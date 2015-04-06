Breakout Optimizer EA

什么是突破优化器EA？

让我们暂时完全诚实。 MQL5上有许多产品承诺会带来疯狂的回报，分享您见过的最惊人的回测等等。 但是，它们通常要么过于复杂，要么在描述中直接撒谎。

这个机器人是一个突破EA。 它是在您选择的时间范围内突破范围时买入或卖出。 它不是奇迹机器人，但如果使用一些常识，它可以带来利润，并能够仅靠自己来驾驶一个完整的投资组合。

我有2个实时信号，其中该机器人代表了90％的交易，即Sigmaset和Sigmaset2。 此外，我有一个仅包含一个版本此机器人的演示帐户。 因此，没有废话，有真正的实时可查看结果。

如果您只想拥有一个承诺您会变得富有并几乎永远不会发生亏损的机器人，请不要购买。 但是，如果您正在寻找没有欺骗的真正运行在真实价格行为上的机器人，那么它可能会在长远的未来有效。 那么我们可能在做生意。

这个机器人可以实现什么策略？

开学跑：一种利用DAX开盘价从09:15到09:30的价格走势的策略。 这是由传奇交易员汤姆·豪加德（Tom Hougaard）发明并设想的。 如果您想了解有关此策略的更多信息，应该访问他的网站，在该网站上他详细列出了此策略。 此机器人只是一种自动化此类策略或任何其他范围突破策略的方法，因为该策略设计用于手动交易，任何自动尝试不一定会产生相同的结果。 汤姆与此机器人无关，此机器人出现的任何问题均由我们全权负责。

伦敦时段：专注于伦敦交易时间内外汇交易。 09-10:30 GBP / USD-EUR / USD

高级开学跑：与开学跑非常相似，并依赖于0920-0925的蜡烛。 所有上述免责声明均适用。

开盘范围突破：在开盘几分钟内针对交易范围并瞄准后续突破。 例如，在纳斯达克的1530-1545 CET。

收益突破或新突破：旨在捕捉由收益公告或定时新闻导致的走势。 这由您自己承担风险！

标准功能？

止损和止盈，可以是蜡烛长度、反向入场或点数值。

入场和收支平衡的缓冲区。

跟踪止盈选项。

高级功能？

能够将TP设置为SL的比例。

在极端价格走势下退出的高级选项。

添加到获利交易的能力（我不建议使用此功能）

在指定时间结束交易并限制每天的交易次数。

在每日或每周高低点关闭交易的能力。

奖金！ 您应该问每个此网站卖家的问题

您是一个真实的人，我可以很容易在线找到您吗？ - 答：是的，很容易。 我不能只是跑路。

您有演示产品的现场信号吗？您在其中投入了多少资金？ - 是的，其中一些已经发布了7个月以上。 截至发布时，当前资本为12,000欧元。

如果发现错误，您会修复吗？ - 是的，只要它是一个错误，而不是一个全新的功能。 我对新功能持开放态度，但请记住这已经有效了。

这是否是马丁格尔、网格或其他类型的交易机器人，旨在制作看起来不错的曲线并很少亏损，但最终会导致我哭泣，因为我损失了所有资金？ 答：不，绝对不是。

免责声明

您必须在进行实时交易之前在演示版上试用此机器人。 确保您真正了解它。 算法交易并非没有风险。 将0.1手​​