Тренд vs Флет - страница 28
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Кеш, а так пойдет?
за верное замечание - спасибо! //не дал успокоиться на том что есть
вот такую курицу...., я ку-ка-ре-ку
;)))
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© new-rena
Картинки в детстве научился раскрашивать?
Картинки в детстве научился раскрашивать?
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обычный индюк на MQL в 30 строчек
вот такая вот она, ФормулЕ
я не пью водку, тока коньяк
а ошибки свои и в стратегии и с индюком исправь
не гоже это пока показывать и другим об этом рассказыватьполучше кончено чем у некоторых, но все же не предел мечтаний....
Не ну несет же Тебя иногда однако)
нет чтобы сказать по-человечески - сигнал на sell на коррекции, а то "селлвышибаая")
я с десятого раза, перечитав, понял наконец, что ты сказать тут пытаешься)
а если не "вышибая" а разворот на бай, тогда что? опять формулу править?
Не ну несет же Тебя иногда однако)
нет чтобы сказать по-человечески - сигнал на sell на коррекции, а то "селлвышибаая")
а если не "вышибая" а разворот на бай, тогда что? опять формулу править?
там достаточно истории чтобы понять, что усе норм
и это....
я уже забыл что такое коррекция
само думает
статистики правда нет, выбросил за ненадобностью
нравится?
обычный индюк на MQL в 30 строчек
вот такая вот она, ФормулЕ
Толщину цветных участков сделай одинаковой с исходной серой линией, тогда может и поверю.)
Может рисунок не слишком информативен, но по мне так на нем изображена одна важная деталь - это затухание волатильности, и если это три разных ситуации то соответственно, затухание волы на флэте, затухание на даунтренде и затухание на аптренде.
Анатолий, все три варианта - консолидация, причем не после, а ДО начала движения.
там достаточно истории чтобы понять, что усе норм
и это....
я уже забыл что такое коррекция
само думает
статистики правда нет, выбросил за ненадобностью
че так много ложных сигналов (отмечены кружками) ? куча потенциальных убытков (отмечены линиями) причем огромных.
а ... ну хотя ... кому я...
Толщину цветных участков сделай одинаковой с исходной серой линией, тогда может и поверю.)
пжста
просто теперь плохо видно
че так много ложных сигналов (отмечены кружками) ? куча потенциальных убытков (отмечены линиями) причем огромных.
а ... ну хотя ... кому я...
красная - селл, не как у тебю
а ты виртуально там сделку открой и она закроется в плюсе ;)
опять испахабил то, на что самому жизни не хватит сделать ;))))
забудь про статистику, она только тормозит сигнал, после чего селл открывается ниже бая, что ведет к тому, что спред ложится в карман рынка, а не в твой ;)
и после этого - конечно, начинаются танцы с бубном - ордерная система, что ты что ты, спред же надо не отдать ....
Я твой фанат теперь. Как спред-то в твой карман уже сложен? И что спред имеет ценность реальную, это разве не "воздух" по факту... ?)
если посмотреть на месяцы, то все, что находится между максимум и минимумом цены, т.е. тренды и куча флета, все это спред
размах которого от нуля пунктов и до ..., ну дофига как бы
и вот когда индикатор тормозит, то продажа начинается там, где уже пора покупать
а покупка там, где уже пора продавать
вот именно в этот момент, то есть в момент формирования сигнала, получается что трейдер теряет деньги
и если этот сигнал начинает многократно переключаться с продажи на покупку и наоборот, то теряются приличные деньги
вопрос в том, как сделать наоборот?
а наоборот - это нужно вовремя покупать и вовремя продавать, то есть суметь математически определить точку разворота цены, причем хотя бы на один шаг раньше
это как раз я и пытался объяснить товарисчу
он понял, но по ходу не сразу
получить такой не запаздывающий сигнал архи сложно
по крайней мере, на этом форуме, я пока за 10 лет ни у кого не видел.