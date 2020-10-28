Тренд vs Флет - страница 10

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Renat Akhtyamov:

Чингиз, ты очень круто написал.

Мне кажется, что если цена не изменяется, т.е. стабильна, то как бы игры на этом заканчиваются.

Соросу лишь раз в жизни повезло и он заработал пару лярдов,
Есть парни которые котир получают быстрее брокера и делают 10000% за сутки на этом брокере а теперь представь если Ты это будешь делать постоянно... можешь запустить кризис небольшого государства со своего компа))
 
Renat Akhtyamov:

не может быть такого

если ты рулишь, то ты рулишь

;)

Ага скажешь вежливым это)
Но к сожалению будет поздно...
 
CHINGIZ MUSTAFAEV:
Соросу лишь раз в жизни повезло и он заработал пару лярдов,
Есть парни которые котир получают быстрее брокера и делают 10000% за сутки на этом брокере а теперь представь если Ты это будешь делать постоянно... можешь запустить кризис небольшого государства со своего компа))

нееееее.

ты наверное не совсем въехал

та система построена на опережении

но

оказывается

что опережение нахер ненужно 

 
Renat Akhtyamov:

не может быть такого

если ты рулишь, то ты рулишь

;)

https://ria.ru/20191116/1560920348.html

ага) читани на досуге)

Дело Сергея Магнитского
Дело Сергея Магнитского
  • 2019.11.15
  • РИА Новости https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
  • ria.ru
Управляющий партнер аудиторской компании Firestone Duncan, налоговый и юридический консультант инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Сергей Магнитский был задержан оперативниками управления по налоговым преступлениям ГУВД Москвы 24 ноября 2008 года. Вскоре следственный комитет (СК) при МВД РФ (ныне – следственный департамент МВД...
 
Renat Akhtyamov:

нееееее.

ты наверное не совсем въехал

та система построена на опережении

но

оказывается

что опережение нахер ненужно 

так опережение ничего особого не дает))

у меня вот это дает результат.

попадаешь в туннель все норм)

но это у меня ... у Тебя наверное круче)

 
CHINGIZ MUSTAFAEV:


у меня вот это дает результат.

попадаешь в туннель все норм)


Я так понимаю, что критерий "есть попадание в тунель" считается тогда , когда цена от края туннеля подошла к центру? 

 
Evgeniy Chumakov:

Я так понимаю, что критерий "есть попадание в тунель" считается тогда , когда цена от края туннеля подошла к центру? 

Да не совсем...
Тут угадать очень сложно. 
Сам по себе центр выявить нереально конечно...
Он может быть где угодно и когда угодно.
Чтобы в него попасть нужно открываться ещё до того как он образуется и открываться  по тренду, обязательно ограничивая прибыль...
Так тяжело объяснить...Ренат наверное лучше расскажет) у него оно по ходу реально заработало 
 
CHINGIZ MUSTAFAEV:
Ага скажешь вежливым это)
Но к сожалению будет поздно...    

встаю ночером, запускаю прогу и вижу:

0 05:50:46.898 EURUSD,M5: Общая ошибка. Прекратить все попытки торговых операций до выяснения обстоятельств.

ЭТО ОШИБКА №2

;))))))))))))))))

ВИДИМО ПРОИГРАЛИ...

ХА

ПРОИГРАЛИ МНЕ ;)

НО ПРОСТО ОНИ НЕ ЗНАЮТ, ЧТО ОПЕРИРОВАНИЕ ТАКОЙ ОШИБКОЙ МОЖЕТ ВЫЛИТЬСЯ В ОФИГЕННЫЙ СКАНДАЛ

ПРИДЕТСЯ ВЕДЬ ПОСЧИТАТЬ СКОЛЬКО ИМ СЛИЛИ....

сам посуди - это же тормоз системы, которая отожмет у них бабосы

соответственно все остальные, которые работают - по любому льют!

Ну и пора к ним закинуть следственные органы, тем боле они у мну в друганах.........

 
Alexsandr San:

что то, я маловато закупился, придётся топать ещё, за пузырём  

  Негоже пенсию отца пропивать.

[Удален]  
khorosh:

  Негоже пенсию отца пропивать.

я же ему задницу вытираю, думаю ему не будет жалко, мне на пузырь, дать

да я, ещё получаю 1200 рублей , за уход - так что 5 пузырей в месяц - и зубы на полку 

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