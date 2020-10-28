Тренд vs Флет - страница 28

Новый комментарий
 
Renat Akhtyamov:

Кеш, а так пойдет?


за верное замечание - спасибо! //не дал успокоиться на том что есть

вот такую курицу...., я ку-ка-ре-ку

;)))

---

© new-rena


Картинки в детстве научился раскрашивать?

 
khorosh:

Картинки в детстве научился раскрашивать?

нравится?

обычный индюк на MQL в 30 строчек

вот такая вот она, ФормулЕ

 
Renat Akhtyamov:

я не пью водку, тока коньяк

а ошибки свои и в стратегии и с индюком исправь

не гоже это пока показывать и другим об этом рассказывать

получше кончено чем у некоторых, но все же не предел мечтаний....

Не ну несет же Тебя иногда однако)

нет чтобы сказать по-человечески - сигнал на sell на коррекции, а то "селлвышибаая")

я с десятого раза, перечитав, понял наконец, что ты сказать тут пытаешься)

а если не "вышибая" а разворот на бай, тогда что? опять формулу править?

 
CHINGIZ MUSTAFAEV:

Не ну несет же Тебя иногда однако)

нет чтобы сказать по-человечески - сигнал на sell на коррекции, а то "селлвышибаая")

а если не "вышибая" а разворот на бай, тогда что? опять формулу править?

там достаточно истории чтобы понять, что усе норм

и это....

я уже забыл что такое коррекция

само думает

статистики правда нет, выбросил за ненадобностью

 
Renat Akhtyamov:

нравится?

обычный индюк на MQL в 30 строчек

вот такая вот она, ФормулЕ

Толщину цветных участков сделай одинаковой с исходной серой линией, тогда может и поверю.)

 
Anatolii Zainchkovskii:
Может рисунок не слишком информативен,  но по мне так на нем изображена одна важная деталь - это затухание волатильности,  и если это три разных ситуации то соответственно,  затухание волы на флэте,  затухание на даунтренде и затухание на аптренде. 
Все три варианта однозначно на форварде имеют обратное расширение волы.  И ни один из вариантов заведомо не даст точного предсказания в какую сторону.  Но и это не обязательно чтобы извлекать профит. 

Анатолий, все три варианта - консолидация, причем не после, а ДО начала движения. 

 
Renat Akhtyamov:

там достаточно истории чтобы понять, что усе норм

и это....

я уже забыл что такое коррекция

само думает

статистики правда нет, выбросил за ненадобностью

че так много ложных сигналов (отмечены кружками) ? куча потенциальных убытков (отмечены линиями) причем огромных.

а ... ну хотя ... кому я...

 
khorosh:

Толщину цветных участков сделай одинаковой с исходной серой линией, тогда может и поверю.)

пжста

просто теперь плохо видно

 
CHINGIZ MUSTAFAEV:

че так много ложных сигналов (отмечены кружками) ? куча потенциальных убытков (отмечены линиями) причем огромных.

а ... ну хотя ... кому я...

красная - селл, не как у тебю

а ты виртуально там сделку открой и она закроется в плюсе ;)

опять испахабил то, на что самому жизни не хватит сделать ;))))

забудь про статистику, она только тормозит сигнал, после чего селл открывается ниже бая, что ведет к тому, что спред ложится в карман рынка, а не в твой ;)

и после этого - конечно, начинаются танцы с бубном - ордерная система, что ты что ты, спред же надо не отдать ....

 
onedollarusd:

Я твой фанат теперь. Как спред-то в твой карман уже сложен? И что спред имеет ценность реальную, это разве не "воздух" по факту... ?)

если посмотреть на месяцы, то все, что находится между максимум и минимумом цены, т.е. тренды и куча флета, все это спред

размах которого от нуля пунктов и до ..., ну дофига как бы

и вот когда индикатор тормозит, то продажа начинается там, где уже пора покупать

а покупка там, где уже пора продавать

вот именно в этот момент, то есть в момент формирования сигнала, получается что трейдер теряет деньги

и если этот сигнал начинает многократно переключаться с продажи на покупку и наоборот, то теряются приличные деньги

вопрос в том, как сделать наоборот?

а наоборот - это нужно вовремя покупать и вовремя продавать, то есть суметь математически определить точку разворота цены, причем хотя бы на один шаг раньше

это как раз я и пытался объяснить товарисчу

он понял, но по ходу не сразу

получить такой не запаздывающий сигнал архи сложно

по крайней мере, на этом форуме, я пока за 10 лет ни у кого не видел.

1...212223242526272829303132333435...43
Новый комментарий