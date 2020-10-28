Тренд vs Флет - страница 27
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да причем тут "где-то рядом". я уже давно сделал то, что Ты тут показал. Причем то, что у Тебя год заняло у меня в одном единственном параметре делается.
Ну и что из этого? Да ничего. Смысл-то не в индикаторе, а в открытии и закрытии ордеров.
Я имел ввиду говоря "для здравомыслящих", что Ты вот нашел способ четко разделять движения на buy и на sell ну и что? что от этого цена менее случайна стала что ли?
нет.
Красивая картинка без принципа ордерной системы выводящей все в плюс - филькина грамота сам же понимаешь.
Ты хоть покажи принципы как Ты торгуешь что ли.
А то показал картинку и все.
нет у тебя такого
а там уже осталось то...
тупо (!!!) - в бай по синей и в селл по красной
какая ордерная система?
ордерная система указывает только на ошибки, не более
и появляется она из за того, что системс во флете льет, а в тренде рубит или наоборот
у меня такого разделения нет
там вся стратегия в две строчки - продал дорого, купил дешево, сигнал по индюку, в нем уже зашита вся необходимая математика, ФормулЕ тобишь
внимательно смотрим - селл уже выше бая, все нарисовано // у тебя нет такого сигала на скрине, то есть выше/ниже
покажи такую картинку?
не сможешь
в любой момент времени всего один ордер в работе
по индюку я тебя сделал и по стейту тоже
адью, сушите весла, товарисч
;)))
нет у тебя такого
а там уже осталось - в бай по синей и в селл по красной
какая ордерная система?
ордерная система указывает только на ошибки, не более
и появляется она из за того, что системс во флете льет, а в тренде рубит или наоборот
у меня такого разделения нет
там вся стратегия в две строчки - продал дорого, купил дешево, сигнал по индюку, в нем уже зашита вся необходимая математика, ФормулЕ тобишь
внимательно смотрим - селл уже выше бая, все нарисовано // у тебя нет такого сигала на скрине, то есть выше/ниже
покажи такую картинку?
не сможешь
в любой момент времени всего один ордер в работе
по индюку я тебя сделал и по стейту тоже
адью, сушите весла, товарисч
;)))
смотри лучше, вот лишь бы что ляпнуть.
у меня sell это синий, а buy красный - у Тебя наоборот.
.
нет у тебя такого
а там уже осталось то...
тупо (!!!) - в бай по синей и в селл по красной
какая ордерная система?
ордерная система указывает только на ошибки, не более
и появляется она из за того, что системс во флете льет, а в тренде рубит или наоборот
у меня такого разделения нет
там вся стратегия в две строчки - продал дорого, купил дешево, сигнал по индюку, в нем уже зашита вся необходимая математика, ФормулЕ тобишь
внимательно смотрим - селл уже выше бая, все нарисовано // у тебя нет такого сигала на скрине, то есть выше/ниже
покажи такую картинку?
не сможешь
в любой момент времени всего один ордер в работе
по индюку я тебя сделал и по стейту тоже
адью, сушите весла, товарисч
;)))
опааа один единственный параметр меняем и хренак - нету твоих ложных сигналов у меня и запаздывания тоже - так как это статистика, а не Твоя формула)
суши дальше Дон Кихот)
смотри лучше, вот лишь бы что ляпнуть.
у меня sell это синий, а buy красный - у Тебя наоборот.
.
не поверишь
у индюка нет ни одного параметра
еще раз - где у тебя селл выше бая?
;))))
не поверишь
у индюка нет ни одного параметра
;))))
именно поэтому у Тебя такая куча ложных сигналов.
а то что у меня на картинке чего-то нету - время на графике глянь - масштабы разные.
Хотяя куда мне .. до Тебя - "гения")
именно поэтому у Тебя такая куча ложных сигналов.
а то что у меня на картинке чего-то нету - время на графике глянь - масштабы разные. Хотяя куда мне .. до Твоего гения)
на всех таймфреймах будет нормально работать, в том числе и на тиках
покажешь сигнал в селл выше бая, потом поговорим
;)))
на всех таймфреймах будет нормально работать, в том числе и на тиках
покажешь сигнал в селл выше бая, потом поговорим
;)))
а кто сказал, что Ты прав? догадки?
и вообще что такое "селл выше бая" Ты вообще о чем?
а кто сказал, что Ты прав? догадки?
и вообще что такое "селл выше бая" Ты вообще о чем?
когда селл выше бая, имеем положительное Эквити, то есть профит, автомасисеськи ;)
что подтверждается вот такой вот картинкой:
специально для тебя обвел в кругляшек на твоем скрине
присмотрись внимательно там
когда селл выше бая, имеем положительное Эквити, то есть профит, автомасисеськи ;)
и вот такую вот картинку:
специально для тебя обвел в кругляшек на скрине
Ладно мистер "селлвышибая" чего с Тобой спорить.
Спреда у Тебя нет, миллион зарабатывается с абсолютного нуля, профит идет еще до того как открыли ордера...
Красавчик че сказать, ну хоть на водку видно хватает - и то хорошо)
Ладно мистер "селлвышибая" чего с Тобой спорить.
Спреда у Тебя нет, миллион зарабатывается с абсолютного нуля, профит идет еще до того как открыли ордера...
Красавчик че сказать, ну хоть на водку видно хватает - и то хорошо)
я не пью водку, тока коньяк
а ошибки свои и в стратегии и с индюком исправь
не гоже это пока показывать и другим об этом рассказыватьполучше кончено чем у некоторых, но все же не предел мечтаний....