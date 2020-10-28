Тренд vs Флет - страница 10
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Чингиз, ты очень круто написал.
Мне кажется, что если цена не изменяется, т.е. стабильна, то как бы игры на этом заканчиваются.
не может быть такого
если ты рулишь, то ты рулишь
;)
Соросу лишь раз в жизни повезло и он заработал пару лярдов,
нееееее.
ты наверное не совсем въехал
та система построена на опережении
но
оказывается
что опережение нахер ненужно
не может быть такого
если ты рулишь, то ты рулишь
;)
https://ria.ru/20191116/1560920348.html
ага) читани на досуге)
нееееее.
ты наверное не совсем въехал
та система построена на опережении
но
оказывается
что опережение нахер ненужно
так опережение ничего особого не дает))
у меня вот это дает результат.
попадаешь в туннель все норм)
но это у меня ... у Тебя наверное круче)
у меня вот это дает результат.
попадаешь в туннель все норм)
Я так понимаю, что критерий "есть попадание в тунель" считается тогда , когда цена от края туннеля подошла к центру?
Я так понимаю, что критерий "есть попадание в тунель" считается тогда , когда цена от края туннеля подошла к центру?
Ага скажешь вежливым это)
встаю ночером, запускаю прогу и вижу:
0 05:50:46.898 EURUSD,M5: Общая ошибка. Прекратить все попытки торговых операций до выяснения обстоятельств.
ЭТО ОШИБКА №2
;))))))))))))))))
ВИДИМО ПРОИГРАЛИ...
ХА
ПРОИГРАЛИ МНЕ ;)
НО ПРОСТО ОНИ НЕ ЗНАЮТ, ЧТО ОПЕРИРОВАНИЕ ТАКОЙ ОШИБКОЙ МОЖЕТ ВЫЛИТЬСЯ В ОФИГЕННЫЙ СКАНДАЛ
ПРИДЕТСЯ ВЕДЬ ПОСЧИТАТЬ СКОЛЬКО ИМ СЛИЛИ....
сам посуди - это же тормоз системы, которая отожмет у них бабосы
соответственно все остальные, которые работают - по любому льют!
Ну и пора к ним закинуть следственные органы, тем боле они у мну в друганах.........
что то, я маловато закупился, придётся топать ещё, за пузырём
Негоже пенсию отца пропивать.
Негоже пенсию отца пропивать.
я же ему задницу вытираю, думаю ему не будет жалко, мне на пузырь, дать
да я, ещё получаю 1200 рублей , за уход - так что 5 пузырей в месяц - и зубы на полку