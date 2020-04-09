Breakout Optimizer EA

Che cos'è il Breakout Optimizer EA per MT4?

Per essere completamente onesti per un momento. Molti dei prodotti su MQL5 sono molto scivolosi che promettono rendimenti folli, condividono i backtest più incredibili che tu abbia mai visto e così via. Tuttavia, in genere o complicano eccessivamente il modo in cui funzionano effettivamente, o mentono proprio nella loro descrizione.

Questo bot è un EA di breakout. Serve per acquistare o vendere quando un intervallo viene rotto in un intervallo di tempo a tua scelta. Non è un bot miracoloso, ma con un po' di buon senso, può generare profitti ed è più che in grado di guidare un portafoglio completo, da solo.

Ho 2 segnali live di cui questo bot rappresenta il 90% delle operazioni, Sigmaset e Sigmaset2. Inoltre, ho un conto demo che contiene solo una versione di questo bot. Di conseguenza, non ci sono BS, ci sono risultati reali e verificabili da vedere.

Se vuoi solo un bot che ti promette di diventare ricco e di non avere quasi mai una trade perdente, non acquistarlo. Ma, se stai cercando un bot senza inganni, che funziona su un'azione di prezzo reale che funzionerà effettivamente a lungo termine. Allora potremmo essere in affari.

Quali strategie può eseguire questo bot?

  • Corsa scolastica: una strategia che capitalizza sul movimento dei prezzi di apertura del DAX dalle 9:15 alle 9:30. Questa strategia è stata resa famosa e ideata dal leggendario trader Tom Hougaard. Se sei interessato a saperne di più su questa strategia, dovresti visitare il suo sito Web dove la elenca in dettaglio. Questo bot è semplicemente un modo per automatizzare questo tipo di strategia o qualsiasi altra strategia di breakout di gamma, poiché la strategia è progettata per il trading manuale, qualsiasi tentativo automatizzato non avrà necessariamente gli stessi risultati. Non c'è affiliazione con Tom.
  • Sessione di Londra: si concentra sul trading di Forex durante le ore di trading di Londra. 09-10:30 GBP/USD-EUR/USD
  • Corsa scolastica avanzata: molto simile alla corsa scolastica e si basa sulle candele 09:20-09:25, si applicano tutte le esclusioni di responsabilità di cui sopra.
  • Breakout della gamma di apertura: si concentra sulla gamma di trading durante i primi minuti di apertura e mira alle rotture successive. 15:30-15:45 CET a Nasdaq, ad esempio
  • Breakout degli earnings o nuovo breakout: progettato per catturare i movimenti che derivano da un annuncio degli earnings o da notizie a tempo. È a tuo rischio!

Nota: queste strategie sono ben ricercate ma non garantiscono profitti. I risultati passati non sono indicativi delle prestazioni future.

Funzioni standard?

  • Stop loss e take profit, sia come lunghezza della candela, ingresso inverso o valore pip
  • Zone buffer per l'ingresso e il break even
  • Opzioni di profitto trailing

Funzioni avanzate?

  • Possibilità di impostare il TP come rapporto di SL.
  • Opzioni avanzate per l'uscita su un'azione di prezzo estrema
  • Possibilità di aggiungere a trade vincenti (non lo consiglio)
  • Possibilità di terminare le trade a un'ora specifica e limitare il numero di trade in un giorno
  • Possibilità di chiudere le operazioni ai massimi/minimi giornalieri o settimanali

Bonus! Domande frequenti che dovresti chiedere A TUTTI i venditori su questo sito web

  • Sei una persona reale, posso trovarti facilmente online? - Risposta: Sì, molto facilmente. Non posso scappare.
  • Hai segnali live che dimostrano i prodotti e quanto denaro hai scommesso? - Risposta: Sì, e alcuni sono in corso da oltre 7 mesi dalla data di rilascio. Il capitale attuale a rischio alla data di rilascio è di 12.000 euro.
  • Risolverete i bug se vengono trovati? - Risposta: Sì, a condizione che sia un bug e non una nuova funzionalità. Sono aperto a nuove funzionalità, ma tieni presente che funziona già.
  • È un Martingale, una griglia o un altro tipo di bot di trading che è progettato per creare una bella curva e perdere raramente, ma che finirà per farmi piangere quando perderò tutti i miei soldi? R. No, è 100% NO

Disclaimer

Devi provare questo bot su DEMO prima di andare in diretta.

share
Google it


Prodotti consigliati
Cobra Strike
Aleksandr Valutsa
1 (1)
Experts
Basic principle of operation   The robot's purpose is to automatically detect correction moments after significant price fluctuations in the market. The robot uses pending orders to enter the market on breakouts of key levels. Monitoring All signals are managed by our advisors, details are disclosed only to existing clients - after purchasing/renting any product. https://www.mql5.com/en/users/robotstroi/seller Key Features Automatic detection   entry points after strong price movements Pending o
FREE
PatternVol EA
Alexandr Gribanov
4.5 (2)
Experts
The PatternVol EA is based on its own observations of the market and consists of patterns, candlestick analysis, analysis of candlestick volumes, and also, the EA does not contain indicators. At the moment, the advisor is a small constructor of my non-indicator strategies, you can disable and enable each strategy separately, or make an assembly from several strategies. The work on the advisor continues to this day, new strategies are added, algorithms are improved. In the future, it will be a l
FREE
Surprising
Eloizio Coelho Alves
Experts
O EA "Surprising" é um robô inteligente que abre ordens em momentos estratégicos, sempre buscando lucro e segurança da conta. Pode ser usado em vários ativos, mas provou ser mais lucrativo em Ouro. O timeframe M5 ou M30 é muito bom para este robô. Se houver uma única ordem aberta, ele a fechará usando o trailing stop, buscando o melhor lucro. Se o preço se mover na direção oposta à ordem aberta, ele abrirá uma nova ordem do mesmo tipo na próxima zona de suporte ou resistência para compensar a o
FREE
Multiversal
Corentin Petitgirard
4.04 (24)
Experts
please read the description. After months of programming and testing, I'm proud to share  Multiversal  with you . Multiversal  is an expert who works on Timeframe M5 on 20 different pairs  each with a different setting.  Multiversal  is a scalper who is not spread sentive . So It works on every brokers in all conditions. Multiversal  does not use any dangerous strategies  like martingal or hedging that could blow up your account. This expert is the final product of a long period of research. M
FREE
Reversal Monster Mini
Abdulfattah Yahya Mohammed Alhazmi
Experts
The Most advanced and comprehensive EA to trade Trend Reversals/Pullbacks It is a very profitable EA, to trade trends breakout, and manage trades, takeprofit, stoploss, move to breakeven, and trailing stop. The   “Reversal Monster EA”   trades Reversal/Pullbacks when the current price of the pair pullback to a predefined horizontal level or trendline on the currency chart. The opening of the position can be immediate after pullback to the drawn trendline or after closing the candle below/above
FREE
Benj hybrid EA mararm
Benjamin Allip
Experts
BENJ HYBRID EA (Martingale Arm) Your Professional Trading Cockpit: Mapped ATR • Dual-Limit Logic • Daily P&L Guard Important notice: After purchase, please contact via Telegram @CryptomanPh for installation guide and setting. Why Traders Choose BENJ HYBRID EA BENJ HYBRID EA is more than a simple trading robot—it’s a complete execution, analytics, and risk management system . Built for serious traders, this EA blends institutional-grade automation with manual precision control . Whether you
Black Square
Maksim Neimerik
Experts
This is an Expert Advisor with the elements of graphics trading. It performs trading operations using the "Rectangle" (or "Square") shape. The Expert Advisor automatically draws a square and opens a Buy or Sell orders when the price crosses its lower or upper bounds respectively. The shape can be drawn manually. For this purpose you should disable the auto drawing feature in the Expert Advisor settings. If the price moves in the wrong direction, the Expert Advisor sets up to four orders in accor
Pin Bars
Yury Emeliyanov
5 (3)
Indicatori
Scopo principale: "Pin Bars" è progettato per rilevare automaticamente le barre dei pin sui grafici dei mercati finanziari. Una barra pin è una candela con un corpo caratteristico e una lunga coda, che può segnalare un'inversione di tendenza o una correzione. Come funziona: L'indicatore analizza ogni candela sul grafico, determinando la dimensione del corpo, della coda e del naso della candela. Quando viene rilevata una barra pin corrispondente a parametri predefiniti, l'indicatore la segna su
FREE
Candle Beast EA
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Experts
Overview Candle Beast EA is an advanced high-frequency scalping robot designed to capitalize on rapid price movements within a single candlestick. This expert advisor executes trades with lightning-fast precision, making it ideal for scalping strategies in both forex and commodities like XAU/USD (Gold). Key Features Single Candle Scalping: Focuses on quick trades based on the momentum of a single candle. Smart Entry & Exit: Uses AI-driven logic to maximize profit while minimizing losses. High
FREE
Trend Ray
Andriy Sydoruk
Indicatori
The indicator shows the potential trend direction by cyclical-wave dependence. Thus, all the rays of the intersection will be optimal rays, in the direction of which the price is expected to move, taking into account the indicator period. Rays can be used as a direction for potential market movement. But we must not forget that the approach must be comprehensive, the indicator signals require additional information to enter the market.
Gbpjpy Macd Trader MT4
Tomas Vanek
Experts
The GJ_H1_220100009_S_HD_CF_SQX_SL20 is an algorithmic trading strategy for MetaTrader, tested on GBPJPY using the H1 timeframe from April 1, 2004, to April 24, 2024.  There is no need to set up parameters, all settings are already optimized and fine-tuned. Recommended broker  RoboForex  because of EET timezone. You can find the strategy source code for StrategyQuant at the link:   https://quantmonitor.net/gbpjpy-macd-trader/ Key details are: Parameters MagicNumber: 220100009 Main Chart: Cu
FREE
Sirr Scalper for PipFinite
Bruno Rosa
Experts
SIRR Scalper for PipFinite is a robot that has been designed to work with the PipFinite Trend PRO Indicator. It is a dynamic EA that is very active with trades and capital management. The EA can trade the popular symbols EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, EURGBP, EURCHF, EURJPY, AUDNZD, AUDCAD, EURNZD. Check our   Blogs   where we share news and set files When you buy my robot, you are welcome to drop me a message to discuss the best setup in combination with the set files 2 purchas
No Loss EA Capture Fx
Nikhil T K
Experts
No Loss EA per XAUUSD su M5 Questo Expert Advisor opera su XAUUSD nel timeframe M5 utilizzando una strategia di copertura con filtro per mercati laterali.   Ottimizzato per conti Cent, è progettato per gestire il drawdown e proteggere il capitale.   Caratteristiche principali   • Impostazioni predefinite ottimizzate e subito operative   • Ideale per conti Cent con un saldo minimo consigliato di 10.000 Cents (~100 USD)    • Sistema di profitto a cestino per gestire collettivamente le posizioni
StrategyQuant Gold Break MT4
StrategyQuant s.r.o.
4.33 (3)
Experts
The Expert Advisor tool has been developed for XAUUSD (GOLD), based on KAMA,Ichimoku and Market orders. The stop loss is based on fixed pips. It has been backtested on more than 10-year long on M1 data with high quality of modeling. The enclosed screenshots demonstrate the complexity and coverage of the test by Monte Carlo analysis with 200 simulations. The Expert Advisor passed via Cluster Analysis, Optimization profile, System parameter Permutation . There is no need to set up parameters - a
FREE
GbpJpy H1 EA4
Robin Obrusnik
Experts
The EA was developed for the currency pair GBPJPY time frame H1 . The strategy is built for intraday/swing trading - no scalping, martingale, grid, etc. The EA pass through rigorous testing of robustness and is tested on over 18 years of data with 99% modeling quality! Is intend for GBPJPY H1. EA is designed for UTC+2 timezone with New York DST (EST+7). This is a long-term strategy that makes 2-5 trades per month on average - if you want more trades, more profits, risk diversification and a smo
FREE
ZBoost
Mr Jack Joseph Wilson
4.8 (5)
Experts
zBoost is an Expert Advisor that promotes rapid equity growth. The system utilizes precise entry requirements to start a trade and uses a total floating profit to determine the closing time. This exit strategy means that even if your trade is placed in an unfavourable time in the market it will correct it with additional trades later. This EA is intended only for the EURUSD pair only , however you may use it on others if you correctly test it and find correct settings that suit you. Pair: EURUSD
FREE
Justbuypurnamainstitute
Aidil Jihad
4.5 (2)
Experts
just buy can only buy and do martingale which is calculated safely and can be controlled via the vps server you have, use safe settings What are your reasons for using EA? Has EA been backtested for the past 10 years? You know the Singgihgale system is the worst way of trading ever. A trader must trade like a sniper not a machine gunner. The EA robot with the minggihgale system will be destroyed when the price moves in one direction, for example an uptrend or downtrend when fundamental news rel
FREE
GMMA Trade X
Yu Xin Pu
Experts
GMMA Trade X is an EA based on GMMA. GMMA parameters such as MovingAveragePeriod1-24, MovingAverageMAShift1-24, MovingAverageShift1-24 and CandlestickShift1-24 can be adjusted. GMMA Trade X applies BTN TECHNOLOGY's state-of-the-art intelligent technology to help you create optimal results for your trades. May your dreams come true through GMMA Trade X. Good luck. = == == Inquiries = == == E-Mail:support@btntechfx.com
Send any indicator signals to Telegram channel MT4
Nebal S I Saloul
Experts
Hello This EA for send any indicator Signals (buffer) to your channel in Telegram with photo for chart also you can share your signals with your clients in your telegram please watch the photos you must have Telegram channel then make bot and give it Permission and get token (watch this video to know how do it) https://www.youtube.com/watch?v=x1bKWFOjSBE and you must download this files https://drive.google.com/file/d/1pYpnWUr4Kb4aIwdoGVD_9zSH1HWX-tt3/view?usp=sharing then unzip files then pu
Timeframe Separator MT4
Alexandre Borela
3.67 (3)
Indicatori
If you like this project, leave a 5 star review. Often times we are using brokers that are outside of the GMT-0 timezone, this not only complicates things, but, it can make seeing when a trading session starts a bit more difficult than it should. This indicator allows you to set a timezone offset it will draw a vertical line for the: Day. Week. Month. Quarter. year.
FREE
The Secret of Dow
Ng Eng Zhan
Experts
About The Secret of Dow The Secret of Dow  is an unique system running on a complex set of algorithms and advanced machine learning computation mechanism to analyze massive sets of data from the neural network, and combines with a special set of price action movement analysis to optimize the trading decision, and it will then predicts the next best possible and potential moves of the Dow Jones (US30) prices. The advantages of The Secret of Dow:- Easy plug and play, worry free with easy param
Impuls Pro MT4
Sergey Batudayev
5 (2)
Experts
La strategia di EA si basa sullo Swing trading , con entrate dopo forti impulsi calcolate dall'indicatore iPump. Come accennato in precedenza, l'EA ha la capacità di aprire operazioni manuali con supporto automatico. - per un trend ribassista ↓ entriamo in un trade dopo un rialzo correttivo del prezzo, l'asset cade nella zona di ipercomprato, vendiamo lungo il trend. - per un trend rialzista ↑, entriamo in un'operazione dopo un calo correttivo del prezzo, l'asset cade nella zona di ipervenduto,
Harmonic Shark
Sergey Deev
Indicatori
The indicator detects and displays Shark harmonic pattern (see the screenshot). The pattern is plotted by the extreme values of the ZigZag indicator (included in the resources, no need to install). After detecting the pattern, the indicator notifies of that by a pop-up window, a mobile notification and an email. The indicator highlights the process of the pattern formation and not just the complete pattern. In the former case, it is displayed in the contour triangles. After the pattern is comple
Eagle Scalper
Yang Wu
2.13 (8)
Experts
A scalper system only work during Asian hours. Several unique indicators to detective the price fluctuation. Dynamic TP/SL level according to market conditions. Fixed stop loss to protect the capital, very low risk of losing a lot of money. No need to obtain SET files. The parameters are the same for each currency pair. It is optimized to work on GBPUSD . It is recommended to use it on M15 chart. It is recommended to run it on FBS Zero Spread Account . It is recommended to do 99.9% modeling qua
Breakout Monster Mini
Abdulfattah Yahya Mohammed Alhazmi
5 (3)
Experts
It is a very profitable EA, to trade trends breakout, and manage trades, takeprofit, stoploss, move to breakeven, and trailing stop. I work with this EA, and the reversal/pullback version since 2014.  This is a demo   version of the full   Breakout Monster EA . It works on Real and Demo accounts. Demo version restrictions: Money Management is disabled. Lot size is restricted to 0.01 lots only (Or the minimum allowed by broker). Numerical, SL and TP set to 100 pips. They cannot be modified in
FREE
ScalpX 5M
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Experts
Overview ScalpX 5M is a high-speed scalping Expert Advisor (EA) designed for the M5 (5-minute) timeframe. It leverages precise candlestick patterns and momentum-based entries to capture quick price movements, ensuring fast trade execution and optimized profit-taking. This EA is perfect for traders looking for high-frequency, low-risk scalping in volatile market conditions. Key Features Ultra-Fast Scalping: Trades on the M5 timeframe to capture quick price swings. Candle-Based Strategy: Uses s
FREE
TickStorm
Edouard Perchet
4 (4)
Experts
TickStorm is the result of a 6 months team research and integrates a new approach in the art of ticks analysis. The EA operation algorithm uses retracements velocity to decide if there is a trading opportunity or not. These retracements are spotted by analyzing several ticks matrices on different periods of time and confronting them together in order to gain an edge over the market. We developed new tools to efficiently detect any unusual activity and we created an original and adaptive closing
AIS Forest Fire Trend
Aleksej Poljakov
Indicatori
Una delle sequenze numeriche è chiamata "Sequenza di incendi boschivi". È stata riconosciuta come una delle nuove sequenze più belle. La sua caratteristica principale è che questa sequenza evita andamenti lineari, anche quelli più brevi. È questa proprietà che ha costituito la base di questo indicatore. Quando si analizza una serie temporale finanziaria, questo indicatore cerca di rifiutare tutte le possibili opzioni di tendenza. E solo se fallisce, riconosce la presenza di una tendenza e dà il
Break Moment
Svyatoslav Kucher
5 (2)
Indicatori
Break Moment is a unique proprietary indicator with extensive capabilities and a variety of settings. It can be used as a signal generator or as an auxiliary tool. For the calculations, the price channel is determined. When it is broken, if all conditions of the additional filter are met, it displays a signal in the form of a histogram. Break Moment can be used to determine the main trend, as it has 2 filters for determining it in addition to everything else. If these filters are activated, the
TrendLines And Volumes
Alexander Nikolaev
Experts
This Expert Advisor trades based on trend lines, as well as on the basis of volume analysis. Volumes are calculated using minute bars, in order to determine if they were ascending or descending. The trend lines are drawn based on High and Lows in the trade history. There are also additional indicators. Buy or sell signals depend on all those factors. This allows the EA to enter the market with more accuracy and to perform more deals. Input parameters Lots - lot size (if 0, a lot is calculated b
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (170)
Experts
Presentazione       Quantum Emperor EA   , l'innovativo consulente esperto MQL5 che sta trasformando il modo in cui fai trading sulla prestigiosa coppia GBPUSD! Sviluppato da un team di trader esperti con esperienza di trading di oltre 13 anni. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Acquista Quantum Emperor EA e potresti ottenere Quantum StarMan  gratis!*** Chiedi in privato per maggiori dettagli Segnale
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.76 (21)
Experts
Goldex AI: il successo di oggi sarà il frutto di domani SUPER SCONTO PER UN PERIODO LIMITATO! ULTIME 2 COPIE A 299 USD PRIMA CHE IL PREZZO AUMENTI. Segnale in tempo reale > IC Markets Real: Goldex AI Set ad alto rischio Manuale e file di configurazione: Contattatemi dopo l'acquisto per ricevere il manuale e i file di configurazione. Prezzo: Il prezzo di partenza è di $899 e aumenterà di $199 ogni dieci vendite. Copie disponibili: 2 Goldex AI - Robot di trading avanzato con reti neurali, trend
Scalp Unscalp MT4
Connor Michael Woodson
4 (4)
Experts
Scalp Unscalp è un sistema di scalping bidirezionale a breve termine che cerca di ottenere rapidamente profitto da ingressi molto precisi. Segnale live di Scalp Unscalp in arrivo! Il prezzo attuale aumenterà. Prezzo limitato 99 USD Nessuna griglia, nessun martingala. Ogni operazione è indipendente Stop loss fisso disponibile, con sistema virtuale di trailing stop dinamico Pannello di trading interattivo e impostazioni precise della dimensione del lotto Consigliato Grafico: EURUSD, GBPUSD, USDCH
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.8 (41)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Experts
PUNTELLO AZIENDA PRONTO!   (   scarica SETFILE   ) PROMOZIONE LANCIO: Sono rimaste solo poche copie al prezzo attuale! Prezzo finale: 990$ Ottieni 1 EA gratis (per 2 account commerciali) -> contattami dopo l'acquisto Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Benvenuti al Mietitore d'Oro! Basato sul Goldtrade Pro di grande successo, questo EA è stato progettato per funzionare su più intervalli di tempo contemporaneamente e ha la possibilità di impostare
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.39 (36)
Experts
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
5 (4)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours when the EA
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.37 (19)
Experts
Aura Black Edition è un EA completamente automatizzato progettato per negoziare solo ORO. L'esperto ha mostrato risultati stabili su XAUUSD nel periodo 2011-2020. Non sono stati utilizzati metodi pericolosi di gestione del denaro, nessuna martingala, nessuna griglia o scalping. Adatto a qualsiasi condizione di brokeraggio. EA addestrato con un perceptron multistrato La rete neurale (MLP) è una classe di rete neurale artificiale (ANN) feedforward. Il termine MLP è usato in modo ambiguo, a volte l
Diamond PRO
Fanur Galamov
4.85 (60)
Experts
1 copy left for $199 Next price  --> $299  Diamond PRO is enhanced powerful version of Diamond for advanced traders. Pro version includes optimized cores, new impoved entry points filters, new multistage profit closure algorithm and сontains number of external control parameter that allows build and fine tune own tradind decisions and algorithms. The system provides more accurate market entries, analyzes and filters upcoming economic news, contains spread protection and an advanced position man
Dynamic Pips MT4
Thi Thu Ha Hoang
5 (1)
Experts
️ Possiedi già il Boring Pips EA ? Hai diritto a uno sconto aggiuntivo del 30% ! Contattaci per scoprire: Come richiedere il tuo rebate (rimborso) Il secondo mandato di Trump ha riacceso un'ondata di politiche commerciali aggressive, a partire dal ritorno di dazi doganali su larga scala che stanno scuotendo i mercati globali. Le tensioni in Medio Oriente sono aumentate — recentemente tra Israele e Iran — influenzando potenzialmente l’aumento del prezzo del petrolio. La guerra tra Rus
Capybara
Sergey Kasirenko
5 (28)
Experts
Capybara EA è un sistema avanzato e automatizzato che segue il trend basato sull'indicatore Hama. Se il mercato diventa ribassista e l'indicatore diventa rosso l'EA venderà, se il mercato diventa rialzista e l'indicatore diventa blu l'EA acquisterà. L'EA è in grado di rilevare con precisione l'inizio di trend rialzisti e ribassisti e controllerà le operazioni aperte in stile martingala/griglia finché non raggiunge TP. Coppie consigliate: tutte le principali coppie come eurusd; audusd; GBPSD; nzd
Bitcoin Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.69 (64)
Experts
The Bitcoin Robot  MT4 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled   efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our   Bitcoin Robot   employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with   M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities.   No grid, no martingale, no hedging,   EA only open one position at the sa
GbpUsd Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.75 (91)
Experts
The GBPUSD Robot MT4 is an advanced automated trading system meticulously designed for the specific dynamics of the  GBP/USD  currency pair. Utilizing advanced technical analysis, the robot assesses historical and real-time data to  identify potential trends , key support and resistance levels, and other relevant market signals specific to GBP/USD. The Robot opens positions  every day,  from Monday to Friday, and  all positions are secured  with Take Profit, Stop Loss, Trailing Stop, Break-Even
EA Gold Stuff
Vasiliy Strukov
4.73 (1052)
Experts
EA Gold Stuff è un Expert Advisor progettato specificamente per il trading di oro. L'operazione si basa sull'apertura degli ordini utilizzando l'indicatore Gold Stuff, quindi l'EA lavora secondo la strategia "Trend Follow", che significa seguire la tendenza. I risultati in tempo reale possono essere visualizzati qui.  Puoi ottenere una copia gratuita del nostro indicatore Strong Support e Trend Scanner, per favore scrivi in ​​privato. M Contattami subito dopo l'acquisto per avere le impostazio
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.43 (7)
Experts
Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
Trend AI EA
Ramil Minniakhmetov
4.9 (20)
Experts
L'EA Trend Ai è progettato per funzionare con l'indicatore Trend Ai, che eseguirà la propria analisi di mercato combinando l'identificazione del trend con punti di ingresso e avvisi di inversione attivabili, e acquisirà tutti i segnali dell'indicatore in modo completamente automatico! L'EA contiene una serie di parametri esterni completamente regolabili che consentono al trader di personalizzare l'expert in base alle proprie preferenze. Non appena appare il punto verde, l'EA si preparerà per u
AI Gold Sniper
Ho Tuan Thang
Experts
Forex EA Trading Channel on MQL5:  Join my MQL5 channel to update the latest news from me.  My community of over 14,000 members on MQL5 . ONLY 3 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $399! After that, the price will be raised to $499. EA will be sold in limited quantities to ensure the rights of all customers who have purchased. - REAL SIGNAL  Default Setting:  https://www.mql5.com/en/signals/2329380 AI Gold Sniper applies the latest GPT-4o model (GPT-4o by OpenAI) in XAU/USD trading designed based on a
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (4)
Experts
Vortex - il vostro investimento nel futuro L'expert advisor Vortex Gold EA è stato creato appositamente per il trading sull'oro (XAU/USD) sulla piattaforma Metatrader. Costruito utilizzando indicatori proprietari e algoritmi segreti dell'autore, questo EA impiega una strategia di trading completa progettata per catturare movimenti redditizi nel mercato dell'oro. I componenti chiave della sua strategia includono indicatori classici come il CCI e l'indicatore parabolico, che lavorano insieme per
Gold Trend Scalping MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (4)
Experts
Benvenuto in Gold Trend Scalping PROMOZIONE DI LANCIO: Prossimo prezzo: $899 Prezzo finale: $1999 Gold Trend Scalping è il primo EA che ho progettato specificamente per l'oro. L'EA utilizza una strategia di trading seguendo la tendenza, basata su timeframe più grandi. Utilizza un super trend per rilevare la tendenza principale del timeframe più grande e poi apre operazioni su timeframe più piccoli. L'EA utilizza sempre uno stop loss fisso per ogni operazione, impostato a 100 pips. Incorpora an
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
5 (1)
Experts
VERSIONE ULTRA OTTIMIZZATA – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , nella sua versione MT4, è il rilascio più potente, stabile e raffinato fino ad oggi. HFT è uno scalper ad alta frequenza che opera esclusivamente sull’Oro (XAUUSD) nel timeframe M1, eseguendo un gran numero di operazioni ogni giorno. Supporta una leva finanziaria fino a 1:500 e funziona con size di lotto molto ragionevoli per una vera strategia di scalping. Per questo motivo, è necessario utilizzare conti dedicati al trading scalpi
BB Scalping
Vasiliy Strukov
5 (1)
Experts
BB Scalping Expert è il mio ultimo, potente capolavoro di breakout/scalping e non-martingala per fare trading sull'oro con precisione! Questo sistema sfrutta i breakout utilizzando la combinazione delle bande di Bollinger e dell'indicatore a zig-zag. Vengono piazzati più ordini pendenti al massimo e al minimo delle bande di Bollinger; quando si attiva, viene attivato un trailing stop che segue il prezzo di breakout fino a quando gli ordini non vengono fermati. L'EA utilizza l'indicatore a zig-za
Bitcoin Robot Grid MT4
MQL TOOLS SL
5 (17)
Experts
Bitcoin Robot Grid MT4 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot   continuously monitors market   conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the   perfect solution  
Waka Waka EA
Valeriia Mishchenko
4.31 (48)
Experts
EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT5 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
Infinity Trader EA
Lachezar Krastev
5 (13)
Experts
LIMITED TIME OFFER! ->> Buy Infinity Trader EA with -60% OFF! NOTE: Promo price: $197 (Regular Price: $497) - The offer ends soon! Infinity Trader EA Live Results:  https://www.mql5.com/en/signals/2290275 Infinity Trader EA seamlessly integrates the strengths of Chat GPT and Gemini AI, providing unparalleled market insights and in-depth fundamental analysis. It actively adapts to ever-changing market conditions, identifying statistically significant price patterns with remarkable predictive pow
Croesus Gold EA MT4
Lin Lin Ma
3.43 (7)
Experts
Product Introduction to Croesus Gold EA   Croesus Gold EA is a professional automated trading tool developed specifically for the MetaTrader 4 (MT4) trading platform. It focuses primarily on the XAUUSD (gold) trading instrument and is highly optimized for 5-minute (M5) chart scenarios, aiming to provide traders with efficient and precise automated trading solutions. Given the characteristics of gold’s frequent short-term price fluctuations and fast market rhythm, this EA replaces manual monitor
Dark Gold
Marco Solito
4.73 (90)
Experts
Dark Gold  is a fully automatic Expert Advisor for  Scalping   Trading on Gold , Bitcoin , Eurusd and Gbpusd. This Expert Advisor needs attention, in fact presents highly customizable. Dark Gold is based on   Dark Support Resistance indicator   (owning it is not necessary) , these Trades can be manage with some strategies. If you   Buy this Expert   Advisor you can   write a feedback   at market and   get Dark Support Resistance indicator for Free , for More info contact me The basic strategy st
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.39 (84)
Experts
L'Expert Advisor è un sistema pensato per recuperare posizioni non redditizie.   L'algoritmo dell'autore blocca una posizione perdente, la divide in molte parti separate e chiude ciascuna di esse separatamente. La facile configurazione, il lancio ritardato in caso di drawdown, il blocco, la disabilitazione di altri Expert Advisor, la media con il filtraggio delle tendenze e la chiusura parziale di una posizione in perdita sono integrati in un unico strumento. È l'uso della chiusura delle perdit
Gold Throne MT4
DRT Circle
4.5 (2)
Experts
Gold Throne EA – Sistema di trading a griglia non Martingale per l'oro (XAUUSD) Gold Throne EA è un Expert Advisor progettato esclusivamente per il trading sull'oro (XAUUSD). Opera secondo una metodologia di trading a griglia strutturata, evitando al contempo l'uso della strategia di money management Martingala. Invece di aumentare esponenzialmente le dimensioni dei lotti dopo le perdite, l'EA utilizza un approccio di dimensionamento dei lotti fisso o regolabile in modo incrementale, offrendo
Three Little Birds
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Experts
️ THREE LITTLE BIRDS EA Forgiato dalla perdita. Perfezionato dal dolore. Rilasciato con uno scopo. ️ STRUTTURA. NON SPECULAZIONE. Three Little Birds EA non è solo un altro robot di trading. È un motore forgiato in battaglia, creato attraverso anni di veri fallimenti e progettato per una missione:   proteggere, recuperare e far crescere il tuo capitale, quando il mercato diventa crudele. Combina   tre potenti strategie   in perfetta sincronia: Grid on Loss con Martingala   : asso
GoldMinerFX
Van Hoa Nguyen
5 (3)
Experts
GoldminerFX is a Gold trading robot on the M15 or H1 timeframe, combining candlestick patterns, technical indicators and support and resistance breakouts. The robot uses a smart trend recognition strategy to keep the EA stable. Committed to accompanying you in new versions and being updated SETFILE closely following each market cycle helps the robot to be stable and suitable for the market slope at each time. GoldminerFX is a safe strategy with manually entered pipstep coefficient depending on
Altri dall’autore
FVG Scalper EA
Matthew Lewis Beedle
Experts
What is the FVG Scalper EA? I would suggest this bot is best for people who have a good understanding of a certain market and how the FVG and retracements work in that said market. Anyone who can share profitable .set files with me, i'd be happy to collaborate with.  Let's be totally honest for one moment. Many of the products on MQL5 are very slippery promising crazy returns, sharing the most amazing backtests you have ever seen and so forth. But, they typically either overcomplicate how the
FREE
Nasdaq Curse EA MT4
Matthew Lewis Beedle
5 (2)
Experts
This is a much more complex bot to what I normally try to make.  It uses Stochastics, ADX and ATR with quite complex entry mechanisms.  After testing, the EA is still doing well. You can find it in my signals, hence now officially up for sale.  It can be profitable on DAX, WS30, EUR/USD and has some interesting backtests.  Any questions just message me.  Instructions: Add to a 15min chart for the NASDAQ Bonus! Q&A that you should ask EVERY seller on this website Are you a real person, can I fin
FREE
DAX Bull MT5 EA
Matthew Lewis Beedle
Experts
Sometimes there is money to be made in simplicity! The DAX Bull works using a simple moving average both for short and long. It has an advanced order and trailing system which essentially helps in hitting those big wins. This bot is a trend bot and as such expect win rate to be around 40%, expect around 13-20 trades per month. As always, judge more on live signals and your own backtesting! If you have questions just message me on MQL5. My main selling point as a EA creator?   Brutal honesty. I
FREE
Goldilocks EA
Matthew Lewis Beedle
Experts
Questo è un bot di trading in oro che è stato redditizio nell'oro dal 2003! Utilizza QQE per le operazioni lunghe e tenderà a fare trading più spesso al rialzo che al ribasso, a causa della natura a lungo termine dell'aumento dell'oro. Riconosce anche i momenti opportuni per andare short utilizzando gli indicatori SMA e DI. Si prega di notare che questo è per MT4, ma ho una versione per MT5 che posso inviare a chiunque acquisti questo! Ha avuto anni di perdite ma tutto è coperto e trasparente. D
FREE
DAX Bull
Matthew Lewis Beedle
3.5 (2)
Experts
Sometimes there is money to be made in simplicity! The DAX Bull works using a simple moving average both for short and long. It has an advanced order and trailing system which essentially helps in hitting those big wins. This bot is a trend bot and as such expect win rate to be around 40%, expect around 13-20 trades per month. As always, judge more on live signals and your own backtesting! If you have questions just message me on MQL5. My main selling point as a EA creator? Brutal honesty. I s
FREE
AussieUSDEA
Matthew Lewis Beedle
Experts
This is my first attempt of making an EA for AUD/USD. It is designed to be used on AUD/USD for 1hr chart. I'm putting it out for free for testing and feedback purposes. Depending on how it performs on live data I may sell for a price at a later date. Use at your own risk. It's quite a complex bot. I've attached backtesting data going back to 2003 for AUD/USD below.  It also has some potential on Nasdaq, EUR/USD and a few other markets, but less convincing. 
FREE
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione