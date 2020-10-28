Тренд vs Флет - страница 27

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CHINGIZ MUSTAFAEV:

да причем тут "где-то рядом". я уже давно сделал то, что Ты тут показал. Причем то, что у Тебя год заняло у меня в одном единственном параметре делается.

Ну и что из этого? Да ничего. Смысл-то не в индикаторе, а в открытии и закрытии ордеров. 

Я имел ввиду говоря "для здравомыслящих", что Ты вот нашел способ четко разделять движения на buy и на sell ну и что? что от этого цена менее случайна стала что ли?

нет. 

Красивая картинка без принципа ордерной системы выводящей все в плюс - филькина грамота сам же понимаешь. 

Ты хоть покажи принципы как Ты торгуешь что ли.

А то показал картинку и все.

нет у тебя такого

а там уже осталось то...

тупо (!!!) - в бай по синей и в селл по красной

какая ордерная система?

ордерная система указывает только на ошибки, не более

и появляется она из за того, что системс во флете льет, а в тренде рубит или наоборот

у меня такого разделения нет

там вся стратегия в две строчки - продал дорого, купил дешево, сигнал по индюку, в нем уже зашита вся необходимая математика, ФормулЕ тобишь

внимательно смотрим - селл уже выше бая, все нарисовано // у тебя нет такого сигала на скрине, то есть выше/ниже

покажи такую картинку?

не сможешь

в любой момент времени всего один ордер в работе

по индюку я тебя сделал и по стейту тоже

адью, сушите весла, товарисч

 ;)))

 
Renat Akhtyamov:

нет у тебя такого

а там уже осталось - в бай по синей и в селл по красной

какая ордерная система?

ордерная система указывает только на ошибки, не более

и появляется она из за того, что системс во флете льет, а в тренде рубит или наоборот

у меня такого разделения нет

там вся стратегия в две строчки - продал дорого, купил дешево, сигнал по индюку, в нем уже зашита вся необходимая математика, ФормулЕ тобишь

внимательно смотрим - селл уже выше бая, все нарисовано // у тебя нет такого сигала на скрине, то есть выше/ниже

покажи такую картинку?

не сможешь

в любой момент времени всего один ордер в работе

по индюку я тебя сделал и по стейту тоже

адью, сушите весла, товарисч

 ;)))

смотри лучше, вот лишь бы что ляпнуть.

у меня sell это синий, а buy красный - у Тебя наоборот.

.

 
Renat Akhtyamov:

нет у тебя такого

а там уже осталось то...

тупо (!!!) - в бай по синей и в селл по красной

какая ордерная система?

ордерная система указывает только на ошибки, не более

и появляется она из за того, что системс во флете льет, а в тренде рубит или наоборот

у меня такого разделения нет

там вся стратегия в две строчки - продал дорого, купил дешево, сигнал по индюку, в нем уже зашита вся необходимая математика, ФормулЕ тобишь

внимательно смотрим - селл уже выше бая, все нарисовано // у тебя нет такого сигала на скрине, то есть выше/ниже

покажи такую картинку?

не сможешь

в любой момент времени всего один ордер в работе

по индюку я тебя сделал и по стейту тоже

адью, сушите весла, товарисч

 ;)))

опааа один единственный параметр меняем и хренак - нету твоих ложных сигналов у меня и запаздывания тоже - так как это статистика, а не Твоя формула)

суши дальше Дон Кихот)

 
CHINGIZ MUSTAFAEV:

смотри лучше, вот лишь бы что ляпнуть.

у меня sell это синий, а buy красный - у Тебя наоборот.

.


не поверишь

у индюка нет ни одного параметра

еще раз - где у тебя селл выше бая?

;))))

 
Renat Akhtyamov:


не поверишь

у индюка нет ни одного параметра

;))))

именно поэтому у Тебя такая куча ложных сигналов.

а то что у меня на картинке чего-то нету - время на графике глянь - масштабы разные.

Хотяя куда мне .. до Тебя -  "гения")

 
CHINGIZ MUSTAFAEV:

именно поэтому у Тебя такая куча ложных сигналов.

а то что у меня на картинке чего-то нету - время на графике глянь - масштабы разные. Хотяя куда мне .. до Твоего гения)

на всех таймфреймах будет нормально работать, в том числе и на тиках

покажешь сигнал в селл выше бая, потом поговорим

;)))

 
Renat Akhtyamov:

на всех таймфреймах будет нормально работать, в том числе и на тиках

покажешь сигнал в селл выше бая, потом поговорим

;)))

а кто сказал, что Ты прав? догадки?

и вообще что такое "селл выше бая" Ты вообще о чем?

 
CHINGIZ MUSTAFAEV:

а кто сказал, что Ты прав? догадки?

и вообще что такое "селл выше бая" Ты вообще о чем?

когда селл выше бая, имеем положительное Эквити, то есть профит, автомасисеськи ;)

что подтверждается вот такой вот картинкой:


специально для тебя обвел в кругляшек на твоем скрине

присмотрись внимательно там

 
Renat Akhtyamov:

когда селл выше бая, имеем положительное Эквити, то есть профит, автомасисеськи ;)

и вот такую вот картинку:

специально для тебя обвел в кругляшек на скрине

Ладно мистер "селлвышибая" чего с Тобой спорить.

Спреда у Тебя нет, миллион зарабатывается с абсолютного нуля, профит идет еще до того как открыли ордера...

Красавчик че сказать, ну хоть на водку видно хватает - и то хорошо)  

 
CHINGIZ MUSTAFAEV:

Ладно мистер "селлвышибая" чего с Тобой спорить.

Спреда у Тебя нет, миллион зарабатывается с абсолютного нуля, профит идет еще до того как открыли ордера...

Красавчик че сказать, ну хоть на водку видно хватает - и то хорошо)  

я не пью водку, тока коньяк

а ошибки свои и в стратегии и с индюком исправь

не гоже это пока показывать и другим об этом рассказывать

получше кончено чем у некоторых, но все же не предел мечтаний....
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