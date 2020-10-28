Тренд vs Флет

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Четкое и ясное определение на практике тренда и флета несомненно даёт большое преимущество трейдерам.
Парадокс в том, что чем более четко понимаешь определения тренда и флета, тем все более полно понимаешь их неразделимость друг от друга.
Одно всегда рождает другое.
Но в начале был тренд, так как было движение.
А потом уже флет. Значит флет вторичен.
Поделитесь своим опытом в этой области.
 

Я конечно всё понимаю, но кажется это за последний месяц только минимум третья реинкарнация темы про тренды)

А человечество коронавируса боится ))

 

не ломай голову

отклонение от средней близкое к нулю - флет

ровно неделю назад нашел последнюю ошибку в ФормулЕ

теперь абсолютно все стратегии подчинились и все вопросы решились.

задача под названием FOREX решена!

;)

 
Renat Akhtyamov:

задача под названием FOREX решена!

;)

Ну слава богу. Когда сигналЕ откроЕшь?

 
Renat Akhtyamov:

ровно неделю назад нашел последнюю ошибку в ФормулЕ



Где-то уже читал такое.

 
Renat Akhtyamov:

не ломай голову

отклонение от средней близкое к нулю - флет

ровно неделю назад нашел последнюю ошибку в ФормулЕ

теперь абсолютно все стратегии подчинились и все вопросы решились.

задача под названием FOREX решена!

;)

а где ТВх? Где стоп? Где профит?

 
CHINGIZ MUSTAFAEV:
Четкое и ясное определение на практике тренда и флета несомненно даёт большое преимущество трейдерам.
Парадокс в том, что чем более четко понимаешь определения тренда и флета, тем все более полно понимаешь их неразделимость друг от друга.
Одно всегда рождает другое.
Но в начале был тренд, так как было движение.
А потом уже флет. Значит флет вторичен.
Поделитесь своим опытом в этой области.
Нету чёткого определения! Есть только некоторые представления в виде правил. У одного одни правила, у другого другие, и они вполне оба могут правы.
 
Лучше поставьте вопрос про лучшую реализацию определения тренда/флэта с точки зрения возможности заработка. А без этого получается просто философия.
[Удален]  

Все ищут тренд, и я, ищу- вот нашёл.

Как синяя Горизонтальная, перепрыгнет нижнею красную или голубую верхнею, туда и будет тренд.

EURUSDH2 

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вот золотишко - пошла в тренд

XAUUSDH2

Файлы:
LN_2.mq5  22 kb
LeMan_BrainTrend1Sig.mq5  18 kb
LeManTrend_Indicator.mq5  17 kb
 
Renat Akhtyamov:

ровно неделю назад нашел последнюю ошибку в ФормулЕ

теперь абсолютно все стратегии подчинились и все вопросы решились.

задача под названием FOREX решена!

;)

Одна из аксиом программирования - любая найденная ошибка является предпоследней)

 

интересно ... есть люди нашедшие тренд и нашедшие флет...

интересно кто из них прав, или каждый прав по-своему?)

а может стоит объединить эти вещи, предварительно разделив их?
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