Тренд vs Флет - страница 25
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Нирвана?) Вышел из оков баланса в эквити?) Навсегда?))
Хах))
и такое тоже может быть ;)
стопаут идет по Эквити, а не по балансу
Ты не отвязываешь эквити от баланса, никак) И баланс первичен, твой баланс.
Эквити - не твое! Пока ты его не закрыл (не "отдал" обратно))) Если ты часть взял себе (заплатив %), то оно стало твоим.Получил "прирост по балансу". Вот так.
опыт дело наживное
;)
Я пробовал и делал такое: Снимал свой баланс ( осталось под открытые позиции часть баланса в любом случае!), когда эквити было в хорошем плюсе. И черпал немного из эквити даже, снимая. Но мало получилось снять. Эквити сжалось в итоге до стопаута очень быстро, ибо моих там нет денег вообще...
Во время открытых позиций. Это ключевое. Некоторые так делать не позволяют (требуется закрытие позиций сначала).
Твоя теория не рабочая. Сразу придут с иголочкой и лопнут пузырь. Это факт.
Также факт, что ты свое снять успеваешь и прибыль в т.ч. Оставляя оч большое вэлью в рынке. Как ты говорил (бесконечная прибыль потенциальная). Только по факту тебя схлопывают, причем всегда ;)
---
Если ты хочешь минимизировать свой риск до нуля, а прибыль максимизировать до бесконечности: снимай свой начальный депозит + 1 рубль прибыли (условно). Всё. Ты купаешься в эквити на этом счете ;)
Это реально. При условии, что ты найдешь способ удвоиться сначала.
если рассказываешь себе, то есть у тебя пока еще не проверенные на практике мысли вслух, то не обязательно говорить "ты" или "твоя"
вот, и никаких тормозов:
а тех, кого интересует - как торгуется кризис:
торгуется одна сделка по тренду
противотренд обречен на слив
ФормулЕ !!! - это вам не шухры-мухры
;))))
Красивые картинки, увы это "look ahead"
Красивые картинки, увы это "look ahead"
согласен
как избежать такого - пока вариантов у меня нет
ищупредполагаю что только стратегией
Красивые картинки, увы это "look ahead"
вот, и никаких тормозов:
а тех, кого интересует - как торгуется кризис:
торгуется одна сделка по тренду
противотренд обречен на слив
ФормулЕ !!! - это вам не шухры-мухры
;))))
у меня тож красивая картинка есть))
где ты тут торги увидел?)
решил что просто описав рыночные движения получишь прибыль?
определенно нет)
а вот как реально нужно торговать.
но чтобы такое создать нужно сделать такой алгоритм, который не зависит от размера выборки N. Вообще.
как ты задолбал
да не зависит у мну от выборки, лет 5 уже
и картинку васчпе по другому делаю
и твои советы мне даже близко не нужны
;)
как ты задолбал
да не зависит у мну от выборки, лет 5 уже
и картинку васчпе по другому делаю
и твои советы мне даже близко не нужны
;)
Нечего тут на личности переходить. Не пиши и не читай.
Тебя кто заставляет? Кукл что ли?
Я эту картинку только для здравомыслящих запостил.
Я хоть и повернутый.. кхм.. Но мне оч интересно, как у вас ниже нуля баланс залез.. я там выше писал вопросы..
по идее линия баланса считается по закрытым ордерам, а эквити по прибыли открытых.
вот и получается что у меня система работает так, что суммарная прибыль текущих открытых ордеров больше чем суммарные убытки закрытых.
Ну это вроде так должно быть..честно говоря и сам плохо представляю почему.Да я так для прикола прислал))