent des rendements fous, partagent les backtests les plus incroyables que vous ayez jamais vus et ainsi de suite. Cependant, ils compliquent généralement trop leur fonctionnement ou mentent carrément dans leur description.

Ce bot est un EA de rupture. Il sert à acheter ou à vendre lorsqu'une plage est brisée dans une plage de temps de votre choix. Ce n'est pas un bot miracle, mais avec un peu de bon sens, il peut générer des profits et est plus que capable de piloter un portefeuille complet, à lui seul.

J'ai 2 signaux en direct dont ce bot représente 90% des transactions, Sigmaset et Sigmaset2. De plus, j'ai un compte de démonstration qui ne contient qu'une version de ce bot. Par conséquent, pas de BS, il y a des résultats réels et vérifiables à voir.

Si vous voulez simplement un bot qui vous promet de devenir riche et qui n'a presque jamais de trade perdant, n'achetez pas celui-ci. Mais, si vous recherchez un bot sans tromperie, fonctionnant sur une action de prix réelle qui fonctionnera réellement à long terme. Alors nous pourrions être en affaires.

Quelles stratégies ce bot peut-il accomplir ?

Coursier : Une stratégie qui capitalise sur le mouvement des prix d'ouverture du DAX de 9h15 à 9h30. Cette stratégie a été popularisée et conçue par le légendaire trader Tom Hougaard. Si vous souhaitez en savoir plus sur cette stratégie, vous devriez visiter son site Web où il la liste en détail. Ce bot est simplement un moyen d'automatiser ce type de stratégie ou toute autre stratégie de rupture de gamme, car la stratégie est conçue pour le trading manuel, toute tentative automatisée n'aura pas nécessairement les mêmes résultats. Il n'y a aucune affiliation avec Tom.

Session de Londres : se concentre sur le trading de Forex pendant les heures de trading de Londres. 09-10h30 GBP/USD-EUR/USD

Coursier avancé : Très similaire au coursier et repose sur les bougies de 9h20 à 9h25, toutes les clauses de non-responsabilité ci-dessus s'appliquent.

Rupture de la plage d'ouverture : cible la plage de trading pendant les premières minutes d'ouverture et vise les ruptures ultérieures. 15h30-15h45 CET à Nasdaq par exemple

Rupture des résultats ou nouvelle rupture : conçu pour capturer les mouvements qui résultent d'une annonce de résultats ou d'une actualité minutée. C'est à vos risques et périls !

Remarque : ces stratégies sont bien documentées mais ne garantissent pas les profits. Les résultats passés ne préjugent pas des performances futures.

Fonctionnalités standard ?

Stop loss et take profit, soit en longueur de bougie, en entrée inverse ou en valeur pip

Zones tampons pour l'entrée et le break even

Options de profit trailing

Fonctionnalités avancées ?

Possibilité de définir le TP comme un ratio du SL.

Options avancées pour la sortie sur une action de prix extrême

Possibilité d'ajouter à des trades gagnants (je ne recommande pas de l'utiliser)

Possibilité de terminer les trades à une heure fixe et de limiter le nombre de trades par jour

Possibilité de clore les trades aux plus hauts/bas quotidiens ou hebdomadaires

Bonus ! Questions-réponses que vous devriez poser à TOUS les vendeurs sur ce site Web