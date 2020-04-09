Che cos'è il Breakout Optimizer EA per MT4?

Per essere completamente onesti per un momento. Molti dei prodotti su MQL5 sono molto scivolosi che promettono rendimenti folli, condividono i backtest più incredibili che tu abbia mai visto e così via. Tuttavia, in genere o complicano eccessivamente il modo in cui funzionano effettivamente, o mentono proprio nella loro descrizione.

Questo bot è un EA di breakout. Serve per acquistare o vendere quando un intervallo viene rotto in un intervallo di tempo a tua scelta. Non è un bot miracoloso, ma con un po' di buon senso, può generare profitti ed è più che in grado di guidare un portafoglio completo, da solo.

Ho 2 segnali live di cui questo bot rappresenta il 90% delle operazioni, Sigmaset e Sigmaset2. Inoltre, ho un conto demo che contiene solo una versione di questo bot. Di conseguenza, non ci sono BS, ci sono risultati reali e verificabili da vedere.

Se vuoi solo un bot che ti promette di diventare ricco e di non avere quasi mai una trade perdente, non acquistarlo. Ma, se stai cercando un bot senza inganni, che funziona su un'azione di prezzo reale che funzionerà effettivamente a lungo termine. Allora potremmo essere in affari.

Quali strategie può eseguire questo bot?

Corsa scolastica: una strategia che capitalizza sul movimento dei prezzi di apertura del DAX dalle 9:15 alle 9:30. Questa strategia è stata resa famosa e ideata dal leggendario trader Tom Hougaard. Se sei interessato a saperne di più su questa strategia, dovresti visitare il suo sito Web dove la elenca in dettaglio. Questo bot è semplicemente un modo per automatizzare questo tipo di strategia o qualsiasi altra strategia di breakout di gamma, poiché la strategia è progettata per il trading manuale, qualsiasi tentativo automatizzato non avrà necessariamente gli stessi risultati. Non c'è affiliazione con Tom.

Sessione di Londra: si concentra sul trading di Forex durante le ore di trading di Londra. 09-10:30 GBP/USD-EUR/USD

Corsa scolastica avanzata: molto simile alla corsa scolastica e si basa sulle candele 09:20-09:25, si applicano tutte le esclusioni di responsabilità di cui sopra.

Breakout della gamma di apertura: si concentra sulla gamma di trading durante i primi minuti di apertura e mira alle rotture successive. 15:30-15:45 CET a Nasdaq, ad esempio

Breakout degli earnings o nuovo breakout: progettato per catturare i movimenti che derivano da un annuncio degli earnings o da notizie a tempo. È a tuo rischio!

Nota: queste strategie sono ben ricercate ma non garantiscono profitti. I risultati passati non sono indicativi delle prestazioni future.

Funzioni standard?

Stop loss e take profit, sia come lunghezza della candela, ingresso inverso o valore pip

Zone buffer per l'ingresso e il break even

Opzioni di profitto trailing

Funzioni avanzate?

Possibilità di impostare il TP come rapporto di SL.

Opzioni avanzate per l'uscita su un'azione di prezzo estrema

Possibilità di aggiungere a trade vincenti (non lo consiglio)

Possibilità di terminare le trade a un'ora specifica e limitare il numero di trade in un giorno

Possibilità di chiudere le operazioni ai massimi/minimi giornalieri o settimanali

Bonus! Domande frequenti che dovresti chiedere A TUTTI i venditori su questo sito web

Sei una persona reale, posso trovarti facilmente online? - Risposta: Sì, molto facilmente. Non posso scappare.

Hai segnali live che dimostrano i prodotti e quanto denaro hai scommesso? - Risposta: Sì, e alcuni sono in corso da oltre 7 mesi dalla data di rilascio. Il capitale attuale a rischio alla data di rilascio è di 12.000 euro.

Risolverete i bug se vengono trovati? - Risposta: Sì, a condizione che sia un bug e non una nuova funzionalità. Sono aperto a nuove funzionalità, ma tieni presente che funziona già.

È un Martingale, una griglia o un altro tipo di bot di trading che è progettato per creare una bella curva e perdere raramente, ma che finirà per farmi piangere quando perderò tutti i miei soldi? R. No, è 100% NO

Disclaimer

Devi provare questo bot su DEMO prima di andare in diretta.