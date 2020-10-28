Тренд vs Флет - страница 32
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"если форма месячного графика в пропорции к цене и времени получится точно такой же на тиковом, что тогда скажете?" - вот этот "бред сивой кобылы" Вы предлагаете обсуждать?
Увольте - это без меня!
Вы догматик, сударь
Чё точно такой же
мол так правильно, а так не правильно
;)
Вы догматик, сударь
Чё точно такой же
мол так правильно, а так не правильно
;)
Вот вроде понял Тебя...
Рена так правильно? Может че то поменять? Но кажись верно....
Вы догматик, сударь
Чё точно такой же
мол так правильно, а так не правильно
;)
во это точно та самая пуля
я не знаю как вы прочитали ветку эту но вот я скидываю еще раз, как уже по "флету" и "тренду" торговать.
сверху трендовая составляющая
снизу флэтовая составляющая
Да ладно.
может быть, не знаю ;)
вот еще один вариант теханализа забацал
здесь четко по теме ветки
тренд в сторону разрыва линии, остальное флет
во это точно та самая пуля
В целом все правильно - нужно стремиться к НОВЫМ ЗНАНИЯМ... Картинки - очень красивые!
Вот только не надо забывать конечную цель - СТАБИЛЬНУЮ ПРИБЫЛЬ...
Как Вы все помните: "Все гениальное - просто!"..., но это на стадии идеи... Но заниматься абстракционизмом ради красивой картинки, это не правильно...
Конечная цель работы Трейдера - создание советника для стабильной прибыльной торговли, и усложнять свои разработки можно, но без фанатизма...
А так , да, выглядит очень красиво, но не понятно..., как "Черный Квадрат Малевича"...
В целом все правильно - нужно стремиться к НОВЫМ ЗНАНИЯМ... Картинки - очень красивые!
Вот только не надо забывать конечную цель - СТАБИЛЬНУЮ ПРИБЫЛЬ...
Как Вы все помните: "Все гениальное - просто!"..., но это на стадии идеи... Но заниматься абстракционизмом ради красивой картинки, это не правильно...
Конечная цель работы Трейдера - создание советника для стабильной прибыльной торговли, и усложнять свои разработки можно, но без фанатизма...
А так , да, выглядит очень красиво, но не понятно..., как "Черный Квадрат Малевича"...
Дело не в красоте картинок, а в поиске общего у самых различных видов анализа.
Вот Вы определили "общее" и...
Цель ведь не в этом...
Вот Вы определили "общее" и...
Цель ведь не в этом...
как вариант узнать будущее направление (желтая линия)
как вариант узнать будущее направление (желтая линия)
Вправо?))))