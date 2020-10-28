Тренд vs Флет - страница 32

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Serqey Nikitin:

"если форма месячного графика в пропорции к цене и времени получится точно такой же на тиковом, что тогда скажете?" - вот этот "бред сивой кобылы" Вы предлагаете обсуждать?

Увольте - это без меня!

Вы догматик, сударь

Чё точно такой же

мол так правильно, а так не правильно

;)

 
Renat Akhtyamov:

Вы догматик, сударь

Чё точно такой же

мол так правильно, а так не правильно

;)

Вот вроде понял Тебя...

Рена так правильно? Может че то поменять? Но кажись верно.... 

 
Renat Akhtyamov:

Вы догматик, сударь

Чё точно такой же

мол так правильно, а так не правильно

;)

во это точно та самая пуля


 
CHINGIZ MUSTAFAEV:

я не знаю как вы прочитали ветку эту но вот я скидываю еще раз, как уже по "флету" и "тренду" торговать.

сверху трендовая составляющая

снизу флэтовая составляющая

думаю тут невооруженным но опытным глазом будет видно каким образом их находить тем более рейтинг у вас в несколько раз выше моего будет поэтому Вы без труда найдете аналогичные инструменты.

Да ладно. 

 
Renat Akhtyamov:

может быть, не знаю ;)

вот еще один вариант теханализа забацал

здесь четко по теме ветки

тренд в сторону разрыва линии, остальное флет


А ну так это ты обычный коридор цены выяснил как правильно определить...то есть зоны колебаний цены.
Эт полдела.
Многовато времени у тебя ушло на это...
 
CHINGIZ MUSTAFAEV:

во это точно та самая пуля


В целом все правильно - нужно стремиться к НОВЫМ ЗНАНИЯМ...   Картинки - очень красивые!

Вот только не надо забывать конечную цель - СТАБИЛЬНУЮ ПРИБЫЛЬ...

Как Вы все помните: "Все гениальное - просто!"..., но это на стадии идеи...  Но заниматься абстракционизмом ради красивой картинки, это не правильно...

Конечная цель работы Трейдера - создание советника для стабильной прибыльной торговли, и усложнять свои разработки можно, но без фанатизма...

А так , да, выглядит очень красиво, но не понятно..., как "Черный Квадрат  Малевича"...

 
Serqey Nikitin:

В целом все правильно - нужно стремиться к НОВЫМ ЗНАНИЯМ...   Картинки - очень красивые!

Вот только не надо забывать конечную цель - СТАБИЛЬНУЮ ПРИБЫЛЬ...

Как Вы все помните: "Все гениальное - просто!"..., но это на стадии идеи...  Но заниматься абстракционизмом ради красивой картинки, это не правильно...

Конечная цель работы Трейдера - создание советника для стабильной прибыльной торговли, и усложнять свои разработки можно, но без фанатизма...

А так , да, выглядит очень красиво, но не понятно..., как "Черный Квадрат  Малевича"...

Дело не в красоте картинок, а в поиске общего у самых различных видов анализа.
Что я и показал)
 
CHINGIZ MUSTAFAEV:
Дело не в красоте картинок, а в поиске общего у самых различных видов анализа.
Что я и показал)

Вот Вы определили "общее" и...

Цель ведь не в этом...

 
Serqey Nikitin:

Вот Вы определили "общее" и...

Цель ведь не в этом...

как вариант узнать будущее направление (желтая линия)

 
CHINGIZ MUSTAFAEV:

как вариант узнать будущее направление (желтая линия)

Вправо?))))

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