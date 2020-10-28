Тренд vs Флет
- Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля
- Теория катастроф
- Закономерность или Случайность
Я конечно всё понимаю, но кажется это за последний месяц только минимум третья реинкарнация темы про тренды)
А человечество коронавируса боится ))
не ломай голову
отклонение от средней близкое к нулю - флет
ровно неделю назад нашел последнюю ошибку в ФормулЕ
теперь абсолютно все стратегии подчинились и все вопросы решились.
задача под названием FOREX решена!
;)
задача под названием FOREX решена!
;)
Ну слава богу. Когда сигналЕ откроЕшь?
ровно неделю назад нашел последнюю ошибку в ФормулЕ
Где-то уже читал такое.
не ломай голову
отклонение от средней близкое к нулю - флет
ровно неделю назад нашел последнюю ошибку в ФормулЕ
теперь абсолютно все стратегии подчинились и все вопросы решились.
задача под названием FOREX решена!
;)
а где ТВх? Где стоп? Где профит?
Четкое и ясное определение на практике тренда и флета несомненно даёт большое преимущество трейдерам.
Все ищут тренд, и я, ищу- вот нашёл.
Как синяя Горизонтальная, перепрыгнет нижнею красную или голубую верхнею, туда и будет тренд.
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вот золотишко - пошла в тренд
ровно неделю назад нашел последнюю ошибку в ФормулЕ
теперь абсолютно все стратегии подчинились и все вопросы решились.
задача под названием FOREX решена!
;)
Одна из аксиом программирования - любая найденная ошибка является предпоследней)
интересно ... есть люди нашедшие тренд и нашедшие флет...
интересно кто из них прав, или каждый прав по-своему?)а может стоит объединить эти вещи, предварительно разделив их?
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